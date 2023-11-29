Тур: 5.
2:1
Конец матча
0'
1:0
37' ПенальтиШольц Александр
44' Желтая карточкаЧао Хэ
64' Желтая карточкаЛинссен Брайан
1:1
69' ГолДавидсон
88' Желтая карточкаХейбротен Мариус
2:1
90' ГолКанте Хосе
90'+5
Ход матча
37'
1:0
44'
64'
69'
1:1
77'
77'
88'
90'
2:1
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 3
-
2 Угловые 7
-
2 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
483 Количество передач 392
-
54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
66
Охата
Аюму
19
Ивао
Кэн
25
Ясуи
Кайто
22
Лю
Дяньцзо
15
Чжипэн
Цзян
23
Хан
Жэнь
25
Ханьвэнь
Дэн
30
Се
Пэнфэй
21
Чао
Хэ
26
Guan
He
11
Давидсон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
66 Охата АюмуЗащитник
-
19 Ивао КэнПолузащитник
-
25 Ясуи КайтоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Ниэкава АюмиВратарь
- Защитник
-
24 Миямото ЮтаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Сибато КаиПолузащитник
-
27 Паня ЭканитПолузащитник
-
29 Хориучи ЙотаПолузащитник
- Полузащитник
-
40 Хирано ЮитиПолузащитник
-
17 Схалк АлексПолузащитник
-
11 Канте ХосеНападающий
-
Главный тренер: Rafal Janas
- Основной состав
-
22 Лю ДяньцзоВратарь
-
15 Чжипэн ЦзянЗащитник
-
23 Хан ЖэньЗащитник
- Защитник
-
25 Ханьвэнь ДэнЗащитник
- Защитник
-
30 Се ПэнфэйПолузащитник
-
21 Чао ХэПолузащитник
-
26 Guan HeПолузащитник
-
11 ДавидсонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Имин ЛюЗащитник
-
19 Wentao ZhangЗащитник
-
20 Гао ЧжуньиЗащитник
-
16 Kuo YangПолузащитник
-
31 Jiayu Guo
-
2 Yang Li3
-
17 Chen Yuhao
-
-
24 Liuyu Duan
-
13 Marcao V
-
-
28 Denny Wang
-
Главный тренер: Tsutomu Takahata
История личных встреч
Урава Редс
Ухань Три Таунс
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Бомбардиры внутри турнира
Урава Редс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Канте Хосе
|4
|0.67
|Сэкинэ Такахиро
|2
|0.33
|Шольц Александр
|2 (2)
|0.33
|Коидзуми Ёшио
|1
|0.17
|Паня Эканит
|1
|0.17
|Короки Синдзо
|1
|0.17
|Линссен Брайан
|1
|0.17
|Такахаси Йошики
|1
|0.17
|Ясуи Кайто
|0
|0
|Хаякава Джампей
|0
|0
Ухань Три Таунс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Давидсон
|2 (1)
|0.4
|Якубу Абдул-Азиз
|1
|0.2
|Вэй Ши-Хао
|1
|0.2
|Xiaobin Zhang II
|1
|0.2
|Чао Хэ
|1
|0.2
|Marcao V
|1
|0.2
|Чжипэн Цзян
|0
|0
|Имин Лю
|0
|0
|Ханьвэнь Дэн
|0
|0
Карточки
Урава Редс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Линссен Брайан
|2
|0
|Иванами Такуя
|2
|0
|Акимото Такахиро
|0
|1
|Хейбротен Мариус
|1
|0
|Ито Ацуки
|1
|0
Ухань Три Таунс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вэй Ши-Хао
|1
|1
|Имин Лю
|2
|0
|Чао Хэ
|2
|0
|Се Пэнфэй
|0
|1
|Хан Жэнь
|1
|0
|Гао Чжуньи
|1
|0
|Пак Чжи Су
|1
|0
|Marcao V
|1
|0
|Ханьвэнь Дэн
|1
|0
|Dinghao Yan
|1
|0
Результаты матчей
Урава Редс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Ухань Три Таунс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
3
Урава Редс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ухань Три Таунс
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
4
Урава Редс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Ухань Три Таунс
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
2
7
Голы по времени матча
Забито
10
3
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
2
20%
2
67%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
1
33%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Пропущено
4
7
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
25%
1
14%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
2
67%
76-90
Забито
13
7
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
2
15%
3
43%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
1
14%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
3
43%
61-75
4
31%
0
0%
76-90
Пропущено
8
10
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
2
25%
1
10%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
13%
2
20%
46-60
3
38%
1
10%
61-75
1
13%
5
50%
76-90
Результаты последних матчей
Урава Редс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Урава Редс - Ависпа Фукуока 2:3 Урава Редс - Виссел Кобе 1:2 Пхохан Стилерс - Урава Редс 2:1 Ависпа Фукуока - Урава Редс 2:1
Касима Антлерс - Урава Редс 0:0 Урава Редс - Пхохан Стилерс 0:2 Урава Редс - Касива Рейсол 2:0 Урава Редс - Йокогама Ф-Маринос 2:0 Йокогама Ф-Маринос - Урава Редс 1:0 Урава Редс - Ханой ТТ 6:0 Урава Редс - Йокогама 1:1 Гамба Осака - Урава Редс 1:3 Ухань Три Таунс - Урава Редс 2:2 Урава Редс - Киото Санга 0:0 Урава Редс - Гамба Осака 3:0 Гамба Осака - Урава Редс 0:1 Альбирекс Ниигата - Урава Редс 1:1 Сенан Бельмаре - Урава Редс 0:1 Урава Редс - Ли Ман Уорриорс 3:0 Урава Редс - Нагоя Грампус 1:0
Ухань Три Таунс
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Ханой ТТ - Ухань Три Таунс 2:1 Чанчунь Ятай - Ухань Три Таунс 3:4 Ухань Три Таунс - Шэньчжэнь 1:0 Ухань Три Таунс - Ханой ТТ 2:1
Далянь Профешнл - Ухань Три Таунс 1:3 Пхохан Стилерс - Ухань Три Таунс 3:1 Шаньдун Тайшань - Ухань Три Таунс 2:1 Ухань Три Таунс - Тяньцзинь Тайгер 0:1 Ухань Три Таунс - Урава Редс 2:2 Ухань Три Таунс - Цанчжоу 2:0 Ухань Три Таунс - Наньтун Чжиюнь 4:2 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 0:1 Ухань Три Таунс - Шанхай Шеньхуа 1:2 Ухань Три Таунс - Хэнань Суншань Лунмэн 4:2 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ухань Три Таунс - Циндао Чжуннэн 1:0 Наньтун Чжиюнь - Ухань Три Таунс 2:0 Ухань Три Таунс - Мэйчжоу Хакка 2:1 Бэйцзин Гоань - Ухань Три Таунс 1:1 Шанхай Порт - Ухань Три Таунс 3:1
Результаты матчей
Урава Редс
Ухань Три Таунс
Точный счет
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
6:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
6
1 раз 25%
2
2 раза 100%
Точный счет
2:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
2:1
2 раза 67%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
3 раза 100%
Точный счет
2:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
6:0
1 раз 17%
2:1
3 раза 60%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
6
1 раз 17%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
Тоталы голов в матче
Урава Редс
Ухань Три Таунс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
23
24
15
15
15
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|13 - 4
|15
|2.
|5
|2
|1
|2
|11 - 7
|7
|3.
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|4.
|5
|1
|0
|4
|5 - 15
|3
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|4.
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|3.
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
|4.
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
- — Выход в плей-офф
- — Рейтинг команд, занявших вторые места
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|8
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|6 (2)
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|5 (1)
|Аль-Айн
|Лаба Коджо
|5 (1)
|Бангкок Гласс
|Сергеев Игорь
|5
|Бангкок Гласс
|Альварес Фредди
|1 2
|Ульсан Хёндэ
|Тхэ-Хван Ким II
|1 2
|Навбахор
|Юлдошев Иброхим
|1 2
|Джохор Дарул Такзим
|Лоури Шейн
|3
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Брозович Марсело
|3