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Тур: 5. Стадион: .
Манчестер Сити
 
Позже
РБ Лейпциг
Прогнозы 42
Манчестер Сити 95.2% (40)
X 2.4% (1)
РБ Лейпциг 2.4% (1)
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Лучшие коэффициенты
Манчестер Сити
Ничья
РБ Лейпциг
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Манчестер Сити
РБ Лейпциг

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЧ
1:3
ЛЧ
7:0
ЛЧ
1:1
ЛЧ
2:1
ЛЧ
6:3

Голы

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

6.5
1.67

Среднее время на гол

13
54

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1.5

Среднее время на гол

67
60

Всего голов

17
8

Голов в среднем за матч

3.4
1.6

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

26
56

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Холанн Эрлинг 4 (2) 0.8
Альварес Хулиан 3 0.6
Родри Эрнандес 2 0.4
Фоден Фил 2 0.4
Доку Жереми 1 0.2
Аканджи Мануэль 1 0.2
Льюис Рико 0 0
Грилиш Джек 0 0
Диаш Рубен 0 0
РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Симонс Хави 2 0.5
Опенда Лои 2 0.5
Шлагер Ксавер 1 0.25
Раум Давид 1 0.25
Ольмо Дани 1 0.25
Симакан Мохамед 1 0.25
Сеско Бенджамин 1 0.25
Кампль Кевин 0 0
Поульсен Юссуф 0 0
Хенрихс Бенджамин 0 0
Баумгартнер Кристоф 0 0

Карточки

Манчестер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родри Эрнандес 1 0
Эдерсон Мораес 1 0
Аканджи Мануэль 1 0
Диаш Рубен 1 0
Холанн Эрлинг 1 0
РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хенрихс Бенджамин 2 0
Симакан Мохамед 2 0
Кампль Кевин 1 0
Форсберг Эмиль 1 0
Шлагер Ксавер 1 0
Раум Давид 1 0
Люкеба Кастелло 1 0
Симонс Хави 1 0

Результаты матчей

Манчестер Сити
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
РБ Лейпциг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
0
Манчестер Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
РБ Лейпциг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

6
3
Манчестер Сити
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
РБ Лейпциг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

6
3

Голы по времени матча

Забито

7
6
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
2
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
4
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
2
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
1
25%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

13
10
3 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
3
30%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
4
31%
2
20%
46-60
3
23%
1
10%
61-75
3
23%
4
40%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Сити
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Манчестер Сити - Ливерпуль 1:1 Челси - Манчестер Сити 4:4 Манчестер Сити - Янг Бойз 3:0 Манчестер Сити - Борнмут 6:1
Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:3 Янг Бойз - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Брайтон 2:1 Арсенал - Манчестер Сити 1:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:3 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 2:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 2:0 Манчестер Сити - Црвена Звезда 3:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Фулхэм 5:1 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Ньюкасл 1:0 Манчестер Сити - Севилья 1:1 Бёрнли - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Сити - Арсенал 1:1
РБ Лейпциг
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Вольфсбург - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 Црвена Звезда - РБ Лейпциг 1:2 Майнц - РБ Лейпциг 2:0
Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 РБ Лейпциг - Кёльн 6:0 РБ Лейпциг - Црвена Звезда 3:1 Дармштадт - РБ Лейпциг 1:3 РБ Лейпциг - Млада Болеслав 2:4 РБ Лейпциг - Бохум 0:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:3 РБ Лейпциг - Бавария 2:2 Веен Висбаден - РБ Лейпциг 2:3 Боруссия М - РБ Лейпциг 0:1 Янг Бойз - РБ Лейпциг 1:3 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:0 Унион Берлин - РБ Лейпциг 0:3 РБ Лейпциг - Штутгарт 5:1 Байер Л - РБ Лейпциг 3:2 Бавария - РБ Лейпциг 0:3

Результаты матчей

Манчестер Сити
РБ Лейпциг

Точный счет

1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:3
2 раза 100%
1:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

3
2 раза 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:3
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:3
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

3
4 раза 80%
1
1 раз 20%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Манчестер Сити
РБ Лейпциг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2
1
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
3
1
4
1
2.5
2
2

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 4 4 0 0 12 - 3 12
2.
РБ Лейпциг
 4 3 0 1 9 - 6 9
3.
Црвена Звезда
 4 0 1 3 5 - 10 1
4.
Янг Бойз
 4 0 1 3 4 - 11 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
РБ Лейпциг
 2 1 0 1 4 - 4 3
3.
Црвена Звезда
 2 0 1 1 3 - 4 1
4.
Янг Бойз
 2 0 0 2 2 - 6 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
РБ Лейпциг
 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Янг Бойз
 2 0 1 1 2 - 5 1
4.
Црвена Звезда
 2 0 0 2 2 - 6 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 7 (2)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брага Брума Арминду 5 (2)
Атлетико М Мората Альваро 5 (1)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Серветт Дулин Давид 1 3
Копенгаген Йелерт Элиас 1 3
Копенгаген Лерагер Лукас 4
Маккаби Хайфа Корню Пьер 4
Янг Бойз Лаупер Сандро 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - РБ Лейпциг от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 ноября 2023, осталось 2 дня 14 часов 24 минуты.



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  • 32 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 42
    Манчестер Сити 95.2% (40)
    X 2.4% (1)
    РБ Лейпциг 2.4% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Сити
    Ничья
    РБ Лейпциг
    1.35
    Реклама, pari.ru
    6.00
    Реклама, betcity.ru
    8.90
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Манчестер Сити - РБ Лейпциг

    Исход игры
    Манчестер Сити
    95.2% (40)
    Ничья
    2.4% (1)
    РБ Лейпциг
    2.4% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    80% (32)
    Меньше
    20% (8)
    Обе команды забьют
    Да
    72.5% (29)
    Нет
    27.5% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Сити
    35.7% (15)
    3:1 Манчестер Сити
    23.8% (10)
    2:0 Манчестер Сити
    19% (8)
    3:0 Манчестер Сити
    4.8% (2)
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