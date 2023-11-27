Тур: 5. Стадион: Рэмс Глобал Стадион.
Позже
История личных встреч
Галатасарай
Манчестер Юнайтед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
5
Голов в среднем за матч
1
1.67
Среднее время на гол
90
54
Всего голов
8
0
Голов в среднем за матч
2.67
0
Среднее время на гол
33
0
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
2.25
1.25
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
40
72
Бомбардиры внутри турнира
Галатасарай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Икарди Мауро
|5 (2)
|0.5
|Мертенс Дрис
|2
|0.2
|Актюркоглу Мухаммед
|2
|0.2
|Дервисоглу Халил
|2
|0.2
|Оливейра Сержиу
|1
|0.1
|Заха Уилфрид
|1
|0.1
|Тете
|1
|0.1
|Бакамбу Седрик
|1
|0.1
|Бардакчи Абдулкерим
|1
|0.1
|Анхелиньо Хосе
|1
|0.1
|Мидтше Фредрик
|1
|0.1
|Боэ Саша
|1
|0.1
|Йылмаз Барыш
|0
|0
|Санчес Давинсон
|0
|0
|Акгюн Юнус
|0
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хёйлунн Расмус
|5
|1.25
|Каземиро Карлос
|2
|0.5
|Фернандеш Бруну
|1 (1)
|0.25
|Магуайр Гарри
|1
|0.25
|Рэшфорд Маркус
|0
|0
|Эриксен Кристиан
|0
|0
|Марсьяль Антони
|0
|0
|Мактоминай Скотт
|0
|0
|Гарначо Алехандро
|0
|0
Карточки
Галатасарай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оливейра Сержиу
|3
|0
|Торрейра Лукас
|1
|1
|Бардакчи Абдулкерим
|2
|0
|Айхан Кан
|2
|0
|Боэ Саша
|2
|0
|Мертенс Дрис
|1
|0
|Окан Бурук
|1
|0
|Бакамбу Седрик
|1
|0
|Зиеш Хаким
|1
|0
|Анхелиньо Хосе
|1
|0
|Дервисоглу Халил
|1
|0
|Тете
|1
|0
|Кутлу Беркан
|1
|0
|Йылмаз Барыш
|1
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каземиро Карлос
|1
|1
|Рэшфорд Маркус
|0
|1
|Фернандеш Бруну
|1
|0
|Магуайр Гарри
|1
|0
|Мактоминай Скотт
|1
|0
|Далот Диогу
|1
|0
|Мартинес Лисандро
|1
|0
Результаты матчей
Галатасарай
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Манчестер Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
6
Галатасарай
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Манчестер Юнайтед
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
11
1
Галатасарай
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Манчестер Юнайтед
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
14
7
Голы по времени матча
Забито
7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 2
1
14%
1
17%
1-15
2
29%
1
17%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
43%
2
33%
76-90
Пропущено
6
8
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
17%
3
38%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
3
38%
76-90
Забито
12
3
4 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 2
1
8%
0
0%
1-15
3
25%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
2
67%
61-75
5
42%
0
0%
76-90
Пропущено
8
3
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
33%
61-75
3
38%
1
33%
76-90
Забито
19
9
8 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
2
11%
1
11%
1-15
5
26%
2
22%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
1
5%
1
11%
46-60
2
11%
3
33%
61-75
8
42%
2
22%
76-90
Пропущено
14
11
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
2
18%
16-30
1
7%
3
27%
31-45
3
21%
1
9%
46-60
3
21%
1
9%
61-75
4
29%
4
36%
76-90
Результаты последних матчей
Галатасарай
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Галатасарай - Аланьяспор 4:0 Хатайспор - Галатасарай 2:1 Бавария - Галатасарай 2:1 Галатасарай - Касымпаша 2:1
Ризеспор - Галатасарай 0:1 Галатасарай - Бавария 1:3 Галатасарай - Бешикташ 2:1 Антальяспор - Галатасарай 0:2 Манчестер Юнайтед - Галатасарай 2:3 Галатасарай - Анкарагюджю 2:1 Истанбулспор - Галатасарай 0:1 Истанбул Башакшехир - Галатасарай 1:2 Галатасарай - Копенгаген 2:2 Галатасарай - Самсунспор 4:2 Газиантеп - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Молде 2:1 Молде - Галатасарай 2:3 Галатасарай - Трабзонспор 2:0 Галатасарай - Олимпия Любляна 1:0 Кайсериспор - Галатасарай 0:0
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Эвертон - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Лутон Таун 1:0 Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3 Фулхэм - Манчестер Юнайтед 0:1
Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 0:3 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:3 Манчестер Юнайтед - Копенгаген 1:0 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед 1:2 Манчестер Юнайтед - Брентфорд 2:1 Манчестер Юнайтед - Галатасарай 2:3 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 3:0 Бёрнли - Манчестер Юнайтед 0:1 Бавария - Манчестер Юнайтед 4:3 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:3 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 3:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон 1:0 Манчестер Юнайтед - Атлетик Б 1:1
Результаты матчей
Галатасарай
Манчестер Юнайтед
Точный счет
1:0
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
2:3
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:3
2 раза 100%
Точное количество голов
3
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
2 раза 100%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
2:3
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
4:3
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Галатасарай
Манчестер Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
31
37
22
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|11 - 6
|12
|2.
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|3.
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|4.
|4
|1
|0
|3
|9 - 11
|3
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 4
|6
|2.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|4.
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|3.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|4.
|2
|0
|0
|2
|6 - 8
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|7 (2)
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|6
|Брага
|Брума Арминду
|5 (2)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|5 (1)
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|5 (1)
|Серветт
|Дулин Давид
|1 3
|Копенгаген
|Йелерт Элиас
|1 3
|Копенгаген
|Лерагер Лукас
|4
|Маккаби Хайфа
|Корню Пьер
|4
|Янг Бойз
|Лаупер Сандро
|1 2
Прогнозы на матч Галатасарай - Манчестер Юнайтед
Исход игры
Галатасарай
19.6% (9)
Ничья
28.3% (13)
Манчестер Юнайтед
52.2% (24)
Тотал 2.5
Больше
62.22% (28)
Меньше
37.78% (17)
Обе команды забьют
Да
84.44% (38)
Нет
15.56% (7)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Юнайтед
32.6% (15)
1:1 Ничья
21.7% (10)
0:1 Манчестер Юнайтед
8.7% (4)
2:1 Галатасарай
8.7% (4)
2:2 Ничья
6.5% (3)
2:3 Манчестер Юнайтед
4.3% (2)
3:1 Галатасарай
4.3% (2)
0:2 Манчестер Юнайтед
4.3% (2)
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