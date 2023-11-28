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Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Орсато Даниэле
Барселона
 
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Порту
Прогнозы 163
Барселона 84% (137)
X 9.2% (15)
Порту 6.7% (11)
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Барселона
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13
Пенья
Иньяки
23
Кунде
Жюль
4
Араухо
Рональд
5
Иньиго
Мартинес
2
Канселу
Жоау
21
Де
Йонг
Френки
22
Гюндоган
Илкай
8
Педри
11
Рафинья
Диас
9
Левандовски
Роберт
14
Фелиш
Жоау
99
Кошта
Диогу
23
Мариу
Жоау
III
2
Кардозу
Фабиу
3
Пепе
Кеплер
12
Занузи
Зайду
11
Пепе
VI
22
Варела
Алан
6
Эуштакиу
Стивен
13
Галено
Вандерсон
9
Тареми
Мехди
30
Эванилсон
Барселона
4-3-3
Порту
4-4-2

История личных встреч

Барселона
Порту

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
0:1
ТМС
4:4
Е
2:0

Голы

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

2
2.5

Среднее время на гол

45
36

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

2
1.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

45
54

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фелиш Жоау 2 0.5
Торрес Ферран 2 0.5
Лопес Фермин 1 0.25
Левандовски Роберт 1 0.25
Гави 1 0.25
Гюндоган Илкай 0 0
Рафинья Диас 0 0
Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эванилсон 4 (1) 1
Галено Вандерсон 2 0.5
Тареми Мехди 1 0.25
Пепе Кеплер 1 0.25
Эуштакиу Стивен 1 0.25
Мариу Жоау III 0 0
Пепе VI 0 0
Консейсау Франсишку 0 0

Карточки

Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гави 2 1
Араухо Рональд 2 0
Хави Эрнандес 1 0
Роберто Серхи 1 0
Канселу Жоау 1 0
Кунде Жюль 1 0
Фелиш Жоау 1 0
Торрес Ферран 1 0
Бальде Алехандро 1 0
Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карму Давид 3 0
Кардозу Фабиу 1 0
Мариу Жоау III 1 0
Эуштакиу Стивен 1 0
Пепе VI 1 0
Консейсау Франсишку 1 0

Результаты матчей

Барселона
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Порту
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

0
0
Барселона
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Порту
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
2
Барселона
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Порту
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

1
2

Голы по времени матча

Забито

6
7
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
17%
2
29%
1-15
2
33%
1
14%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
9
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
14%
2
22%
1-15
2
29%
1
11%
16-30
2
29%
1
11%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Барселона
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Райо Вальекано - Барселона 1:1 Барселона - Алавес 2:1 Шахтёр Донецк - Барселона 1:0 Реал Сосьедад - Барселона 0:1
Барселона - Реал Мадрид 1:2 Барселона - Шахтёр Донецк 2:1 Барселона - Атлетик Б 1:0 Гранада - Барселона 2:2 Порту - Барселона 0:1 Барселона - Севилья 1:0 Мальорка - Барселона 2:2 Барселона - Сельта 3:2 Барселона - Антверпен 5:0 Барселона - Бетис 5:0 Осасуна - Барселона 1:2 Вильярреал - Барселона 3:4 Барселона - Кадис 2:0 Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Тоттенхэм 4:2 Милан - Барселона 0:1
Порту
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Порту - Монталегре 4:0 Витория Гимарайнш - Порту 1:2 Порту - Антверпен 2:0 Порту - Эшторил 0:1
Визела - Порту 0:2 Антверпен - Порту 1:4 Вилар-де Пердизеш - Порту 0:2 Порту - Портимоненсе 1:0 Порту - Барселона 0:1 Бенфика - Порту 1:0 Порту - Жил Висенте 2:1 Шахтёр Донецк - Порту 1:3 Эштрела - Порту 0:1 Порту - Арока 1:1 Риу Аве - Порту 1:2 Порту - Фаренсе 2:1 Морейренсе - Порту 1:2 Бенфика - Порту 2:0 Порту - Райо Вальекано 1:1 Порту - Вулверхэмптон 0:1

Результаты матчей

Барселона
Порту

Точный счет

2:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Барселона
Порту

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
3
1
1
3
2.5
2
2
1
3
3.5
1
3
1
3
4.5

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 4 3 0 1 9 - 3 9
2.
Барселона
 4 3 0 1 8 - 2 9
3.
Шахтёр Донецк
 1:0 5 3 0 2 7 - 7 9
4.
Антверпен
 0:1 5 0 0 5 3 - 15 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
Шахтёр Донецк
 1:0 3 2 0 1 3 - 3 6
3.
Порту
 2 1 0 1 2 - 1 3
4.
Антверпен
 0:1 2 0 0 2 3 - 7 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 2 2 0 0 7 - 2 6
2.
Барселона
 2 1 0 1 1 - 1 3
3.
Шахтёр Донецк
 1:0 2 1 0 1 4 - 4 3
4.
Антверпен
 0:1 3 0 0 3 0 - 8 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 7 (2)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брага Брума Арминду 5 (2)
Атлетико М Мората Альваро 5 (1)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Серветт Дулин Давид 1 3
Копенгаген Йелерт Элиас 1 3
Копенгаген Лерагер Лукас 4
Маккаби Хайфа Корню Пьер 4
Янг Бойз Лаупер Сандро 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Порту от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 ноября 2023, осталось 33 минуты.

    Главный судья: Орсато Даниэле

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    • Прогнозы 163
    Барселона 84% (137)
    X 9.2% (15)
    Порту 6.7% (11)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Барселона - Порту

    Исход игры
    Барселона
    83.9% (141)
    Ничья
    9.5% (16)
    Порту
    6.5% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.39% (62)
    Меньше
    45.61% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    57.02% (65)
    Нет
    42.98% (49)
    Популярный счёт
    2:1 Барселона
    28.6% (48)
    1:0 Барселона
    13.7% (23)
    2:0 Барселона
    13.7% (23)
    3:1 Барселона
    5.4% (9)
    1:1 Ничья
    3% (5)
    3:0 Барселона
    1.2% (2)
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