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  3. Лига чемпионов 2023-2024
Тур: 5. Стадион: .
Бавария
 
Позже
Копенгаген
Прогнозы 42
Бавария 100% (42)
X 0% (0)
Копенгаген 0% (0)
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Лучшие коэффициенты
Бавария
Ничья
Копенгаген
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История личных встреч

Бавария
Копенгаген

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЧ
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 4 (1) 1
Мусиала Джамал 2 0.5
Тель Матис 2 0.5
Сане Лерой 1 0.25
Гнабри Серж 1 0.25
Коман Кингсли 1 0.25
Киммих Йозуа 0 0
Мюллер Томас 0 0
Мазрауи Нуссаир 0 0
Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонсалвеш Диогу 3 (1) 0.3
Ларссон Джордан 3 0.3
Оскарссон Орри 3 0.3
Лерагер Лукас 2 0.2
Классон Виктор 2 0.2
Эльюнусси Мохамед 2 0.2
Фальк Расмус 1 0.1
Вавро Денис 1 0.1
Ачури Мохамед Элиас 1 0.1
Бардгджи Руни 1 0.1
Мелинг Биргер 0 0
Соренсен Кристиан I 0 0

Карточки

Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дэвис Альфонсо 2 0
Лаймер Конрад 1 0
Горецка Леон 1 0
Сане Лерой 1 0
Мусиала Джамал 1 0
Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йелерт Элиас 3 1
Лерагер Лукас 4 0
Фальк Расмус 3 0
Вавро Денис 3 0
Дикс Кевин 2 0
Мелинг Биргер 2 0
Классон Виктор 1 0
Эльюнусси Мохамед 1 0
Йоханнессон Исак-Бергманн 1 0
Ачури Мохамед Элиас 1 0
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0
Оскарссон Орри 1 0

Результаты матчей

Бавария
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Копенгаген
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

0
2
Бавария
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Копенгаген
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

5
11
Бавария
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Копенгаген
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

5
13

Голы по времени матча

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
2 Не забивали 7
0
0%
2
29%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
1
17%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
0
0%
2
29%
91-120

Пропущено

4
7
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
75%
3
43%
76-90
0
0%
2
29%
91-120

Забито

5
12
1 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
7
58%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
2
17%
76-90

Пропущено

2
9
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
1
50%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

11
19
3 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
0 Не забивали 3
1
9%
2
11%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
9
47%
31-45
1
9%
4
21%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
5
45%
2
11%
76-90
0
0%
2
11%
91-120

Пропущено

6
16
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 8
0
0%
3
19%
1-15
1
17%
1
6%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
6%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
3
50%
5
31%
76-90
0
0%
2
13%
91-120

Результаты последних матчей

Бавария
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Кёльн - Бавария 0:1 Бавария - Хайденхайм 4:2 Бавария - Галатасарай 2:1 Боруссия Д - Бавария 0:4
Саарбрюккен - Бавария 2:1 Бавария - Дармштадт 8:0 Галатасарай - Бавария 1:3 Майнц - Бавария 1:3 Бавария - Фрайбург 3:0 Копенгаген - Бавария 1:2 РБ Лейпциг - Бавария 2:2 Пройссен Мюнстер - Бавария 0:4 Бавария - Бохум 7:0 Бавария - Манчестер Юнайтед 4:3 Бавария - Байер Л 2:2 Боруссия М - Бавария 1:2 Бавария - Аугсбург 3:1 Вердер - Бавария 0:4 Бавария - РБ Лейпциг 0:3 Бавария - Монако 4:2
Копенгаген
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Виборг - Копенгаген 2:1 Копенгаген - Брондбю 0:0 Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3 Раннерс - Копенгаген 2:4
Копенгаген - Мидтьюлланн 1:0 Копенгаген - Видовре 4:0 Манчестер Юнайтед - Копенгаген 1:0 Копенгаген - Вайле 2:1 АГФ Орхус - Копенгаген 1:1 Копенгаген - Бавария 1:2 Копенгаген - Мидтьюлланн 0:2 ИФ Люсенг - Копенгаген 0:9 Брондбю - Копенгаген 2:3 Галатасарай - Копенгаген 2:2 Норшелланн - Копенгаген 2:2 Копенгаген - Виборг 2:0 Копенгаген - Ракув 1:1 Копенгаген - Силькеборг 1:3 Ракув - Копенгаген 0:1 Видовре - Копенгаген 0:2

Результаты матчей

Бавария
Копенгаген

Точный счет

2:1
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
6:3
1 раз 20%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
6
1 раз 20%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
6:3
1 раз 10%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
6
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Бавария
Копенгаген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
2
3
1
1
3.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
2.5
Больше Меньше
3
7
1
3
3.5
2
8

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 4 4 0 0 11 - 6 12
2.
Копенгаген
 4 1 1 2 7 - 8 4
3.
Галатасарай
 4 1 1 2 7 - 9 4
4.
Манчестер Юнайтед
 4 1 0 3 9 - 11 3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 2 2 0 0 6 - 4 6
2.
Манчестер Юнайтед
 2 1 0 1 3 - 3 3
3.
Копенгаген
 2 1 0 1 5 - 5 3
4.
Галатасарай
 2 0 1 1 3 - 5 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Галатасарай
 2 1 0 1 4 - 4 3
3.
Копенгаген
 2 0 1 1 2 - 3 1
4.
Манчестер Юнайтед
 2 0 0 2 6 - 8 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 7 (2)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брага Брума Арминду 5 (2)
Атлетико М Мората Альваро 5 (1)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Серветт Дулин Давид 1 3
Копенгаген Йелерт Элиас 1 3
Копенгаген Лерагер Лукас 4
Маккаби Хайфа Корню Пьер 4
Янг Бойз Лаупер Сандро 1 2
Весь список
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! В 5-м туре группы A Лиги чемпионов мюнхенская "Бавария" примет "Копегаген". Текстовую онлайн-трансляцию этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
  • Текстовая онлайн трансляция матча Бавария - Копенгаген от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 ноября 2023, осталось 2 дня 13 часов 48 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 3:0 – на это поставили 23.8% пользователей.
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Прогнозы 42
Бавария 100% (42)
X 0% (0)
Копенгаген 0% (0)
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Лучшие коэффициенты
Бавария
Ничья
Копенгаген
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогнозы на матч Бавария - Копенгаген

Исход игры
Бавария
100% (42)
Ничья
0% (0)
Копенгаген
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
75% (30)
Меньше
25% (10)
Обе команды забьют
Да
47.5% (19)
Нет
52.5% (21)
Популярный счёт
3:0 Бавария
23.8% (10)
2:0 Бавария
23.8% (10)
3:1 Бавария
21.4% (9)
4:1 Бавария
14.3% (6)
2:1 Бавария
9.5% (4)
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