Тур: 5. Стадион: Этихад Стэдиум.
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История личных встреч
Манчестер Сити
РБ Лейпциг
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
13
5
Голов в среднем за матч
6.5
1.67
Среднее время на гол
13
54
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
1.5
Среднее время на гол
67
60
Всего голов
17
8
Голов в среднем за матч
3.4
1.6
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
26
56
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Холанн Эрлинг
|4 (2)
|0.8
|Альварес Хулиан
|3
|0.6
|Родри Эрнандес
|2
|0.4
|Фоден Фил
|2
|0.4
|Доку Жереми
|1
|0.2
|Аканджи Мануэль
|1
|0.2
|Льюис Рико
|0
|0
|Грилиш Джек
|0
|0
|Диаш Рубен
|0
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Симонс Хави
|2
|0.5
|Опенда Лои
|2
|0.5
|Шлагер Ксавер
|1
|0.25
|Раум Давид
|1
|0.25
|Ольмо Дани
|1
|0.25
|Симакан Мохамед
|1
|0.25
|Сеско Бенджамин
|1
|0.25
|Кампль Кевин
|0
|0
|Поульсен Юссуф
|0
|0
|Хенрихс Бенджамин
|0
|0
|Баумгартнер Кристоф
|0
|0
Карточки
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родри Эрнандес
|1
|0
|Эдерсон Мораес
|1
|0
|Аканджи Мануэль
|1
|0
|Диаш Рубен
|1
|0
|Холанн Эрлинг
|1
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хенрихс Бенджамин
|2
|0
|Симакан Мохамед
|2
|0
|Кампль Кевин
|1
|0
|Форсберг Эмиль
|1
|0
|Шлагер Ксавер
|1
|0
|Раум Давид
|1
|0
|Люкеба Кастелло
|1
|0
|Симонс Хави
|1
|0
Результаты матчей
Манчестер Сити
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
РБ Лейпциг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
0
Манчестер Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
РБ Лейпциг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
6
3
Манчестер Сити
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
РБ Лейпциг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
6
3
Голы по времени матча
Забито
7
6
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
2
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
4
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
2
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
1
25%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
13
10
3 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
3
30%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
4
31%
2
20%
46-60
3
23%
1
10%
61-75
3
23%
4
40%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Сити
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Манчестер Сити - Ливерпуль 1:1 Челси - Манчестер Сити 4:4 Манчестер Сити - Янг Бойз 3:0 Манчестер Сити - Борнмут 6:1
Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:3 Янг Бойз - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Брайтон 2:1 Арсенал - Манчестер Сити 1:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:3 Вулверхэмптон - Манчестер Сити 2:1 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:0 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 2:0 Манчестер Сити - Црвена Звезда 3:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Манчестер Сити - Фулхэм 5:1 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Ньюкасл 1:0 Манчестер Сити - Севилья 1:1 Бёрнли - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Сити - Арсенал 1:1
РБ Лейпциг
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Вольфсбург - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 Црвена Звезда - РБ Лейпциг 1:2 Майнц - РБ Лейпциг 2:0
Вольфсбург - РБ Лейпциг 1:0 РБ Лейпциг - Кёльн 6:0 РБ Лейпциг - Црвена Звезда 3:1 Дармштадт - РБ Лейпциг 1:3 РБ Лейпциг - Млада Болеслав 2:4 РБ Лейпциг - Бохум 0:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:3 РБ Лейпциг - Бавария 2:2 Веен Висбаден - РБ Лейпциг 2:3 Боруссия М - РБ Лейпциг 0:1 Янг Бойз - РБ Лейпциг 1:3 РБ Лейпциг - Аугсбург 3:0 Унион Берлин - РБ Лейпциг 0:3 РБ Лейпциг - Штутгарт 5:1 Байер Л - РБ Лейпциг 3:2 Бавария - РБ Лейпциг 0:3
Результаты матчей
Манчестер Сити
РБ Лейпциг
Точный счет
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:3
2 раза 100%
1:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
3
2 раза 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:3
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:3
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
3
4 раза 80%
1
1 раз 20%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Манчестер Сити
РБ Лейпциг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
21
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
31
41
22
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|2.
|4
|3
|0
|1
|9 - 6
|9
|3.
|4
|0
|1
|3
|5 - 10
|1
|4.
|4
|0
|1
|3
|4 - 11
|1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|3.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|4.
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|4.
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|7 (2)
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|6
|Брага
|Брума Арминду
|5 (2)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|5 (1)
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|5 (1)
|Серветт
|Дулин Давид
|1 3
|Копенгаген
|Йелерт Элиас
|1 3
|Копенгаген
|Лерагер Лукас
|4
|Маккаби Хайфа
|Корню Пьер
|4
|Янг Бойз
|Лаупер Сандро
|1 2
Прогнозы на матч Манчестер Сити - РБ Лейпциг
Исход игры
Манчестер Сити
95.2% (40)
Ничья
2.4% (1)
РБ Лейпциг
2.4% (1)
Тотал 2.5
Больше
80% (32)
Меньше
20% (8)
Обе команды забьют
Да
72.5% (29)
Нет
27.5% (11)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Сити
35.7% (15)
3:1 Манчестер Сити
23.8% (10)
2:0 Манчестер Сити
19% (8)
3:0 Манчестер Сити
4.8% (2)
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