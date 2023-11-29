Тур: 5.
1:0
Конец матча
0'
24' Желтая карточкаЭнрике Педру
31' Желтая карточкаТхонгсонг Супхан
1:0
86' ГолПумчантуэк Рунграт
90' Желтая карточкаПиреш Руй
90' Желтая карточкаЛестьенн Максим
90'+9
Ход матча
24'
31'
86'
90'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 2
-
10 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
531 Количество передач 235
-
70 Владение мячом, % 30
Прогноз на матч от Liveresult
39
Анан
Поккхао
93
Эйд
Махмуд
29
Willen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Анан ПоккхаоПолузащитник
-
93 Эйд МахмудПолузащитник
-
29 WillenНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Totchtawan Sripan
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Харисс ХарунЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
46 Пиреш РуйПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Нор ХафизПолузащитник
-
27 Сванди АдамПолузащитник
-
16 Щахин ХамиНападающий
-
-
-
-
-
61 Nathan Mao
-
-
Главный тренер: Aleksandar Rankovic
История личных встреч
Бангкок Юнайтед
Лайон Сити Сейлорс
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Бангкок Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пумчантуэк Рунграт
|3
|0.6
|Willen
|3 (1)
|0.6
|Пуангчан Тхитипан
|1
|0.2
|Henrique Souza Ewerthon2
|1
|0.2
|Анан Поккхао
|0
|0
Лайон Сити Сейлорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Живкович Рицхайро
|3
|0.6
|Диего Лопес III
|1
|0.2
|Лестьенн Максим
|1 (1)
|0.2
|Ануар Шавал
|0
|0
Карточки
Бангкок Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нотчаия Пирапат
|2
|0
|Эйд Махмуд
|2
|0
|Пуангчан Тхитипан
|2
|0
|Тхонгсонг Супхан
|2
|0
|Жради Бассель
|0
|1
|Анан Поккхао
|1
|0
|Селанон Нитипонг
|1
|0
|Шайват Сринавонг
|1
|0
|Henrique Souza Ewerthon2
|1
|0
Лайон Сити Сейлорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Super
|3
|0
|Харисс Харун
|2
|0
|Живкович Рицхайро
|2
|0
|Пиреш Руй
|2
|0
|Энрике Педру II
|1
|0
|Лестьенн Максим
|1
|0
|Нор Хафиз
|1
|0
|Кумар Анумантхан
|1
|0
|Ван Хейзен Кристофер
|1
|0
|Щахин Хами
|1
|0
Результаты матчей
Бангкок Юнайтед
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Лайон Сити Сейлорс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
1
1
Бангкок Юнайтед
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Лайон Сити Сейлорс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
4
2
Бангкок Юнайтед
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Лайон Сити Сейлорс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
5
3
Голы по времени матча
Забито
5
3
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
50%
76-90
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
6
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
3
33%
2
33%
16-30
1
11%
2
33%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
5
6
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
20%
1
17%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
1
20%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Бангкок Юнайтед
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Бангкок Юнайтед - Накхонпатхом 1:1 Бангкок Юнайтед - Китчи 1:1 Порт - Бангкок Юнайтед 0:2 Бангкок Юнайтед - Ратчабури 3:1
Китчи - Бангкок Юнайтед 1:2 Бангкок Юнайтед - Чианграй Юнайтед 2:1 Бангкок Юнайтед - Чонбук Моторс 3:2 Бангкок Юнайтед - Бангкок Гласс 2:0 Лайон Сити Сейлорс - Бангкок Юнайтед 1:2 Бангкок Юнайтед - Сукхотай 3:0 Лампхун Уорриор - Бангкок Юнайтед 0:2 Бангкок Юнайтед - Муангтхонг Юнайтед 0:0 Утаи Тани - Бангкок Юнайтед 1:4 Кхонкэн Юнайтед - Бангкок Юнайтед 1:1 Бангкок Юнайтед - Муангтхонг Юнайтед 2:0 Прачуап - Бангкок Юнайтед 2:1 Бангкок Юнайтед - Полис Теро 4:1 Лампхун Уорриор - Бангкок Юнайтед 2:1 Бангкок Юнайтед - Бурирам Юнайтед 4:3 Бангкок Гласс - Бангкок Юнайтед 0:1
Лайон Сити Сейлорс
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Хёган Юнайтед - Лайон Сити Сейлорс 1:1 Лайон Сити Сейлорс - Чонбук Моторс 2:0 Чонбук Моторс - Лайон Сити Сейлорс 3:0 Лайон Сити Сейлорс - Таньчжон Пагар Юнайтед 4:1
Китчи - Лайон Сити Сейлорс 1:2 Балестье Халса - Лайон Сити Сейлорс 0:7 Лайон Сити Сейлорс - Бангкок Юнайтед 1:2 Лайон Сити Сейлорс - Гейлан Интернэйшл 3:1 Хёган Юнайтед - Лайон Сити Сейлорс 2:8 Тампинс - Лайон Сити Сейлорс 2:5 Лайон Сити Сейлорс - Балестье Халса 5:2 Лайон Сити Сейлорс - Тоттенхэм 1:5 Лайон Сити Сейлорс - Таньчжон Пагар Юнайтед 3:2 Альбирекс Ниигата - Лайон Сити Сейлорс 3:1 Лайон Сити Сейлорс - Бруней ДПММ 1:3 Юнг Лайонс - Лайон Сити Сейлорс 0:4 Таньчжон Пагар Юнайтед - Лайон Сити Сейлорс 1:7 Лайон Сити Сейлорс - Хёган Юнайтед 3:0 Лайон Сити Сейлорс - Юнг Лайонс 4:1 Лайон Сити Сейлорс - Тампинс 1:1
Результаты матчей
Бангкок Юнайтед
Лайон Сити Сейлорс
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:2
2 раза 100%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Бангкок Юнайтед
Лайон Сити Сейлорс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
14
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|9 - 5
|13
|2.
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|3.
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|4.
|5
|0
|1
|4
|5 - 9
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|2.
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|4.
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|2.
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|3.
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|4.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
- — Выход в плей-офф
- — Рейтинг команд, занявших вторые места
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Талиска Андерсон
|8
|Шаньдун Тайшань
|Кризан
|6 (2)
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|Митрович Александар
|5 (1)
|Аль-Айн
|Лаба Коджо
|5 (1)
|Бангкок Гласс
|Сергеев Игорь
|5
|Бангкок Гласс
|Альварес Фредди
|1 2
|Ульсан Хёндэ
|Тхэ-Хван Ким II
|1 2
|Навбахор
|Юлдошев Иброхим
|1 2
|Джохор Дарул Такзим
|Лоури Шейн
|3
|Аль-Наср Эр-Рияд
|Брозович Марсело
|3