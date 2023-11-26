Тур: 5. Стадион: Олимпийский стадион Льюиса Компаниса.
История личных встреч
Барселона
Порту
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
2
2.5
Среднее время на гол
45
36
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
2
1.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
45
54
Бомбардиры внутри турнира
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фелиш Жоау
|2
|0.5
|Торрес Ферран
|2
|0.5
|Лопес Фермин
|1
|0.25
|Левандовски Роберт
|1
|0.25
|Гави
|1
|0.25
|Гюндоган Илкай
|0
|0
|Рафинья Диас
|0
|0
Порту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эванилсон
|4 (1)
|1
|Галено Вандерсон
|2
|0.5
|Тареми Мехди
|1
|0.25
|Пепе Кеплер
|1
|0.25
|Эуштакиу Стивен
|1
|0.25
|Мариу Жоау III
|0
|0
|Пепе VI
|0
|0
|Консейсау Франсишку
|0
|0
Карточки
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гави
|2
|1
|Араухо Рональд
|2
|0
|Хави Эрнандес
|1
|0
|Роберто Серхи
|1
|0
|Канселу Жоау
|1
|0
|Кунде Жюль
|1
|0
|Фелиш Жоау
|1
|0
|Торрес Ферран
|1
|0
|Бальде Алехандро
|1
|0
Порту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карму Давид
|3
|0
|Кардозу Фабиу
|1
|0
|Мариу Жоау III
|1
|0
|Эуштакиу Стивен
|1
|0
|Пепе VI
|1
|0
|Консейсау Франсишку
|1
|0
Результаты матчей
Барселона
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Порту
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
0
0
Барселона
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Порту
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
2
Барселона
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Порту
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
1
2
Голы по времени матча
Забито
6
7
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
17%
2
29%
1-15
2
33%
1
14%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
9
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
14%
2
22%
1-15
2
29%
1
11%
16-30
2
29%
1
11%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Барселона
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Райо Вальекано - Барселона 1:1 Барселона - Алавес 2:1 Шахтёр Донецк - Барселона 1:0 Реал Сосьедад - Барселона 0:1
Барселона - Реал Мадрид 1:2 Барселона - Шахтёр Донецк 2:1 Барселона - Атлетик Б 1:0 Гранада - Барселона 2:2 Порту - Барселона 0:1 Барселона - Севилья 1:0 Мальорка - Барселона 2:2 Барселона - Сельта 3:2 Барселона - Антверпен 5:0 Барселона - Бетис 5:0 Осасуна - Барселона 1:2 Вильярреал - Барселона 3:4 Барселона - Кадис 2:0 Хетафе - Барселона 0:0 Барселона - Тоттенхэм 4:2 Милан - Барселона 0:1
Порту
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Порту - Монталегре 4:0 Витория Гимарайнш - Порту 1:2 Порту - Антверпен 2:0 Порту - Эшторил 0:1
Визела - Порту 0:2 Антверпен - Порту 1:4 Вилар-де Пердизеш - Порту 0:2 Порту - Портимоненсе 1:0 Порту - Барселона 0:1 Бенфика - Порту 1:0 Порту - Жил Висенте 2:1 Шахтёр Донецк - Порту 1:3 Эштрела - Порту 0:1 Порту - Арока 1:1 Риу Аве - Порту 1:2 Порту - Фаренсе 2:1 Морейренсе - Порту 1:2 Бенфика - Порту 2:0 Порту - Райо Вальекано 1:1 Порту - Вулверхэмптон 0:1
Результаты матчей
Барселона
Порту
Точный счет
2:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Барселона
Порту
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
31
13
22
13
13
13
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|9 - 3
|9
|2.
|4
|3
|0
|1
|8 - 2
|9
|3.
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|4.
|4
|0
|0
|4
|3 - 14
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|4.
|2
|0
|0
|2
|3 - 7
|0
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|2.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|4.
|2
|0
|0
|2
|0 - 7
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|7 (2)
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|6
|Брага
|Брума Арминду
|5 (2)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|5 (1)
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|5 (1)
|Серветт
|Дулин Давид
|1 3
|Копенгаген
|Йелерт Элиас
|1 3
|Копенгаген
|Лерагер Лукас
|4
|Маккаби Хайфа
|Корню Пьер
|4
|Янг Бойз
|Лаупер Сандро
|1 2
Прогнозы на матч Барселона - Порту
Исход игры
Барселона
92.3% (36)
Ничья
5.1% (2)
Порту
2.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
57.89% (22)
Меньше
42.11% (16)
Обе команды забьют
Да
60.53% (23)
Нет
39.47% (15)
Популярный счёт
2:1 Барселона
43.6% (17)
2:0 Барселона
25.6% (10)
1:0 Барселона
12.8% (5)
3:1 Барселона
7.7% (3)
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