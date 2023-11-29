В заключительном туре группового этапа "Бавария" сыграет с "Манчестер Юнайтед", которому будет нужна победа, а "Копенгаген" в решающем для себя матче столкнётся с "Галатасараем".

Гарри Кейн где-то с линии вратарской не смог нанести удар по воротам и упал на газон в противостоянии с Денисом Вавро. Игра продолжается без намёка на ВАР.

Кингсли Коман справа в чужой штрафной площади оказался прикрыт тремя противниками и ничего не сумел с ними поделать. Затем подача с правого фланга прилетела в руки Камиля Грабары.

Банально сказать, но не хватает "Баварии" последнего паса. Чуть-чуть бы хозяевам наладить взаимодействие в конечной стадии атак - и попадёт "Копенгаген" под реальный риск пропущенного гола.

Матис Тель перед вратарской площадью "Копенгагена" пытался пробить по мячу, а пробил по ногам Элиаса Йелерта. Фол зафиксировала Стефани Фраппарт.

Томас Мюллер из зоны левого инсайда прострелил во вратарскую площадку в перчатки Камиля Грабары.

Свисток на перерыв. 0:0. Обошлись без забитых мячей "Бавария" и "Копенгаген" в первом тайме очного матча в Мюнхене.

Рафаэл Геррейру уже с игры осуществил с правого фланга верховую доставку мяча в гостевую штрафную площадь, где на выходе удачно смахнул мяч Камиль Грабара.

Ух ты, ровно по 50 процентов игрового времени владеют мячом команды. По ударам (в створ) статистика имеет вид 3 (1) - 2 (0).

Очередной заброс с правого фланга направляется в штрафную площадь "Копенгагена". Это Леон Горецка перемещает мяч в руки Камиля Грабары.

Матис Тель прорывался по центру в чужую штрафную площадь, но сразу было видно, что у него мало шансов опередить Камиля Грабару. Мяч в руках голкипера гостей.

Ну что ж, десять минут ещё остаётся выстоять "Копенгагену", чтобы завершить первый тайм без единого пропущенного гола. Хотя слово "выстоять", может, не особо даже здесь применимо. "Бавария", конечно, куда более искушённая в своих атаках, но не создаёт неразрешимых проблем перед обороной датской команды.

Если вспомнить, например, предыдущий лигочемпионский матч "Баварии", то там мюнхенцы дома обыграли "Галатасарай", забив пару мячей уже в концовке, ну и пропустив один.

Замельчили на правом полуфланге футболисты "Бавария", Кингсли Коман и Конрад Лаймер в том числе участвовали в той атаке. В итоге потеряли мяч хозяева.

Получает сейчас "Копенгаген" передышку от оборонительных действий, контролируя мяч в центре поля. А на половине гостей начинают прессинговать хозяева своих соперников.

Показали режиссёры трансляции луну на небе. А "Бавария" скоро подаст угловой, но пока судья общается с футболистами внутри штрафной площади.

На ближний край вратарской выполнил подачу корнера с правого фланга Йозуа Киммих, а затем Рафаэел Геррейру с подбора с подступов к штрафной площади пальнул правее створа.

Давненько не перебирался "Копенгаген" на половину поля соперника. Тотальное преимущество "Баварии", но пока без значимых последствий для мюнхенцев.

Диогу Гонсалвеш наступил на ногу Матису Телю и получил жёлтую карточку. "Бавария" исполнит штрафной с левого полуфланга.

Йозуа Киммих поднял руку и со штрафного удара забросил мяч к правой штанге, где футбольный снаряд уверенно выловил Камиль Грабара.

Длинный заброс следует у "Баварии" в чужую штрафную площадь, и нереально там добраться до мяча Томасу Мюллеру. Сфера в руках голкипера гостей.

Момент! "Копенгаген" чуть не наказал "Баварию"! Лукас Лерагер получил проникающий пас на левом полуфланге, но не стал пробивать сам и отдал короткий пас на Руни Бардгджи, который на исполнение ударил рядом с левой штангой.

"Копенгаген" начинает свою новую позиционную атаку. "Бавария" вроде как сознательно всей командой отошла на свою половину поля. Не ставит команда мюнхенцев своей целью владение мячом под 100 процентов игрового времени.

Виктор Классон принял мяч на правом фланге чужой половины поля, однако быстро остался без владения бывший полузащитник "Краснодара", отобрали у него соперники сферу без нарушения правил.

Опасно! "Бавария" теперь обостряет! Конрад Лаймер подаёт с правой стороны достаточно далеко, Матис Тель скидывает в обратном направлении, и Томас Мюллер пробивает головой, а Камиль Грабара отводит угрозу на угловой.

21' Убаюкивают датскую команду своим контролем мяча мюнхенцы. Долго такая картина продолжается без создания интересных ситуаций.

20' Томас Мюллер отметился нарушением правил в центральном круге, где из горизонтального положения в воздухе повалил на газон Расмуса Фалька.

19' Теперь прошёл кросс у Матиса Теля, но опасного момента дальше не было. Несогласованность подвела мюнхенцев на правом фланге. Кингсли Коман покатил мяч на ход Конраду Лаймеру, однако тот не побежал вперёд.

18' Матис Тель на левом фланге здорово ушёл от Руни Бардгджи, а вот супротив Элиаса Йелерта не нашёл ходов, поэтому не случилось доставки в центр штрафной у "Баварии".

16' В позиционном темпе проходит игра "Альянц Арене", темп достаточно равномерный. Быстрые контратаки не наблюдаются.

15' Как бы ни сыграл сегодня "Копенгаген", он не лишится шансов на проход в плей-офф Лиги чемпионов, а победа серьёзно приблизит его к такому варианту.

14' Момент получает в своё распоряжение "Бавария"! Скидка прошла у хозяев на левый край вратарской для Матиса Теля, который пальнул ногой мимо ближнего угла створа.

13' Денис Вавро решился на удар по чужим воротам из-за пределов штрафной площади, и остро не получилось, мяч прошёл низом левее створа.

13' Руни Бардгджи сделал закидушку на левый фланг, и казалось, что мяч покинет пределы поля, но подхватил его футболист гостей. Правда, без опасного продолжения.

11' Йозуа Киммих из глубины мягко забросил мяч в чужую штрафную площадь поближе к левому полуфлангу, однако вообще безадресно.

10' Пораньше сегодня "Галатасарай" сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед", и такой результат как раз на руку "Копенгагену". А "Баварии" всё равно.

9' Томас Мюллер не успел в чужой штрафной площади к мячу быстрее, чем Камиль Грабара. То есть не возник опасный момент у "Баварии".

8' Привычно поют болельщики "Баварии", а атакует команда из Дании. Леон Горецка теряет мяч на правом фланге обороны, но не удаётся гостям довести дело до удара.

7' Элиас Йелерт не стал пробовать пробиться вперёд по правому флангу и отдал передачу партнёру в центр. Владение сейчас у "Копенгагена".

6' Гарри Кейн отправил мяч на правый фланг Кингсли Коману, у которого не получилось сделать подачу в центр штрафной площади - игровой снаряд был перехвачен гостями.

5' Рафаэл Геррейру в стремлении отобрать мяч пошёл перед чужой штрафной площадью в нарушительный подкат против Диогу Гонсалвеша.

4' С правого фланга доставка низом пошла у "Баварии" в расчёте на Томаса Мюллера, однако мяч оказался в руках голкипера гостей Камиля Грабары.

4' Прогнозируемо мюнхенцы забрали себе мяч на первых минутах встречи. В центре поля перекатывают хозяева мяч друг другу, пока что не обостряя.

3' Гарри Кейн не получил сегодня отдых. Суперфорвард "Баварии" появился в стартовом составе в погоне за новыми голами и рекордами.

2' Уже кто-то пиротехнику зажёг на трибунах, но нельзя сказать, что поле прямо сильно заволокло дымом, хотя небольшой "туман" всё-таки наблюдается.

2' "Бавария" играет в бело-красной форме, а "Копенгаген" предстал перед зрителями в чёрной экипировке.