ШТАНГА! Дыра в обороне "Арсенала" образовалась по центру, где Медина из-за пределов штрафной пробил в правую штангу ворот Райи! Мяч отскочил к Вахи, который был в офсайде.

Менди уронил Жезуса в районе центрального круга и получил первую в нашем матче жёлтую карточку.

Вахи, классный прострел! Левым флангом продрался он в штрафную "Арсенала", не дал Салиба отобрать у себя мяч и прострелил вдоль линии вратарской Райи! Никто на такую сочную передачу от партнёров по "Лансу" не откликнулся.

А это Фюльжени отважился на дальний удар с острого угла - Райя надёжно ловит мяч, расположившись по центру своих ворот.

Мартинеллииии!!!! Отвечают "канониры" острой атакой, Габриэл на нестандартном для себя правом фланге ворвался в чужую штрафную и выстрелил правее штанги ворот Самба, задев внешнюю сетку!

Честно говоря, уже и к заменам может приступать Артета. По крайней мере, думать о них и давать поиграть ближайшему резерву в тайме втором.

Немного успокоилась у нас игра, атакующие порывы "Арсенала" спрятались на половине поля "канониров". Мячом "Ланс" владеет, но без острых моментов.

Штрафной на левом фланге игроки "Ланса" заработали. Подача пошла в штрафную, где Хаверц сыграл рукой!

В неестественном положении находилась рука Хаверца, но обошлось - не получат гости пенальти. От колена Кая мяч отскочил в руку немцу.

А тут снова левый фланг атаки "Ланса" заметен! Остро Айдара простреливал, но никто вдоль линии вратарской Райи на передачу не откликнулся.

Даже по владению мячом французы сейчас опережают хозяев - 51 на 49, говорит статистика. Конечно, это благодаря тому, что небольшую паузу взяли хозяева и опустились ниже.

На правом фланге Хаверц правила нарушил, Фюльжени подачу будет делать с метров 25-30!

И не сказать, что Райя сразу среагировал на подачу от Фюльжени, "свечку" небольшую запустил над своей штрафной Давид, среагировав на мяч кулаками, но на подстраховке надёжно сыграл Салиба.

Медина сбивает Саку на средней линии поля. Уже второй раз за игру вингеру "Арсенала" достаётся. Но не достаёт пока жёлтые карточки из кармана португальский реф.

Первый потенциальный момент у ворот Райи! С правого фланга подача пошла на Айдара от Франковски, однако сфера перелетела почти всю штрафную хозяев, где на выносе мяча сыграл Томиясу.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:0!!! А это Жезус!!! Сака прорвался с правого фланга к центру, дошёл до линии штрафной, поборолся за мяч и скатил чуть левее на Жезуса, который на ложном замахе обманул защиту гостей и пробил в нижний левый угол ворот Самба!

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! И ЭТО РАЗГРООООМ!!! 3:0!!! Спустя минуту "канониры" начали быструю атаку по левому флангу, Мартинелли сместился к центру в чужой штрафной и пробил по воротам Самба! Тот мяч парировал прямо на Сака, который не ожидал такого и забил мяч в ворота гостей животом!

И посмотрите, снова в атаку рвутся "канониры"! Жезус имел возможность по центру оторваться от опеки и совершенно один войти в чужую штрафную, однако в этот раз защита гостей уже сыграла расторопнее.

Кошмарный первый тайм в исполнении "Ланса", а здесь снова левым флангом через Мартинелли атакуют хозяева - мяч вынесен на самой линии штрафной.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! НУ ЭТО УЖЕ ПРОСТО НЕПРИЛИЧНО! 4:0!!! Томиясу сделал чистейшую диагональ налево на Мартинелии, тот искусно сместился в центр и на финтах обыграл нескольких игроков "Ланса", пустив мяч в дальний угол ворот Самба с района 11-метровой отметки. Настоящая доминация!

Наконец, до игроков "Ланса" дошло, что нужно и им что-то в атаке делать. Попытались организовать пару острых навесов в штрафную хозяев, где на месте Габриэл дос Сантос.

Жезус рванул практически один на один с обороной гостей и пытался скатить на Мартинелли, но Габриэл не успел до передачи от своего соотечественника на линии штрафной.

Неприятности у Саки. В очередной раз страдает он в единоборствах с неуспевающими за ним игроками "Ланса", но вроде бы поднимается и продолжает игру Букайо.

18' Но мы прекрасно помним, чем начиналась октябрьская игра в Лансе... Там "канониры" усилиями Жезуса открыли счёт, тоже в первом тайме.

17' Запели трибуны "Эмирейтс", нравится им то, что на поле происходит! Абсолютное доминирование от команды Артеты и пока ноль шансов для гостей хоть как-то проявить себя у ворот Райи.

16' Решили мячом завладеть игроки гостей после пропущенного гола. Левым флангом через Айдара они атаку построили, однако там надёжен в обороне Томиясу. Блестящую осень проводит японец!

15' Порядка минуты рефери общался с видеоассистентами на предмет возможного офсайда в моменте, но решил всё таки гол засчитать Артур Диаш Соареш.

13' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! А ЭТО СНОВА ХАВЕРЦ, И ОН ЗАБИВАЕТ!!! Томиясу навешивал в штрафную с правого фланга в гущу из игроков обеих команд, Жезус поборолся, выиграл борьбу за мяч и скинул на Кая, который "внёс" мяч в ворота Бриса Самба!

12' ОПАСНОООО!! Это Хаверц! В красивом прыжке Кай замыкал навес с правого фланга от Томиясу с 8-9 метров, совсем близко со штангой ворот Самба пролетел пущенный немцем мяч!

11' И снова в активном прессинге подопечные Артеты. Самба в очередной раз ошибается в выносе мяче из своей вратарской.

10' Прохладный вечер в столице Великобритании, +2 градуса тепла синоптики показывают. Однако совершенно осадков нет в небе над "Эмирейтс", что и командам, и зрителям сегодня на пользу.

8' Вот и игроки "Ланса" немного окрылились после первого удара в матче по их воротам, взяли они мяч под свой контроль и устроили масштабную перепасовку на своей половине поля. "Канониры" активно прессингуют.

7' А вот и первый удар! Зинченко делал перевод на Жезуса с левого фланга - на правый, бразилец на грани офсайда принял сферу и пробил с лёта с острого угла с нескольких метров - правее штанги ворот гостей!

6' Томиясу навязал борьбу на правом фланге и заработал вбрасывание аута из выгодного положения - оборона гостей справляется.

6' Попрессинговал Сака Самба у его вратарской и вынудил отдать неточную передачу на фланг. С мячом всё равно "Ланс".

5' Теперь через дорогостоящего Райса свои атаки строят хозяева, но хотя бы до границы чужой штрафной площади команда Микеля Артеты добраться не может вот уже пять минут.

4' "Арсенал", напомню, уже на своей шкуре ощутил, что за команда такая - "Ланс". Со счётом 1:2 лондонцы проиграли в начале октября французам - это единственное поражение "канониров" в группе на данный момент.

3' Пытаются строить свои атакующие действия канониры через фланги. Уж про навыки Саки и Мартинелли мы прекрасно знаем. Но пока не совсем выходит у хозяев арены - борьба в центре поля идёт преимущественно.

2' По-хозяйски первую минуту с мячом провели игроки "Арсенала". Вот, наконец, футболисты "Ланса" перехватили спортивный снаряд, покатали его на своей половине поля, но снова отдали "канонирам".

1' В красно-белых цветах "канониры" вышли на поле, их гости с Севера Франции - в чёрном комплекте.