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  3. Лига чемпионов АФК 2023-2024
Тур: 5.
Бангкок Юнайтед
1:0
Конец матча
Лайон Сити Сейлорс
0'
24' Желтая карточка
Энрике Педру
31' Желтая карточка
Тхонгсонг Супхан
1:0
86' Гол
Пумчантуэк Рунграт
90' Желтая карточка
Пиреш Руй
90' Желтая карточка
Лестьенн Максим
90'+9

Ход матча

24'
 
Энрике Педру
31'
Тхонгсонг Супхан
 
70'
Шайват Сринавонг
Amadu Sukuna II
 
72'
 
Kodai Tanaka
Живкович Рицхайро
86'
Пумчантуэк Рунграт
1:0
87'
 
Райт Бэйли
Энрике Педру
87'
 
Сванди Адам
Тан Лионель
88'
Wanchai Jarunongkran
Нотчаия Пирапат
 
88'
Бир Мануэль
Пумчантуэк Рунграт
 
90'
 
Пиреш Руй
90'
Tassanapong Muaddarak
Tossawat Limwanasthien
 
90'
 
Haiqal Anugrah
Кумар Анумантхан
90'
 
Лестьенн Максим

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 2
  • 10 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 531 Количество передач 235
  • 70 Владение мячом, % 30
Прогноз на матч от Liveresult
1
Хаммай
Пативат
6
Селанон
Нитипонг
26
Тхонгсонг
Супхан
3
Henrique
Souza
Ewerthon2
2
Нотчаия
Пирапат
11
Пумчантуэк
Рунграт
28
Tossawat
Limwanasthien
39
Анан
Поккхао
93
Эйд
Махмуд
29
Willen
94
Amadu
Sukuna
II
28
Рохайзад
Жарфан
5
Тан
Лионель
2
Энрике
Педру
II
14
Харисс
Харун
19
Сузлиман
Зулкарнан
22
Ван
Хейзен
Кристофер
46
Пиреш
Руй
6
Кумар
Анумантхан
17
Лестьенн
Максим
34
Живкович
Рицхайро
7
Ануар
Шавал
Бангкок Юнайтед
4-4-2
Лайон Сити Сейлорс
3-3-1-3

История личных встреч

Бангкок Юнайтед
Лайон Сити Сейлорс

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЧА
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Бангкок Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пумчантуэк Рунграт 3 0.6
Willen 3 (1) 0.6
Пуангчан Тхитипан 1 0.2
Henrique Souza Ewerthon2 1 0.2
Анан Поккхао 0 0
Лайон Сити Сейлорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Живкович Рицхайро 3 0.6
Диего Лопес III 1 0.2
Лестьенн Максим 1 (1) 0.2
Ануар Шавал 0 0

Карточки

Бангкок Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нотчаия Пирапат 2 0
Эйд Махмуд 2 0
Пуангчан Тхитипан 2 0
Тхонгсонг Супхан 2 0
Жради Бассель 0 1
Анан Поккхао 1 0
Селанон Нитипонг 1 0
Шайват Сринавонг 1 0
Henrique Souza Ewerthon2 1 0
Лайон Сити Сейлорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Super 3 0
Харисс Харун 2 0
Живкович Рицхайро 2 0
Пиреш Руй 2 0
Энрике Педру II 1 0
Лестьенн Максим 1 0
Нор Хафиз 1 0
Кумар Анумантхан 1 0
Ван Хейзен Кристофер 1 0
Щахин Хами 1 0

Результаты матчей

Бангкок Юнайтед
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Лайон Сити Сейлорс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

1
1
Бангкок Юнайтед
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Лайон Сити Сейлорс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
2
Бангкок Юнайтед
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Лайон Сити Сейлорс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

5
3

Голы по времени матча

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
50%
76-90

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
6
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
3
33%
2
33%
16-30
1
11%
2
33%
31-45
2
22%
1
17%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
20%
1
17%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
1
20%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Бангкок Юнайтед
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Бангкок Юнайтед - Накхонпатхом 1:1 Бангкок Юнайтед - Китчи 1:1 Порт - Бангкок Юнайтед 0:2 Бангкок Юнайтед - Ратчабури 3:1
Китчи - Бангкок Юнайтед 1:2 Бангкок Юнайтед - Чианграй Юнайтед 2:1 Бангкок Юнайтед - Чонбук Моторс 3:2 Бангкок Юнайтед - Бангкок Гласс 2:0 Лайон Сити Сейлорс - Бангкок Юнайтед 1:2 Бангкок Юнайтед - Сукхотай 3:0 Лампхун Уорриор - Бангкок Юнайтед 0:2 Бангкок Юнайтед - Муангтхонг Юнайтед 0:0 Утаи Тани - Бангкок Юнайтед 1:4 Кхонкэн Юнайтед - Бангкок Юнайтед 1:1 Бангкок Юнайтед - Муангтхонг Юнайтед 2:0 Прачуап - Бангкок Юнайтед 2:1 Бангкок Юнайтед - Полис Теро 4:1 Лампхун Уорриор - Бангкок Юнайтед 2:1 Бангкок Юнайтед - Бурирам Юнайтед 4:3 Бангкок Гласс - Бангкок Юнайтед 0:1
Лайон Сити Сейлорс
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Хёган Юнайтед - Лайон Сити Сейлорс 1:1 Лайон Сити Сейлорс - Чонбук Моторс 2:0 Чонбук Моторс - Лайон Сити Сейлорс 3:0 Лайон Сити Сейлорс - Таньчжон Пагар Юнайтед 4:1
Китчи - Лайон Сити Сейлорс 1:2 Балестье Халса - Лайон Сити Сейлорс 0:7 Лайон Сити Сейлорс - Бангкок Юнайтед 1:2 Лайон Сити Сейлорс - Гейлан Интернэйшл 3:1 Хёган Юнайтед - Лайон Сити Сейлорс 2:8 Тампинс - Лайон Сити Сейлорс 2:5 Лайон Сити Сейлорс - Балестье Халса 5:2 Лайон Сити Сейлорс - Тоттенхэм 1:5 Лайон Сити Сейлорс - Таньчжон Пагар Юнайтед 3:2 Альбирекс Ниигата - Лайон Сити Сейлорс 3:1 Лайон Сити Сейлорс - Бруней ДПММ 1:3 Юнг Лайонс - Лайон Сити Сейлорс 0:4 Таньчжон Пагар Юнайтед - Лайон Сити Сейлорс 1:7 Лайон Сити Сейлорс - Хёган Юнайтед 3:0 Лайон Сити Сейлорс - Юнг Лайонс 4:1 Лайон Сити Сейлорс - Тампинс 1:1

Результаты матчей

Бангкок Юнайтед
Лайон Сити Сейлорс

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:2
2 раза 100%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Бангкок Юнайтед
Лайон Сити Сейлорс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
1
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
2
3
1
4
2.5

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бангкок Юнайтед
 5 4 1 0 9 - 5 13
2.
Чонбук Моторс
 5 3 0 2 9 - 7 9
3.
Лайон Сити Сейлорс
 5 2 0 3 5 - 7 6
4.
Китчи
 5 0 1 4 5 - 9 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бангкок Юнайтед
 3 2 1 0 5 - 3 7
2.
Чонбук Моторс
 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Лайон Сити Сейлорс
 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Китчи
 3 0 0 3 3 - 6 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бангкок Юнайтед
 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Чонбук Моторс
 3 1 0 2 4 - 6 3
3.
Лайон Сити Сейлорс
 3 1 0 2 2 - 5 3
4.
Китчи
 2 0 1 1 2 - 3 1
  • — Выход в плей-офф
  • — Рейтинг команд, занявших вторые места

Топ бомбардиров
Аль-Наср Эр-Рияд Талиска Андерсон 8
Шаньдун Тайшань Кризан 6 (2)
Аль-Хиляль Эр-Рияд Митрович Александар 5 (1)
Аль-Айн Лаба Коджо 5 (1)
Бангкок Гласс Сергеев Игорь 5
Весь список

Топ нарушителей
Бангкок Гласс Альварес Фредди 1 2
Ульсан Хёндэ Тхэ-Хван Ким II 1 2
Навбахор Юлдошев Иброхим 1 2
Джохор Дарул Такзим Лоури Шейн 3
Аль-Наср Эр-Рияд Брозович Марсело 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 31'
    Тхонгсонг Супхан получил желтую карточку от судьи
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    • 24'
      Энрике Педру II получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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