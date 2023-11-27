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  3. Лига чемпионов 2023-2024
Тур: 5. Стадион: .
Севилья
 
Позже
ПСВ
Прогнозы 46
Севилья 63% (29)
X 26.1% (12)
ПСВ 10.9% (5)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Севилья
Ничья
ПСВ
2.80
3.70
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2.70
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Севилья
ПСВ

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЧ
2:2
ЛЕ
2:0
ЛЕ
3:0

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

2.33
0.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

38
135

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудель Неманья 2 0.5
Окампос Лукас 1 0.25
Эн-Несири Юссеф 1 0.25
Ракитич Иван 0 0
Рамос Серхио 0 0
Хуанлу Санчес 0 0
ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Йонг Люк 7 (1) 0.88
Веерман Йоэй 2 0.25
Сангаре Ибрахим 2 0.25
Сайбари Исмаэль 2 0.25
Бакайоко Жоан 1 0.13
Тезе Джордан 1 0.13
Бабади Исаак 1 0.13
Пепи Рикардо 1 (1) 0.13
Ланг Ноа 0 0
Тильман Малик 0 0

Карточки

Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Окампос Лукас 2 0
Рамос Серхио 1 0
Навас Хесус 1 0
Ламела Эрик 1 0
Гудель Неманья 1 0
Сумаре Бубакари 1 0
Диас Мариано 1 0
Баде Луак 1 0
Хуанлу Санчес 1 0
ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамальо Андре 2 0
Лосано Ирвинг 2 0
Боскальи Оливье 2 0
Тильман Малик 2 0
Де Йонг Люк 1 0
Веерман Йоэй 1 0
Схаутен Йерди 1 0
Вертессен Йорбе 1 0
Пепи Рикардо 1 0
Самбо Шуранди 1 0

Результаты матчей

Севилья
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
ПСВ
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
3
Севилья
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
ПСВ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
11
Севилья
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
ПСВ
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

4
14

Голы по времени матча

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 5
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

3
8
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
33%
2
25%
16-30
1
33%
2
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

2
11
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
50%
2
18%
61-75
1
50%
3
27%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
40%
61-75
2
50%
2
40%
76-90

Забито

4
17
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
1
25%
2
12%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
1
25%
2
12%
46-60
1
25%
3
18%
61-75
1
25%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

7
13
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
2
29%
2
15%
16-30
1
14%
3
23%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
4
31%
61-75
2
29%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Севилья
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Севилья - Бетис 1:1 Арсенал - Севилья 2:0 Сельта - Севилья 1:1
КД Кинтанар - Севилья 0:3 Кадис - Севилья 2:2 Севилья - Арсенал 1:2 Севилья - Реал Мадрид 1:1 Севилья - Райо Вальекано 2:2 ПСВ - Севилья 2:2 Барселона - Севилья 1:0 Севилья - Альмерия 5:1 Осасуна - Севилья 0:0 Севилья - Ланс 1:1 Севилья - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Жирона 1:2 Алавес - Севилья 4:3 Манчестер Сити - Севилья 1:1 Севилья - Валенсия 1:2 Атлетико М - Севилья 1:1
ПСВ
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Твенте - ПСВ 0:3 ПСВ - Шальке 04 0:2 ПСВ - ПЕК Зволле 4:0 ПСВ - Ланс 1:0
Хераклес - ПСВ 0:6 ПСВ - Аякс 5:2 Ланс - ПСВ 1:1 ПСВ - Фортуна Ситтард 3:1 Спарта Роттердам - ПСВ 0:4 ПСВ - Севилья 2:2 ПСВ - Волендам 3:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Алмере Сити - ПСВ 0:4 Арсенал - ПСВ 4:0 ПСВ - НЕК Неймеген 4:0 Валвейк - ПСВ 0:4 ПСВ - Рейнджерс 5:1 Рейнджерс - ПСВ 2:2 Витесс - ПСВ 1:3 Штурм Грац - ПСВ 1:3

Результаты матчей

Севилья
ПСВ

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Севилья
ПСВ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
1
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
7
1
1
3
1.5
5
3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 4 3 0 1 9 - 3 9
2.
Ланс
 4 1 2 1 4 - 4 5
3.
ПСВ
 4 1 2 1 4 - 7 5
4.
Севилья
 4 0 2 2 4 - 7 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Ланс
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
ПСВ
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Севилья
 2 0 1 1 2 - 3 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 2 1 0 1 3 - 3 3
2.
Ланс
 2 0 1 1 1 - 2 1
3.
Севилья
 2 0 1 1 2 - 4 1
4.
ПСВ
 2 0 1 1 1 - 5 1
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 7 (2)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брага Брума Арминду 5 (2)
Атлетико М Мората Альваро 5 (1)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Серветт Дулин Давид 1 3
Копенгаген Йелерт Элиас 1 3
Копенгаген Лерагер Лукас 4
Маккаби Хайфа Корню Пьер 4
Янг Бойз Лаупер Сандро 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - ПСВ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 ноября 2023, осталось 2 дня 11 часов 33 минуты.



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    • Прогнозы 46
    Севилья 63% (29)
    X 26.1% (12)
    ПСВ 10.9% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Севилья
    Ничья
    ПСВ
    2.80
    3.70
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    Прогнозы на матч Севилья - ПСВ

    Исход игры
    Севилья
    63% (29)
    Ничья
    26.1% (12)
    ПСВ
    10.9% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    75.56% (34)
    Меньше
    24.44% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    88.89% (40)
    Нет
    11.11% (5)
    Популярный счёт
    2:1 Севилья
    54.3% (25)
    1:1 Ничья
    13% (6)
    2:2 Ничья
    10.9% (5)
    0:1 ПСВ
    6.5% (3)
    3:1 Севилья
    4.3% (2)
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