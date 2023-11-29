Тур: 5. Стадион: Альянц Арена. Главный судья: Фраппарт Стефани
0:0
Перерыв
Ход матча
24'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
25
Мюллер
Томас
39
Тель
Матис
19
Йелерт
Элиас
33
Фальк
Расмус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Мюллер ТомасПолузащитник
-
39 Тель МатисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Ульрайх СвенВратарь
-
20 Сарр БунаЗащитник
- Полузащитник
-
10 Сане ЛеройПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Тухель Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Йелерт ЭлиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Сандер ТеоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Нееструп Якоб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Бавария
Копенгаген
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейн Гарри
|4 (1)
|0.8
|Мусиала Джамал
|2
|0.4
|Тель Матис
|2
|0.4
|Сане Лерой
|1
|0.2
|Гнабри Серж
|1
|0.2
|Коман Кингсли
|1
|0.2
|Киммих Йозуа
|0
|0
|Мюллер Томас
|0
|0
|Мазрауи Нуссаир
|0
|0
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гонсалвеш Диогу
|3 (1)
|0.27
|Ларссон Джордан
|3
|0.27
|Оскарссон Орри
|3
|0.27
|Лерагер Лукас
|2
|0.18
|Классон Виктор
|2
|0.18
|Эльюнусси Мохамед
|2
|0.18
|Фальк Расмус
|1
|0.09
|Вавро Денис
|1
|0.09
|Ачури Мохамед Элиас
|1
|0.09
|Бардгджи Руни
|1
|0.09
|Мелинг Биргер
|0
|0
|Соренсен Кристиан I
|0
|0
Карточки
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дэвис Альфонсо
|2
|0
|Лаймер Конрад
|1
|0
|Горецка Леон
|1
|0
|Сане Лерой
|1
|0
|Мусиала Джамал
|1
|0
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йелерт Элиас
|3
|1
|Лерагер Лукас
|4
|0
|Фальк Расмус
|3
|0
|Вавро Денис
|3
|0
|Дикс Кевин
|2
|0
|Мелинг Биргер
|2
|0
|Классон Виктор
|1
|0
|Эльюнусси Мохамед
|1
|0
|Гонсалвеш Диогу
|1
|0
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|1
|0
|Ачури Мохамед Элиас
|1
|0
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0
|Оскарссон Орри
|1
|0
Результаты матчей
Бавария
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Копенгаген
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
0
2
Бавария
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Копенгаген
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
5
11
Бавария
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Копенгаген
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
5
13
Голы по времени матча
Забито
6
7
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 7
0
0%
2
29%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
0
0%
2
29%
91-120
Пропущено
4
7
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
75%
3
43%
76-90
0
0%
2
29%
91-120
Забито
5
12
1 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
7
58%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
2
17%
76-90
Пропущено
2
9
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
1
50%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
11
19
3 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
0 Не забивали 3
1
9%
2
11%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
9
47%
31-45
1
9%
4
21%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
5
45%
2
11%
76-90
0
0%
2
11%
91-120
Пропущено
6
16
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 8
0
0%
3
19%
1-15
1
17%
1
6%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
6%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
3
50%
5
31%
76-90
0
0%
2
13%
91-120
Результаты последних матчей
Бавария
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Кёльн - Бавария 0:1 Бавария - Хайденхайм 4:2 Бавария - Галатасарай 2:1 Боруссия Д - Бавария 0:4
Саарбрюккен - Бавария 2:1 Бавария - Дармштадт 8:0 Галатасарай - Бавария 1:3 Майнц - Бавария 1:3 Бавария - Фрайбург 3:0 Копенгаген - Бавария 1:2 РБ Лейпциг - Бавария 2:2 Пройссен Мюнстер - Бавария 0:4 Бавария - Бохум 7:0 Бавария - Манчестер Юнайтед 4:3 Бавария - Байер Л 2:2 Боруссия М - Бавария 1:2 Бавария - Аугсбург 3:1 Вердер - Бавария 0:4 Бавария - РБ Лейпциг 0:3 Бавария - Монако 4:2
Копенгаген
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Виборг - Копенгаген 2:1 Копенгаген - Брондбю 0:0 Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3 Раннерс - Копенгаген 2:4
Копенгаген - Мидтьюлланн 1:0 Копенгаген - Видовре 4:0 Манчестер Юнайтед - Копенгаген 1:0 Копенгаген - Вайле 2:1 АГФ Орхус - Копенгаген 1:1 Копенгаген - Бавария 1:2 Копенгаген - Мидтьюлланн 0:2 ИФ Люсенг - Копенгаген 0:9 Брондбю - Копенгаген 2:3 Галатасарай - Копенгаген 2:2 Норшелланн - Копенгаген 2:2 Копенгаген - Виборг 2:0 Копенгаген - Ракув 1:1 Копенгаген - Силькеборг 1:3 Ракув - Копенгаген 0:1 Видовре - Копенгаген 0:2
Результаты матчей
Бавария
Копенгаген
Точный счет
2:1
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
6:3
1 раз 20%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
6
1 раз 20%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
6:3
1 раз 10%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
6
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Бавария
Копенгаген
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
23
11
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
37
13
28
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|5
|4
|1
|0
|11 - 6
|13
|2.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|3.
|5
|1
|2
|2
|10 - 12
|5
|4.
|5
|1
|1
|3
|12 - 14
|4
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|3.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|4.
|3
|0
|2
|1
|6 - 8
|2
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|3.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|4.
|3
|0
|1
|2
|9 - 11
|1
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|7 (2)
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|6
|Брага
|Брума Арминду
|5 (2)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|5 (1)
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|5 (1)
|Севилья
|Окампос Лукас
|1 3
|Серветт
|Дулин Давид
|1 3
|Копенгаген
|Йелерт Элиас
|1 3
|Копенгаген
|Лерагер Лукас
|4
|Маккаби Хайфа
|Корню Пьер
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бавария 0:0 Копенгаген
Исход игры
Бавария
95.7% (135)
Ничья
1.4% (2)
Копенгаген
2.8% (4)
Тотал 2.5
Больше
69.03% (78)
Меньше
30.97% (35)
Обе команды забьют
Да
46.02% (52)
Нет
53.98% (61)
Популярный счёт
2:0 Бавария
23.4% (33)
3:1 Бавария
19.9% (28)
3:0 Бавария
17% (24)
2:1 Бавария
8.5% (12)
4:1 Бавария
7.1% (10)
1:0 Бавария
1.4% (2)
4:0 Бавария
1.4% (2)
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