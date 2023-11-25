Тур: 5. Стадион: Стад де Суиз.
Позже
История личных встреч
Янг Бойз
Црвена Звезда
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
2
Среднее время на гол
60
45
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1.67
1.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
54
54
Бомбардиры внутри турнира
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Элиа Мешак
|2
|0.33
|Угриниц Филип
|2
|0.33
|Иттен Седрик
|2 (1)
|0.33
|Монтейро Джоэл
|0
|0
|Ниассе Шейх
|0
|0
Црвена Звезда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Букари Осман
|2
|0.5
|Ндиайе Чериф
|1
|0.25
|Стаменич Марко
|1
|0.25
|Иванич Мирко
|0
|0
|Крассо Жан-Филипп
|0
|0
Карточки
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лаупер Сандро
|2
|1
|Бенито Лорис
|2
|0
|Монтейро Джоэл
|2
|0
|Али Мохамед
|2
|0
|Янко Саиди
|1
|0
|Имери Кастриот
|1
|0
|Ниассе Шейх
|1
|0
|Малес Дариан
|1
|0
|Ридер Фабиан
|1
|0
|Аменда Орель
|1
|0
|Блюм Левин
|1
|0
Црвена Звезда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родич Милан
|2
|0
|Мияйлович Срджан
|2
|0
|Иванич Мирко
|2
|0
|Ин-Бом Хван
|2
|0
|Стаменич Марко
|2
|0
|Драгович Александр
|1
|0
|Олайинка Питер
|1
|0
|Ндиайе Чериф
|1
|0
|Крассо Жан-Филипп
|1
|0
|Букари Осман
|1
|0
|Джига Нассер
|1
|0
|Лучич Владимир
|1
|0
Результаты матчей
Янг Бойз
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Црвена Звезда
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
2
Янг Бойз
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Црвена Звезда
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
2
2
Янг Бойз
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Црвена Звезда
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
4
4
Голы по времени матча
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
6
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
14%
1
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
3
50%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
2
29%
1
17%
76-90
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
5
5
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
20%
2
40%
76-90
Забито
6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
12
11
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
8%
2
18%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
4
36%
46-60
2
17%
2
18%
61-75
3
25%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Янг Бойз
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Цюрих - Янг Бойз 3:1 Янг Бойз - Люцерн 6:1 Манчестер Сити - Янг Бойз 3:0 Винтертур - Янг Бойз 1:4
Рапперсвиль-Йона - Янг Бойз 0:2 Лугано - Янг Бойз 1:1 Янг Бойз - Манчестер Сити 1:3 Янг Бойз - Цюрих 0:0 Янг Бойз - Базель 3:0 Црвена Звезда - Янг Бойз 2:2 Грасcхоппер - Янг Бойз 0:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Лугано 4:1 Янг Бойз - РБ Лейпциг 1:3 Нёвшатель Ксамакс - Янг Бойз 0:1 Серветт - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Маккаби Хайфа 3:0 Маккаби Хайфа - Янг Бойз 0:0 Брайтенрайн - Янг Бойз 0:5 Люцерн - Янг Бойз 1:1
Црвена Звезда
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Войводина Нови Сад - Црвена Звезда 1:2 Железничар Панчево - Црвена Звезда 1:2 Црвена Звезда - РБ Лейпциг 1:2 Црвена Звезда - Радник Сурдулица 3:1
Црвена Звезда - Бачка-Топола 1:1 ИМТ Нови Белград - Црвена Звезда 1:2 РБ Лейпциг - Црвена Звезда 3:1 Црвена Звезда - Явор Иваньица 3:2 Раднички 1923 - Црвена Звезда 3:4 Црвена Звезда - Янг Бойз 2:2 Црвена Звезда - Раднички Ниш 1:0 Манчестер Сити - Црвена Звезда 3:1 Чукарички - Црвена Звезда 2:1 Црвена Звезда - Нови Пазар 2:1 Вождовац - Црвена Звезда 3:2 Црвена Звезда - Спартак Суботица 3:0 Младост Лучани - Црвена Звезда 1:4 Црвена Звезда - Напредак 4:0 Црвена Звезда - Войводина Нови Сад 5:0 Црвена Звезда - Фиорентина 5:0
Результаты матчей
Янг Бойз
Црвена Звезда
Точный счет
1:3
2 раза 67%
3:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
2 раза 100%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
2 раза 100%
Точный счет
1:3
2 раза 33%
3:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Янг Бойз
Црвена Звезда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
24
13
15
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|2.
|4
|3
|0
|1
|9 - 6
|9
|3.
|4
|0
|1
|3
|5 - 10
|1
|4.
|4
|0
|1
|3
|4 - 11
|1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|3.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|4.
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|4.
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|7 (2)
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|6
|Брага
|Брума Арминду
|5 (2)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|5 (1)
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|5 (1)
|Серветт
|Дулин Давид
|1 3
|Копенгаген
|Йелерт Элиас
|1 3
|Копенгаген
|Лерагер Лукас
|4
|Маккаби Хайфа
|Корню Пьер
|4
|Янг Бойз
|Лаупер Сандро
|1 2
Прогнозы на матч Янг Бойз - Црвена Звезда
Исход игры
Янг Бойз
41.5% (17)
Ничья
41.5% (17)
Црвена Звезда
17.1% (7)
Тотал 2.5
Больше
60% (24)
Меньше
40% (16)
Обе команды забьют
Да
85% (34)
Нет
15% (6)
Популярный счёт
2:1 Янг Бойз
29.3% (12)
1:1 Ничья
24.4% (10)
2:2 Ничья
12.2% (5)
1:3 Црвена Звезда
9.8% (4)
1:0 Янг Бойз
7.3% (3)
0:0 Ничья
4.9% (2)
1:2 Црвена Звезда
4.9% (2)
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