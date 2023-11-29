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  3. Лига чемпионов 2023-2024
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Фраппарт Стефани
Бавария
0:0
Перерыв
Копенгаген
0'
24' Желтая карточка
Гонсалвеш Диогу

Ход матча

24'
 
Гонсалвеш Диогу

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогнозы 141
Бавария 95.7% (135)
X 1.4% (2)
Копенгаген 2.8% (4)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Бавария
Ничья
Копенгаген
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Нойер
Мануэль
27
Лаймер
Конрад
8
Горецка
Леон
2
Упамекано
Дайо
19
Дэвис
Альфонсо
6
Киммих
Йозуа
22
Геррейру
Рафаэл
11
Коман
Кингсли
25
Мюллер
Томас
39
Тель
Матис
9
Кейн
Гарри
1
Грабара
Камиль
19
Йелерт
Элиас
3
Вавро
Денис
20
Бойлесен
Николай
2
Дикс
Кевин
9
Гонсалвеш
Диогу
33
Фальк
Расмус
12
Лерагер
Лукас
40
Бардгджи
Руни
10
Эльюнусси
Мохамед
7
Классон
Виктор
Бавария
4-2-3-1
Копенгаген
4-3-2-1

История личных встреч

Бавария
Копенгаген

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЧ
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 4 (1) 0.8
Мусиала Джамал 2 0.4
Тель Матис 2 0.4
Сане Лерой 1 0.2
Гнабри Серж 1 0.2
Коман Кингсли 1 0.2
Киммих Йозуа 0 0
Мюллер Томас 0 0
Мазрауи Нуссаир 0 0
Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонсалвеш Диогу 3 (1) 0.27
Ларссон Джордан 3 0.27
Оскарссон Орри 3 0.27
Лерагер Лукас 2 0.18
Классон Виктор 2 0.18
Эльюнусси Мохамед 2 0.18
Фальк Расмус 1 0.09
Вавро Денис 1 0.09
Ачури Мохамед Элиас 1 0.09
Бардгджи Руни 1 0.09
Мелинг Биргер 0 0
Соренсен Кристиан I 0 0

Карточки

Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дэвис Альфонсо 2 0
Лаймер Конрад 1 0
Горецка Леон 1 0
Сане Лерой 1 0
Мусиала Джамал 1 0
Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йелерт Элиас 3 1
Лерагер Лукас 4 0
Фальк Расмус 3 0
Вавро Денис 3 0
Дикс Кевин 2 0
Мелинг Биргер 2 0
Классон Виктор 1 0
Эльюнусси Мохамед 1 0
Гонсалвеш Диогу 1 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0
Ачури Мохамед Элиас 1 0
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0
Оскарссон Орри 1 0

Результаты матчей

Бавария
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Копенгаген
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

0
2
Бавария
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Копенгаген
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

5
11
Бавария
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Копенгаген
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

5
13

Голы по времени матча

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 7
0
0%
2
29%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
0
0%
2
29%
91-120

Пропущено

4
7
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
75%
3
43%
76-90
0
0%
2
29%
91-120

Забито

5
12
1 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
7
58%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
2
17%
76-90

Пропущено

2
9
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
1
50%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

11
19
3 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
0 Не забивали 3
1
9%
2
11%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
9
47%
31-45
1
9%
4
21%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
5
45%
2
11%
76-90
0
0%
2
11%
91-120

Пропущено

6
16
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 8
0
0%
3
19%
1-15
1
17%
1
6%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
6%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
3
50%
5
31%
76-90
0
0%
2
13%
91-120

Результаты последних матчей

Бавария
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Кёльн - Бавария 0:1 Бавария - Хайденхайм 4:2 Бавария - Галатасарай 2:1 Боруссия Д - Бавария 0:4
Саарбрюккен - Бавария 2:1 Бавария - Дармштадт 8:0 Галатасарай - Бавария 1:3 Майнц - Бавария 1:3 Бавария - Фрайбург 3:0 Копенгаген - Бавария 1:2 РБ Лейпциг - Бавария 2:2 Пройссен Мюнстер - Бавария 0:4 Бавария - Бохум 7:0 Бавария - Манчестер Юнайтед 4:3 Бавария - Байер Л 2:2 Боруссия М - Бавария 1:2 Бавария - Аугсбург 3:1 Вердер - Бавария 0:4 Бавария - РБ Лейпциг 0:3 Бавария - Монако 4:2
Копенгаген
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Виборг - Копенгаген 2:1 Копенгаген - Брондбю 0:0 Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3 Раннерс - Копенгаген 2:4
Копенгаген - Мидтьюлланн 1:0 Копенгаген - Видовре 4:0 Манчестер Юнайтед - Копенгаген 1:0 Копенгаген - Вайле 2:1 АГФ Орхус - Копенгаген 1:1 Копенгаген - Бавария 1:2 Копенгаген - Мидтьюлланн 0:2 ИФ Люсенг - Копенгаген 0:9 Брондбю - Копенгаген 2:3 Галатасарай - Копенгаген 2:2 Норшелланн - Копенгаген 2:2 Копенгаген - Виборг 2:0 Копенгаген - Ракув 1:1 Копенгаген - Силькеборг 1:3 Ракув - Копенгаген 0:1 Видовре - Копенгаген 0:2

Результаты матчей

Бавария
Копенгаген

Точный счет

2:1
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
6:3
1 раз 20%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
6
1 раз 20%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
6:3
1 раз 10%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
6
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Бавария
Копенгаген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
2
3
1
1
3.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
2.5
Больше Меньше
3
7
1
3
3.5
2
8

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 0:0 5 4 1 0 11 - 6 13
2.
Копенгаген
 0:0 5 1 2 2 7 - 8 5
3.
Галатасарай
 5 1 2 2 10 - 12 5
4.
Манчестер Юнайтед
 5 1 1 3 12 - 14 4

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 0:0 3 2 1 0 6 - 4 7
2.
Манчестер Юнайтед
 2 1 0 1 3 - 3 3
3.
Копенгаген
 0:0 2 1 0 1 5 - 5 3
4.
Галатасарай
 3 0 2 1 6 - 8 2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 0:0 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Галатасарай
 2 1 0 1 4 - 4 3
3.
Копенгаген
 0:0 3 0 2 1 2 - 3 2
4.
Манчестер Юнайтед
 3 0 1 2 9 - 11 1
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 7 (2)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брага Брума Арминду 5 (2)
Атлетико М Мората Альваро 5 (1)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
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Топ нарушителей
Севилья Окампос Лукас 1 3
Серветт Дулин Давид 1 3
Копенгаген Йелерт Элиас 1 3
Копенгаген Лерагер Лукас 4
Маккаби Хайфа Корню Пьер 4
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Свисток на перерыв. 0:0. Обошлись без забитых мячей "Бавария" и "Копенгаген" в первом тайме очного матча в Мюнхене.
  • 45'
    Томас Мюллер из зоны левого инсайда прострелил во вратарскую площадку в перчатки Камиля Грабары.
  • Фол, нарушение
    44'
    Матис Тель перед вратарской площадью "Копенгагена" пытался пробить по мячу, а пробил по ногам Элиаса Йелерта. Фол зафиксировала Стефани Фраппарт.
  • 43'
    Банально сказать, но не хватает "Баварии" последнего паса. Чуть-чуть бы хозяевам наладить взаимодействие в конечной стадии атак - и попадёт "Копенгаген" под реальный риск пропущенного гола.
  • 42'
    Кингсли Коман справа в чужой штрафной площади оказался прикрыт тремя противниками и ничего не сумел с ними поделать. Затем подача с правого фланга прилетела в руки Камиля Грабары.
  • Видеоповтор
    41'
    Гарри Кейн где-то с линии вратарской не смог нанести удар по воротам и упал на газон в противостоянии с Денисом Вавро. Игра продолжается без намёка на ВАР.
  • 40'
    В заключительном туре группового этапа "Бавария" сыграет с "Манчестер Юнайтед", которому будет нужна победа, а "Копенгаген" в решающем для себя матче столкнётся с "Галатасараем".
  • 39'
    Получает сейчас "Копенгаген" передышку от оборонительных действий, контролируя мяч в центре поля. А на половине гостей начинают прессинговать хозяева своих соперников.
  • 38'
    Замельчили на правом полуфланге футболисты "Бавария", Кингсли Коман и Конрад Лаймер в том числе участвовали в той атаке. В итоге потеряли мяч хозяева.
  • 36'
    Если вспомнить, например, предыдущий лигочемпионский матч "Баварии", то там мюнхенцы дома обыграли "Галатасарай", забив пару мячей уже в концовке, ну и пропустив один.
  • 35'
    Ну что ж, десять минут ещё остаётся выстоять "Копенгагену", чтобы завершить первый тайм без единого пропущенного гола. Хотя слово "выстоять", может, не особо даже здесь применимо. "Бавария", конечно, куда более искушённая в своих атаках, но не создаёт неразрешимых проблем перед обороной датской команды.
  • 34'
    Матис Тель прорывался по центру в чужую штрафную площадь, но сразу было видно, что у него мало шансов опередить Камиля Грабару. Мяч в руках голкипера гостей.
  • 33'
    Очередной заброс с правого фланга направляется в штрафную площадь "Копенгагена". Это Леон Горецка перемещает мяч в руки Камиля Грабары.
  • 32'
    Ух ты, ровно по 50 процентов игрового времени владеют мячом команды. По ударам (в створ) статистика имеет вид 3 (1) - 2 (0).
  • 31'
    Рафаэл Геррейру уже с игры осуществил с правого фланга верховую доставку мяча в гостевую штрафную площадь, где на выходе удачно смахнул мяч Камиль Грабара.
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    • Опасный момент
      30'
      Опасно! "Бавария" теперь обостряет! Конрад Лаймер подаёт с правой стороны достаточно далеко, Матис Тель скидывает в обратном направлении, и Томас Мюллер пробивает головой, а Камиль Грабара отводит угрозу на угловой.
    • 29'
      Виктор Классон принял мяч на правом фланге чужой половины поля, однако быстро остался без владения бывший полузащитник "Краснодара", отобрали у него соперники сферу без нарушения правил.
    • 28'
      "Копенгаген" начинает свою новую позиционную атаку. "Бавария" вроде как сознательно всей командой отошла на свою половину поля. Не ставит команда мюнхенцев своей целью владение мячом под 100 процентов игрового времени.
    • Опасный момент
      27'
      Момент! "Копенгаген" чуть не наказал "Баварию"! Лукас Лерагер получил проникающий пас на левом полуфланге, но не стал пробивать сам и отдал короткий пас на Руни Бардгджи, который на исполнение ударил рядом с левой штангой.
    • 26'
      Длинный заброс следует у "Баварии" в чужую штрафную площадь, и нереально там добраться до мяча Томасу Мюллеру. Сфера в руках голкипера гостей.
    • 25'
      Йозуа Киммих поднял руку и со штрафного удара забросил мяч к правой штанге, где футбольный снаряд уверенно выловил Камиль Грабара.
    • Желтая карточка
      24'
      Диогу Гонсалвеш наступил на ногу Матису Телю и получил жёлтую карточку. "Бавария" исполнит штрафной с левого полуфланга.
    • 24'
      Давненько не перебирался "Копенгаген" на половину поля соперника. Тотальное преимущество "Баварии", но пока без значимых последствий для мюнхенцев.
    • Угловой
      23'
      На ближний край вратарской выполнил подачу корнера с правого фланга Йозуа Киммих, а затем Рафаэел Геррейру с подбора с подступов к штрафной площади пальнул правее створа.
    • Судья
      22'
      Показали режиссёры трансляции луну на небе. А "Бавария" скоро подаст угловой, но пока судья общается с футболистами внутри штрафной площади.
    • 21'
      Убаюкивают датскую команду своим контролем мяча мюнхенцы. Долго такая картина продолжается без создания интересных ситуаций.
    • Фол, нарушение
      20'
      Томас Мюллер отметился нарушением правил в центральном круге, где из горизонтального положения в воздухе повалил на газон Расмуса Фалька.
    • 19'
      Теперь прошёл кросс у Матиса Теля, но опасного момента дальше не было. Несогласованность подвела мюнхенцев на правом фланге. Кингсли Коман покатил мяч на ход Конраду Лаймеру, однако тот не побежал вперёд.
    • 18'
      Матис Тель на левом фланге здорово ушёл от Руни Бардгджи, а вот супротив Элиаса Йелерта не нашёл ходов, поэтому не случилось доставки в центр штрафной у "Баварии".
    • 16'
      В позиционном темпе проходит игра "Альянц Арене", темп достаточно равномерный. Быстрые контратаки не наблюдаются.
    • 15'
      Как бы ни сыграл сегодня "Копенгаген", он не лишится шансов на проход в плей-офф Лиги чемпионов, а победа серьёзно приблизит его к такому варианту.
    • Опасный момент
      14'
      Момент получает в своё распоряжение "Бавария"! Скидка прошла у хозяев на левый край вратарской для Матиса Теля, который пальнул ногой мимо ближнего угла створа.
    • 13'
      Денис Вавро решился на удар по чужим воротам из-за пределов штрафной площади, и остро не получилось, мяч прошёл низом левее створа.
    • 13'
      Руни Бардгджи сделал закидушку на левый фланг, и казалось, что мяч покинет пределы поля, но подхватил его футболист гостей. Правда, без опасного продолжения.
    • 11'
      Йозуа Киммих из глубины мягко забросил мяч в чужую штрафную площадь поближе к левому полуфлангу, однако вообще безадресно.
    • 10'
      Пораньше сегодня "Галатасарай" сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед", и такой результат как раз на руку "Копенгагену". А "Баварии" всё равно.
    • 9'
      Томас Мюллер не успел в чужой штрафной площади к мячу быстрее, чем Камиль Грабара. То есть не возник опасный момент у "Баварии".
    • 8'
      Привычно поют болельщики "Баварии", а атакует команда из Дании. Леон Горецка теряет мяч на правом фланге обороны, но не удаётся гостям довести дело до удара.
    • 7'
      Элиас Йелерт не стал пробовать пробиться вперёд по правому флангу и отдал передачу партнёру в центр. Владение сейчас у "Копенгагена".
    • 6'
      Гарри Кейн отправил мяч на правый фланг Кингсли Коману, у которого не получилось сделать подачу в центр штрафной площади - игровой снаряд был перехвачен гостями.
    • Фол, нарушение
      5'
      Рафаэл Геррейру в стремлении отобрать мяч пошёл перед чужой штрафной площадью в нарушительный подкат против Диогу Гонсалвеша.
    • 4'
      С правого фланга доставка низом пошла у "Баварии" в расчёте на Томаса Мюллера, однако мяч оказался в руках голкипера гостей Камиля Грабары.
    • 4'
      Прогнозируемо мюнхенцы забрали себе мяч на первых минутах встречи. В центре поля перекатывают хозяева мяч друг другу, пока что не обостряя.
    • 3'
      Гарри Кейн не получил сегодня отдых. Суперфорвард "Баварии" появился в стартовом составе в погоне за новыми голами и рекордами.
    • 2'
      Уже кто-то пиротехнику зажёг на трибунах, но нельзя сказать, что поле прямо сильно заволокло дымом, хотя небольшой "туман" всё-таки наблюдается.
    • 2'
      "Бавария" играет в бело-красной форме, а "Копенгаген" предстал перед зрителями в чёрной экипировке.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бавария 0:0 Копенгаген

    Исход игры
    Бавария
    95.7% (135)
    Ничья
    1.4% (2)
    Копенгаген
    2.8% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.03% (78)
    Меньше
    30.97% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    46.02% (52)
    Нет
    53.98% (61)
    Популярный счёт
    2:0 Бавария
    23.4% (33)
    3:1 Бавария
    19.9% (28)
    3:0 Бавария
    17% (24)
    2:1 Бавария
    8.5% (12)
    4:1 Бавария
    7.1% (10)
    1:0 Бавария
    1.4% (2)
    4:0 Бавария
    1.4% (2)
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