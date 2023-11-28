Тур: 5. Стадион: Де Кёйп. Главный судья: Тейлор Энтони
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Прогноз на матч от Liveresult
33
Ганцко
Давид
20
Виффер
Матс
19
Минте
Янкуба
14
Пайшао
Игор
13
Облак
Ян
22
Эрмосо
Марио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Ганцко ДавидЗащитник
- Защитник
-
20 Виффер МатсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Минте ЯнкубаНападающий
- Нападающий
-
14 Пайшао ИгорНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Лопес МаркосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Сейер ЛеоНападающий
-
Главный тренер: Слот Арне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Облак ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Эрмосо МариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Савич СтефанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Лино СэмуелПолузащитник
-
17 Галан ХавиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Фейеноорд
Атлетико М
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
2.5
1.5
Тотал матчей
3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
36
60
Бомбардиры внутри турнира
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Сантьяго Томас
|2
|0.5
|Стенгс Келвин
|1
|0.25
|Джаханбахш Алиреза
|1
|0.25
|Ганцко Давид
|1
|0.25
|Зерруки Рамиз
|1
|0.25
|Виффер Матс
|0
|0
|Тимбер Квинтен
|0
|0
Атлетико М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мората Альваро
|5
|1.25
|Гризманн Антуан
|4
|1
|Лино Сэмуел
|1
|0.25
|Ньигес Сауль
|1
|0.25
|Ривас Пабло Барриос
|1
|0.25
|Молина Науэль
|0
|0
|Хименес Хосе
|0
|0
|Льоренте Маркос
|0
|0
Карточки
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ниукоп Барт
|2
|0
|Стенгс Келвин
|1
|0
|Лопес Маркос
|1
|0
|Гертрейда Лютсхарел
|1
|0
|Хименес Сантьяго Томас
|1
|0
|Виффер Матс
|1
|0
|Тимбер Квинтен
|1
|0
|Зерруки Рамиз
|1
|0
|Хартман Квилиндси
|1
|0
Атлетико М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Пауль Родриго
|1
|1
|Лино Сэмуел
|2
|0
|Аспиликуэта Сесар
|1
|0
|Гризманн Антуан
|1
|0
|Савич Стефан
|1
|0
|Мората Альваро
|1
|0
|Ньигес Сауль
|1
|0
|Корреа Анхель
|1
|0
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0
|Галан Хави
|1
|0
|Молина Науэль
|1
|0
|Диего Симеоне
|1
|0
Результаты матчей
Фейеноорд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Атлетико М
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
3
Фейеноорд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Атлетико М
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
0
10
Фейеноорд
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Атлетико М
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
0
13
Голы по времени матча
Забито
5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
33%
76-90
Забито
1
10
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
5
1
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
1
100%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
13
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
4
67%
2
15%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
1
17%
1
8%
61-75
1
17%
2
15%
76-90
Пропущено
6
4
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
33%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Фейеноорд
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Эксельсиор - Фейеноорд 2:4 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 Лацио - Фейеноорд 1:0 Валвейк - Фейеноорд 1:2
Твенте - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Лацио 3:1 Фейеноорд - Витесс 4:0 ПЕК Зволле - Фейеноорд 0:2 Атлетико М - Фейеноорд 3:2 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 3:1 Аякс - Фейеноорд 0:4 Фейеноорд - Селтик 2:0 Фейеноорд - Херенвен 6:1 Утрехт - Фейеноорд 1:5 Фейеноорд - Алмере Сити 6:1 Спарта Роттердам - Фейеноорд 2:2 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 0:0 Фейеноорд - ПСВ 0:1 Фейеноорд - Бенфика 2:1 Фейеноорд - Вильярреал 1:1
Атлетико М
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Атлетико М - Мальорка 1:0 Атлетико М - Вильярреал 3:1 Атлетико М - Селтик 6:0 Лас-Пальмас - Атлетико М 2:1
Атлетико М - Алавес 2:1 Селтик - Атлетико М 2:2 Сельта - Атлетико М 0:3 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Атлетико М - Фейеноорд 3:2 Атлетико М - Кадис 3:2 Осасуна - Атлетико М 0:2 Атлетико М - Реал Мадрид 3:1 Лацио - Атлетико М 1:1 Валенсия - Атлетико М 3:0 Райо Вальекано - Атлетико М 0:7 Нумансия - Атлетико М 0:2 Бетис - Атлетико М 0:0 Атлетико М - Гранада 3:1 Атлетико М - Севилья 1:1 Атлетико М - Реал Сосьедад 0:0
Результаты матчей
Фейеноорд
Атлетико М
Точный счет
2:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
6:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
3
1 раз 50%
6
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
6
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Фейеноорд
Атлетико М
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
31
13
22
Группа E
Группа E
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|7 (2)
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|6
|Брага
|Брума Арминду
|5 (2)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|5 (1)
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|5 (1)
|Серветт
|Дулин Давид
|1 3
|Копенгаген
|Йелерт Элиас
|1 3
|Копенгаген
|Лерагер Лукас
|4
|Маккаби Хайфа
|Корню Пьер
|4
|Янг Бойз
|Лаупер Сандро
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фейеноорд - Атлетико М
Исход игры
Фейеноорд
12.6% (18)
Ничья
36.4% (52)
Атлетико М
51% (73)
Тотал 2.5
Больше
54.87% (62)
Меньше
45.13% (51)
Обе команды забьют
Да
86.73% (98)
Нет
13.27% (15)
Популярный счёт
1:2 Атлетико М
25.9% (37)
1:1 Ничья
25.2% (36)
2:2 Ничья
7% (10)
2:1 Фейеноорд
6.3% (9)
0:1 Атлетико М
5.6% (8)
1:0 Фейеноорд
2.8% (4)
1:3 Атлетико М
2.1% (3)
2:3 Атлетико М
2.1% (3)
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