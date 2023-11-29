Единственный удар в створ в первом тайме стал результативным. Будет ли после перерыва таких ударов больше? Скоро узнаем.

"Брага" контролирует мяч, но продвижение хозяевам вперёд даётся с заметно большим трудом, чем в начале тайма.

Саласар справа со штрафного навесил к дальней штанге. Удар Фонте блокирует Рённов. Удары Джало блокирует Лейте.

Саласар за излишние эмоции получил жёлтую карточку. В общении с арбитром нужно вести себя сдержаннее.

Моутинью и Саласар исполнили по подаче от углового флага. Гостям удалось отбиться.

Гомес сбил Лайдуни на подходе к штрафной площади и получил жёлтую карточку. Двадцать восемь метров до ворот.

Фолланд со штрафного попытался сделал заброс к правой штанге на Госенса, но послал мяч слишком высоко.

Замена в составе "Браги": вместо Витора Карвалью на поле вышел Сердар Сатчи.

Руссийон слева навесил на Фолланда, который головой пробил выше ворот. Матеус с выходом запоздал и застыл в полупозиции. На этот раз обошлось.

Фолланд справа вывел к воротам Тусара, который упал на газон. Арбитр не усмотрел фола со стороны Матеуса и выписал Люка жёлтую карточку за симуляцию. Повторы показывают правильность решения Тюрпена.

Хедира на чужой половине поля коленом ударил в бок Орту.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! ГОСЕНС!!! Руссийон слева убежал в отрыв и сделал пас в штрафную площадь на Госенса, который сильным ударом в дальний угол "пробил" Матеуса.

Хедира и Банза оказались на газоне после неудачного стыка у штрафной площади гостей. Тюрпен встречу остановил, но медиков на поле приглашать не стал.

"Унион" ограничивается контролем мяча на своей половине поля. Рейды по флангам немцам удаются редко.

Заброс Кнохе справа вперёд получился слишком сильным, а ещё и кто-то из партнёров оказался в офсайде.

Джало и Лайдуни на фланге столкнулись головами. Снова Тюрпен выдержал паузу без приглашения медиков на поле.

Нькате и Борха бросились на перехват прострела Лайдуни слева к воротам и неудачно столкнулись друг с другом. Снова небольшая пауза проходит без вмешательства медиков.

Хедира у центрального круга не по правилам сыграл против Банза.

Гомес справа навесил на Джало, который головой пробил впритирку с правой штангой.

Ньякате недалеко от центрального круга наступил сзади на пятку Бехренсу и получил жёлтую карточку.

Тюрпен отправился смотреть повторы. Карточка для Ньякате может изменить цвет.

После просмотра повторов Тюрпен изменил цвет карточки для Ньякате. Хозяева ближайший час будут играть в меньшинстве.

20' Юранович справа со штрафного навесил на Кнохе, который в верховой борьбе перед чужими воротами нарушил правила.

19' Моутинью на фланге ударил по ногам Бехренса.

18' Карвалью в центре поля завалил на газон Бехренса.

16' Борха слева сделал пас в штрафную площадь на Орту. Рикарду прострелил в центр к воротам, где Банзе сыграть не удалось.

15' Моутинью от углового флага навесил к ближней штанге, где Ньякате пяткой пробил рядом со стойкой.

14' Постепенно "Брага" обозначает своё преимущество в центре поля. Хозяева стали значительно больше времени проводить с мячом и с помощью коротких передач приближаться к штрафной площади немцев.

12' Гомес на правом фланге не смог остановить мяч после сильно заброса от партнёра вперёд.

11' Первый угловой удар заработали хозяева. Борха исполнил подачу от углового флага очень сильно. Мяч отскочил на Моутинью, чей дальний удар пришёлся в соперника.

10' Фоллан слева навесил на Бехренса, которому защитники "Униона" в штрафной площади сыграть не позволили.

9' Голкиперы пока вступают в игру только при перехватах длинных забросов соперников вперёд. До ударов по воротам атаки доводить никому не удаётся.

8' Тусар попытался отвести мяч от своей штрафной площади, но получил удар по ногам от Моутинью.

7' Несколько сумбурно началась встреча. Команды стараются играть длинными передачами, большинство из которых перехватываются соперниками.

6' Джало у чужой штрафной площади наступил на ногу Руссийону.

5' Рикарду Орта пока находится за пределами поля с медиками.

4' Кнохе в центре поля наступил на ногу Орте и получил жёлтую карточку.

3' Тусар справа сделал пас в штрафную площадь на ход Хедире, которому соперники не позволили добраться до мяча.

2' "Брага" играет в красно-белой форме, "Унион" - в чёрной.