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Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Маккили Дэнни
Янг Бойз
 
Позже
Црвена Звезда
Прогнозы 123
Янг Бойз 52.8% (65)
X 33.3% (41)
Црвена Звезда 13.8% (17)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Янг Бойз
Ничья
Црвена Звезда
2.18
3.90
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3.40
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Расьоппи
Антони
27
Блюм
Левин
23
Бенито
Лорис
13
Али
Мохамед
21
Гарсия
Улиссес
39
Малес
Дариан
20
Ниассе
Шейх
77
Монтейро
Джоэл
7
Угриниц
Филип
15
Элиа
Мешак
18
Нсаме
Жан-Пьер
18
Глазер
Омри
2
Неделькович
Коста
15
Драгович
Александр
24
Джига
Нассер
23
Родич
Милан
33
Мияйлович
Срджан
6
Стаменич
Марко
30
Букари
Осман
66
Ин-Бом
Хван
4
Иванич
Мирко
9
Ндиайе
Чериф
Янг Бойз
4-3-1-2
Црвена Звезда
4-2-3-1

История личных встреч

Янг Бойз
Црвена Звезда

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛЧ
2:2
ЛЧ
1:1
ЛЧ
2:2

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
2

Среднее время на гол

60
45

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.67
1.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

54
54

Бомбардиры внутри турнира

Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Элиа Мешак 2 0.33
Угриниц Филип 2 0.33
Иттен Седрик 2 (1) 0.33
Монтейро Джоэл 0 0
Ниассе Шейх 0 0
Црвена Звезда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Букари Осман 2 0.5
Ндиайе Чериф 1 0.25
Стаменич Марко 1 0.25
Иванич Мирко 0 0
Крассо Жан-Филипп 0 0

Карточки

Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лаупер Сандро 2 1
Бенито Лорис 2 0
Монтейро Джоэл 2 0
Али Мохамед 2 0
Янко Саиди 1 0
Имери Кастриот 1 0
Ниассе Шейх 1 0
Малес Дариан 1 0
Ридер Фабиан 1 0
Аменда Орель 1 0
Блюм Левин 1 0
Црвена Звезда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родич Милан 2 0
Мияйлович Срджан 2 0
Иванич Мирко 2 0
Ин-Бом Хван 2 0
Стаменич Марко 2 0
Драгович Александр 1 0
Олайинка Питер 1 0
Ндиайе Чериф 1 0
Крассо Жан-Филипп 1 0
Букари Осман 1 0
Джига Нассер 1 0
Лучич Владимир 1 0

Результаты матчей

Янг Бойз
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Црвена Звезда
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
2
Янг Бойз
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Црвена Звезда
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

2
2
Янг Бойз
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Црвена Звезда
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

4
4

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
6
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
14%
1
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
3
50%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
2
29%
1
17%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
2
40%
76-90

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

12
11
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
8%
2
18%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
4
36%
46-60
2
17%
2
18%
61-75
3
25%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Янг Бойз
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Цюрих - Янг Бойз 3:1 Янг Бойз - Люцерн 6:1 Манчестер Сити - Янг Бойз 3:0 Винтертур - Янг Бойз 1:4
Рапперсвиль-Йона - Янг Бойз 0:2 Лугано - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Манчестер Сити 1:3 Янг Бойз - Цюрих 0:0 Янг Бойз - Базель 3:0 Црвена Звезда - Янг Бойз 2:2 Грасcхоппер - Янг Бойз 0:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Лугано 4:1 Янг Бойз - РБ Лейпциг 1:3 Нёвшатель Ксамакс - Янг Бойз 0:1 Серветт - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Маккаби Хайфа 3:0 Маккаби Хайфа - Янг Бойз 0:0 Брайтенрайн - Янг Бойз 0:5 Люцерн - Янг Бойз 1:1
Црвена Звезда
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Войводина Нови Сад - Црвена Звезда 1:2 Железничар Панчево - Црвена Звезда 1:2 Црвена Звезда - РБ Лейпциг 1:2 Црвена Звезда - Радник Сурдулица 3:1
Црвена Звезда - Бачка-Топола 1:1 ИМТ Нови Белград - Црвена Звезда 1:2 РБ Лейпциг - Црвена Звезда 3:1 Црвена Звезда - Явор Иваньица 3:2 Раднички 1923 - Црвена Звезда 3:4 Црвена Звезда - Янг Бойз 2:2 Црвена Звезда - Раднички Ниш 1:0 Манчестер Сити - Црвена Звезда 3:1 Чукарички - Црвена Звезда 2:1 Црвена Звезда - Нови Пазар 2:1 Вождовац - Црвена Звезда 3:2 Црвена Звезда - Спартак Суботица 3:0 Младост Лучани - Црвена Звезда 1:4 Црвена Звезда - Напредак 4:0 Црвена Звезда - Войводина Нови Сад 5:0 Црвена Звезда - Фиорентина 5:0

Результаты матчей

Янг Бойз
Црвена Звезда

Точный счет

1:3
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
2 раза 100%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:3
2 раза 33%
3:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Янг Бойз
Црвена Звезда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
1
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
1
3
1
5
2.5

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 4 4 0 0 12 - 3 12
2.
РБ Лейпциг
 4 3 0 1 9 - 6 9
3.
Црвена Звезда
 4 0 1 3 5 - 10 1
4.
Янг Бойз
 4 0 1 3 4 - 11 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
РБ Лейпциг
 2 1 0 1 4 - 4 3
3.
Црвена Звезда
 2 0 1 1 3 - 4 1
4.
Янг Бойз
 2 0 0 2 2 - 6 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
РБ Лейпциг
 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Янг Бойз
 2 0 1 1 2 - 5 1
4.
Црвена Звезда
 2 0 0 2 2 - 6 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 7 (2)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брага Брума Арминду 5 (2)
Атлетико М Мората Альваро 5 (1)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Серветт Дулин Давид 1 3
Копенгаген Йелерт Элиас 1 3
Копенгаген Лерагер Лукас 4
Маккаби Хайфа Корню Пьер 4
Янг Бойз Лаупер Сандро 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Янг Бойз - Црвена Звезда от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 ноября 2023, осталось 33 минуты.

    Главный судья: Маккили Дэнни

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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 46% завершится победой Янг Бойз.
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    • Прогнозы 123
    Янг Бойз 52.8% (65)
    X 33.3% (41)
    Црвена Звезда 13.8% (17)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Янг Бойз
    Ничья
    Црвена Звезда
    2.18
    3.90
    Реклама, betcity.ru
    3.40
    Все Коэффициенты
    Новости LiveResult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Янг Бойз - Црвена Звезда

    Исход игры
    Янг Бойз
    52.8% (65)
    Ничья
    33.3% (41)
    Црвена Звезда
    13.8% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.71% (68)
    Меньше
    39.29% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    86.61% (97)
    Нет
    13.39% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Янг Бойз
    35.8% (44)
    1:1 Ничья
    23.6% (29)
    1:0 Янг Бойз
    8.9% (11)
    2:2 Ничья
    6.5% (8)
    1:2 Црвена Звезда
    5.7% (7)
    1:3 Црвена Звезда
    4.1% (5)
    0:0 Ничья
    2.4% (3)
    3:2 Янг Бойз
    1.6% (2)
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