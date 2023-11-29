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  3. Лига чемпионов 2023-2024
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Диаш Артур Соареш
Арсенал
5:0
Первый тайм: 45+'
Ланс
0'
1:0
13' Гол
Хаверц Кай
2:0
21' Гол
Жезус Габриэл
3:0
24' Гол
Сака Букайо
4:0
27' Гол
Мартинелли Габриэл
42' Желтая карточка
Менди Нампали
5:0
45' Гол
Эдегор Мартин

Ход матча

13'
Хаверц Кай
(Жезус Габриэл)
1:0
21'
Жезус Габриэл
2:0
24'
Сака Букайо
(Мартинелли Габриэл)
3:0
27'
Мартинелли Габриэл
4:0
42'
 
Менди Нампали
45'
Эдегор Мартин
(Томиясу Такэхиро)
5:0

Статистика матча

  • 5 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 3
  • 6 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 147
Арсенал 94.6% (139)
X 3.4% (5)
Ланс 2% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Арсенал
Ничья
Ланс
8.90
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Райя
Давид
18
Томиясу
Такэхиро
2
Салиба
Вильям
6
Габриэль
дос
Сантос
35
Зинченко
Александр
8
Эдегор
Мартин
41
Райс
Деклан
29
Хаверц
Кай
7
Сака
Букайо
9
Жезус
Габриэл
11
Мартинелли
Габриэл
30
Самба
Брис
24
Гради
Жонатан
4
Дансо
Кевин
14
Медина
Факундо
29
Франковски
Пшемыслав
21
Айдара
Массадио
26
Менди
Нампали
6
Абдул-Самед
Салис
7
Сотока
Флориан
11
Фюльжени
Анжело
9
Вахи
Элю
Арсенал
4-3-3
Ланс
3-4-2-1

История личных встреч

Арсенал
Ланс

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧ
2:1
ТМК
1:1

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жезус Габриэл 4 0.8
Сака Букайо 3 0.6
Мартинелли Габриэл 2 0.4
Троссар Леандро 2 0.4
Эдегор Мартин 1 0.2
Хаверц Кай 1 0.2
Нелсон Райс 0 0
Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вахи Элю 2 0.4
Томассон Адриен 1 0.2
Фюльжени Анжело 1 0.2
Франковски Пшемыслав 0 0

Карточки

Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жоржиньо II 1 0
Зинченко Александр 1 0
Жезус Габриэл 1 0
Уайт Бен 1 0
Райс Деклан 1 0
Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гилавоги Морган 1 1
Сотока Флориан 2 0
Медина Факундо 2 0
Абдул-Самед Салис 2 0
Менди Нампали 1 0
Айдара Массадио 1 0
Томассон Адриен 1 0
Саид Уэсли 1 0
Самба Брис 1 0
Гради Жонатан 1 0
Фюльжени Анжело 1 0
Мачадо Дейвер 1 0
Дансо Кевин 1 0
Вахи Элю 1 0

Результаты матчей

Арсенал
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ланс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Арсенал
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ланс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
3
Арсенал
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Ланс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

6
1
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
100%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
4
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
2
50%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
3
75%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Брентфорд - Арсенал 0:1 Арсенал - Бёрнли 3:1 Арсенал - Севилья 2:0 Ньюкасл - Арсенал 1:0
Вест Хэм - Арсенал 3:1 Арсенал - Шеффилд Юнайтед 5:0 Севилья - Арсенал 1:2 Челси - Арсенал 2:2 Арсенал - Манчестер Сити 1:0 Ланс - Арсенал 2:1 Борнмут - Арсенал 0:4 Брентфорд - Арсенал 0:1 Арсенал - Тоттенхэм 2:2 Арсенал - ПСВ 4:0 Эвертон - Арсенал 0:1 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Арсенал - Фулхэм 2:2 Кристал Пэлас - Арсенал 0:1 Арсенал - Ноттингем Форест 2:1 Манчестер Сити - Арсенал 1:1
Ланс
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Клермон - Ланс 0:3 Ланс - Марсель 1:0 ПСВ - Ланс 1:0 Лорьян - Ланс 0:0
Ланс - Нант 4:0 Ланс - ПСВ 1:1 Гавр - Ланс 0:0 Ланс - Лилль 1:1 Ланс - Арсенал 2:1 Страсбург - Ланс 0:1 Ланс - Тулуза 2:1 Севилья - Ланс 1:1 Ланс - Мец 0:1 Монако - Ланс 3:0 ПСЖ - Ланс 3:1 Ланс - Ренн 1:1 Брест - Ланс 3:2 Манчестер Юнайтед - Ланс 3:1 Ланс - Торино 0:0 Вольфсбург - Ланс 1:1

Результаты матчей

Арсенал
Ланс

Точный счет

2:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Арсенал
Ланс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
3
1
3
2.5
1
3
3.5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 5:0 5 4 0 1 14 - 3 12
2.
ПСВ
 5 2 2 1 7 - 9 8
3.
Ланс
 0:5 5 1 2 2 4 - 9 5
4.
Севилья
 5 0 2 3 6 - 10 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 5:0 3 3 0 0 11 - 0 9
2.
ПСВ
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Ланс
 0:5 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Севилья
 3 0 1 2 4 - 6 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 3 1 1 1 4 - 7 4
2.
Арсенал
 5:0 2 1 0 1 3 - 3 3
3.
Севилья
 2 0 1 1 2 - 4 1
4.
Ланс
 0:5 3 0 1 2 1 - 7 1
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 7 (2)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брага Брума Арминду 5 (2)
Атлетико М Мората Альваро 5 (1)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Севилья Окампос Лукас 1 3
Серветт Дулин Давид 1 3
Копенгаген Йелерт Элиас 1 3
Копенгаген Лерагер Лукас 4
Маккаби Хайфа Корню Пьер 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 5:0!!! МАРТИН ЭДЕГОООООР!!!
     
  • Дополнительное время
    45'
    +2 минуты добавляет рефери к первому тайму.
  • Опасный момент
    45'
    Мартинеллииии!!!! Отвечают "канониры" острой атакой, Габриэл на нестандартном для себя правом фланге ворвался в чужую штрафную и выстрелил правее штанги ворот Самба, задев внешнюю сетку!
  • Опасный момент
    44'
    А это Фюльжени отважился на дальний удар с острого угла - Райя надёжно ловит мяч, расположившись по центру своих ворот.
  • Опасный момент
    43'
    Вахи, классный прострел! Левым флангом продрался он в штрафную "Арсенала", не дал Салиба отобрать у себя мяч и прострелил вдоль линии вратарской Райи! Никто на такую сочную передачу от партнёров по "Лансу" не откликнулся.
  • Желтая карточка
    42'
    Менди уронил Жезуса в районе центрального круга и получил первую в нашем матче жёлтую карточку.
  • Штанга
    41'
    ШТАНГА! Дыра в обороне "Арсенала" образовалась по центру, где Медина из-за пределов штрафной пробил в правую штангу ворот Райи! Мяч отскочил к Вахи, который был в офсайде.
  • 39'
    И не сказать, что Райя сразу среагировал на подачу от Фюльжени, "свечку" небольшую запустил над своей штрафной Давид, среагировав на мяч кулаками, но на подстраховке надёжно сыграл Салиба.
  • Фол, нарушение
    39'
    На правом фланге Хаверц правила нарушил, Фюльжени подачу будет делать с метров 25-30!
  • 38'
    Даже по владению мячом французы сейчас опережают хозяев - 51 на 49, говорит статистика. Конечно, это благодаря тому, что небольшую паузу взяли хозяева и опустились ниже.
  • Опасный момент
    37'
    А тут снова левый фланг атаки "Ланса" заметен! Остро Айдара простреливал, но никто вдоль линии вратарской Райи на передачу не откликнулся.
  • 36'
    В неестественном положении находилась рука Хаверца, но обошлось - не получат гости пенальти. От колена Кая мяч отскочил в руку немцу. 
  • Судья
    35'
    Штрафной на левом фланге игроки "Ланса" заработали. Подача пошла в штрафную, где Хаверц сыграл рукой! 
  • 33'
    Немного успокоилась у нас игра, атакующие порывы "Арсенала" спрятались на половине поля "канониров". Мячом "Ланс" владеет, но без острых моментов.
  • 32'
    Честно говоря, уже и к заменам может приступать Артета. По крайней мере, думать о них и давать поиграть ближайшему резерву в тайме втором.
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    • Травма, повреждение
      31'
      Неприятности у Саки. В очередной раз страдает он в единоборствах с неуспевающими за ним игроками "Ланса", но вроде бы поднимается и продолжает игру Букайо.
    • 30'
      Жезус рванул практически один на один с обороной гостей и пытался скатить на Мартинелли, но Габриэл не успел до передачи от своего соотечественника на линии штрафной.
    • 29'
      Наконец, до игроков "Ланса" дошло, что нужно и им что-то в атаке делать. Попытались организовать пару острых навесов в штрафную хозяев, где на месте Габриэл дос Сантос.
    • Описание гола
      27'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! НУ ЭТО УЖЕ ПРОСТО НЕПРИЛИЧНО! 4:0!!! Томиясу сделал чистейшую диагональ налево на Мартинелии, тот искусно сместился в центр и на финтах обыграл нескольких игроков "Ланса", пустив мяч в дальний угол ворот Самба с района 11-метровой отметки. Настоящая доминация!
    • 26'
      Кошмарный первый тайм в исполнении "Ланса", а здесь снова левым флангом через Мартинелли атакуют хозяева - мяч вынесен на самой линии штрафной.
    • Опасный момент
      24'
      И посмотрите, снова в атаку рвутся "канониры"! Жезус имел возможность по центру оторваться от опеки и совершенно один войти в чужую штрафную, однако в этот раз защита гостей уже сыграла расторопнее.
    • Описание гола
      23'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! И ЭТО РАЗГРООООМ!!! 3:0!!! Спустя минуту "канониры" начали быструю атаку по левому флангу, Мартинелли сместился к центру в чужой штрафной и пробил по воротам Самба! Тот мяч парировал прямо на Сака, который не ожидал такого и забил мяч в ворота гостей животом!
    • Описание гола
      21'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:0!!! А это Жезус!!! Сака прорвался с правого фланга к центру, дошёл до линии штрафной, поборолся за мяч и скатил чуть левее на Жезуса, который на ложном замахе обманул защиту гостей и пробил в нижний левый угол ворот Самба! 
       
    • 20'
      Первый потенциальный момент у ворот Райи! С правого фланга подача пошла на Айдара от Франковски, однако сфера перелетела почти всю штрафную хозяев, где на выносе мяча сыграл Томиясу.
    • Фол, нарушение
      19'
      Медина сбивает Саку на средней линии поля. Уже второй раз за игру вингеру "Арсенала" достаётся. Но не достаёт пока жёлтые карточки из кармана португальский реф.
    • 18'
      Но мы прекрасно помним, чем начиналась октябрьская игра в Лансе... Там "канониры" усилиями Жезуса открыли счёт, тоже в первом тайме.
    • 17'
      Запели трибуны "Эмирейтс", нравится им то, что на поле происходит! Абсолютное доминирование от команды Артеты и пока ноль шансов для гостей хоть как-то проявить себя у ворот Райи.
    • 16'
      Решили мячом завладеть игроки гостей после пропущенного гола. Левым флангом через Айдара они атаку построили, однако там надёжен в обороне Томиясу. Блестящую осень проводит японец!
    • Судья
      15'
      Порядка минуты рефери общался с видеоассистентами на предмет возможного офсайда в моменте, но решил всё таки гол засчитать Артур Диаш Соареш.
    • Описание гола
      13'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! А ЭТО СНОВА ХАВЕРЦ, И ОН ЗАБИВАЕТ!!! Томиясу навешивал в штрафную с правого фланга в гущу из игроков обеих команд, Жезус поборолся, выиграл борьбу за мяч и скинул на Кая, который "внёс" мяч в ворота Бриса Самба!
    • Опасный момент
      12'
      ОПАСНОООО!! Это Хаверц! В красивом прыжке Кай замыкал навес с правого фланга от Томиясу с 8-9 метров, совсем близко со штангой ворот Самба пролетел пущенный немцем мяч! 
    • 11'
      И снова в активном прессинге подопечные Артеты. Самба в очередной раз ошибается в выносе мяче из своей вратарской.
    • Дождь
      10'
      Прохладный вечер в столице Великобритании, +2 градуса тепла синоптики показывают. Однако совершенно осадков нет в небе над "Эмирейтс", что и командам, и зрителям сегодня на пользу.
    • 8'
      Вот и игроки "Ланса" немного окрылились после первого удара в матче по их воротам, взяли они мяч под свой контроль и устроили масштабную перепасовку на своей половине поля. "Канониры" активно прессингуют.
    • Опасный момент
      7'
      А вот и первый удар! Зинченко делал перевод на Жезуса с левого фланга - на правый, бразилец на грани офсайда принял сферу и пробил с лёта с острого угла с нескольких метров - правее штанги ворот гостей!
    • 6'
      Томиясу навязал борьбу на правом фланге и заработал вбрасывание аута из выгодного положения - оборона гостей справляется.
    • 6'
      Попрессинговал Сака Самба у его вратарской и вынудил отдать неточную передачу на фланг. С мячом всё равно "Ланс".
    • 5'
      Теперь через дорогостоящего Райса свои атаки строят хозяева, но хотя бы до границы чужой штрафной площади команда Микеля Артеты добраться не может вот уже пять минут. 
    • 4'
      "Арсенал", напомню, уже на своей шкуре ощутил, что за команда такая - "Ланс". Со счётом 1:2 лондонцы проиграли в начале октября французам - это единственное поражение "канониров" в группе на данный момент.
    • 3'
      Пытаются строить свои атакующие действия канониры через фланги. Уж про навыки Саки и Мартинелли мы прекрасно знаем. Но пока не совсем выходит у хозяев арены - борьба в центре поля идёт преимущественно.
    • 2'
      По-хозяйски первую минуту с мячом провели игроки "Арсенала". Вот, наконец, футболисты "Ланса" перехватили спортивный снаряд, покатали его на своей половине поля, но снова отдали "канонирам".
    • 1'
      В красно-белых цветах "канониры" вышли на поле, их гости с Севера Франции - в чёрном комплекте.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч стартовал, поехали!!!
    • Первый тайм
    • 47'
      Томиясу Такэхиро сделал результативную передачу.
    • 47'
      Г О О О О Л - Эдегор Мартин левой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!
    • 47'
      Томиясу Такэхиро создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 46'
      Арсенал начинает контратаку
    • 46'
      Габриэль дос Сантос из команды Арсенал перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Габриэль дос Сантос из команды Арсенал перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Контроль мяча: Арсенал: 50%, Ланс: 50%.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 46'
      Судья сигнализирует, что Мартинелли Габриэл из команды Арсенал поставил подножку. Пострадал Менди Нампали
    • 45'
      Удар от ворот произведет Ланс
    • 45'
      Мартинелли Габриэл оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 45'
      Букайо Сака создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 45'
      Арсенал пытается что-то создать.
    • 44'
      Хорошую попытку сделал Фюльжени Анжело. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 44'
      Габриэль дос Сантос из команды Арсенал перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 43'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 43'
      Арсенал совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 43'
      Медина Факундо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 43'
      Арсенал совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 42'
      Менди Нампали получил желтую карточку от судьи
    • 42'
      Безумный фол. Менди Нампали грубо играет против соперника. Пострадал Жезус Габриэл
    • 41'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 41'
      Вахи Элю из команды Ланс в офсайде
    • 41'
      Близко! Медина Факундо нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
    • 40'
      Франковски Пшемыслав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 40'
      Контроль мяча: Арсенал: 47%, Ланс: 53%.
    • 40'
      Судья сигнализирует, что Франковски Пшемыслав из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Жезус Габриэл
    • 39'
      Медина Факундо нанес удар головой, но Дэвид Райя спокойно отбил мяч.
    • 38'
      Хаверц Кай из команды Арсенал заходит слишком далеко, он валит Фюльжени Анжело.
    • 38'
      Фюльжени Анжело выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 38'
      Райс Деклан из команды Арсенал перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 38'
      Ланс контролирует мяч.
    • 37'
      Хорошую попытку сделал Вахи Элю. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 37'
      Райя Давид из команды Арсенал перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 36'
      Контроль мяча: Арсенал: 49%, Ланс: 51%.
    • 36'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 36'
      После проверки VAR рефери не стал менять решения - Ланс пробьет пенальти!
    • 36'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Ланс.
    • 35'
      Хаверц Кай успешно блокирует удар.
    • 35'
      Сотока Флориан из команды Ланс нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 35'
      Судья сигнализирует, что Букайо Сака из команды Арсенал поставил подножку. Пострадал Айдара Массадио
    • 34'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 33'
      Арсенал контролирует мяч.
    • 32'
      Ланс контролирует мяч.
    • 32'
      Арсенал совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 32'
      Матч возобновлен
    • 31'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 31'
      Самба Брис взял и забрал мяч на выходе
    • 31'
      Арсенал идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 31'
      Арсенал совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 30'
      Контроль мяча: Арсенал: 55%, Ланс: 45%.
    • 30'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 29'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 29'
      Букайо Сака из команды Арсенал перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 29'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 27'
      Г О О О О Л - Мартинелли Габриэл забивает ударом с правой ноги!
    • 27'
      Арсенал идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 27'
      Томиясу Такэхиро создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 27'
      Арсенал совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 27'
      Медина Факундо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 26'
      Судья сигнализирует, что Менди Нампали из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Букайо Сака
    • 26'
      Контроль мяча: Арсенал: 53%, Ланс: 47%.
    • 25'
      Ланс контролирует мяч.
    • 25'
      Букайо Сака выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 25'
      Судья сигнализирует, что Хаверц Кай из команды Арсенал поставил подножку. Пострадал Сотока Флориан
    • 24'
      Мартинелли Габриэл сделал результативную передачу.
    • 24'
      Г О О О О Л - Букайо Сака вбил мяч с отскока в сетку!
    • 23'
      Хорошую попытку сделал Мартинелли Габриэл. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 23'
      Арсенал идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 23'
      Арсенал контролирует мяч.
    • 23'
      Вахи Элю из команды Ланс в офсайде
    • 21'
      Г О О О О Л - Жезус Габриэл забивает ударом с правой ноги!
    • 21'
      Арсенал идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 21'
      Судья сигнализирует, что Абдул-Самед Салис из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Хаверц Кай
    • 20'
      Сотока Флориан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 20'
      Контроль мяча: Арсенал: 50%, Ланс: 50%.
    • 19'
      Арсенал пытается что-то создать.
    • 19'
      Судья сигнализирует, что Медина Факундо из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Букайо Сака
    • 18'
      Арсенал совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 18'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 17'
      Айдара Массадио из команды Ланс опасно и грубо сыграл. Букайо Сака пострадал.
    • 16'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 15'
      Судья сигнализирует, что Эдегор Мартин из команды Арсенал поставил подножку. Пострадал Абдул-Самед Салис
    • 15'
      Контроль мяча: Арсенал: 71%, Ланс: 29%.
    • 15'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Арсенал будет все-таки засчитан.
    • 14'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Арсенал.
    • 13'
      Жезус Габриэл сделал результативную передачу.
    • 13'
      Г О О О О Л - Хаверц Кай забивает с левой ноги!
    • 13'
      Жезус Габриэл создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 12'
      Удар от ворот произведет Ланс
    • 12'
      Шанс! Хаверц Кай из команды Арсенал пробил головой, но мимо
    • 12'
      Томиясу Такэхиро из команды Арсенал своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 11'
      Арсенал совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Контроль мяча: Арсенал: 73%, Ланс: 27%.
    • 10'
      Хаверц Кай из команды Арсенал заходит слишком далеко, он валит Менди Нампали.
    • 10'
      Хаверц Кай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 9'
      Ланс контролирует мяч.
    • 8'
      Ланс контролирует мяч.
    • 7'
      Удар от ворот произведет Ланс
    • 7'
      Жезус Габриэл нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 7'
      Зинченко Александр из команды Арсенал своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 7'
      Арсенал совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      Арсенал совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Контроль мяча: Арсенал: 73%, Ланс: 27%.
    • 6'
      Арсенал совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 6'
      Эдегор Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      Ланс контролирует мяч.
    • 4'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 4'
      Вахи Элю из команды Ланс в офсайде
    • 3'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 3'
      Арсенал совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 3'
      Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      Ланс контролирует мяч.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Арсенал начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Emirates Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 37.4% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Арсенал 5:0 Ланс

    Исход игры
    Арсенал
    94.6% (139)
    Ничья
    3.4% (5)
    Ланс
    2% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.36% (49)
    Меньше
    56.64% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    42.48% (48)
    Нет
    57.52% (65)
    Популярный счёт
    2:0 Арсенал
    37.4% (55)
    2:1 Арсенал
    18.4% (27)
    3:1 Арсенал
    11.6% (17)
    1:0 Арсенал
    4.8% (7)
    1:1 Ничья
    1.4% (2)
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