  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2023-2024
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Тейлор Энтони
Фейеноорд
 
Позже
Атлетико М
Прогнозы 141
Фейеноорд 12.8% (18)
X 36.2% (51)
Атлетико М 51.1% (72)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фейеноорд
Ничья
Атлетико М
2.55
3.55
Реклама, ligastavok.ru
2.92
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Бейло
Юстин
4
Гертрейда
Лютсхарел
18
Траунер
Гернот
33
Ганцко
Давид
5
Хартман
Квилиндси
20
Виффер
Матс
10
Стенгс
Келвин
8
Тимбер
Квинтен
19
Минте
Янкуба
29
Хименес
Сантьяго
Томас
14
Пайшао
Игор
13
Облак
Ян
2
Хименес
Хосе
20
Витсель
Аксель
22
Эрмосо
Марио
16
Молина
Науэль
25
Рикельме
Родриго
14
Льоренте
Маркос
6
Коке
Хорхе
5
Де
Пауль
Родриго
19
Мората
Альваро
7
Гризманн
Антуан
Фейеноорд
4-3-3
Атлетико М
5-3-2

История личных встреч

Фейеноорд
Атлетико М

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЧ
3:2
ТМК
2:1

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

2.5
1.5

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

36
60

Бомбардиры внутри турнира

Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Сантьяго Томас 2 0.5
Стенгс Келвин 1 0.25
Джаханбахш Алиреза 1 0.25
Ганцко Давид 1 0.25
Зерруки Рамиз 1 0.25
Виффер Матс 0 0
Тимбер Квинтен 0 0
Атлетико М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мората Альваро 5 1.25
Гризманн Антуан 4 1
Лино Сэмуел 1 0.25
Ньигес Сауль 1 0.25
Ривас Пабло Барриос 1 0.25
Молина Науэль 0 0
Хименес Хосе 0 0
Льоренте Маркос 0 0

Карточки

Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ниукоп Барт 2 0
Стенгс Келвин 1 0
Лопес Маркос 1 0
Гертрейда Лютсхарел 1 0
Хименес Сантьяго Томас 1 0
Виффер Матс 1 0
Тимбер Квинтен 1 0
Зерруки Рамиз 1 0
Хартман Квилиндси 1 0
Атлетико М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Пауль Родриго 1 1
Лино Сэмуел 2 0
Аспиликуэта Сесар 1 0
Гризманн Антуан 1 0
Савич Стефан 1 0
Мората Альваро 1 0
Ньигес Сауль 1 0
Корреа Анхель 1 0
Сёюнджю Чаглар 1 0
Галан Хави 1 0
Молина Науэль 1 0
Диего Симеоне 1 0

Результаты матчей

Фейеноорд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Атлетико М
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
3
Фейеноорд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Атлетико М
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
10
Фейеноорд
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Атлетико М
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

0
13

Голы по времени матча

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90

Забито

1
10
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

5
1
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
100%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
13
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
4
67%
2
15%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
1
17%
1
8%
61-75
1
17%
2
15%
76-90

Пропущено

6
4
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
33%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Фейеноорд
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Эксельсиор - Фейеноорд 2:4 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 Лацио - Фейеноорд 1:0 Валвейк - Фейеноорд 1:2
Твенте - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Лацио 3:1 Фейеноорд - Витесс 4:0 ПЕК Зволле - Фейеноорд 0:2 Атлетико М - Фейеноорд 3:2 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:1 Аякс - Фейеноорд 0:4 Фейеноорд - Селтик 2:0 Фейеноорд - Херенвен 6:1 Утрехт - Фейеноорд 1:5 Фейеноорд - Алмере Сити 6:1 Спарта Роттердам - Фейеноорд 2:2 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 0:0 Фейеноорд - ПСВ 0:1 Фейеноорд - Бенфика 2:1 Фейеноорд - Вильярреал 1:1
Атлетико М
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Атлетико М - Мальорка 1:0 Атлетико М - Вильярреал 3:1 Атлетико М - Селтик 6:0 Лас-Пальмас - Атлетико М 2:1
Атлетико М - Алавес 2:1 Селтик - Атлетико М 2:2 Сельта - Атлетико М 0:3 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Атлетико М - Фейеноорд 3:2 Атлетико М - Кадис 3:2 Осасуна - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Реал Мадрид 3:1 Лацио - Атлетико М 1:1 Валенсия - Атлетико М 3:0 Райо Вальекано - Атлетико М 0:7 Нумансия - Атлетико М 0:2 Бетис - Атлетико М 0:0 Атлетико М - Гранада 3:1 Атлетико М - Севилья 1:1 Атлетико М - Реал Сосьедад 0:0

Результаты матчей

Фейеноорд
Атлетико М

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
3
1 раз 50%
6
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
6
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Фейеноорд
Атлетико М

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5
3
1
1
3
2.5
2
2

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 4 2 2 0 12 - 5 8
2.
Лацио
 0:0 5 2 2 1 5 - 5 8
3.
Фейеноорд
 4 2 0 2 7 - 5 6
4.
Селтик
 0:0 5 0 2 3 3 - 12 2

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 2 2 0 0 9 - 2 6
2.
Фейеноорд
 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Лацио
 0:0 3 1 2 0 2 - 1 5
4.
Селтик
 0:0 2 0 1 1 3 - 4 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 0:0 2 1 0 1 3 - 4 3
2.
Атлетико М
 2 0 2 0 3 - 3 2
3.
Селтик
 0:0 3 0 1 2 0 - 8 1
4.
Фейеноорд
 2 0 0 2 2 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 7 (2)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брага Брума Арминду 5 (2)
Атлетико М Мората Альваро 5 (1)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Серветт Дулин Давид 1 3
Копенгаген Йелерт Элиас 1 3
Копенгаген Лерагер Лукас 4
Маккаби Хайфа Корню Пьер 4
Янг Бойз Лаупер Сандро 1 2
Весь список
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Фейеноорд" принимает мадридский "Атлетико". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
  • Текстовая онлайн трансляция матча Фейеноорд - Атлетико М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 ноября 2023, осталось 33 минуты.

    Главный судья: Тейлор Энтони

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 25.9% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 141
Фейеноорд 12.8% (18)
X 36.2% (51)
Атлетико М 51.1% (72)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фейеноорд
Ничья
Атлетико М
2.55
3.55
Реклама, ligastavok.ru
2.92
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Фейеноорд - Атлетико М онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Фейеноорд - Атлетико М

Исход игры
Фейеноорд
12.6% (18)
Ничья
36.4% (52)
Атлетико М
51% (73)
Тотал 2.5
Больше
54.87% (62)
Меньше
45.13% (51)
Обе команды забьют
Да
86.73% (98)
Нет
13.27% (15)
Популярный счёт
1:2 Атлетико М
25.9% (37)
1:1 Ничья
25.2% (36)
2:2 Ничья
7% (10)
2:1 Фейеноорд
6.3% (9)
0:1 Атлетико М
5.6% (8)
1:0 Фейеноорд
2.8% (4)
1:3 Атлетико М
2.1% (3)
2:3 Атлетико М
2.1% (3)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Фейеноорд
Атлетико М
Бонусы букмекеров
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 