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Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Марциняк Шимон
ПСЖ
 
Позже
Ньюкасл
Прогнозы 157
ПСЖ 90.4% (142)
X 4.5% (7)
Ньюкасл 5.1% (8)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ПСЖ
Ничья
Ньюкасл
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Доннарумма
Джанлуиджи
2
Хакими
Ашраф
37
Шкриньяр
Милан
15
Данилу
Перейра
21
Эрнандес
Люка
8
Фабиан
Руис
4
Угарте
Мануэль
19
Кан-Ин
Ли
10
Дембеле
Усман
23
Коло-Муани
Рандаль
7
Мбаппе
Килиан
22
Поуп
Ник
2
Триппьер
Киран
6
Ласcеллс
Джамал
5
Шёр
Фабиан
21
Ливраменто
Валентино
67
Майли
Льюис
39
Гимараэс
Бруно
7
Жоэлинтон
24
Альмирон
Мигель
14
Исак
Александр
10
Гордон
Энтони
ПСЖ
4-3-3
Ньюкасл
4-3-3

История личных встреч

ПСЖ
Ньюкасл

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧ
4:1

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

4
1

Среднее время на гол

22
90

Бомбардиры внутри турнира

ПСЖ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мбаппе Килиан 2 (1) 0.5
Шкриньяр Милан 1 0.25
Эрнандес Люка 1 0.25
Хакими Ашраф 1 0.25
Коло-Муани Рандаль 1 0.25
Кан-Ин Ли 1 0.25
Заир-Эмери Уоррен 0 0
Маркиньос Маркос 0 0
Витинья II 0 0
Дембеле Усман 0 0
Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бёрн Дэн 1 0.25
Шёр Фабиан 1 0.25
Альмирон Мигель 1 0.25
Лонгстафф Шон 1 0.25
Триппьер Киран 0 0
Мёрфи Джейкоб 0 0
Исак Александр 0 0
Гимараэс Бруно 0 0

Карточки

ПСЖ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Люка 2 0
Дембеле Усман 2 0
Хакими Ашраф 2 0
Шкриньяр Милан 1 0
Витинья II 1 0
Коло-Муани Рандаль 1 0
Угарте Мануэль 1 0
Заир-Эмери Уоррен 1 0
Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гимараэс Бруно 2 0
Шёр Фабиан 1 0
Поуп Ник 1 0
Холл Льюис 1 0
Гордон Энтони 1 0

Результаты матчей

ПСЖ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ньюкасл
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
ПСЖ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ньюкасл
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

0
4
ПСЖ
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Ньюкасл
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

0
4

Голы по времени матча

Забито

5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
2
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

7
4
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
4
57%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
1
25%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

ПСЖ
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ПСЖ - Монако 5:2 Реймс - ПСЖ 0:3 Милан - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Монпелье 3:0
Брест - ПСЖ 2:3 ПСЖ - Милан 3:0 ПСЖ - Страсбург 3:0 Ренн - ПСЖ 1:3 Ньюкасл - ПСЖ 4:1 Клермон - ПСЖ 0:0 ПСЖ - Марсель 4:0 ПСЖ - Боруссия Д 2:0 ПСЖ - Ницца 2:3 Лион - ПСЖ 1:4 ПСЖ - Ланс 3:1 Тулуза - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Лорьян 0:0 Чонбук Моторс - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Интер Милан 1:2 ПСЖ - Серезо Осака 2:3
Ньюкасл
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ньюкасл - Челси 4:1 Борнмут - Ньюкасл 2:0 Боруссия Д - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Арсенал 1:0
Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:2 Ньюкасл - Боруссия Д 0:1 Ньюкасл - Кристал Пэлас 4:0 Вест Хэм - Ньюкасл 2:2 Ньюкасл - ПСЖ 4:1 Ньюкасл - Бёрнли 2:0 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед - Ньюкасл 0:8 Милан - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Брентфорд 1:0 Брайтон - Ньюкасл 3:1 Ньюкасл - Ливерпуль 1:2 Манчестер Сити - Ньюкасл 1:0 Ньюкасл - Астон Вилла 5:1 Ньюкасл - Вильярреал 4:0

Результаты матчей

ПСЖ
Ньюкасл

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 75%
4
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

ПСЖ
Ньюкасл

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
3
1
3
2.5
1
3

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 4 2 1 1 3 - 2 7
2.
ПСЖ
 4 2 0 2 7 - 6 6
3.
Милан
 4 1 2 1 2 - 4 5
4.
Ньюкасл
 4 1 1 2 4 - 4 4

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 2 2 0 0 5 - 0 6
2.
Боруссия Д
 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Милан
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Ньюкасл
 2 1 0 1 4 - 2 3

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 2 1 0 1 1 - 2 3
2.
Ньюкасл
 2 0 1 1 0 - 2 1
3.
Милан
 2 0 1 1 0 - 3 1
4.
ПСЖ
 2 0 0 2 2 - 6 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 7 (2)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брага Брума Арминду 5 (2)
Атлетико М Мората Альваро 5 (1)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Серветт Дулин Давид 1 3
Копенгаген Йелерт Элиас 1 3
Копенгаген Лерагер Лукас 4
Маккаби Хайфа Корню Пьер 4
Янг Бойз Лаупер Сандро 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча ПСЖ - Ньюкасл от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 ноября 2023, осталось 33 минуты.

    Главный судья: Марциняк Шимон

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 60% завершится победой ПСЖ.
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    • Прогнозы 157
    ПСЖ 90.4% (142)
    X 4.5% (7)
    Ньюкасл 5.1% (8)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    ПСЖ
    Ничья
    Ньюкасл
    1.71
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    4.50
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ПСЖ - Ньюкасл

    Исход игры
    ПСЖ
    89.6% (147)
    Ничья
    4.3% (7)
    Ньюкасл
    6.1% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    74.14% (86)
    Меньше
    25.86% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    69.83% (81)
    Нет
    30.17% (35)
    Популярный счёт
    2:1 ПСЖ
    31.7% (52)
    2:0 ПСЖ
    12.2% (20)
    3:1 ПСЖ
    10.4% (17)
    3:0 ПСЖ
    3.7% (6)
    1:0 ПСЖ
    3.7% (6)
    3:2 ПСЖ
    3% (5)
    1:1 Ничья
    1.8% (3)
    4:0 ПСЖ
    1.2% (2)
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