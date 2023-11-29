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  2. Матчи
  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Тур: 5.
Пхохан Стилерс
2:0
Конец матча
Ханой ТТ
0'
1:0
33' Пенальти
Ho-Jae Lee
2:0
53' Гол
Ха Чхан-Рэ
90'+4

Ход матча

33'
Ho-Jae Lee
1:0
46'
Hyeon-Je Kang
Min-Ho Yoon
 
46'
 
Marcao VI
Van Toan Dau
53'
Ха Чхан-Рэ
2:0
57'
 
Нгуен Ван Куан
Hai Long Nguyen
57'
 
До Хунг Дунг
Ле Таллек Дамьен
62'
Jae-hun Cho
Yun-sang Hong
 
74'
Грант Александр
Chan-Yong Park
 
74'
Син Кван-Хун
Jun-Ho Kim
 
76'
 
Van Truong Nguyen
Фам Туан
80'
 
До Дуй Мань
Уилсон Брэндон
82'
Ким Сон-Дэ
Ho-Jae Lee
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 1
  • 5 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 598 Количество передач 458
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
1
Юн
Пхен-Гук
14
Seung-Wook
Park
45
Ха
Чхан-Рэ
20
Chan-Yong
Park
2
Сим-Сан
Мин
66
Jun-Ho
Kim
16
Хан
Чхан-Хи
7
Ким
Ин-Сон
19
Min-Ho
Yoon
37
Yun-sang
Hong
33
Ho-Jae
Lee
37
Quan
Van
Chuan
16
Нгуен
Тхань
Тюнг
6
Ле
Таллек
Дамьен
26
Van
Nam
Dao
7
Фам
Хуан
Ман
45
Ле
Ван
Хуан
14
Hai
Long
Nguyen
4
Уилсон
Брэндон
8
Van
Toan
Dau
9
Фам
Туан
89
Нгуен
Ван
Тунг
Пхохан Стилерс
4-2-3-1
Ханой ТТ
5-4-1

История личных встреч

Пхохан Стилерс
Ханой ТТ

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧА
2:4

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
4

Среднее время на гол

0
22

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

2
4

Среднее время на гол

45
22

Бомбардиры внутри турнира

Пхохан Стилерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зека 3 (1) 0.6
Ким Ин-Сон 3 0.6
Син Кван-Хун 1 0.2
Jae-Hee Jung 1 0.2
Ха Чхан-Рэ 1 0.2
Young-Jun Go 1 0.2
Min-Ho Yoon 1 0.2
Ho-Jae Lee 1 (1) 0.2
Ким Сон-Дэ 0 0
Ким Чжон-У 0 0
Yun-sang Hong 0 0
Ханой ТТ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фам Туан 3 0.6
Дьедеррик Жоэль 2 0.4
Caion 0 0
Фам Хуан Ман 0 0
Hai Long Nguyen 0 0
Нгуен Ван Тунг 0 0

Карточки

Пхохан Стилерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Син Кван-Хун 2 0
Chan-Yong Park 1 0
Зека 1 0
Jun-Ho Kim 1 0
Oberdan 1 0
Ханой ТТ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Van Nam Dao 1 1
Дьедеррик Жоэль 0 1
Ле Таллек Дамьен 1 0
Marcao VI 1 0
Уилсон Брэндон 1 0
Фам Туан 1 0

Результаты матчей

Пхохан Стилерс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Ханой ТТ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Пхохан Стилерс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Ханой ТТ
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

5
2
Пхохан Стилерс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Ханой ТТ
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

5
4

Голы по времени матча

Забито

7
2
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
14%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
50%
76-90

Пропущено

2
9
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
50%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Забито

5
5
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

12
7
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
8%
1
14%
1-15
1
8%
1
14%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
4
33%
1
14%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
2
17%
3
43%
76-90

Пропущено

5
13
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
20%
1
8%
1-15
1
20%
1
8%
16-30
1
20%
5
38%
31-45
1
20%
2
15%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
1
20%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Пхохан Стилерс
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Пхохан Стилерс - Тэгу 1:0 Ульсан Хёндэ - Пхохан Стилерс 3:2 Пхохан Стилерс - Урава Редс 2:1 Пхохан Стилерс - Чонбук Моторс 4:2
Чеджу Юнайтед - Пхохан Стилерс 1:1 Чонбук Моторс - Пхохан Стилерс 1:1 Урава Редс - Пхохан Стилерс 0:2 Пхохан Стилерс - Инчхон Юнайтед 1:1 Сувон Самсунг Блювингс - Пхохан Стилерс 1:0 Пхохан Стилерс - Ухань Три Таунс 3:1 Пхохан Стилерс - Ульсан Хёндэ 0:0 Тэгу - Пхохан Стилерс 0:0 Ханой ТТ - Пхохан Стилерс 2:4 Пхохан Стилерс - Сувон Сити 2:0 Инчхон Юнайтед - Пхохан Стилерс 0:2 Канвон - Пхохан Стилерс 1:1 Пхохан Стилерс - Тэджон Ситизен 4:3 Пхохан Стилерс - Кванджу 1:1 Сеул - Пхохан Стилерс 2:2 Пхохан Стилерс - Чонбук Моторс 2:1
Ханой ТТ
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Биньзыонг - Ханой ТТ 0:1 Ханой ТТ - Ухань Три Таунс 2:1 Конг Ан Нхан Дан - Ханой ТТ 2:0 Ханой ТТ - Хайфон 3:5
Ухань Три Таунс - Ханой ТТ 2:1 Урава Редс - Ханой ТТ 6:0 Ханой ТТ - Пхохан Стилерс 2:4 Ханой ТТ - Вьеттел 3:2 Тханьхоа - Ханой ТТ 1:3 Конг Ан Нхан Дан - Ханой ТТ 2:1 Ханой ТТ - Хайфон 3:1 Ханой ТТ - Нам Динх 1:0 Хонглинь Хатинь - Ханой ТТ 2:2 Ханой ТТ - Биньдинь 4:2 Ханой ТТ - Сон Лам Нгхе 0:1 Санна Кханьхоа - Ханой ТТ 1:2 Ханой ТТ - Нам Динх 1:0 Хоангань Зялай - Ханой ТТ 1:0 Биньзыонг - Ханой ТТ 1:1 Ханой ТТ - Дананг 1:1

Результаты матчей

Пхохан Стилерс
Ханой ТТ

Точный счет

2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
2
2 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Пхохан Стилерс
Ханой ТТ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
2.5
Больше Меньше
1
4
3.5

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пхохан Стилерс
 5 5 0 0 13 - 4 15
2.
Урава Редс
 5 2 1 2 11 - 7 7
3.
Ухань Три Таунс
 5 1 1 3 7 - 10 4
4.
Ханой ТТ
 5 1 0 4 5 - 15 3

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пхохан Стилерс
 3 3 0 0 7 - 2 9
2.
Урава Редс
 3 2 0 1 8 - 3 6
3.
Ухань Три Таунс
 2 1 1 0 4 - 3 4
4.
Ханой ТТ
 2 1 0 1 4 - 5 3

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пхохан Стилерс
 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Урава Редс
 2 0 1 1 3 - 4 1
3.
Ухань Три Таунс
 3 0 0 3 3 - 7 0
4.
Ханой ТТ
 3 0 0 3 1 - 10 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Рейтинг команд, занявших вторые места

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 8
Шаньдун Тайшань Кризан 6 (2)
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 5 (1)
Аль-Айн Лаба Коджо 5 (1)
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 5
Весь список

Топ нарушителей
Бангкок Гласс Альварес Фредди 1 2
Ульсан Хёндэ Тхэ-Хван Ким II 1 2
Навбахор Юлдошев Иброхим 1 2
Джохор Дарул Такзим Лоури Шейн 3
Аль-Наср Эр-Рияд Брозович Марсело 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 33'
    Г О О О О Л - Ho-Jae Lee из команды Пхохан Стилерс забивает с точки!
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