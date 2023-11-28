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Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Ковач Иштван
Милан
 
Позже
Боруссия Д
Прогнозы 152
Милан 61.8% (94)
X 24.3% (37)
Боруссия Д 13.8% (21)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Милан
Ничья
Боруссия Д
2.22
3.70
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3.80
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Меньян
Майк
2
Калабрия
Давиде
28
Тиав
Малик
23
Томори
Фикайо
19
Эрнандес
Тео
8
Лофтус-Чик
Рубен
7
Адли
Ясин
14
Рейндерс
Тиджани
21
Чуквуэзе
Саму
9
Жиру
Оливье
11
Пулишич
Кристиан
1
Кобель
Грегор
26
Рюэрсон
Юлиан
15
Хуммельс
Матс
4
Шлоттербек
Нико
5
Бенсебаини
Рами
23
Джан
Эмре
20
Забитцер
Марсель
21
Мален
Дониэлл
11
Ройс
Марко
43
Байно-Гиттенс
Джейми
14
Фюллькруг
Никлас
Милан
4-3-3
Боруссия Д
4-2-3-1

История личных встреч

Милан
Боруссия Д

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЧ
0:0
МКЧ
1:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
60

Бомбардиры внутри турнира

Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жиру Оливье 1 0.25
Леау Рафаэл 1 0.25
Эрнандес Тео 0 0
Боруссия Д
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брандт Юлиан 1 0.25
Фюллькруг Никлас 1 0.25
Нмеча Феликс 1 0.25
Забитцер Марсель 0 0
Адейеми Карим 0 0
Шлоттербек Нико 0 0

Карточки

Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муса Юнус 3 0
Крунич Раде 2 0
Жиру Оливье 1 0
Калабрия Давиде 1 0
Томори Фикайо 1 0
Рейндерс Тиджани 1 0
Калюлю Пьер 1 0
Тиав Малик 1 0
Боруссия Д
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джан Эмре 2 0
Шлоттербек Нико 2 0
Хуммельс Матс 1 0
Вольф Мариус 1 0
Рюэрсон Юлиан 1 0

Результаты матчей

Милан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Боруссия Д
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Милан
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Боруссия Д
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
2
Милан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Боруссия Д
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Милан - Фиорентина 1:0 Лечче - Милан 2:2 Милан - ПСЖ 2:1 Милан - Удинезе 0:1
Наполи - Милан 2:2 ПСЖ - Милан 3:0 Милан - Ювентус 0:1 Дженоа - Милан 0:1 Боруссия Д - Милан 0:0 Милан - Лацио 2:0 Кальяри - Милан 1:3 Милан - Верона 1:0 Милан - Ньюкасл 0:0 Интер Милан - Милан 5:1 Рома - Милан 1:2 Милан - Торино 4:1 Болонья - Милан 0:2 Милан - Новара 4:2 Милан - Этуаль Сахель I 4:0 Милан - Тренто 0:1
Боруссия Д
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Боруссия Д - Боруссия М 4:2 Штутгарт - Боруссия Д 2:1 Боруссия Д - Ньюкасл 2:0 Боруссия Д - Бавария 0:4
Боруссия Д - Хоффенхайм 1:0 Айнтрахт Фр - Боруссия Д 3:3 Ньюкасл - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - Вердер 1:0 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Боруссия Д - Милан 0:0 Хоффенхайм - Боруссия Д 1:3 Боруссия Д - Вольфсбург 1:0 ПСЖ - Боруссия Д 2:0 Фрайбург - Боруссия Д 2:4 Боруссия Д - Хайденхайм 2:2 Бохум - Боруссия Д 1:1 Боруссия Д - Кёльн 1:0 Шотт Майнц - Боруссия Д 1:6 Боруссия Д - Аякс 3:1 Челси - Боруссия Д 1:1

Результаты матчей

Милан
Боруссия Д

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
2:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Милан
Боруссия Д

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
2
2
1
3
1.5
1
3

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 4 2 1 1 3 - 2 7
2.
ПСЖ
 4 2 0 2 7 - 6 6
3.
Милан
 4 1 2 1 2 - 4 5
4.
Ньюкасл
 4 1 1 2 4 - 4 4

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Боруссия Д
 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Милан
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Ньюкасл
 2 1 0 1 4 - 2 3

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 2 1 0 1 1 - 2 3
2.
Ньюкасл
 2 0 1 1 0 - 2 1
3.
Милан
 2 0 1 1 0 - 3 1
4.
ПСЖ
 2 0 0 2 2 - 6 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 7 (2)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брага Брума Арминду 5 (2)
Атлетико М Мората Альваро 5 (1)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Серветт Дулин Давид 1 3
Копенгаген Йелерт Элиас 1 3
Копенгаген Лерагер Лукас 4
Маккаби Хайфа Корню Пьер 4
Янг Бойз Лаупер Сандро 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Боруссия Д от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 ноября 2023, осталось 34 минуты.

    Главный судья: Ковач Иштван

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    • Прогнозы 152
    Милан 61.8% (94)
    X 24.3% (37)
    Боруссия Д 13.8% (21)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Милан
    Ничья
    Боруссия Д
    2.22
    3.70
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Милан - Боруссия Д

    Исход игры
    Милан
    61.8% (97)
    Ничья
    24.2% (38)
    Боруссия Д
    14% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.21% (71)
    Меньше
    38.79% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    79.31% (92)
    Нет
    20.69% (24)
    Популярный счёт
    2:1 Милан
    33.1% (52)
    1:1 Ничья
    13.4% (21)
    1:0 Милан
    12.1% (19)
    2:2 Ничья
    6.4% (10)
    1:2 Боруссия Д
    3.8% (6)
    0:1 Боруссия Д
    1.3% (2)
    2:0 Милан
    1.3% (2)
    2:3 Боруссия Д
    1.3% (2)
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    Милан
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