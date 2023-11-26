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  3. Лига чемпионов 2023-2024
Тур: 5. Стадион: .
Арсенал
 
Позже
Ланс
Прогнозы 40
Арсенал 97.5% (39)
X 0% (0)
Ланс 2.5% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Арсенал
Ничья
Ланс
9.20
5.70
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8.60
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Арсенал
Ланс

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧ
2:1
ТМК
1:1

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жезус Габриэл 3 0.75
Сака Букайо 2 0.5
Троссар Леандро 2 0.5
Эдегор Мартин 1 0.25
Мартинелли Габриэл 1 0.25
Нелсон Райс 0 0
Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вахи Элю 2 0.5
Томассон Адриен 1 0.25
Фюльжени Анжело 1 0.25
Франковски Пшемыслав 0 0

Карточки

Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жоржиньо II 1 0
Зинченко Александр 1 0
Жезус Габриэл 1 0
Уайт Бен 1 0
Райс Деклан 1 0
Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гилавоги Морган 1 1
Сотока Флориан 2 0
Медина Факундо 2 0
Абдул-Самед Салис 2 0
Менди Нампали 1 0
Айдара Массадио 1 0
Томассон Адриен 1 0
Саид Уэсли 1 0
Самба Брис 1 0
Гради Жонатан 1 0
Фюльжени Анжело 1 0
Мачадо Дейвер 1 0
Дансо Кевин 1 0
Вахи Элю 1 0

Результаты матчей

Арсенал
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ланс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Арсенал
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ланс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
3
Арсенал
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Ланс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

6
1
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
100%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
4
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
2
50%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
3
75%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Брентфорд - Арсенал 0:1 Арсенал - Бёрнли 3:1 Арсенал - Севилья 2:0 Ньюкасл - Арсенал 1:0
Вест Хэм - Арсенал 3:1 Арсенал - Шеффилд Юнайтед 5:0 Севилья - Арсенал 1:2 Челси - Арсенал 2:2 Арсенал - Манчестер Сити 1:0 Ланс - Арсенал 2:1 Борнмут - Арсенал 0:4 Брентфорд - Арсенал 0:1 Арсенал - Тоттенхэм 2:2 Арсенал - ПСВ 4:0 Эвертон - Арсенал 0:1 Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:1 Арсенал - Фулхэм 2:2 Кристал Пэлас - Арсенал 0:1 Арсенал - Ноттингем Форест 2:1 Манчестер Сити - Арсенал 1:1
Ланс
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Клермон - Ланс 0:3 Ланс - Марсель 1:0 ПСВ - Ланс 1:0 Лорьян - Ланс 0:0
Ланс - Нант 4:0 Ланс - ПСВ 1:1 Гавр - Ланс 0:0 Ланс - Лилль 1:1 Ланс - Арсенал 2:1 Страсбург - Ланс 0:1 Ланс - Тулуза 2:1 Севилья - Ланс 1:1 Ланс - Мец 0:1 Монако - Ланс 3:0 ПСЖ - Ланс 3:1 Ланс - Ренн 1:1 Брест - Ланс 3:2 Манчестер Юнайтед - Ланс 3:1 Ланс - Торино 0:0 Вольфсбург - Ланс 1:1

Результаты матчей

Арсенал
Ланс

Точный счет

2:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Арсенал
Ланс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
3
1
3
2.5
1
3
3.5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 4 3 0 1 9 - 3 9
2.
Ланс
 4 1 2 1 4 - 4 5
3.
ПСВ
 4 1 2 1 4 - 7 5
4.
Севилья
 4 0 2 2 4 - 7 2

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Ланс
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
ПСВ
 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Севилья
 2 0 1 1 2 - 3 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 2 1 0 1 3 - 3 3
2.
Ланс
 2 0 1 1 1 - 2 1
3.
Севилья
 2 0 1 1 2 - 4 1
4.
ПСВ
 2 0 1 1 1 - 5 1
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 7 (2)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брага Брума Арминду 5 (2)
Атлетико М Мората Альваро 5 (1)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Серветт Дулин Давид 1 3
Копенгаген Йелерт Элиас 1 3
Копенгаген Лерагер Лукас 4
Маккаби Хайфа Корню Пьер 4
Янг Бойз Лаупер Сандро 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Ланс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 ноября 2023, осталось 2 дня 13 часов 49 минут.



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    • Прогнозы 40
    Арсенал 97.5% (39)
    X 0% (0)
    Ланс 2.5% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Арсенал
    Ничья
    Ланс
    9.20
    5.70
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    Прогнозы на матч Арсенал - Ланс

    Исход игры
    Арсенал
    97.5% (39)
    Ничья
    0% (0)
    Ланс
    2.5% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.46% (15)
    Меньше
    61.54% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    33.33% (13)
    Нет
    66.67% (26)
    Популярный счёт
    2:0 Арсенал
    55% (22)
    3:1 Арсенал
    17.5% (7)
    2:1 Арсенал
    15% (6)
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