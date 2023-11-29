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  3. Лига чемпионов 2023-2024
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Санчес Хосе
Галатасарай
1:2
Первый тайм: 31'
Манчестер Юнайтед
0'
0:1
11' Гол
Гарначо Алехандро
0:2
18' Гол
Фернандеш Бруну
27' Желтая карточка
Фернандеш Бруну
1:2
29' Гол
Зиеш Хаким

Ход матча

11'
0:1
Гарначо Алехандро
(Фернандеш Бруну)
18'
0:2
Фернандеш Бруну
(Шоу Люк)
27'
 
Фернандеш Бруну
29'
Зиеш Хаким
1:2

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Прогнозы 182
Галатасарай 28.6% (52)
X 23.6% (43)
Манчестер Юнайтед 47.8% (87)
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Галатасарай
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Муслера
Фернандо
93
Боэ
Саша
23
Айхан
Кан
42
Бардакчи
Абдулкерим
3
Анхелиньо
Хосе
34
Торрейра
Лукас
91
Н'Домбеле
Тангай
22
Зиеш
Хаким
10
Мертенс
Дрис
14
Заха
Уилфрид
9
Икарди
Мауро
24
Онана
Андре
29
Уан-Биссака
Аарон
5
Магуайр
Гарри
2
Линделоф
Виктор
23
Шоу
Люк
39
Мактоминай
Скотт
4
Амрабат
Софьян
21
Антони
8
Фернандеш
Бруну
17
Гарначо
Алехандро
11
Хёйлунн
Расмус
Галатасарай
4-2-3-1
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1

История личных встреч

Галатасарай
Манчестер Юнайтед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЧ
2:3
ТМК
5:2
ЛЧ
1:0
ЛЧ
1:0

Голы

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

1
1.67

Среднее время на гол

90
54

Всего голов

8
0

Голов в среднем за матч

2.67
0

Среднее время на гол

33
0

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

2.25
1.25

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

40
72

Бомбардиры внутри турнира

Галатасарай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Икарди Мауро 5 (2) 0.45
Мертенс Дрис 2 0.18
Актюркоглу Мухаммед 2 0.18
Дервисоглу Халил 2 0.18
Оливейра Сержиу 1 0.09
Заха Уилфрид 1 0.09
Тете 1 0.09
Бакамбу Седрик 1 0.09
Бардакчи Абдулкерим 1 0.09
Анхелиньо Хосе 1 0.09
Мидтше Фредрик 1 0.09
Боэ Саша 1 0.09
Йылмаз Барыш 0 0
Санчес Давинсон 0 0
Акгюн Юнус 0 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хёйлунн Расмус 5 1
Фернандеш Бруну 2 (1) 0.4
Каземиро Карлос 2 0.4
Гарначо Алехандро 1 0.2
Магуайр Гарри 1 0.2
Рэшфорд Маркус 0 0
Эриксен Кристиан 0 0
Марсьяль Антони 0 0
Шоу Люк 0 0
Мактоминай Скотт 0 0

Карточки

Галатасарай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оливейра Сержиу 3 0
Торрейра Лукас 1 1
Бардакчи Абдулкерим 2 0
Айхан Кан 2 0
Боэ Саша 2 0
Мертенс Дрис 1 0
Окан Бурук 1 0
Бакамбу Седрик 1 0
Зиеш Хаким 1 0
Анхелиньо Хосе 1 0
Дервисоглу Халил 1 0
Тете 1 0
Кутлу Беркан 1 0
Йылмаз Барыш 1 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каземиро Карлос 1 1
Рэшфорд Маркус 0 1
Фернандеш Бруну 1 0
Магуайр Гарри 1 0
Мактоминай Скотт 1 0
Далот Диогу 1 0
Мартинес Лисандро 1 0

Результаты матчей

Галатасарай
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Манчестер Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
6
Галатасарай
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Манчестер Юнайтед
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

11
1
Галатасарай
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Манчестер Юнайтед
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

14
7

Голы по времени матча

Забито

7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 2
1
14%
1
17%
1-15
2
29%
1
17%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
43%
2
33%
76-90

Пропущено

6
8
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
17%
3
38%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
3
38%
76-90

Забито

12
3
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 2
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
2
67%
61-75
5
42%
0
0%
76-90

Пропущено

8
3
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
33%
61-75
3
38%
1
33%
76-90

Забито

19
9
8 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
2
11%
1
11%
1-15
5
26%
2
22%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
1
5%
1
11%
46-60
2
11%
3
33%
61-75
8
42%
2
22%
76-90

Пропущено

14
11
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
2
18%
16-30
1
7%
3
27%
31-45
3
21%
1
9%
46-60
3
21%
1
9%
61-75
4
29%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Галатасарай
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Галатасарай - Аланьяспор 4:0 Хатайспор - Галатасарай 2:1 Бавария - Галатасарай 2:1 Галатасарай - Касымпаша 2:1
Ризеспор - Галатасарай 0:1 Галатасарай - Бавария 1:3 Галатасарай - Бешикташ 2:1 Антальяспор - Галатасарай 0:2 Манчестер Юнайтед - Галатасарай 2:3 Галатасарай - Анкарагюджю 2:1 Истанбулспор - Галатасарай 0:1 Истанбул Башакшехир - Галатасарай 1:2 Галатасарай - Копенгаген 2:2 Галатасарай - Самсунспор 4:2 Газиантеп - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Молде 2:1 Молде - Галатасарай 2:3 Галатасарай - Трабзонспор 2:0 Галатасарай - Олимпия Любляна 1:0 Кайсериспор - Галатасарай 0:0
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Эвертон - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Лутон Таун 1:0 Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 0:1
Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:3 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Юнайтед - Копенгаген 1:0 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Манчестер Юнайтед - Галатасарай 2:3 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:0 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 0:1 Бавария - Манчестер Юнайтед 4:3 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 1:0 Манчестер Юнайтед - Атлетик Б 1:1

Результаты матчей

Галатасарай
Манчестер Юнайтед

Точный счет

1:0
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:3
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:3
2 раза 100%

Точное количество голов

3
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
2 раза 100%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
4:3
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Галатасарай
Манчестер Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
3
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
1.5
Больше Меньше
3
1
3
7
2.5
2
2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 4 4 0 0 11 - 6 12
2.
Манчестер Юнайтед
 2:1 5 2 0 3 11 - 12 6
3.
Копенгаген
 4 1 1 2 7 - 8 4
4.
Галатасарай
 1:2 5 1 1 3 8 - 11 4

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 2 2 0 0 6 - 4 6
2.
Манчестер Юнайтед
 2:1 2 1 0 1 3 - 3 3
3.
Копенгаген
 2 1 0 1 5 - 5 3
4.
Галатасарай
 1:2 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Галатасарай
 1:2 2 1 0 1 4 - 4 3
3.
Манчестер Юнайтед
 2:1 3 1 0 2 8 - 9 3
4.
Копенгаген
 2 0 1 1 2 - 3 1
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 7 (2)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брага Брума Арминду 5 (2)
Атлетико М Мората Альваро 5 (1)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Серветт Дулин Давид 1 3
Копенгаген Йелерт Элиас 1 3
Копенгаген Лерагер Лукас 4
Маккаби Хайфа Корню Пьер 4
Янг Бойз Лаупер Сандро 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 32'
    Заха ворвался на левый край штрафной площади и попытался прострелить на Икарди, но мяч задел ногу Уан-Биссаки, из-за чего не дошёл до планируемого адресата.
  • 31'
    После такой ошибки ещё больше вероятность того, что ближайшей зимой "Манчестер Юнайтед" подыщет себе нового стража ворот. Сейчас, по слухам, у манкунианцев в приоритете Иван Проведель из "Лацио".
  • Описание гола
    30'
    ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:2!!! Хаким Зиеш!!!
    Здравствуй, новый ляп Онаны! Зиеш со штрафного удара пробил мимо "стенки" даже не в самый угол, но африканский вратарь побежал в другой угол, после чего просто упал на колени.
  • Желтая карточка
    29'
    Торрейра заработал штрафной удар для хозяев рядом с линией чужой штрафной площади, правее центральной оси. За этот фол Фернандеш получил жёлтую карточку.
  • 28'
    Правым флангом теперь продвинулись вперёд гости, откуда следовала прострельная передача в центр, но мяч задел ногу ближайшего игрока "Галатасарая", после чего по дуге опустился в руки Муслере.
  • Опасный момент
    27'
    Контратаку левым краем разогнали манкунианцы, Гарначо здорово из сложного положения прострелил в центр штрафной площади на Хёйлунна, но датчанин сплоховал с обработкой мяча, из-за чего дело до удара по воротам не дошло.
  • Фол, нарушение
    26'
    Анхелиньо в прессинге на чужой половине поля не добрался до мяча, поймав в итоге на бедро Хёйлунна. Последний не был на скорости, так что здесь жёлтой карточки никто не требовал.
  • 25'
    Бардакчи из глубины поля выполнил заброс на правый край штрафной площади в направлении Мертенса, но слишком сильно получилось, так что мяч оказался за пределами поля. Заха очень недоволен таким действием партнёра по команде.
  • 24'
    Боэ с правого фланга из-под Амрабата выполнил прострельную передачу в штрафную площадку, но там рикошетом от ноги защитника "красных дьяволов" мяч оказался в руках Онаны.
  • 23'
    Фернандес через полполя выполнил заброс на правый край штрафной площади на рывок Антони, но вовремя выскочил из ворот Муслера, что позволило ему первым оказаться на мяче.
  • Фол, нарушение
    22'
    Торрейра на левом фланге атаки хозяев в подкате срезал в подкате Антони. Арбитр, к неудовольствию манкунианцев, не наказал в этом эпизоде нарушителя карточкой.
  • 21'
    Весьма тихо стало на трибунах стадиона в Стамбуле. Явно не такой первой четверти матча ожидали турецкие фанаты. Но в Манчестере команда Окана Бурука сумела оформить камбек, возможно и здесь ещё вся интрига впереди.
  • Описание гола
    20'
    ГО-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! Бруну Фернандес!!!
    У паучка в левой "девятке" ворот "Галатасарая" сегодня очень неудачный день. Фернандеш с дальней дистанции великолепно стрельнул точной в верхний угол. Муслера в отчаянном прыжке не смог спасти свою команду.
  • 19'
    А теперь Онана ошибся при выбивании мяча из рук, попав соперника, но сам же смог реабилитироваться, успев забрал мяч в падении в ногах Икарди.
  • 18'
    Штрафной удар на правом фланге в глубине поля заработали "львы". После подачи Мертенса в штрафную площадку Торрейра снова срезал мяч во вражеские ворота, но на этот раз слишком слабо - никаких проблем для Онаны.
  • Бонусы букмекеров
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    • Судья
      17'
      В продолжении атаки мяч попал в руку защитника "Манчестер Юнайтед" в штрафной площади гостей, но судьи не нашли повода для назначения пенальти. Публика на стадионе "Рэмс Глобал" в ярости.
    • Опасный момент
      16'
      ОПАСНО! Ещё один угловой на правом фланге заработали хозяева, стараниями Мертенса. Он сам подал стандарт на ближнюю штангу, откуда Торрейра пробивал головой, но Онана спас свою команду.
    • Угловой
      15'
      Угловой на правом фланге заработали турки, стараниями Боэ. От флажка последовала подача от Мертенса, но обороняющиеся сумели выбить мяч в поле.
    • Судья
      14'
      Арбитр провёл профилактические беседы и Гарначо и Фернандешом, которые показывали различные жесты в адрес трибун во время празднования забитого гола. Пока что обошлось без карточек.
    • 13'
      Слишком неорганизованно сработали защитники "Галатасарая" в голевом эпизоде, зачем-то решив броситься в одну точку, за что и были наказаны.
    • Описание гола
      12'
      ГО-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Алехандро Гарначо!!!
      Этот аргентинский парень нынче в огне. Фернандес обыгрался с Хёйлунном, вошёл в штрафную площадку, выманил на себя трёх защитников, после чего протолкнул мяч налево на Гарначо, а последний мощно выстрелил точно в ближнюю "девятку".
    • 11'
      Эрик тен Хаг у кромки поля молча наблюдает за игрой. Окан Бурук выглядит активней, аплодисментами поддерживая своих подопечных.
    • 10'
      Передача на левый фланг атаки следовала на Гарначо, который постарался при помощи финта обмануть Боэ, но в итоге выпустил мяч за боковую линию.
    • 9'
      Справа налево разворачивали свою атаку гости, но Фернандеш сплоховал с обработкой мяча. В итоге из-за этой обрезки едва не случился ответный контрвыпад, но Шоу успел выбить мяч из-под ног соперника в аут.
    • 8'
      Манкунианцы стараются постепенно прибавлять в движении, но выходить из обороны всё ещё сложно из-за серьёзного прессинга от "Галатасарая".
    • 7'
      Анхелиньо подключился к атаке по своему левому флангу, но мяч был упущен за лицевую линию. Онана введёт мяч в игру ударом от ворот.
    • 6'
      Первый контрвыпад англичане организовали левым флангом, пошла прострельная передача вдоль линии вратарской площади, но там Гарначо нормально пробить в касание не позволил Бардакчи.
    • Опасный момент
      5'
      Мертенс с дальней дистанции плотно пробил по воротам гостей, но Онана всё прекрасно видел, поэтому в падении достаточно уверенно поймал мяч намертво.
    • Угловой
      4'
      Первый угловой с левого фланга "львы", но ничего опасного у ворот Андре Онаны не возникло. На стадионе поднялся оглушительный свист - публика таким образом реагирует на контроль мяча "Ман Юнайтед".
    • 3'
      В первой атаке по центральной оси Икарди сыграл левее на Зиеша, который ворвался в штрафную площадку и наносил сильный удар с левой ноги, но в подкате выстрел сумел блокировать Шоу.
    • 2'
      На старте матча манкунианцы отдали мяч стамбульцам, обосновавшись всем составом на своей половине поля, не пытаясь работать в высоком прессинге.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Галатасарай 1:2 Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Галатасарай
    28.7% (54)
    Ничья
    22.9% (43)
    Манчестер Юнайтед
    48.4% (91)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.22% (75)
    Меньше
    34.78% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    89.57% (103)
    Нет
    10.43% (12)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Юнайтед
    16.5% (31)
    1:1 Ничья
    14.9% (28)
    2:1 Галатасарай
    10.6% (20)
    2:2 Ничья
    4.8% (9)
    0:1 Манчестер Юнайтед
    3.2% (6)
    2:3 Манчестер Юнайтед
    2.7% (5)
    1:3 Манчестер Юнайтед
    2.1% (4)
    3:1 Галатасарай
    1.6% (3)
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