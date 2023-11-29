Анхелиньо в прессинге на чужой половине поля не добрался до мяча, поймав в итоге на бедро Хёйлунна. Последний не был на скорости, так что здесь жёлтой карточки никто не требовал.

Контратаку левым краем разогнали манкунианцы, Гарначо здорово из сложного положения прострелил в центр штрафной площади на Хёйлунна, но датчанин сплоховал с обработкой мяча, из-за чего дело до удара по воротам не дошло.

Правым флангом теперь продвинулись вперёд гости, откуда следовала прострельная передача в центр, но мяч задел ногу ближайшего игрока "Галатасарая", после чего по дуге опустился в руки Муслере.

Торрейра заработал штрафной удар для хозяев рядом с линией чужой штрафной площади, правее центральной оси. За этот фол Фернандеш получил жёлтую карточку.

ГО-О-О-О-ОЛ!!! 1:2!!! Хаким Зиеш!!! Здравствуй, новый ляп Онаны! Зиеш со штрафного удара пробил мимо "стенки" даже не в самый угол, но африканский вратарь побежал в другой угол, после чего просто упал на колени.

После такой ошибки ещё больше вероятность того, что ближайшей зимой "Манчестер Юнайтед" подыщет себе нового стража ворот. Сейчас, по слухам, у манкунианцев в приоритете Иван Проведель из "Лацио".

Заха ворвался на левый край штрафной площади и попытался прострелить на Икарди, но мяч задел ногу Уан-Биссаки, из-за чего не дошёл до планируемого адресата.

25' Бардакчи из глубины поля выполнил заброс на правый край штрафной площади в направлении Мертенса, но слишком сильно получилось, так что мяч оказался за пределами поля. Заха очень недоволен таким действием партнёра по команде.

24' Боэ с правого фланга из-под Амрабата выполнил прострельную передачу в штрафную площадку, но там рикошетом от ноги защитника "красных дьяволов" мяч оказался в руках Онаны.

23' Фернандес через полполя выполнил заброс на правый край штрафной площади на рывок Антони, но вовремя выскочил из ворот Муслера, что позволило ему первым оказаться на мяче.

22' Торрейра на левом фланге атаки хозяев в подкате срезал в подкате Антони. Арбитр, к неудовольствию манкунианцев, не наказал в этом эпизоде нарушителя карточкой.

21' Весьма тихо стало на трибунах стадиона в Стамбуле. Явно не такой первой четверти матча ожидали турецкие фанаты. Но в Манчестере команда Окана Бурука сумела оформить камбек, возможно и здесь ещё вся интрига впереди.

20' ГО-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! Бруну Фернандес!!!

У паучка в левой "девятке" ворот "Галатасарая" сегодня очень неудачный день. Фернандеш с дальней дистанции великолепно стрельнул точной в верхний угол. Муслера в отчаянном прыжке не смог спасти свою команду.

19' А теперь Онана ошибся при выбивании мяча из рук, попав соперника, но сам же смог реабилитироваться, успев забрал мяч в падении в ногах Икарди.