Тур: 5. Стадион: Парк де Пренс.
История личных встреч
ПСЖ
Ньюкасл
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
4
1
Среднее время на гол
22
90
Бомбардиры внутри турнира
ПСЖ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мбаппе Килиан
|2 (1)
|0.5
|Шкриньяр Милан
|1
|0.25
|Эрнандес Люка
|1
|0.25
|Хакими Ашраф
|1
|0.25
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0.25
|Кан-Ин Ли
|1
|0.25
|Заир-Эмери Уоррен
|0
|0
|Маркиньос Маркос
|0
|0
|Витинья II
|0
|0
|Дембеле Усман
|0
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бёрн Дэн
|1
|0.25
|Шёр Фабиан
|1
|0.25
|Альмирон Мигель
|1
|0.25
|Лонгстафф Шон
|1
|0.25
|Триппьер Киран
|0
|0
|Мёрфи Джейкоб
|0
|0
|Исак Александр
|0
|0
|Гимараэс Бруно
|0
|0
Карточки
ПСЖ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнандес Люка
|2
|0
|Дембеле Усман
|2
|0
|Хакими Ашраф
|2
|0
|Шкриньяр Милан
|1
|0
|Витинья II
|1
|0
|Коло-Муани Рандаль
|1
|0
|Угарте Мануэль
|1
|0
|Заир-Эмери Уоррен
|1
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гимараэс Бруно
|2
|0
|Шёр Фабиан
|1
|0
|Поуп Ник
|1
|0
|Холл Льюис
|1
|0
|Гордон Энтони
|1
|0
Результаты матчей
ПСЖ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ньюкасл
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
ПСЖ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ньюкасл
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
0
4
ПСЖ
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Ньюкасл
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
0
4
Голы по времени матча
Забито
5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
3
60%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
6
2
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
2
33%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
7
4
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
4
57%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
1
25%
76-90
Пропущено
6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
ПСЖ
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ПСЖ - Монако 5:2 Реймс - ПСЖ 0:3 Милан - ПСЖ 2:1 ПСЖ - Монпелье 3:0
Брест - ПСЖ 2:3 ПСЖ - Милан 3:0 ПСЖ - Страсбург 3:0 Ренн - ПСЖ 1:3 Ньюкасл - ПСЖ 4:1 Клермон - ПСЖ 0:0 ПСЖ - Марсель 4:0 ПСЖ - Боруссия Д 2:0 ПСЖ - Ницца 2:3 Лион - ПСЖ 1:4 ПСЖ - Ланс 3:1 Тулуза - ПСЖ 1:1 ПСЖ - Лорьян 0:0 Чонбук Моторс - ПСЖ 0:3 ПСЖ - Интер Милан 1:2 ПСЖ - Серезо Осака 2:3
Ньюкасл
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ньюкасл - Челси 4:1 Борнмут - Ньюкасл 2:0 Боруссия Д - Ньюкасл 2:0 Ньюкасл - Арсенал 1:0
Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:3 Вулверхэмптон - Ньюкасл 2:2 Ньюкасл - Боруссия Д 0:1 Ньюкасл - Кристал Пэлас 4:0 Вест Хэм - Ньюкасл 2:2 Ньюкасл - ПСЖ 4:1 Ньюкасл - Бёрнли 2:0 Ньюкасл - Манчестер Сити 1:0 Шеффилд Юнайтед - Ньюкасл 0:8 Милан - Ньюкасл 0:0 Ньюкасл - Брентфорд 1:0 Брайтон - Ньюкасл 3:1 Ньюкасл - Ливерпуль 1:2 Манчестер Сити - Ньюкасл 1:0 Ньюкасл - Астон Вилла 5:1 Ньюкасл - Вильярреал 4:0
Результаты матчей
ПСЖ
Ньюкасл
Точный счет
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
2:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
2 раза 100%
Точный счет
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 75%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
ПСЖ
Ньюкасл
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
13
13
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|2.
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|3.
|4
|1
|2
|1
|2 - 4
|5
|4.
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|2.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|3.
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|4.
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|7 (2)
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|6
|Брага
|Брума Арминду
|5 (2)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|5 (1)
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|5 (1)
|Серветт
|Дулин Давид
|1 3
|Копенгаген
|Йелерт Элиас
|1 3
|Копенгаген
|Лерагер Лукас
|4
|Маккаби Хайфа
|Корню Пьер
|4
|Янг Бойз
|Лаупер Сандро
|1 2
Прогнозы на матч ПСЖ - Ньюкасл
Исход игры
ПСЖ
97.9% (46)
Ничья
0% (0)
Ньюкасл
2.1% (1)
Тотал 2.5
Больше
74.36% (29)
Меньше
25.64% (10)
Обе команды забьют
Да
61.54% (24)
Нет
38.46% (15)
Популярный счёт
2:1 ПСЖ
36.2% (17)
2:0 ПСЖ
19.1% (9)
3:1 ПСЖ
10.6% (5)
3:0 ПСЖ
6.4% (3)
4:0 ПСЖ
4.3% (2)
3:2 ПСЖ
4.3% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!