Тур: 5. Стадион: Стад де Суиз. Главный судья: Маккили Дэнни
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
27
Блюм
Левин
23
Бенито
Лорис
13
Али
Мохамед
39
Малес
Дариан
20
Ниассе
Шейх
15
Элиа
Мешак
18
Глазер
Омри
24
Джига
Нассер
23
Родич
Милан
30
Букари
Осман
66
Ин-Бом
Хван
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Блюм ЛевинЗащитник
-
23 Бенито ЛорисЗащитник
-
13 Али МохамедЗащитник
- Защитник
-
39 Малес ДарианПолузащитник
-
20 Ниассе ШейхПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Элиа МешакНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
17 Янко СаидиЗащитник
-
19 Перссон НоаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Колли ЭбримаПолузащитник
-
14 Чайва МигельПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вики Рафаэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
18 Глазер ОмриВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Джига НассерЗащитник
-
23 Родич МиланЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Букари ОсманПолузащитник
-
66 Ин-Бом ХванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Кангва КингсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
70 Кабич Урош
-
Главный тренер: Бахар Барак
История личных встреч
Янг Бойз
Црвена Звезда
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
2
Среднее время на гол
60
45
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1.67
1.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
54
54
Бомбардиры внутри турнира
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Элиа Мешак
|2
|0.33
|Угриниц Филип
|2
|0.33
|Иттен Седрик
|2 (1)
|0.33
|Монтейро Джоэл
|0
|0
|Ниассе Шейх
|0
|0
Црвена Звезда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Букари Осман
|2
|0.5
|Ндиайе Чериф
|1
|0.25
|Стаменич Марко
|1
|0.25
|Иванич Мирко
|0
|0
|Крассо Жан-Филипп
|0
|0
Карточки
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лаупер Сандро
|2
|1
|Бенито Лорис
|2
|0
|Монтейро Джоэл
|2
|0
|Али Мохамед
|2
|0
|Янко Саиди
|1
|0
|Имери Кастриот
|1
|0
|Ниассе Шейх
|1
|0
|Малес Дариан
|1
|0
|Ридер Фабиан
|1
|0
|Аменда Орель
|1
|0
|Блюм Левин
|1
|0
Црвена Звезда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родич Милан
|2
|0
|Мияйлович Срджан
|2
|0
|Иванич Мирко
|2
|0
|Ин-Бом Хван
|2
|0
|Стаменич Марко
|2
|0
|Драгович Александр
|1
|0
|Олайинка Питер
|1
|0
|Ндиайе Чериф
|1
|0
|Крассо Жан-Филипп
|1
|0
|Букари Осман
|1
|0
|Джига Нассер
|1
|0
|Лучич Владимир
|1
|0
Результаты матчей
Янг Бойз
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Црвена Звезда
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
2
Янг Бойз
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Црвена Звезда
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
2
2
Янг Бойз
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Црвена Звезда
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
4
4
Голы по времени матча
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
6
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
14%
1
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
3
50%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
2
29%
1
17%
76-90
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
5
5
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
2
40%
76-90
Забито
6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
12
11
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
8%
2
18%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
4
36%
46-60
2
17%
2
18%
61-75
3
25%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Янг Бойз
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Цюрих - Янг Бойз 3:1 Янг Бойз - Люцерн 6:1 Манчестер Сити - Янг Бойз 3:0 Винтертур - Янг Бойз 1:4
Рапперсвиль-Йона - Янг Бойз 0:2 Лугано - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Манчестер Сити 1:3 Янг Бойз - Цюрих 0:0 Янг Бойз - Базель 3:0 Црвена Звезда - Янг Бойз 2:2 Грасcхоппер - Янг Бойз 0:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Лугано 4:1 Янг Бойз - РБ Лейпциг 1:3 Нёвшатель Ксамакс - Янг Бойз 0:1 Серветт - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Маккаби Хайфа 3:0 Маккаби Хайфа - Янг Бойз 0:0 Брайтенрайн - Янг Бойз 0:5 Люцерн - Янг Бойз 1:1
Црвена Звезда
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Войводина Нови Сад - Црвена Звезда 1:2 Железничар Панчево - Црвена Звезда 1:2 Црвена Звезда - РБ Лейпциг 1:2 Црвена Звезда - Радник Сурдулица 3:1
Црвена Звезда - Бачка-Топола 1:1 ИМТ Нови Белград - Црвена Звезда 1:2 РБ Лейпциг - Црвена Звезда 3:1 Црвена Звезда - Явор Иваньица 3:2 Раднички 1923 - Црвена Звезда 3:4 Црвена Звезда - Янг Бойз 2:2 Црвена Звезда - Раднички Ниш 1:0 Манчестер Сити - Црвена Звезда 3:1 Чукарички - Црвена Звезда 2:1 Црвена Звезда - Нови Пазар 2:1 Вождовац - Црвена Звезда 3:2 Црвена Звезда - Спартак Суботица 3:0 Младост Лучани - Црвена Звезда 1:4 Црвена Звезда - Напредак 4:0 Црвена Звезда - Войводина Нови Сад 5:0 Црвена Звезда - Фиорентина 5:0
Результаты матчей
Янг Бойз
Црвена Звезда
Точный счет
1:3
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
2 раза 100%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 100%
Точный счет
1:3
2 раза 33%
3:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Янг Бойз
Црвена Звезда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
24
13
15
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|2.
|4
|3
|0
|1
|9 - 6
|9
|3.
|4
|0
|1
|3
|5 - 10
|1
|4.
|4
|0
|1
|3
|4 - 11
|1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|3.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|4.
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|4.
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|7 (2)
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|6
|Брага
|Брума Арминду
|5 (2)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|5 (1)
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|5 (1)
|Серветт
|Дулин Давид
|1 3
|Копенгаген
|Йелерт Элиас
|1 3
|Копенгаген
|Лерагер Лукас
|4
|Маккаби Хайфа
|Корню Пьер
|4
|Янг Бойз
|Лаупер Сандро
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Янг Бойз - Црвена Звезда
Исход игры
Янг Бойз
52.8% (65)
Ничья
33.3% (41)
Црвена Звезда
13.8% (17)
Тотал 2.5
Больше
60.71% (68)
Меньше
39.29% (44)
Обе команды забьют
Да
86.61% (97)
Нет
13.39% (15)
Популярный счёт
2:1 Янг Бойз
35.8% (44)
1:1 Ничья
23.6% (29)
1:0 Янг Бойз
8.9% (11)
2:2 Ничья
6.5% (8)
1:2 Црвена Звезда
5.7% (7)
1:3 Црвена Звезда
4.1% (5)
0:0 Ничья
2.4% (3)
3:2 Янг Бойз
1.6% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!