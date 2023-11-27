Тур: 5. Стадион: Рамон Санчес Писхуан.
История личных встреч
Севилья
ПСВ
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
2.33
0.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
38
135
Бомбардиры внутри турнира
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гудель Неманья
|2
|0.5
|Окампос Лукас
|1
|0.25
|Эн-Несири Юссеф
|1
|0.25
|Ракитич Иван
|0
|0
|Рамос Серхио
|0
|0
|Хуанлу Санчес
|0
|0
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Йонг Люк
|7 (1)
|0.88
|Веерман Йоэй
|2
|0.25
|Сангаре Ибрахим
|2
|0.25
|Сайбари Исмаэль
|2
|0.25
|Бакайоко Жоан
|1
|0.13
|Тезе Джордан
|1
|0.13
|Бабади Исаак
|1
|0.13
|Пепи Рикардо
|1 (1)
|0.13
|Ланг Ноа
|0
|0
|Тильман Малик
|0
|0
Карточки
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Окампос Лукас
|2
|0
|Рамос Серхио
|1
|0
|Навас Хесус
|1
|0
|Ламела Эрик
|1
|0
|Гудель Неманья
|1
|0
|Сумаре Бубакари
|1
|0
|Диас Мариано
|1
|0
|Баде Луак
|1
|0
|Хуанлу Санчес
|1
|0
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамальо Андре
|2
|0
|Лосано Ирвинг
|2
|0
|Боскальи Оливье
|2
|0
|Тильман Малик
|2
|0
|Де Йонг Люк
|1
|0
|Веерман Йоэй
|1
|0
|Схаутен Йерди
|1
|0
|Вертессен Йорбе
|1
|0
|Пепи Рикардо
|1
|0
|Самбо Шуранди
|1
|0
Результаты матчей
Севилья
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
ПСВ
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
3
Севилья
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
ПСВ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
11
Севилья
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
ПСВ
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
4
14
Голы по времени матча
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 5
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
3
8
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
33%
2
25%
16-30
1
33%
2
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
2
11
0 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
50%
2
18%
61-75
1
50%
3
27%
76-90
Пропущено
4
5
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
40%
61-75
2
50%
2
40%
76-90
Забито
4
17
1 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
1
25%
2
12%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
1
25%
2
12%
46-60
1
25%
3
18%
61-75
1
25%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
7
13
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
2
29%
2
15%
16-30
1
14%
3
23%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
4
31%
61-75
2
29%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Севилья
(20 матчей)
15%
45%
40%
3 победы 9 ничьих 8 поражений
Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Севилья - Бетис 1:1 Арсенал - Севилья 2:0 Сельта - Севилья 1:1
КД Кинтанар - Севилья 0:3 Кадис - Севилья 2:2 Севилья - Арсенал 1:2 Севилья - Реал Мадрид 1:1 Севилья - Райо Вальекано 2:2 ПСВ - Севилья 2:2 Барселона - Севилья 1:0 Севилья - Альмерия 5:1 Осасуна - Севилья 0:0 Севилья - Ланс 1:1 Севилья - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Жирона 1:2 Алавес - Севилья 4:3 Манчестер Сити - Севилья 1:1 Севилья - Валенсия 1:2 Атлетико М - Севилья 1:1
ПСВ
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Твенте - ПСВ 0:3 ПСВ - Шальке 04 0:2 ПСВ - ПЕК Зволле 4:0 ПСВ - Ланс 1:0
Хераклес - ПСВ 0:6 ПСВ - Аякс 5:2 Ланс - ПСВ 1:1 ПСВ - Фортуна Ситтард 3:1 Спарта Роттердам - ПСВ 0:4 ПСВ - Севилья 2:2 ПСВ - Волендам 3:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Алмере Сити - ПСВ 0:4 Арсенал - ПСВ 4:0 ПСВ - НЕК Неймеген 4:0 Валвейк - ПСВ 0:4 ПСВ - Рейнджерс 5:1 Рейнджерс - ПСВ 2:2 Витесс - ПСВ 1:3 Штурм Грац - ПСВ 1:3
Результаты матчей
Севилья
ПСВ
Точный счет
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Севилья
ПСВ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
31
11
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
71
13
53
Группа B
Группа B
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|7 (2)
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|6
|Брага
|Брума Арминду
|5 (2)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|5 (1)
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|5 (1)
|Серветт
|Дулин Давид
|1 3
|Копенгаген
|Йелерт Элиас
|1 3
|Копенгаген
|Лерагер Лукас
|4
|Маккаби Хайфа
|Корню Пьер
|4
|Янг Бойз
|Лаупер Сандро
|1 2
Прогнозы на матч Севилья - ПСВ
Исход игры
Севилья
63% (29)
Ничья
26.1% (12)
ПСВ
10.9% (5)
Тотал 2.5
Больше
75.56% (34)
Меньше
24.44% (11)
Обе команды забьют
Да
88.89% (40)
Нет
11.11% (5)
Популярный счёт
2:1 Севилья
54.3% (25)
1:1 Ничья
13% (6)
2:2 Ничья
10.9% (5)
0:1 ПСВ
6.5% (3)
3:1 Севилья
4.3% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!