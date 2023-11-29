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  3. Лига чемпионов 2023-2024
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Масса Давиде
Севилья
1:0
Первый тайм: 32'
ПСВ
0'
1:0
24' Гол
Рамос Серхио

Ход матча

24'
Рамос Серхио
(Ракитич Иван)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 136
Севилья 53.7% (73)
X 30.9% (42)
ПСВ 15.4% (21)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Севилья
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Дмитрович
Марко
16
Навас
Хесус
6
Гудель
Неманья
4
Рамос
Серхио
19
Акунья
Маркос
10
Ракитич
Иван
20
Фернандо
Режес
18
Соу
Джибрил
5
Окампос
Лукас
15
Эн-Несири
Юссеф
11
Лукебакио
Доди
1
Бенитес
Вальтер
3
Тезе
Джордан
5
Рамальо
Андре
18
Боскальи
Оливье
8
Дест
Серджиньо
20
Тиль
Гус
22
Схаутен
Йерди
23
Веерман
Йоэй
11
Бакайоко
Жоан
9
Де
Йонг
Люк
27
Лосано
Ирвинг
Севилья
4-3-3
ПСВ
4-3-3

История личных встреч

Севилья
ПСВ

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЧ
2:2
ЛЕ
2:0
ЛЕ
3:0

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

2.33
0.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

38
135

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудель Неманья 2 0.4
Рамос Серхио 1 0.2
Окампос Лукас 1 0.2
Эн-Несири Юссеф 1 0.2
Ракитич Иван 0 0
Хуанлу Санчес 0 0
ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Йонг Люк 7 (1) 0.78
Веерман Йоэй 2 0.22
Сангаре Ибрахим 2 0.22
Сайбари Исмаэль 2 0.22
Бакайоко Жоан 1 0.11
Тезе Джордан 1 0.11
Бабади Исаак 1 0.11
Пепи Рикардо 1 (1) 0.11
Ланг Ноа 0 0
Тильман Малик 0 0

Карточки

Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Окампос Лукас 2 0
Рамос Серхио 1 0
Навас Хесус 1 0
Ламела Эрик 1 0
Гудель Неманья 1 0
Сумаре Бубакари 1 0
Диас Мариано 1 0
Баде Луак 1 0
Хуанлу Санчес 1 0
ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамальо Андре 2 0
Лосано Ирвинг 2 0
Боскальи Оливье 2 0
Тильман Малик 2 0
Де Йонг Люк 1 0
Веерман Йоэй 1 0
Схаутен Йерди 1 0
Вертессен Йорбе 1 0
Пепи Рикардо 1 0
Самбо Шуранди 1 0

Результаты матчей

Севилья
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
ПСВ
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
3
Севилья
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
ПСВ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
11
Севилья
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
ПСВ
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

4
14

Голы по времени матча

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 5
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

3
8
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
33%
2
25%
16-30
1
33%
2
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

2
11
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
50%
2
18%
61-75
1
50%
3
27%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
40%
61-75
2
50%
2
40%
76-90

Забито

4
17
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
1
25%
2
12%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
1
25%
2
12%
46-60
1
25%
3
18%
61-75
1
25%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

7
13
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
2
29%
2
15%
16-30
1
14%
3
23%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
4
31%
61-75
2
29%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Севилья
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Севилья - Бетис 1:1 Арсенал - Севилья 2:0 Сельта - Севилья 1:1
КД Кинтанар - Севилья 0:3 Кадис - Севилья 2:2 Севилья - Арсенал 1:2 Севилья - Реал Мадрид 1:1 Севилья - Райо Вальекано 2:2 ПСВ - Севилья 2:2 Барселона - Севилья 1:0 Севилья - Альмерия 5:1 Осасуна - Севилья 0:0 Севилья - Ланс 1:1 Севилья - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Жирона 1:2 Алавес - Севилья 4:3 Манчестер Сити - Севилья 1:1 Севилья - Валенсия 1:2 Атлетико М - Севилья 1:1
ПСВ
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Твенте - ПСВ 0:3 ПСВ - Шальке 04 0:2 ПСВ - ПЕК Зволле 4:0 ПСВ - Ланс 1:0
Хераклес - ПСВ 0:6 ПСВ - Аякс 5:2 Ланс - ПСВ 1:1 ПСВ - Фортуна Ситтард 3:1 Спарта Роттердам - ПСВ 0:4 ПСВ - Севилья 2:2 ПСВ - Волендам 3:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Алмере Сити - ПСВ 0:4 Арсенал - ПСВ 4:0 ПСВ - НЕК Неймеген 4:0 Валвейк - ПСВ 0:4 ПСВ - Рейнджерс 5:1 Рейнджерс - ПСВ 2:2 Витесс - ПСВ 1:3 Штурм Грац - ПСВ 1:3

Результаты матчей

Севилья
ПСВ

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Севилья
ПСВ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
1
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
7
1
1
3
1.5
5
3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 4 3 0 1 9 - 3 9
2.
Ланс
 4 1 2 1 4 - 4 5
3.
Севилья
 1:0 5 1 2 2 5 - 7 5
4.
ПСВ
 0:1 5 1 2 2 4 - 8 5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
ПСВ
 0:1 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Ланс
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Севилья
 1:0 3 1 1 1 3 - 3 4

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 2 1 0 1 3 - 3 3
2.
Ланс
 2 0 1 1 1 - 2 1
3.
Севилья
 1:0 2 0 1 1 2 - 4 1
4.
ПСВ
 0:1 3 0 1 2 1 - 6 1
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 7 (2)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брага Брума Арминду 5 (2)
Атлетико М Мората Альваро 5 (1)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Серветт Дулин Давид 1 3
Копенгаген Йелерт Элиас 1 3
Копенгаген Лерагер Лукас 4
Маккаби Хайфа Корню Пьер 4
Янг Бойз Лаупер Сандро 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 32'
    Ракитич сделал длинный заброс вперёд направо на ход Навасу, а Хесус не справился с обработкой высоко летящего мяча.
  • Фол, нарушение
    31'
    Соу не позволил Тилю по центру прорваться в штрафную площадь, вынудив Гуса нарушить правила на линии.
  • 30'
    Окампос справа отправил вперёд Наваса, чей прострел в штрафную площадь соперники прервали.
  • 28'
    Боскальи с тридцати двух метров пробил выше ворот.
  • 27'
    У Ракитича не получилась точной передача слева вперёд на ход Лукебакио. Мяч укатился за боковую линию поля.
  • 26'
    Гости организовали массированную атаку. Звабросы в штрафную площадь прерываются испанцами.
  • Описание гола
    24'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    РАМОС!!! Ракитич слева со штрафного навесил к воротам, где Рамос переправил мяч в прыжке ногами в правый угол.
  • Фол, нарушение
    24'
    Бакайоко на фланге сбил Лукебакио.
  • Офсайд
    23'
    Эн-Несири слева убежал от всех и вышел один на один с голкипером и не переиграл Бенитеса. Арбитры зафиксировали офсайд у Юссефа.
  • 22'
    Подачу Акуньи слева к воротам заблокировал Бакайоко.
  • 21'
    "Севилья" к середине тайма всё чаще начинает применять прессинг на чужой половине поля, затрудняя хозяевам начало своих атак.
  • 20'
    Навес Тиля слева со штрафного к воротам хозяева перехватили.
  • Фол, нарушение
    19'
    Окампос у угла штрафной площади сбил Лосано.
  • 18'
    Бакайоко справа не пошёл на четырёх соперников и откатил мяч назад на Тезе.
  • 17'
    Акунья по правому флангу не пропустил вперёд Тиля и позволил мячу укатиться за пределы поля.
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    • 16'
      Прошла передача Окампоса справа на Акунью, который с линии штрафной площади пробил правее ворот.
    • 15'
      Навас справа получил пас от Окампоса и навесил в центр штрафной площади, где Эн-Несири не достал мяч головой, а Тиль не позволил сыграть Ракитичу.
    • 14'
      Дальний удар Лосано заблокировал Гудель.
    • 13'
      Бакайоко справа навесил к воротам. Дмитрович не смог удержать мяч в руках, но помешал Лосано пробить по воротам с восьми метров.
    • 12'
      Прострел Наваса справа к воротам перехватил Боскальи. Без опасных ударов по воротам проходят стартовые минуты встречи.
    • Угловой
      11'
      Ракитич от углового флага навесил на Рамоса, который головой пробил немного выше перекладины.
    • 10'
      Ракитич справа навесил в центр штрафной площади, где Эн-Несири в борьбе с соперниками до мяча не добрался.
    • 8'
      Окампос справа попытался обыграть Деста, но сам не удержался на ногах и совершил потерю.
    • Фол, нарушение
      7'
      Бакайоко у центрального круга придержал руками Рамоса.
    • Травма, повреждение
      6'
      Деста осмотрели медики. Проблем со здоровьем у защитника ПСВ обнаружено не было.
    • Угловой
      5'
      Хозяева разыграли угловой удар. Пока действия развивались на фланге Гудел в штрафной площади ударил локтем Деста.
    • 4'
      Окампос справа прошёл вперёд и заработал угловой удар.
    • 3'
      Гости активно начали встречу. Мяч практически не покидает половину поля хозяев. Игроков ПСВ пока подводит точность в передачах у чужой штрафной площади.
    • 2'
      "Севилья" играет в белой форме, ПСВ - в тёмно-синей.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Рамон Санчес Писхуан"!
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Севилья 1:0 ПСВ

    Исход игры
    Севилья
    53.7% (73)
    Ничья
    30.9% (42)
    ПСВ
    15.4% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.61% (72)
    Меньше
    37.39% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    84.35% (97)
    Нет
    15.65% (18)
    Популярный счёт
    2:1 Севилья
    35.3% (48)
    1:1 Ничья
    18.4% (25)
    2:2 Ничья
    8.8% (12)
    1:0 Севилья
    8.1% (11)
    1:2 ПСВ
    6.6% (9)
    0:1 ПСВ
    2.9% (4)
    2:0 Севилья
    1.5% (2)
    3:1 Севилья
    1.5% (2)
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