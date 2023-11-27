  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2023-2024
Тур: 5. Стадион: .
Галатасарай
 
Позже
Манчестер Юнайтед
Прогнозы 46
Галатасарай 19.6% (9)
X 28.3% (13)
Манчестер Юнайтед 52.2% (24)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Галатасарай
Ничья
Манчестер Юнайтед
2.75
Реклама, betcity.ru
3.90
Реклама, betboom.ru
2.60
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Галатасарай
Манчестер Юнайтед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЧ
2:3
ТМК
5:2
ЛЧ
1:0
ЛЧ
1:0

Голы

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

1
1.67

Среднее время на гол

90
54

Всего голов

8
0

Голов в среднем за матч

2.67
0

Среднее время на гол

33
0

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

2.25
1.25

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

40
72

Бомбардиры внутри турнира

Галатасарай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Икарди Мауро 5 (2) 0.5
Мертенс Дрис 2 0.2
Актюркоглу Мухаммед 2 0.2
Дервисоглу Халил 2 0.2
Оливейра Сержиу 1 0.1
Заха Уилфрид 1 0.1
Тете 1 0.1
Бакамбу Седрик 1 0.1
Бардакчи Абдулкерим 1 0.1
Анхелиньо Хосе 1 0.1
Мидтше Фредрик 1 0.1
Боэ Саша 1 0.1
Йылмаз Барыш 0 0
Санчес Давинсон 0 0
Акгюн Юнус 0 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хёйлунн Расмус 5 1.25
Каземиро Карлос 2 0.5
Фернандеш Бруну 1 (1) 0.25
Магуайр Гарри 1 0.25
Рэшфорд Маркус 0 0
Эриксен Кристиан 0 0
Марсьяль Антони 0 0
Мактоминай Скотт 0 0
Гарначо Алехандро 0 0

Карточки

Галатасарай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оливейра Сержиу 3 0
Торрейра Лукас 1 1
Бардакчи Абдулкерим 2 0
Айхан Кан 2 0
Боэ Саша 2 0
Мертенс Дрис 1 0
Окан Бурук 1 0
Бакамбу Седрик 1 0
Зиеш Хаким 1 0
Анхелиньо Хосе 1 0
Дервисоглу Халил 1 0
Тете 1 0
Кутлу Беркан 1 0
Йылмаз Барыш 1 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каземиро Карлос 1 1
Рэшфорд Маркус 0 1
Фернандеш Бруну 1 0
Магуайр Гарри 1 0
Мактоминай Скотт 1 0
Далот Диогу 1 0
Мартинес Лисандро 1 0

Результаты матчей

Галатасарай
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Манчестер Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
6
Галатасарай
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Манчестер Юнайтед
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

11
1
Галатасарай
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Манчестер Юнайтед
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

14
7

Голы по времени матча

Забито

7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 2
1
14%
1
17%
1-15
2
29%
1
17%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
43%
2
33%
76-90

Пропущено

6
8
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
17%
3
38%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
3
38%
76-90

Забито

12
3
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 2
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
2
67%
61-75
5
42%
0
0%
76-90

Пропущено

8
3
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
33%
61-75
3
38%
1
33%
76-90

Забито

19
9
8 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
2
11%
1
11%
1-15
5
26%
2
22%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
1
5%
1
11%
46-60
2
11%
3
33%
61-75
8
42%
2
22%
76-90

Пропущено

14
11
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
2
18%
16-30
1
7%
3
27%
31-45
3
21%
1
9%
46-60
3
21%
1
9%
61-75
4
29%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Галатасарай
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Галатасарай - Аланьяспор 4:0 Хатайспор - Галатасарай 2:1 Бавария - Галатасарай 2:1 Галатасарай - Касымпаша 2:1
Ризеспор - Галатасарай 0:1 Галатасарай - Бавария 1:3 Галатасарай - Бешикташ 2:1 Антальяспор - Галатасарай 0:2 Манчестер Юнайтед - Галатасарай 2:3 Галатасарай - Анкарагюджю 2:1 Истанбулспор - Галатасарай 0:1 Истанбул Башакшехир - Галатасарай 1:2 Галатасарай - Копенгаген 2:2 Галатасарай - Самсунспор 4:2 Газиантеп - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Молде 2:1 Молде - Галатасарай 2:3 Галатасарай - Трабзонспор 2:0 Галатасарай - Олимпия Любляна 1:0 Кайсериспор - Галатасарай 0:0
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Эвертон - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Лутон Таун 1:0 Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 0:1
Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:3 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Юнайтед - Копенгаген 1:0 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Манчестер Юнайтед - Галатасарай 2:3 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:0 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 0:1 Бавария - Манчестер Юнайтед 4:3 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 1:0 Манчестер Юнайтед - Атлетик Б 1:1

Результаты матчей

Галатасарай
Манчестер Юнайтед

Точный счет

1:0
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:3
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:3
2 раза 100%

Точное количество голов

3
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
2 раза 100%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
4:3
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Галатасарай
Манчестер Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
3
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
1.5
Больше Меньше
3
1
3
7
2.5
2
2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 4 4 0 0 11 - 6 12
2.
Копенгаген
 4 1 1 2 7 - 8 4
3.
Галатасарай
 4 1 1 2 7 - 9 4
4.
Манчестер Юнайтед
 4 1 0 3 9 - 11 3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 2 2 0 0 6 - 4 6
2.
Манчестер Юнайтед
 2 1 0 1 3 - 3 3
3.
Копенгаген
 2 1 0 1 5 - 5 3
4.
Галатасарай
 2 0 1 1 3 - 5 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Галатасарай
 2 1 0 1 4 - 4 3
3.
Копенгаген
 2 0 1 1 2 - 3 1
4.
Манчестер Юнайтед
 2 0 0 2 6 - 8 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 7 (2)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брага Брума Арминду 5 (2)
Атлетико М Мората Альваро 5 (1)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Серветт Дулин Давид 1 3
Копенгаген Йелерт Элиас 1 3
Копенгаген Лерагер Лукас 4
Маккаби Хайфа Корню Пьер 4
Янг Бойз Лаупер Сандро 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Галатасарай - Манчестер Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 ноября 2023, осталось 2 дня 11 часов 33 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 32.6% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 46
    Галатасарай 19.6% (9)
    X 28.3% (13)
    Манчестер Юнайтед 52.2% (24)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Галатасарай
    Ничья
    Манчестер Юнайтед
    2.75
    Реклама, betcity.ru
    3.90
    Реклама, betboom.ru
    2.60
    Реклама, pari.ru
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Галатасарай - Манчестер Юнайтед онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогнозы на матч Галатасарай - Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Галатасарай
    19.6% (9)
    Ничья
    28.3% (13)
    Манчестер Юнайтед
    52.2% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.22% (28)
    Меньше
    37.78% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    84.44% (38)
    Нет
    15.56% (7)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Юнайтед
    32.6% (15)
    1:1 Ничья
    21.7% (10)
    0:1 Манчестер Юнайтед
    8.7% (4)
    2:1 Галатасарай
    8.7% (4)
    2:2 Ничья
    6.5% (3)
    2:3 Манчестер Юнайтед
    4.3% (2)
    3:1 Галатасарай
    4.3% (2)
    0:2 Манчестер Юнайтед
    4.3% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Галатасарай
    Манчестер Юнайтед
    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     