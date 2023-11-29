Тур: 5.
1:1
Первый тайм: 31'
Ход матча
9'
0:1
11'
28'
1:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 1
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
66 Владение мячом, % 34
Прогноз на матч от Liveresult
33
Bo
Zhao
19
Yu
Dong
28
Xin
Yue
10
Tixiang
Li
29
Цзяци
Чжан
22
Jin
Cheng
17
Куасси
Жан
- Основной состав
-
33 Bo ZhaoВратарь
-
19 Yu DongЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Xin YueЗащитник
-
10 Tixiang LiПолузащитник
-
29 Цзяци ЧжанПолузащитник
-
22 Jin ChengПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Куасси ЖанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
9 Di GaoПолузащитник
-
30 Мушекви НяшаНападающий
-
31 Bin Gu
-
23 Yuhang Wu
-
21 Shengpan Ji
-
-
-
15 Haoxiang Jin
-
38 Jinming Fan
-
12 Jinfeng Lai
-
Главный тренер: Jordi Vinyals
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Коолс ДионЗащитник
- Защитник
-
92 Ким Мин-ХёкЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Чаушич ГоранПолузащитник
-
19 Вучкич ХарисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Arthur Papas
История личных встреч
Чжэцзян Профессионал
Бурирам Юнайтед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
4
1
Среднее время на гол
22
90
Бомбардиры внутри турнира
Чжэцзян Профессионал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леонардо Родригес
|3 (3)
|0.5
|Андрияшевич Франко
|1
|0.17
|Мушекви Няша
|1
|0.17
|Поссиньоло Лукас
|1
|0.17
|Tixiang Li
|0
|0
Бурирам Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чаушич Горан
|3 (2)
|0.6
|Вучкич Харис
|1
|0.2
|Хемвибун Панса
|1
|0.2
|Думбуя Лонсана
|1
|0.2
|Бунматхан Тхиратхон
|0
|0
|Ratthanakorn Maikami
|0
|0
Карточки
Чжэцзян Профессионал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Цзяци Чжан
|2
|0
|Tixiang Li
|2
|0
|Yu Dong
|2
|0
|Поссиньоло Лукас
|1
|0
|Chang Wang
|1
|0
|Jin Cheng
|1
|0
|Xin Yue
|1
|0
Бурирам Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чаушич Горан
|1
|0
|Хаипракон Сасалак
|1
|0
|Думбуя Лонсана
|1
|0
Результаты матчей
Чжэцзян Профессионал
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Бурирам Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Чжэцзян Профессионал
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Бурирам Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
0
4
Чжэцзян Профессионал
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Бурирам Юнайтед
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
1
4
Голы по времени матча
Забито
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
3
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
1
33%
16-30
2
25%
2
67%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
40%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
3
50%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
10
4
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
4
40%
1
25%
16-30
2
20%
2
50%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
10%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Вентфорет Кофу - Чжэцзян Профессионал 4:1 Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 1:2 Чжэцзян Профессионал - Цанчжоу 6:1 Чжэцзян Профессионал - Вентфорет Кофу 2:0
Мэйчжоу Хакка - Чжэцзян Профессионал 1:1 Чжэцзян Профессионал - Мельбурн Сити 1:2 Чжэцзян Профессионал - Хэнань Суншань Лунмэн 3:0 Шэньчжэнь - Чжэцзян Профессионал 0:5 Бурирам Юнайтед - Чжэцзян Профессионал 4:1 Бэйцзин Гоань - Чжэцзян Профессионал 0:1 Чжэцзян Профессионал - Далянь Профешнл 3:0 Чжэцзян Профессионал - Порт 1:0 Чжэцзян Профессионал - Циндао Чжуннэн 0:0 Шанхай Порт - Чжэцзян Профессионал 3:4 Чжэцзян Профессионал - Наньтун Чжиюнь 1:1 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2 Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 5:1 Чжэцзян Профессионал - Шаньдун Тайшань 2:1 Чжэцзян Профессионал - Тяньцзинь Тайгер 2:1
Бурирам Юнайтед
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Бурирам Юнайтед - Ратчабури 0:0 Мельбурн Сити - Бурирам Юнайтед 0:1 Бурирам Юнайтед - Бангкок Гласс 0:0 Бурирам Юнайтед - Мельбурн Сити 0:2
Чианграй Юнайтед - Бурирам Юнайтед 0:0 Бурирам Юнайтед - Чонбури 2:2 Вентфорет Кофу - Бурирам Юнайтед 1:0 Полис Теро - Бурирам Юнайтед 1:2 Бурирам Юнайтед - Чжэцзян Профессионал 4:1 Бурирам Юнайтед - Трат 4:0 Сукхотай - Бурирам Юнайтед 0:1 Бурирам Юнайтед - Лампхун Уорриор 3:0 Кхонкэн Юнайтед - Бурирам Юнайтед 0:0 Бурирам Юнайтед - Хонкаен Юнайтед 4:0 Бурирам Юнайтед - Накхонратчасима 4:0 Ратчабури - Бурирам Юнайтед 1:1 Бурирам Юнайтед - Порт 2:3 Чианграй Юнайтед - Бурирам Юнайтед 1:2 Бурирам Юнайтед - Лампанг 2:0 Бангкок Юнайтед - Бурирам Юнайтед 4:3
Результаты матчей
Чжэцзян Профессионал
Бурирам Юнайтед
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
4:1
2 раза 100%
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
4:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Чжэцзян Профессионал
Бурирам Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
13
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|5
|3
|0
|2
|6 - 4
|9
|2.
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|3.
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|4.
|0:1
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|2.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|3.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|4.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|7 - 4
|7
|2.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|3.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|4.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|2 - 8
|0
- — Выход в плей-офф
- — Рейтинг команд, занявших вторые места
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|8
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|6 (2)
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|5 (1)
|Аль-Айн
|Лаба Коджо
|5 (1)
|Бангкок Гласс
|Сергеев Игорь
|5
|Бангкок Гласс
|Альварес Фредди
|1 2
|Ульсан Хёндэ
|Тхэ-Хван Ким II
|1 2
|Навбахор
|Юлдошев Иброхим
|1 2
|Джохор Дарул Такзим
|Лоури Шейн
|3
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Брозович Марсело
|3