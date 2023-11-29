Тур: 5. Стадион: Брага Мунисипал. Главный судья: Тюрпен Клеман
0:1
Первый тайм: 45+'
0'
3' Желтая карточкаКнохе Робин
30' Undefined phrase: football_event_Ньякате Сику
30' Красная карточкаНьякате Сику
33' Желтая карточкаГомес Виктор
39' Желтая карточкаТусар Люка
0:1
42' ГолГосенс Робин
45' Желтая карточкаСаласар Родриго
Ход матча
3'
30'
30'
33'
39'
42'
0:1
45'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
2 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
21
Орта
Рикарду
23
Банза
Симон
31
Кнохе
Робин
29
Тусар
Люка
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Орта РикардуПолузащитник
-
23 Банза СимонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Марин АдрианЗащитник
-
10 Орта АндреПолузащитник
-
20 Лопеш РониПолузащитник
-
22 Пицци ЛуишПолузащитник
-
88 Каштру АндреПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Жорже Артур
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Кнохе РобинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Тусар ЛюкаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
39 Штайн ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Хаберер ЯникПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Крал АлексПолузащитник
-
11 Фофана ДатроНападающий
-
38 Дель ЛоренцНападающий
-
Главный тренер: Белица Ненад
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Брага
Унион Берлин
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Среднее время на гол
60
0
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
67
90
Бомбардиры внутри турнира
Брага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брума Арминду
|5
|0.56
|Джало Альваро
|4
|0.44
|Пицци Луиш
|2
|0.22
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|1
|0.11
|Руис Абель
|1
|0.11
|Каштру Андре
|1
|0.11
|Ньякате Сику
|1
|0.11
|Орта Рикарду
|0
|0
|Гомес Виктор
|0
|0
|Банза Симон
|0
|0
|Саласар Родриго
|0
|0
Унион Берлин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бекер Шеральдо
|2
|0.4
|Фофана Датро
|1
|0.2
|Тусар Люка
|0
|0
|Крал Алекс
|0
|0
Карточки
Брага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ньякате Сику
|2
|1
|Фонте Жозе
|2
|0
|Гомес Виктор
|1
|0
|Борха Кристиан
|1
|0
|Брума Арминду
|1
|0
|Орта Рикарду
|1
|0
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|1
|0
|Банза Симон
|1
|0
|Саласар Родриго
|1
|0
|Сатчи Сердар
|1
|0
|Джало Альваро
|1
|0
Унион Берлин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бонуччи Леонардо
|2
|0
|Тусар Люка
|2
|0
|Триммель Кристофер
|1
|0
|Кнохе Робин
|1
|0
|Госенс Робин
|1
|0
|Хаберер Яник
|1
|0
|Еккель Пауль
|1
|0
|Лейте Диогу
|1
|0
Результаты матчей
Брага
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Унион Берлин
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
1
Брага
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Унион Берлин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
8
0
Брага
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Унион Берлин
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
11
1
Голы по времени матча
Забито
8
1
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
1
100%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Забито
8
2
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
1
50%
16-30
1
13%
1
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
6
4
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
16
3
7 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
2
13%
0
0%
1-15
4
25%
1
33%
16-30
1
6%
1
33%
31-45
2
13%
1
33%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
5
31%
0
0%
76-90
Пропущено
10
6
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
3
30%
2
33%
31-45
1
10%
1
17%
46-60
2
20%
1
17%
61-75
1
10%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Брага
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Портимоненсе - Брага 1:4 Арока - Брага 0:1 Реал Мадрид - Брага 3:0 Брага - Портимоненсе 6:1
Брага - Каса Пия 1:1 Жил Висенте - Брага 3:3 Брага - Реал Мадрид 1:2 Ребордоса - Брага 0:2 Брага - Риу Аве 2:1 Унион Берлин - Брага 2:3 Эштрела - Брага 2:4 Брага - Боавишта 4:1 Брага - Наполи 1:2 Фаренсе - Брага 3:1 Морейренсе - Брага 2:3 Брага - Спортинг Л 1:1 Панатинаикос - Брага 0:1 Брага - Панатинаикос 2:1 Шавиш - Брага 2:4 Бачка-Топола - Брага 1:4
Унион Берлин
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Унион Берлин - Аугсбург 1:1 Байер Л - Унион Берлин 4:0 Наполи - Унион Берлин 1:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 0:3
Штутгарт - Унион Берлин 1:0 Вердер - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Наполи 0:1 Унион Берлин - Штутгарт 0:3 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Унион Берлин - Брага 2:3 Хайденхайм - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Хоффенхайм 0:2 Реал Мадрид - Унион Берлин 1:0 Вольфсбург - Унион Берлин 2:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 0:3 Дармштадт - Унион Берлин 1:4 Унион Берлин - Майнц 4:1 Астория Вальдорф - Унион Берлин 0:4 Унион Берлин - Аталанта 4:1 Удинезе - Унион Берлин 0:1
Результаты матчей
Брага
Унион Берлин
Точный счет
1:2
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
1:2
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Брага
Унион Берлин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
11
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
11
22
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
22
44
13
35
17
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|5
|5
|0
|0
|11 - 4
|15
|2.
|1:2
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|3.
|1:0
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|4.
|0:1
|5
|1
|0
|4
|5 - 10
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|2.
|1:2
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|3.
|1:0
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|4.
|0:1
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|2.
|1:2
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|3.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|0:1
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|7 (2)
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|6
|Брага
|Брума Арминду
|5 (2)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|5 (1)
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|5 (1)
|Севилья
|Окампос Лукас
|1 3
|Серветт
|Дулин Давид
|1 3
|Копенгаген
|Йелерт Элиас
|1 3
|Копенгаген
|Лерагер Лукас
|4
|Маккаби Хайфа
|Корню Пьер
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брага 0:1 Унион Берлин
Исход игры
Брага
71% (93)
Ничья
20.6% (27)
Унион Берлин
8.4% (11)
Тотал 2.5
Больше
58.41% (66)
Меньше
41.59% (47)
Обе команды забьют
Да
76.11% (86)
Нет
23.89% (27)
Популярный счёт
2:1 Брага
37.4% (49)
1:1 Ничья
15.3% (20)
1:0 Брага
11.5% (15)
2:0 Брага
8.4% (11)
1:2 Унион Берлин
5.3% (7)
2:2 Ничья
3.8% (5)
3:1 Брага
2.3% (3)
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