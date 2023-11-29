Тур: 5.
1:2
Конец матча
0'
0:1
2' ГолМун Сон-Мин
11' Желтая карточкаЧань Шиничи
15' Желтая карточкаЛи Дон-Чжун
17' Желтая карточкаЛо Цз Чунь
0:2
38' ГолМин-Кю Сон
45' Красная карточкаЧжон Тхэ-Ук
1:2
69' ГолЯнтшер Якоб
83' Желтая карточкаКим Чжон-Хун
90' Желтая карточкаМикаэл
90'+8
Ход матча
2'
0:1
11'
15'
17'
38'
0:2
45'
46'
69'
1:2
77'
83'
87'
90'
Статистика матча
-
12 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 3
-
7 Угловые 4
-
3 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 17
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
539 Количество передач 272
-
66 Владение мячом, % 34
Прогноз на матч от Liveresult
26
Расселл
Энди
95
Чань
Шиничи
10
Cleiton
89
Янтшер
Якоб
17
Микаэл
94
Ан
Хен-Бом
26
Хон
Чжон-Хо
23
Чжин-Су
Ким
27
Мун
Сон-Мин
11
Ли
Дон-Чжун
10
Пак
Чжэ
Ен
17
Мин-Кю
Сон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Расселл ЭндиЗащитник
-
95 Чань ШиничиЗащитник
- Полузащитник
-
10 CleitonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
89 Янтшер ЯкобНападающий
-
17 МикаэлНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
19 Хуан ЯнПолузащитник
-
16 Тан Чун ЛокПолузащитник
-
-
91 Tuscany Shek
-
-
-
Главный тренер: Донг-жин Ким
- Основной состав
- Вратарь
-
94 Ан Хен-БомЗащитник
- Защитник
-
26 Хон Чжон-ХоЗащитник
-
23 Чжин-Су КимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Мун Сон-МинПолузащитник
-
11 Ли Дон-ЧжунНападающий
-
10 Пак Чжэ ЕнНападающий
-
17 Мин-Кю СонНападающий
- Запасные игроки
-
13 Чжон Мин КиВратарь
- Защитник
-
15 Ку Чжа-РенЗащитник
-
25 Чои Чул-СунЗащитник
-
32 Чжон Ву ЧжеЗащитник
-
70 Пак Чжун ВуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Ли Су-БинПолузащитник
-
21 Амано ДзюнПолузащитник
-
44 Ли Джун ХоНападающий
-
19 Rafael VII
-
Главный тренер: Петреску Дан
История личных встреч
Китчи
Чонбук Моторс
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
2.5
6
Среднее время на гол
36
15
Всего голов
5
7
Голов в среднем за матч
1.67
2.33
Тотал матчей
3.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
54
38
Бомбардиры внутри турнира
Китчи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янтшер Якоб
|4
|0.8
|Микаэл
|1
|0.2
|Менегаццо Фернандо III
|0
|0
|Ло Цз Чунь
|0
|0
|Чань Шиничи
|0
|0
Чонбук Моторс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мун Сон-Мин
|3
|0.6
|Амано Дзюн
|1
|0.2
|Хон Чжон-Хо
|1
|0.2
|Хан Ге-Вон
|1
|0.2
|Мин-Кю Сон
|1
|0.2
|Чжин-Су Ким
|0
|0
|Ан Хен-Бом
|0
|0
|Пак Чжэ Ен
|0
|0
Карточки
Китчи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Микаэл
|3
|0
|Тан Чун Лок
|2
|0
|Ло Цз Чунь
|2
|0
|Пун Хин Пуй
|0
|1
|Cleiton
|1
|0
|Расселл Энди
|1
|0
|Чань Шиничи
|1
|0
|Гербиг Оливер
|1
|0
Чонбук Моторс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чжон Тхэ-Ук
|1
|1
|Хон Чжон-Хо
|1
|0
|Ким Чжон-Хун
|1
|0
|Ли Дон-Чжун
|1
|0
|Мун Сон-Мин
|1
|0
Результаты матчей
Китчи
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Чонбук Моторс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
2
Китчи
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Чонбук Моторс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
4
Китчи
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Чонбук Моторс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
4
6
Голы по времени матча
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Пропущено
6
6
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
8
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
1
20%
3
38%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
2
40%
1
13%
61-75
1
20%
1
13%
76-90
Пропущено
9
8
7 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
3
38%
16-30
3
33%
1
13%
31-45
1
11%
2
25%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Китчи
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Китчи - Саутерн Дистрикт 0:0 Бангкок Юнайтед - Китчи 1:1 Китчи - Самсёйпоу 5:1 Китчи - Бангкок Юнайтед 1:2
Китчи - Лайон Сити Сейлорс 1:2 Китчи - Хонг Конг Рэйнджерс ФК 2:0 Чонбук Моторс - Китчи 2:1 Ли Ман Уорриорс - Китчи 4:1 Китчи - ФК Гонконг 8:0 Китчи - Тай По 3:0 Трат - Китчи 1:1 Утаи Тхани - Китчи 3:2 Чайнат - Китчи 2:3 Гонконг Рейнджерс - Китчи 1:7 Китчи - Ли Ман Уорриорс 2:2 Истерн АА - Китчи 1:2 Китчи - Ресурсы Капитал ФК 2:0 Саутерн Дистрикт - Китчи 0:5 Тай По - Китчи 2:1 Истерн СК - Китчи 0:2
Чонбук Моторс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Чонбук Моторс - Кванджу 2:0 Инчхон Юнайтед - Чонбук Моторс 1:1 Лайон Сити Сейлорс - Чонбук Моторс 2:0 Пхохан Стилерс - Чонбук Моторс 4:2
Чонбук Моторс - Инчхон Юнайтед 3:1 Чонбук Моторс - Пхохан Стилерс 1:1 Чонбук Моторс - Лайон Сити Сейлорс 3:0 Тэгу - Чонбук Моторс 1:2 Сеул - Чонбук Моторс 0:2 Бангкок Юнайтед - Чонбук Моторс 3:2 Чонбук Моторс - Тэгу 1:3 Кванджу - Чонбук Моторс 0:1 Чонбук Моторс - Китчи 2:1 Чонбук Моторс - Канвон 1:3 Чеджу Юнайтед - Чонбук Моторс 0:0 Чонбук Моторс - Тэджон Ситизен 1:1 Ульсан Хёндэ - Чонбук Моторс 1:0 Чонбук Моторс - Сувон Самсунг Блювингс 1:1 Чонбук Моторс - Инчхон Юнайтед 2:0 Чонбук Моторс - ПСЖ 0:3
Результаты матчей
Китчи
Чонбук Моторс
Точный счет
1:2
3 раза 100%
2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:2
3 раза 60%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
5 раз 100%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Китчи
Чонбук Моторс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|8 - 5
|10
|2.
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|3.
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|4.
|5
|0
|1
|4
|5 - 9
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|3.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|4.
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|2.
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|3.
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|4.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
- — Выход в плей-офф
- — Рейтинг команд, занявших вторые места
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|8
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|6 (2)
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|5 (1)
|Аль-Айн
|Лаба Коджо
|5 (1)
|Бангкок Гласс
|Сергеев Игорь
|5
|Бангкок Гласс
|Альварес Фредди
|1 2
|Ульсан Хёндэ
|Тхэ-Хван Ким II
|1 2
|Навбахор
|Юлдошев Иброхим
|1 2
|Джохор Дарул Такзим
|Лоури Шейн
|3
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Брозович Марсело
|3