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  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Тур: 5.
Вентфорет Кофу
3:3
Конец матча
Мельбурн Сити
0'
0:1
5' Гол
Тэлбот Каллум
1:1
8' Гол
Иноуэ Сион
28' Желтая карточка
Арслан Толгай-Али
2:1
43' Гол
Yoshiki Torikai
52' Желтая карточка
Яколиш Марин
2:2
59' Пенальти
Арслан Толгай-Али
2:3
64' Гол
Яколиш Марин
3:3
85' Гол
Junma Miyazaki
90'+6

Ход матча

5'
0:1
Тэлбот Каллум
(Яколиш Марин)
8'
Иноуэ Сион
(Sota Miura)
1:1
28'
 
Арслан Толгай-Али
43'
Yoshiki Torikai
(Иноуэ Сион)
2:1
52'
 
Яколиш Марин
59'
2:2
Арслан Толгай-Али
63'
Nagi Matsumoto
Koya Hayashida
 
63'
Да Силва Кристиано
Утака Питер
 
64'
2:3
Яколиш Марин
(Leo Natel)
71'
Junma Miyazaki
Yoshiki Torikai
 
72'
Riku Iijima
Kazushi Mitsuhira
 
76'
 
Леки Мэттью
Leo Natel
77'
 
Сахи Хамза
Арслан Толгай-Али
83'
 
Геллоуэй Скотт
Яколиш Марин
84'
Iwana Kobayashi
Sota Miura
 
85'
Junma Miyazaki
(Да Силва Кристиано)
3:3
90'
 
Benjamin Mazzeo
Лопане Алессандро

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 5
  • 9 Угловые 2
  • 1 Офсайды 3
  • 12 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 421 Количество передач 484
  • 47 Владение мячом, % 53
Прогноз на матч от Liveresult
21
Сибуя
Цубаса
23
Masahiro
Sekiguchi
49
Иноуэ
Сион
5
Хасукава
Содаи
13
Sota
Miura
16
Koya
Hayashida
71
Ryotaro
Nakamura
18
Yoshiki
Torikai
9
Kazushi
Mitsuhira
10
Motoki
Hasegawa
99
Утака
Питер
1
Янг
Джейми
25
Тэлбот
Каллум
26
Супрайен
Самуэль
22
Гуд
Кёртис
16
Бехич
Азиз
44
Яколиш
Марин
6
Угаркович
Стивен
10
Арслан
Толгай-Али
11
Leo
Natel
9
Макларен
Джейми
21
Лопане
Алессандро
Вентфорет Кофу
4-2-3-1
Мельбурн Сити
4-4-2

История личных встреч

Вентфорет Кофу
Мельбурн Сити

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧА
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Вентфорет Кофу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yoshiki Torikai 2 0.4
Иноуэ Сион 1 0.2
Junma Miyazaki 1 0.2
Утака Питер 1 0.2
Getulio1 1 0.2
Motoki Hasegawa 1 0.2
Masahiro Sekiguchi 1 0.2
Да Силва Кристиано 0 0
Kazushi Mitsuhira 0 0
Ryotaro Nakamura 0 0
Sota Miura 0 0
Riku Iijima 0 0
Мельбурн Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Яколиш Марин 1 0.2
Бехич Азиз 1 0.2
Макларен Джейми 1 0.2
Тэлбот Каллум 1 0.2
Капуто Макс 1 0.2
Лопане Алессандро 1 0.2
Арслан Толгай-Али 1 (1) 0.2
Leo Natel 0 0

Карточки

Вентфорет Кофу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камия Кайто 2 0
Riku Iijima 1 0
Koya Hayashida 1 0
Мельбурн Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рейш Нуну 2 0
Арслан Толгай-Али 2 0
Угаркович Стивен 2 0
Яколиш Марин 2 0
Бехич Азиз 1 0
Гуд Кёртис 1 0
Капуто Макс 1 0
Лопане Алессандро 1 0

Результаты матчей

Вентфорет Кофу
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Мельбурн Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

3
3
Вентфорет Кофу
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Мельбурн Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
0
Вентфорет Кофу
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Мельбурн Сити
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

3
3

Голы по времени матча

Забито

8
7
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
13%
2
29%
1-15
1
13%
2
29%
16-30
2
25%
1
14%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

8
7
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
13%
2
29%
1-15
1
13%
2
29%
16-30
2
25%
1
14%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
33%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Вентфорет Кофу
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Монтедио Ямагата - Вентфорет Кофу 2:1 Вентфорет Кофу - Чжэцзян Профессионал 4:1 Вентфорет Кофу - Роассо Кумамото 2:0 Омия Ардидзя - Вентфорет Кофу 0:2
Чжэцзян Профессионал - Вентфорет Кофу 2:0 Вентфорет Кофу - В-Варен Нагасаки 1:1 Матида Зельвия - Вентфорет Кофу 3:3 Вентфорет Кофу - Бурирам Юнайтед 1:0 Вентфорет Кофу - Мито Холлихок 2:1 Симидзу С-Палс - Вентфорет Кофу 0:0 Мельбурн Сити - Вентфорет Кофу 0:0 Вентфорет Кофу - Токио Верди 1:1 Вентфорет Кофу - Оита Тринита 3:2 Вегальта Сендай - Вентфорет Кофу 0:0 Ренофа Ямагути - Вентфорет Кофу 3:2 Вентфорет Кофу - Джубило Ивата 0:1 Иваки - Вентфорет Кофу 1:1 Вентфорет Кофу - Цвайген Канадзава 0:2 Вентфорет Кофу - Виссел Кобе 1:4 Тотиги - Вентфорет Кофу 3:0
Мельбурн Сити
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:0 Мельбурн Сити - Макартур 3:3 Мельбурн Сити - Бурирам Юнайтед 0:1 Мельбурн Сити - Сидней 2:0
Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 6:0 Бурирам Юнайтед - Мельбурн Сити 0:2 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 1:2 Чжэцзян Профессионал - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Сидней 1:2 Мельбурн Сити - Вентфорет Кофу 0:0 Норт Истерн МетроСтарс - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 3:0 Оаклей Каннонс - Мельбурн Сити 2:3 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 1:6 Мельбурн Сити - Сидней 4:0 Сидней - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:3 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 4:1

Результаты матчей

Вентфорет Кофу
Мельбурн Сити

Точный счет

1:0
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Вентфорет Кофу
Мельбурн Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
2
3
1.5
3
2
2
3
2.5
1
4
1
4
3.5

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бурирам Юнайтед
 1:0 5 3 0 2 6 - 4 9
2.
Вентфорет Кофу
 5 2 2 1 8 - 6 8
3.
Мельбурн Сити
 5 2 2 1 7 - 5 8
4.
Чжэцзян Профессионал
 0:1 5 1 0 4 5 - 11 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вентфорет Кофу
 3 2 1 0 8 - 4 7
2.
Бурирам Юнайтед
 1:0 2 1 0 1 4 - 3 3
3.
Чжэцзян Профессионал
 0:1 3 1 0 2 3 - 3 3
4.
Мельбурн Сити
 2 0 1 1 0 - 1 1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 3 2 1 0 7 - 4 7
2.
Бурирам Юнайтед
 1:0 3 2 0 1 2 - 1 6
3.
Вентфорет Кофу
 2 0 1 1 0 - 2 1
4.
Чжэцзян Профессионал
 0:1 2 0 0 2 2 - 8 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Рейтинг команд, занявших вторые места

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 8
Шаньдун Тайшань Кризан 6 (2)
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 5 (1)
Аль-Айн Лаба Коджо 5 (1)
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 5
Весь список

Топ нарушителей
Бангкок Гласс Альварес Фредди 1 2
Ульсан Хёндэ Тхэ-Хван Ким II 1 2
Навбахор Юлдошев Иброхим 1 2
Джохор Дарул Такзим Лоури Шейн 3
Аль-Наср Эр-Рияд Брозович Марсело 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 56'
      Лео Нател получил желтую карточку от судьи
    • 52'
      Яколиш Марин получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Иноуэ Сион сделал результативную передачу.
    • 43'
      Г О О О О Л - Yoshiki Torikai бьет в цель!
    • 28'
      Арслан Толгай-Али получил желтую карточку от судьи
    • 8'
      Sota Miura сделал результативную передачу.
    • 8'
      Г О О О О Л - Иноуэ Сион бьет в цель!
    • 5'
      Яколиш Марин сделал результативную передачу.
    Прогноз на матч от Liveresult
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