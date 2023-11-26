Тур: 5. Стадион: Фолькспаркштадион.
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История личных встреч
Шахтёр Донецк
Антверпен
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
3
Среднее время на гол
45
30
Бомбардиры внутри турнира
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сикан Даниил
|3
|0.75
|Ракицкий Ярослав
|1
|0.25
|Судаков Георгий
|1
|0.25
|Келси Кевин
|1
|0.25
|Назарина Егор
|0
|0
|Конопля Ефим
|0
|0
|Гочолеишвили Гиорги
|0
|0
|Азаров Ираклий
|0
|0
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Баликвиша Мишель-Анже
|2
|0.33
|Янссен Винсент
|1
|0.17
|Керк Джирано
|1
|0.17
|Юсуф Альхассан
|1
|0.17
|Муйя Арбнор
|1
|0.17
|Вермирен Артур
|0
|0
Карточки
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Конопля Ефим
|3
|0
|Сикан Даниил
|2
|0
|Степаненко Тарас
|1
|0
|Ракицкий Ярослав
|1
|0
|Бондарь Валерий
|1
|0
|Крыськив Дмитрий
|1
|0
|Невертон
|1
|0
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алдервейрельд Тоби
|2
|0
|Батай Йелле
|0
|1
|Эккеленкамп Юрген
|0
|1
|Де Лат Ричи
|1
|0
|Янссен Винсент
|1
|0
|Бутез Жан
|1
|0
|Вейндал Оуэн
|1
|0
|Юсуф Альхассан
|1
|0
|Кейта Мандела
|1
|0
|Муйя Арбнор
|1
|0
|Вермирен Артур
|1
|0
Результаты матчей
Шахтёр Донецк
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Антверпен
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
1
Шахтёр Донецк
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Антверпен
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
7
Упущенные победы
3
1
Шахтёр Донецк
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Антверпен
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
8
Упущенные победы
4
2
Голы по времени матча
Забито
2
3
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
7
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
2
67%
1
14%
1-15
1
33%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
4
4
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
4
7
4 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Забито
6
7
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
1
17%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
14%
61-75
1
17%
1
14%
76-90
Пропущено
7
14
7 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
3
43%
1
7%
1-15
2
29%
1
7%
16-30
2
29%
1
7%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
0
0%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Шахтёр Донецк - Полесье 0:0 Рух Львов - Шахтёр Донецк 3:1 Шахтёр Донецк - Днепр-1 1:3 Шахтёр Донецк - Барселона 1:0
Динамо Киев - Шахтёр Донецк 0:1 Виктория Николаевка - Шахтёр Донецк 0:3 Барселона - Шахтёр Донецк 2:1 Шахтёр Донецк - ЛНЗ Черкассы 3:0 Рух Львов - Шахтёр Донецк 0:2 Антверпен - Шахтёр Донецк 2:3 Шахтёр Донецк - Ворскла 1:2 Верес - Шахтёр Донецк 0:3 Рух Львов - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Порту 1:3 Шахтёр Донецк - Оболонь 1:0 Минай - Шахтёр Донецк 1:4 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 0:2 Кривбасс - Шахтёр Донецк 3:3 Шахтёр Донецк - Александрия 2:1 Тоттенхэм - Шахтёр Донецк 5:1
Антверпен
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сент-Трейден - Антверпен 1:1 Антверпен - Стандард 6:0 Порту - Антверпен 2:0 Антверпен - Генк 3:2
Льерс Кемпензонен - Антверпен 1:4 Брюгге - Антверпен 2:1 Антверпен - Порту 1:4 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 3:2 Антверпен - Эйпен 4:1 Антверпен - Шахтёр Донецк 2:3 Мехелен - Антверпен 0:0 Антверпен - Гент 0:0 Антверпен - РВДМ 47 0:0 Барселона - Антверпен 5:0 Вестерло - Антверпен 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 2:2 АЕК - Антверпен 1:2 Антверпен - АЕК 1:0 АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Антверпен - Кортрейк 6:0
Результаты матчей
Шахтёр Донецк
Антверпен
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
2:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
3
1 раз 25%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Тоталы голов в матче
Шахтёр Донецк
Антверпен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
24
13
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|2.
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|3.
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|4.
|4
|0
|0
|4
|3 - 14
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|4.
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|2.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|4.
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|7 (2)
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|6
|Брага
|Брума Арминду
|5 (2)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|5 (1)
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|5 (1)
|Серветт
|Дулин Давид
|1 3
|Копенгаген
|Йелерт Элиас
|1 3
|Копенгаген
|Лерагер Лукас
|4
|Маккаби Хайфа
|Корню Пьер
|4
|Янг Бойз
|Лаупер Сандро
|1 2
Прогнозы на матч Шахтёр Донецк - Антверпен
Исход игры
Шахтёр Донецк
90.5% (38)
Ничья
9.5% (4)
Антверпен
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
51.22% (21)
Меньше
48.78% (20)
Обе команды забьют
Да
60.98% (25)
Нет
39.02% (16)
Популярный счёт
2:1 Шахтёр Донецк
45.2% (19)
2:0 Шахтёр Донецк
23.8% (10)
1:0 Шахтёр Донецк
14.3% (6)
1:1 Ничья
9.5% (4)
3:1 Шахтёр Донецк
4.8% (2)
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