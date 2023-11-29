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  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Тур: 5.
Чжэцзян Профессионал
3:2
Конец матча
Бурирам Юнайтед
0'
0:1
8' Гол
Вучкич Харис
11' Желтая карточка
Цзяци Чжан
1:1
27' Гол
Леонардо Родригес
45' Желтая карточка
Yu Dong
62' Желтая карточка
Андрияшевич Франко
65' Желтая карточка
Jin Cheng
66' Желтая карточка
Думбуя Лонсана
68' Желтая карточка
Ratthanakorn Maikami
2:1
77' Гол
Андрияшевич Франко
83' Желтая карточка
Коолс Дион
3:1
83' Гол
Поссиньоло Лукас
3:2
87' Гол
Думбуя Лонсана
90' Желтая карточка
Джайдед Супачай
90'+7

Ход матча

8'
0:1
Вучкич Харис
(Думбуя Лонсана)
11'
Цзяци Чжан
 
27'
Леонардо Родригес
(Tixiang Li)
1:1
37'
 
Ratthanakorn Maikami
Вучкич Харис
45'
Yu Dong
 
62'
Андрияшевич Франко
 
65'
Jin Cheng
 
66'
 
Думбуя Лонсана
68'
 
Ratthanakorn Maikami
75'
 
Suporn Peenagatapho
Чамратсами Пирадол
77'
Андрияшевич Франко
(Леонардо Родригес)
2:1
79'
Dongsheng Wang
Yu Dong
 
83'
 
Коолс Дион
83'
Поссиньоло Лукас
(Андрияшевич Франко)
3:1
84'
Chang Wang
Jin Cheng
 
87'
3:2
Думбуя Лонсана
(Коолс Дион)
90'
 
Leon James
Хаипракон Сасалак
90'
Di Gao
Куасси Жан
 
90'
 
Джайдед Супачай

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 5
  • 8 Удары в створ 6
  • 8 Угловые 7
  • 1 Офсайды 6
  • 12 Нарушения правил 12
  • 4 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 418 Количество передач 319
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
33
Bo
Zhao
19
Yu
Dong
2
Лён
Нок-Хан
36
Поссиньоло
Лукас
28
Xin
Yue
10
Tixiang
Li
29
Цзяци
Чжан
22
Jin
Cheng
11
Андрияшевич
Франко
17
Куасси
Жан
45
Леонардо
Родригес
1
Тедсунгноен
Сиварук
11
Коолс
Дион
5
Бунматхан
Тхиратхон
92
Ким
Мин-Хёк
2
Хаипракон
Сасалак
10
Шейдаев
Рамиль
6
Чамратсами
Пирадол
20
Чаушич
Горан
19
Вучкич
Харис
9
Джайдед
Супачай
26
Думбуя
Лонсана
Чжэцзян Профессионал
4-2-3-1
Бурирам Юнайтед
3-4-2-1

История личных встреч

Чжэцзян Профессионал
Бурирам Юнайтед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧА
4:1

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

4
1

Среднее время на гол

22
90

Бомбардиры внутри турнира

Чжэцзян Профессионал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леонардо Родригес 4 (3) 0.67
Андрияшевич Франко 2 0.33
Поссиньоло Лукас 2 0.33
Мушекви Няша 1 0.17
Tixiang Li 0 0
Бурирам Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чаушич Горан 3 (2) 0.6
Думбуя Лонсана 2 0.4
Вучкич Харис 1 0.2
Хемвибун Панса 1 0.2
Коолс Дион 0 0
Бунматхан Тхиратхон 0 0
Ratthanakorn Maikami 0 0

Карточки

Чжэцзян Профессионал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yu Dong 3 0
Цзяци Чжан 2 0
Tixiang Li 2 0
Jin Cheng 2 0
Андрияшевич Франко 1 0
Поссиньоло Лукас 1 0
Chang Wang 1 0
Xin Yue 1 0
Бурирам Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Думбуя Лонсана 2 0
Чаушич Горан 1 0
Хаипракон Сасалак 1 0
Коолс Дион 1 0
Джайдед Супачай 1 0
Ratthanakorn Maikami 1 0

Результаты матчей

Чжэцзян Профессионал
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Бурирам Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
2
Чжэцзян Профессионал
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Бурирам Юнайтед
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

0
4
Чжэцзян Профессионал
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Бурирам Юнайтед
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

10
2

Упущенные победы

1
6

Голы по времени матча

Забито

7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
14%
1
33%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
67%
76-90

Пропущено

4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
75%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
3
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
1
33%
16-30
2
25%
2
67%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

9
7
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 2
1
11%
1
14%
1-15
2
22%
2
29%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
3
33%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
2
29%
76-90

Пропущено

12
7
8 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
17%
0
0%
1-15
4
33%
2
29%
16-30
2
17%
2
29%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
17%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Чжэцзян Профессионал
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Вентфорет Кофу - Чжэцзян Профессионал 4:1 Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 1:2 Чжэцзян Профессионал - Цанчжоу 6:1 Чжэцзян Профессионал - Вентфорет Кофу 2:0
Мэйчжоу Хакка - Чжэцзян Профессионал 1:1 Чжэцзян Профессионал - Мельбурн Сити 1:2 Чжэцзян Профессионал - Хэнань Суншань Лунмэн 3:0 Шэньчжэнь - Чжэцзян Профессионал 0:5 Бурирам Юнайтед - Чжэцзян Профессионал 4:1 Бэйцзин Гоань - Чжэцзян Профессионал 0:1 Чжэцзян Профессионал - Далянь Профешнл 3:0 Чжэцзян Профессионал - Порт 1:0 Чжэцзян Профессионал - Циндао Чжуннэн 0:0 Шанхай Порт - Чжэцзян Профессионал 3:4 Чжэцзян Профессионал - Наньтун Чжиюнь 1:1 Чжэцзян Профессионал - Ухань Три Таунс 2:1 Ченду Беттер Сити - Чжэцзян Профессионал 1:2 Шанхай Шеньхуа - Чжэцзян Профессионал 5:1 Чжэцзян Профессионал - Шаньдун Тайшань 2:1 Чжэцзян Профессионал - Тяньцзинь Тайгер 2:1
Бурирам Юнайтед
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Бурирам Юнайтед - Ратчабури 0:0 Мельбурн Сити - Бурирам Юнайтед 0:1 Бурирам Юнайтед - Бангкок Гласс 0:0 Бурирам Юнайтед - Мельбурн Сити 0:2
Чианграй Юнайтед - Бурирам Юнайтед 0:0 Бурирам Юнайтед - Чонбури 2:2 Вентфорет Кофу - Бурирам Юнайтед 1:0 Полис Теро - Бурирам Юнайтед 1:2 Бурирам Юнайтед - Чжэцзян Профессионал 4:1 Бурирам Юнайтед - Трат 4:0 Сукхотай - Бурирам Юнайтед 0:1 Бурирам Юнайтед - Лампхун Уорриор 3:0 Кхонкэн Юнайтед - Бурирам Юнайтед 0:0 Бурирам Юнайтед - Хонкаен Юнайтед 4:0 Бурирам Юнайтед - Накхонратчасима 4:0 Ратчабури - Бурирам Юнайтед 1:1 Бурирам Юнайтед - Порт 2:3 Чианграй Юнайтед - Бурирам Юнайтед 1:2 Бурирам Юнайтед - Лампанг 2:0 Бангкок Юнайтед - Бурирам Юнайтед 4:3

Результаты матчей

Чжэцзян Профессионал
Бурирам Юнайтед

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

4:1
2 раза 100%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

4:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Чжэцзян Профессионал
Бурирам Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
1
1
3
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
1.5
Больше Меньше
2
3
1
5
2.5
1
4

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 5 2 2 1 7 - 5 8
2.
Вентфорет Кофу
 5 2 2 1 8 - 6 8
3.
Бурирам Юнайтед
 5 2 0 3 7 - 7 6
4.
Чжэцзян Профессионал
 5 2 0 3 8 - 12 6

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вентфорет Кофу
 3 2 1 0 8 - 4 7
2.
Чжэцзян Профессионал
 3 2 0 1 6 - 4 6
3.
Бурирам Юнайтед
 2 1 0 1 4 - 3 3
4.
Мельбурн Сити
 2 0 1 1 0 - 1 1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 3 2 1 0 7 - 4 7
2.
Бурирам Юнайтед
 3 1 0 2 3 - 4 3
3.
Вентфорет Кофу
 2 0 1 1 0 - 2 1
4.
Чжэцзян Профессионал
 2 0 0 2 2 - 8 0
  • — Выход в плей-офф
  • — Рейтинг команд, занявших вторые места

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 8
Шаньдун Тайшань Кризан 6 (2)
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 5 (1)
Аль-Айн Лаба Коджо 5 (1)
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 5
Весь список

Топ нарушителей
Бангкок Гласс Альварес Фредди 1 2
Ульсан Хёндэ Тхэ-Хван Ким II 1 2
Навбахор Юлдошев Иброхим 1 2
Джохор Дарул Такзим Лоури Шейн 3
Аль-Наср Эр-Рияд Брозович Марсело 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 66'
      Думбуя Лонсана получил желтую карточку от судьи
    • 65'
      Jin Cheng получил желтую карточку от судьи
    • 62'
      Андрияшевич Франко получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Прогноз на матч от Liveresult
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