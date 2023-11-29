Тур: 5.
3:3
Конец матча
0'
0:1
5' ГолТэлбот Каллум
1:1
8' ГолИноуэ Сион
28' Желтая карточкаАрслан Толгай-Али
2:1
43' ГолYoshiki Torikai
52' Желтая карточкаЯколиш Марин
2:2
59' ПенальтиАрслан Толгай-Али
2:3
64' ГолЯколиш Марин
3:3
85' ГолJunma Miyazaki
90'+6
Ход матча
5'
0:1
8'
1:1
43'
2:1
52'
59'
64'
2:3
76'
85'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 5
-
9 Угловые 2
-
1 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
421 Количество передач 484
-
47 Владение мячом, % 53
Прогноз на матч от Liveresult
21
Сибуя
Цубаса
49
Иноуэ
Сион
13
Sota
Miura
99
Утака
Питер
22
Гуд
Кёртис
16
Бехич
Азиз
44
Яколиш
Марин
11
Leo
Natel
- Основной состав
-
21 Сибуя ЦубасаВратарь
- Защитник
-
49 Иноуэ СионЗащитник
- Защитник
-
13 Sota MiuraЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Утака ПитерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Камия КайтоЗащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
15 Riku Iijima
-
-
77 Getulio1
-
Главный тренер: Yoshiyuki Shinoda
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Гуд КёртисЗащитник
-
16 Бехич АзизЗащитник
-
44 Яколиш МаринПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Leo NatelПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
18 Jordon Hall
-
-
-
-
Главный тренер: Аурелио Видмар
История личных встреч
Вентфорет Кофу
Мельбурн Сити
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Бомбардиры внутри турнира
Вентфорет Кофу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yoshiki Torikai
|2
|0.4
|Иноуэ Сион
|1
|0.2
|Junma Miyazaki
|1
|0.2
|Утака Питер
|1
|0.2
|Getulio1
|1
|0.2
|Motoki Hasegawa
|1
|0.2
|Masahiro Sekiguchi
|1
|0.2
|Да Силва Кристиано
|0
|0
|Kazushi Mitsuhira
|0
|0
|Ryotaro Nakamura
|0
|0
|Sota Miura
|0
|0
|Riku Iijima
|0
|0
Мельбурн Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Яколиш Марин
|1
|0.2
|Бехич Азиз
|1
|0.2
|Макларен Джейми
|1
|0.2
|Тэлбот Каллум
|1
|0.2
|Капуто Макс
|1
|0.2
|Лопане Алессандро
|1
|0.2
|Арслан Толгай-Али
|1 (1)
|0.2
|Leo Natel
|0
|0
Карточки
Вентфорет Кофу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камия Кайто
|2
|0
|Riku Iijima
|1
|0
|Koya Hayashida
|1
|0
Мельбурн Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рейш Нуну
|2
|0
|Арслан Толгай-Али
|2
|0
|Угаркович Стивен
|2
|0
|Яколиш Марин
|2
|0
|Бехич Азиз
|1
|0
|Гуд Кёртис
|1
|0
|Капуто Макс
|1
|0
|Лопане Алессандро
|1
|0
Результаты матчей
Вентфорет Кофу
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Мельбурн Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
3
3
Вентфорет Кофу
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Мельбурн Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
0
0
Вентфорет Кофу
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Мельбурн Сити
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
3
3
Голы по времени матча
Забито
8
7
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
13%
2
29%
1-15
1
13%
2
29%
16-30
2
25%
1
14%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
25%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
8
7
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
13%
2
29%
1-15
1
13%
2
29%
16-30
2
25%
1
14%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Пропущено
6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
33%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Вентфорет Кофу
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Монтедио Ямагата - Вентфорет Кофу 2:1 Вентфорет Кофу - Чжэцзян Профессионал 4:1 Вентфорет Кофу - Роассо Кумамото 2:0 Омия Ардидзя - Вентфорет Кофу 0:2
Чжэцзян Профессионал - Вентфорет Кофу 2:0 Вентфорет Кофу - В-Варен Нагасаки 1:1 Матида Зельвия - Вентфорет Кофу 3:3 Вентфорет Кофу - Бурирам Юнайтед 1:0 Вентфорет Кофу - Мито Холлихок 2:1 Симидзу С-Палс - Вентфорет Кофу 0:0 Мельбурн Сити - Вентфорет Кофу 0:0 Вентфорет Кофу - Токио Верди 1:1 Вентфорет Кофу - Оита Тринита 3:2 Вегальта Сендай - Вентфорет Кофу 0:0 Ренофа Ямагути - Вентфорет Кофу 3:2 Вентфорет Кофу - Джубило Ивата 0:1 Иваки - Вентфорет Кофу 1:1 Вентфорет Кофу - Цвайген Канадзава 0:2 Вентфорет Кофу - Виссел Кобе 1:4 Тотиги - Вентфорет Кофу 3:0
Мельбурн Сити
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Веллингтон Феникс - Мельбурн Сити 1:0 Мельбурн Сити - Макартур 3:3 Мельбурн Сити - Бурирам Юнайтед 0:1 Мельбурн Сити - Сидней 2:0
Аделаида Юнайтед - Мельбурн Сити 6:0 Бурирам Юнайтед - Мельбурн Сити 0:2 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 1:2 Чжэцзян Профессионал - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Сидней 1:2 Мельбурн Сити - Вентфорет Кофу 0:0 Норт Истерн МетроСтарс - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 3:0 Оаклей Каннонс - Мельбурн Сити 2:3 Мельбурн Сити - Централ Кост Маринерс 1:6 Мельбурн Сити - Сидней 4:0 Сидней - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 3:2 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:3 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 4:1
Результаты матчей
Вентфорет Кофу
Мельбурн Сити
Точный счет
1:0
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Вентфорет Кофу
Мельбурн Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
23
32
23
14
14
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|5
|3
|0
|2
|6 - 4
|9
|2.
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|3.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|4.
|0:1
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|2.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|3.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|4.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|2.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|3.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|4.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|2 - 8
|0
- — Выход в плей-офф
- — Рейтинг команд, занявших вторые места
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|8
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|6 (2)
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|5 (1)
|Аль-Айн
|Лаба Коджо
|5 (1)
|Бангкок Гласс
|Сергеев Игорь
|5
|Бангкок Гласс
|Альварес Фредди
|1 2
|Ульсан Хёндэ
|Тхэ-Хван Ким II
|1 2
|Навбахор
|Юлдошев Иброхим
|1 2
|Джохор Дарул Такзим
|Лоури Шейн
|3
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Брозович Марсело
|3