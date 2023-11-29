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  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2023-2024
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Тюрпен Клеман
Брага
0:1
Первый тайм: 45+'
Унион Берлин
0'
3' Желтая карточка
Кнохе Робин
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Ньякате Сику
30' Красная карточка
Ньякате Сику
33' Желтая карточка
Гомес Виктор
39' Желтая карточка
Тусар Люка
0:1
42' Гол
Госенс Робин
45' Желтая карточка
Саласар Родриго

Ход матча

3'
 
Кнохе Робин
30'
Ньякате Сику
 
30'
Ньякате Сику
 
33'
Гомес Виктор
 
36'
Сатчи Сердар
Карвалью Витор
 
39'
 
Тусар Люка
42'
0:1
Госенс Робин
(Руссийон Жером)
45'
Саласар Родриго
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогнозы 131
Брага 71% (93)
X 20.6% (27)
Унион Берлин 8.4% (11)
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Брага
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1
Матеус
Лима
2
Гомес
Виктор
6
Фонте
Жозе
4
Ньякате
Сику
26
Борха
Кристиан
28
Моутинью
Жоау
18
Карвалью
Витор
14
Джало
Альваро
16
Саласар
Родриго
21
Орта
Рикарду
23
Банза
Симон
1
Рённов
Фредерик
18
Юранович
Йосип
31
Кнохе
Робин
4
Лейте
Диогу
26
Руссийон
Жером
8
Хедира
Рани
10
Фолланд
Кевин
29
Тусар
Люка
20
Лайдуни
Аисса
6
Госенс
Робин
17
Бехренс
Кевин
Брага
4-2-3-1
Унион Берлин
4-1-4-1

История личных встреч

Брага
Унион Берлин

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧ
2:3
ЛЕ
1:0
ЛЕ
1:0

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
90

Бомбардиры внутри турнира

Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брума Арминду 5 0.56
Джало Альваро 4 0.44
Пицци Луиш 2 0.22
Али Мохамед Альмоатасембеллах 1 0.11
Руис Абель 1 0.11
Каштру Андре 1 0.11
Ньякате Сику 1 0.11
Орта Рикарду 0 0
Гомес Виктор 0 0
Банза Симон 0 0
Саласар Родриго 0 0
Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бекер Шеральдо 2 0.4
Фофана Датро 1 0.2
Тусар Люка 0 0
Крал Алекс 0 0

Карточки

Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ньякате Сику 2 1
Фонте Жозе 2 0
Гомес Виктор 1 0
Борха Кристиан 1 0
Брума Арминду 1 0
Орта Рикарду 1 0
Али Мохамед Альмоатасембеллах 1 0
Банза Симон 1 0
Саласар Родриго 1 0
Сатчи Сердар 1 0
Джало Альваро 1 0
Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бонуччи Леонардо 2 0
Тусар Люка 2 0
Триммель Кристофер 1 0
Кнохе Робин 1 0
Госенс Робин 1 0
Хаберер Яник 1 0
Еккель Пауль 1 0
Лейте Диогу 1 0

Результаты матчей

Брага
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Унион Берлин
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
1
Брага
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Унион Берлин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

8
0
Брага
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Унион Берлин
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

11
1

Голы по времени матча

Забито

8
1
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
1
100%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Забито

8
2
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
1
50%
16-30
1
13%
1
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

6
4
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

16
3
7 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
2
13%
0
0%
1-15
4
25%
1
33%
16-30
1
6%
1
33%
31-45
2
13%
1
33%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
5
31%
0
0%
76-90

Пропущено

10
6
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
3
30%
2
33%
31-45
1
10%
1
17%
46-60
2
20%
1
17%
61-75
1
10%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Брага
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Портимоненсе - Брага 1:4 Арока - Брага 0:1 Реал Мадрид - Брага 3:0 Брага - Портимоненсе 6:1
Брага - Каса Пия 1:1 Жил Висенте - Брага 3:3 Брага - Реал Мадрид 1:2 Ребордоса - Брага 0:2 Брага - Риу Аве 2:1 Унион Берлин - Брага 2:3 Эштрела - Брага 2:4 Брага - Боавишта 4:1 Брага - Наполи 1:2 Фаренсе - Брага 3:1 Морейренсе - Брага 2:3 Брага - Спортинг Л 1:1 Панатинаикос - Брага 0:1 Брага - Панатинаикос 2:1 Шавиш - Брага 2:4 Бачка-Топола - Брага 1:4
Унион Берлин
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Унион Берлин - Аугсбург 1:1 Байер Л - Унион Берлин 4:0 Наполи - Унион Берлин 1:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 0:3
Штутгарт - Унион Берлин 1:0 Вердер - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Наполи 0:1 Унион Берлин - Штутгарт 0:3 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Унион Берлин - Брага 2:3 Хайденхайм - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Хоффенхайм 0:2 Реал Мадрид - Унион Берлин 1:0 Вольфсбург - Унион Берлин 2:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 0:3 Дармштадт - Унион Берлин 1:4 Унион Берлин - Майнц 4:1 Астория Вальдорф - Унион Берлин 0:4 Унион Берлин - Аталанта 4:1 Удинезе - Унион Берлин 0:1

Результаты матчей

Брага
Унион Берлин

Точный счет

1:2
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:2
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Брага
Унион Берлин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
1
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
1
2
2
1.5
2
2
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
2
2
4
4
1.5
1
3
3
5
2.5
1
7
3.5

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 2:1 5 5 0 0 11 - 4 15
2.
Наполи
 1:2 5 2 1 2 7 - 7 7
3.
Унион Берлин
 1:0 5 1 1 3 4 - 6 4
4.
Брага
 0:1 5 1 0 4 5 - 10 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 2:1 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Наполи
 1:2 2 0 1 1 3 - 4 1
3.
Унион Берлин
 1:0 2 0 0 2 2 - 4 0
4.
Брага
 0:1 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 2:1 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
Наполи
 1:2 3 2 0 1 4 - 3 6
3.
Унион Берлин
 1:0 3 1 1 1 2 - 2 4
4.
Брага
 0:1 2 1 0 1 3 - 5 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 7 (2)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брага Брума Арминду 5 (2)
Атлетико М Мората Альваро 5 (1)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Севилья Окампос Лукас 1 3
Серветт Дулин Давид 1 3
Копенгаген Йелерт Элиас 1 3
Копенгаген Лерагер Лукас 4
Маккаби Хайфа Корню Пьер 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Угловой
    45'
    Моутинью и Саласар исполнили по подаче от углового флага. Гостям удалось отбиться.
  • Желтая карточка
    45'
    Саласар за излишние эмоции получил жёлтую карточку. В общении с арбитром нужно вести себя сдержаннее.
  • Опасный момент
    45'
    Саласар справа со штрафного навесил к дальней штанге. Удар Фонте блокирует Рённов. Удары Джало блокирует Лейте.
  • Фол, нарушение
    45'
    Лайдуни на фланге сбил Джало.
  • Дополнительное время
    45'
    3 минуты добавил Тюрпен в первом тайме.
  • 45'
    "Брага" контролирует мяч, но продвижение хозяевам вперёд даётся с заметно большим трудом, чем в начале тайма.
  • 44'
    Единственный удар в створ в первом тайме стал результативным. Будет ли после перерыва таких ударов больше? Скоро узнаем.
  • Описание гола
    42'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:1!!!
    ГОСЕНС!!! Руссийон слева убежал в отрыв и сделал пас в штрафную площадь на Госенса, который сильным ударом в дальний угол "пробил" Матеуса.
  • Фол, нарушение
    40'
    Хедира на чужой половине поля коленом ударил в бок Орту.
  • Желтая карточка
    39'
    Фолланд справа вывел к воротам Тусара, который упал на газон. Арбитр не усмотрел фола со стороны Матеуса и выписал Люка жёлтую карточку за симуляцию. Повторы показывают правильность решения Тюрпена.
  • 38'
    Руссийон слева навесил на Фолланда, который головой пробил выше ворот. Матеус с выходом запоздал и застыл в полупозиции. На этот раз обошлось.
  • Замена
    37'
    Замена в составе "Браги": вместо Витора Карвалью на поле вышел Сердар Сатчи.
  • 36'
    Руссийон слева от угла штрафной площади пробил правее ворот.
  • 34'
    Фолланд со штрафного попытался сделал заброс к правой штанге на Госенса, но послал мяч слишком высоко.
  • Желтая карточка
    33'
    Гомес сбил Лайдуни на подходе к штрафной площади и получил жёлтую карточку. Двадцать восемь метров до ворот.
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    • Красная карточка
      32'
      После просмотра повторов Тюрпен изменил цвет карточки для Ньякате. Хозяева ближайший час будут играть в меньшинстве.
    • Видеоповтор
      31'
      Тюрпен отправился смотреть повторы. Карточка для Ньякате может изменить цвет.
    • Желтая карточка
      30'
      Ньякате недалеко от центрального круга наступил сзади на пятку Бехренсу и получил жёлтую карточку.
    • Опасный момент
      29'
      Гомес справа навесил на Джало, который головой пробил впритирку с правой штангой.
    • Фол, нарушение
      28'
      Хедира у центрального круга не по правилам сыграл против Банза.
    • Травма, повреждение
      26'
      Нькате и Борха бросились на перехват прострела Лайдуни слева к воротам и неудачно столкнулись друг с другом. Снова небольшая пауза проходит без вмешательства медиков.
    • Травма, повреждение
      25'
      Джало и Лайдуни на фланге столкнулись головами. Снова Тюрпен выдержал паузу без приглашения медиков на поле.
    • Офсайд
      24'
      Заброс Кнохе справа вперёд получился слишком сильным, а ещё и кто-то из партнёров оказался в офсайде.
    • 22'
      "Унион" ограничивается контролем мяча на своей половине поля. Рейды по флангам немцам удаются редко.
    • Травма, повреждение
      21'
      Хедира и Банза оказались на газоне после неудачного стыка у штрафной площади гостей. Тюрпен встречу остановил, но медиков на поле приглашать не стал.
    • Фол, нарушение
      20'
      Юранович справа со штрафного навесил на Кнохе, который в верховой борьбе перед чужими воротами нарушил правила.
    • Фол, нарушение
      19'
      Моутинью на фланге ударил по ногам Бехренса.
    • Фол, нарушение
      18'
      Карвалью в центре поля завалил на газон Бехренса.
    • 16'
      Борха слева сделал пас в штрафную площадь на Орту. Рикарду прострелил в центр к воротам, где Банзе сыграть не удалось.
    • Угловой
      15'
      Моутинью от углового флага навесил к ближней штанге, где Ньякате пяткой пробил рядом со стойкой.
    • 14'
      Постепенно "Брага" обозначает своё преимущество в центре поля. Хозяева стали значительно больше времени проводить с мячом и с помощью коротких передач приближаться к штрафной площади немцев.
    • 12'
      Гомес на правом фланге не смог остановить мяч после сильно заброса от партнёра вперёд.
    • Угловой
      11'
      Первый угловой удар заработали хозяева. Борха исполнил подачу от углового флага очень сильно. Мяч отскочил на Моутинью, чей дальний удар пришёлся в соперника.
    • 10'
      Фоллан слева навесил на Бехренса, которому защитники "Униона" в штрафной площади сыграть не позволили.
    • 9'
      Голкиперы пока вступают в игру только при перехватах длинных забросов соперников вперёд. До ударов по воротам атаки доводить никому не удаётся.
    • Фол, нарушение
      8'
      Тусар попытался отвести мяч от своей штрафной площади, но получил удар по ногам от Моутинью.
    • 7'
      Несколько сумбурно началась встреча. Команды стараются играть длинными передачами, большинство из которых перехватываются соперниками.
    • Фол, нарушение
      6'
      Джало у чужой штрафной площади наступил на ногу Руссийону.
    • Травма, повреждение
      5'
      Рикарду Орта пока находится за пределами поля с медиками.
    • Желтая карточка
      4'
      Кнохе в центре поля наступил на ногу Орте и получил жёлтую карточку.
    • 3'
      Тусар справа сделал пас в штрафную площадь на ход Хедире, которому соперники не позволили добраться до мяча.
    • 2'
      "Брага" играет в красно-белой форме, "Унион" - в чёрной.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Брага Мунисипал"!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Municipal de Braga. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 37.4% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брага 0:1 Унион Берлин

    Исход игры
    Брага
    71% (93)
    Ничья
    20.6% (27)
    Унион Берлин
    8.4% (11)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.41% (66)
    Меньше
    41.59% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    76.11% (86)
    Нет
    23.89% (27)
    Популярный счёт
    2:1 Брага
    37.4% (49)
    1:1 Ничья
    15.3% (20)
    1:0 Брага
    11.5% (15)
    2:0 Брага
    8.4% (11)
    1:2 Унион Берлин
    5.3% (7)
    2:2 Ничья
    3.8% (5)
    3:1 Брага
    2.3% (3)
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