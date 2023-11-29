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  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Тур: 5.
Китчи
1:2
Конец матча
Чонбук Моторс
0'
0:1
2' Гол
Мун Сон-Мин
11' Желтая карточка
Чань Шиничи
15' Желтая карточка
Ли Дон-Чжун
17' Желтая карточка
Ло Цз Чунь
0:2
38' Гол
Мин-Кю Сон
45' Красная карточка
Чжон Тхэ-Ук
1:2
69' Гол
Янтшер Якоб
83' Желтая карточка
Ким Чжон-Хун
90' Желтая карточка
Микаэл
90'+8

Ход матча

2'
0:1
Мун Сон-Мин
(Пак Чжэ Ен)
11'
Чань Шиничи
 
15'
 
Ли Дон-Чжун
17'
Ло Цз Чунь
 
38'
0:2
Мин-Кю Сон
45'
 
Чжон Тхэ-Ук
46'
 
Ку Чжа-Рен
Мин-Кю Сон
66'
Менегаццо Фернандо
Чань Шиничи
 
66'
Chin Lung Cheng
Ло Цз Чунь
 
68'
 
Чои Чул-Сун
Мун Сон-Мин
68'
 
Хан Ге-Вон
Ли Дон-Чжун
69'
Янтшер Якоб
(Микаэл)
1:2
77'
 
Ли Су-Бин
Ан Хен-Бом
81'
Гербиг Оливер
Гонсалвес Элио
 
83'
 
Ким Чжон-Хун
87'
 
Ли Джун Хо
Пак Чжэ Ен
90'
Микаэл
 

Статистика матча

  • 12 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 4
  • 3 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 17
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 539 Количество передач 272
  • 66 Владение мячом, % 34
Прогноз на матч от Liveresult
1
Ван
Жэньпэн
2
Ло
Цз
Чунь
5
Гонсалвес
Элио
26
Расселл
Энди
95
Чань
Шиничи
8
Igor
Torres
Sartori
10
Cleiton
4
Скотт
Чарли
7
Мингазов
Руслан
89
Янтшер
Якоб
17
Микаэл
1
Ким
Чжон-Хун
94
Ан
Хен-Бом
3
Чжон
Тхэ-Ук
26
Хон
Чжон-Хо
23
Чжин-Су
Ким
8
Пайк
Сын
Хо
4
Пак
Чжин
Соб
27
Мун
Сон-Мин
11
Ли
Дон-Чжун
10
Пак
Чжэ
Ен
17
Мин-Кю
Сон
Китчи
4-4-2
Чонбук Моторс
4-3-3

История личных встреч

Китчи
Чонбук Моторс

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛЧА
2:1
ЛЧА
3:0
ЛЧА
0:6

Голы

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

2.5
6

Среднее время на гол

36
15

Всего голов

5
7

Голов в среднем за матч

1.67
2.33

Тотал матчей

3.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
38

Бомбардиры внутри турнира

Китчи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янтшер Якоб 4 0.8
Микаэл 1 0.2
Менегаццо Фернандо III 0 0
Ло Цз Чунь 0 0
Чань Шиничи 0 0
Чонбук Моторс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мун Сон-Мин 3 0.6
Амано Дзюн 1 0.2
Хон Чжон-Хо 1 0.2
Хан Ге-Вон 1 0.2
Мин-Кю Сон 1 0.2
Чжин-Су Ким 0 0
Ан Хен-Бом 0 0
Пак Чжэ Ен 0 0

Карточки

Китчи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Микаэл 3 0
Тан Чун Лок 2 0
Ло Цз Чунь 2 0
Пун Хин Пуй 0 1
Cleiton 1 0
Расселл Энди 1 0
Чань Шиничи 1 0
Гербиг Оливер 1 0
Чонбук Моторс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чжон Тхэ-Ук 1 1
Хон Чжон-Хо 1 0
Ким Чжон-Хун 1 0
Ли Дон-Чжун 1 0
Мун Сон-Мин 1 0

Результаты матчей

Китчи
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Чонбук Моторс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
2
Китчи
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Чонбук Моторс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
4
Китчи
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Чонбук Моторс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

4
6

Голы по времени матча

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Пропущено

6
6
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
1
50%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
8
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
1
20%
3
38%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
2
40%
1
13%
61-75
1
20%
1
13%
76-90

Пропущено

9
8
7 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
3
38%
16-30
3
33%
1
13%
31-45
1
11%
2
25%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Китчи
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Китчи - Саутерн Дистрикт 0:0 Бангкок Юнайтед - Китчи 1:1 Китчи - Самсёйпоу 5:1 Китчи - Бангкок Юнайтед 1:2
Китчи - Лайон Сити Сейлорс 1:2 Китчи - Хонг Конг Рэйнджерс ФК 2:0 Чонбук Моторс - Китчи 2:1 Ли Ман Уорриорс - Китчи 4:1 Китчи - ФК Гонконг 8:0 Китчи - Тай По 3:0 Трат - Китчи 1:1 Утаи Тхани - Китчи 3:2 Чайнат - Китчи 2:3 Гонконг Рейнджерс - Китчи 1:7 Китчи - Ли Ман Уорриорс 2:2 Истерн АА - Китчи 1:2 Китчи - Ресурсы Капитал ФК 2:0 Саутерн Дистрикт - Китчи 0:5 Тай По - Китчи 2:1 Истерн СК - Китчи 0:2
Чонбук Моторс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Чонбук Моторс - Кванджу 2:0 Инчхон Юнайтед - Чонбук Моторс 1:1 Лайон Сити Сейлорс - Чонбук Моторс 2:0 Пхохан Стилерс - Чонбук Моторс 4:2
Чонбук Моторс - Инчхон Юнайтед 3:1 Чонбук Моторс - Пхохан Стилерс 1:1 Чонбук Моторс - Лайон Сити Сейлорс 3:0 Тэгу - Чонбук Моторс 1:2 Сеул - Чонбук Моторс 0:2 Бангкок Юнайтед - Чонбук Моторс 3:2 Чонбук Моторс - Тэгу 1:3 Кванджу - Чонбук Моторс 0:1 Чонбук Моторс - Китчи 2:1 Чонбук Моторс - Канвон 1:3 Чеджу Юнайтед - Чонбук Моторс 0:0 Чонбук Моторс - Тэджон Ситизен 1:1 Ульсан Хёндэ - Чонбук Моторс 1:0 Чонбук Моторс - Сувон Самсунг Блювингс 1:1 Чонбук Моторс - Инчхон Юнайтед 2:0 Чонбук Моторс - ПСЖ 0:3

Результаты матчей

Китчи
Чонбук Моторс

Точный счет

1:2
3 раза 100%
2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:2
3 раза 60%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
5 раз 100%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Китчи
Чонбук Моторс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бангкок Юнайтед
 4 3 1 0 8 - 5 10
2.
Чонбук Моторс
 5 3 0 2 9 - 7 9
3.
Лайон Сити Сейлорс
 4 2 0 2 5 - 6 6
4.
Китчи
 5 0 1 4 5 - 9 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Чонбук Моторс
 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Бангкок Юнайтед
 2 1 1 0 4 - 3 4
3.
Лайон Сити Сейлорс
 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Китчи
 3 0 0 3 3 - 6 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бангкок Юнайтед
 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Лайон Сити Сейлорс
 2 1 0 1 2 - 4 3
3.
Чонбук Моторс
 3 1 0 2 4 - 6 3
4.
Китчи
 2 0 1 1 2 - 3 1
  • — Выход в плей-офф
  • — Рейтинг команд, занявших вторые места

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 8
Шаньдун Тайшань Кризан 6 (2)
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 5 (1)
Аль-Айн Лаба Коджо 5 (1)
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 5
Весь список

Топ нарушителей
Бангкок Гласс Альварес Фредди 1 2
Ульсан Хёндэ Тхэ-Хван Ким II 1 2
Навбахор Юлдошев Иброхим 1 2
Джохор Дарул Такзим Лоури Шейн 3
Аль-Наср Эр-Рияд Брозович Марсело 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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