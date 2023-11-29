Тур: 5.
2:0
Конец матча
Ход матча
33'
1:0
53'
2:0
82'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 2
-
3 Угловые 1
-
5 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
598 Количество передач 458
-
56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
45
Ха
Чхан-Рэ
66
Jun-Ho
Kim
16
Хан
Чхан-Хи
19
Min-Ho
Yoon
33
Ho-Jae
Lee
26
Van
Nam
Dao
45
Ле
Ван
Хуан
9
Фам
Туан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
45 Ха Чхан-РэЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
66 Jun-Ho KimПолузащитник
-
16 Хан Чхан-ХиПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Min-Ho YoonПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Ho-Jae LeeНападающий
- Запасные игроки
-
21 In-Gu HwangВратарь
- Защитник
-
17 Син Кван-ХунЗащитник
- Полузащитник
-
12 Ким Сон-ДэПолузащитник
-
9 ЗекаНападающий
-
34 Gyu-Baeg Lee
-
-
-
26 Jae-hun Cho
-
88 Kyu-Po Kim
-
-
Главный тренер: Ким Ги-Донг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Van Nam DaoЗащитник
- Защитник
-
45 Ле Ван ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Фам ТуанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
88 До Хунг ДунгПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Tien Long Vu
-
-
21 Dinh Hai Vu
-
-
77 Marcao VI
-
-
Главный тренер: Duc Tuan Le
История личных встреч
Пхохан Стилерс
Ханой ТТ
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
4
Среднее время на гол
0
22
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
2
4
Среднее время на гол
45
22
Бомбардиры внутри турнира
Пхохан Стилерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зека
|3 (1)
|0.6
|Ким Ин-Сон
|3
|0.6
|Син Кван-Хун
|1
|0.2
|Jae-Hee Jung
|1
|0.2
|Ха Чхан-Рэ
|1
|0.2
|Young-Jun Go
|1
|0.2
|Min-Ho Yoon
|1
|0.2
|Ho-Jae Lee
|1 (1)
|0.2
|Ким Сон-Дэ
|0
|0
|Ким Чжон-У
|0
|0
|Yun-sang Hong
|0
|0
Ханой ТТ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фам Туан
|3
|0.6
|Дьедеррик Жоэль
|2
|0.4
|Caion
|0
|0
|Фам Хуан Ман
|0
|0
|Hai Long Nguyen
|0
|0
|Нгуен Ван Тунг
|0
|0
Карточки
Пхохан Стилерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Син Кван-Хун
|2
|0
|Chan-Yong Park
|1
|0
|Зека
|1
|0
|Jun-Ho Kim
|1
|0
|Oberdan
|1
|0
Ханой ТТ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Van Nam Dao
|1
|1
|Дьедеррик Жоэль
|0
|1
|Ле Таллек Дамьен
|1
|0
|Marcao VI
|1
|0
|Уилсон Брэндон
|1
|0
|Фам Туан
|1
|0
Результаты матчей
Пхохан Стилерс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Ханой ТТ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Пхохан Стилерс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ханой ТТ
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
5
2
Пхохан Стилерс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Ханой ТТ
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
5
4
Голы по времени матча
Забито
7
2
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
14%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
50%
76-90
Пропущено
2
9
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
50%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Забито
5
5
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
12
7
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
8%
1
14%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
4
33%
1
14%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
2
17%
3
43%
76-90
Пропущено
5
13
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
20%
1
8%
1-15
1
20%
1
8%
16-30
1
20%
5
38%
31-45
1
20%
2
15%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
1
20%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Пхохан Стилерс
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Пхохан Стилерс - Тэгу 1:0 Ульсан Хёндэ - Пхохан Стилерс 3:2 Пхохан Стилерс - Урава Редс 2:1 Пхохан Стилерс - Чонбук Моторс 4:2
Чеджу Юнайтед - Пхохан Стилерс 1:1 Чонбук Моторс - Пхохан Стилерс 1:1 Урава Редс - Пхохан Стилерс 0:2 Пхохан Стилерс - Инчхон Юнайтед 1:1 Сувон Самсунг Блювингс - Пхохан Стилерс 1:0 Пхохан Стилерс - Ухань Три Таунс 3:1 Пхохан Стилерс - Ульсан Хёндэ 0:0 Тэгу - Пхохан Стилерс 0:0 Ханой ТТ - Пхохан Стилерс 2:4 Пхохан Стилерс - Сувон Сити 2:0 Инчхон Юнайтед - Пхохан Стилерс 0:2 Канвон - Пхохан Стилерс 1:1 Пхохан Стилерс - Тэджон Ситизен 4:3 Пхохан Стилерс - Кванджу 1:1 Сеул - Пхохан Стилерс 2:2 Пхохан Стилерс - Чонбук Моторс 2:1
Ханой ТТ
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Биньзыонг - Ханой ТТ 0:1 Ханой ТТ - Ухань Три Таунс 2:1 Конг Ан Нхан Дан - Ханой ТТ 2:0 Ханой ТТ - Хайфон 3:5
Ухань Три Таунс - Ханой ТТ 2:1 Урава Редс - Ханой ТТ 6:0 Ханой ТТ - Пхохан Стилерс 2:4 Ханой ТТ - Вьеттел 3:2 Тханьхоа - Ханой ТТ 1:3 Конг Ан Нхан Дан - Ханой ТТ 2:1 Ханой ТТ - Хайфон 3:1 Ханой ТТ - Нам Динх 1:0 Хонглинь Хатинь - Ханой ТТ 2:2 Ханой ТТ - Биньдинь 4:2 Ханой ТТ - Сон Лам Нгхе 0:1 Санна Кханьхоа - Ханой ТТ 1:2 Ханой ТТ - Нам Динх 1:0 Хоангань Зялай - Ханой ТТ 1:0 Биньзыонг - Ханой ТТ 1:1 Ханой ТТ - Дананг 1:1
Результаты матчей
Пхохан Стилерс
Ханой ТТ
Точный счет
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
2
2 раза 100%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Пхохан Стилерс
Ханой ТТ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
14
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|13 - 4
|15
|2.
|5
|2
|1
|2
|11 - 7
|7
|3.
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|4.
|5
|1
|0
|4
|5 - 15
|3
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|2.
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|3.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|4.
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|3.
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
|4.
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
- — Выход в плей-офф
- — Рейтинг команд, занявших вторые места
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|8
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|6 (2)
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|5 (1)
|Аль-Айн
|Лаба Коджо
|5 (1)
|Бангкок Гласс
|Сергеев Игорь
|5
|Бангкок Гласс
|Альварес Фредди
|1 2
|Ульсан Хёндэ
|Тхэ-Хван Ким II
|1 2
|Навбахор
|Юлдошев Иброхим
|1 2
|Джохор Дарул Такзим
|Лоури Шейн
|3
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Брозович Марсело
|3