ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! РАМОС!!! Ракитич слева со штрафного навесил к воротам, где Рамос переправил мяч в прыжке ногами в правый угол.

У Ракитича не получилась точной передача слева вперёд на ход Лукебакио. Мяч укатился за боковую линию поля.

Боскальи с тридцати двух метров пробил выше ворот.

Соу не позволил Тилю по центру прорваться в штрафную площадь, вынудив Гуса нарушить правила на линии.

Ракитич сделал длинный заброс вперёд направо на ход Навасу, а Хесус не справился с обработкой высоко летящего мяча.

Акунья по правому флангу не пропустил вперёд Тиля и позволил мячу укатиться за пределы поля.

Бакайоко справа не пошёл на четырёх соперников и откатил мяч назад на Тезе.

Навес Тиля слева со штрафного к воротам хозяева перехватили.

"Севилья" к середине тайма всё чаще начинает применять прессинг на чужой половине поля, затрудняя хозяевам начало своих атак.

Эн-Несири слева убежал от всех и вышел один на один с голкипером и не переиграл Бенитеса. Арбитры зафиксировали офсайд у Юссефа.

16' Прошла передача Окампоса справа на Акунью, который с линии штрафной площади пробил правее ворот.

15' Навас справа получил пас от Окампоса и навесил в центр штрафной площади, где Эн-Несири не достал мяч головой, а Тиль не позволил сыграть Ракитичу.

14' Дальний удар Лосано заблокировал Гудель.

13' Бакайоко справа навесил к воротам. Дмитрович не смог удержать мяч в руках, но помешал Лосано пробить по воротам с восьми метров.

12' Прострел Наваса справа к воротам перехватил Боскальи. Без опасных ударов по воротам проходят стартовые минуты встречи.

11' Ракитич от углового флага навесил на Рамоса, который головой пробил немного выше перекладины.

10' Ракитич справа навесил в центр штрафной площади, где Эн-Несири в борьбе с соперниками до мяча не добрался.

8' Окампос справа попытался обыграть Деста, но сам не удержался на ногах и совершил потерю.

7' Бакайоко у центрального круга придержал руками Рамоса.