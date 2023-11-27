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  3. Лига чемпионов 2023-2024
Тур: 5. Стадион: .
Брага
 
Позже
Унион Берлин
Прогнозы 42
Брага 66.7% (28)
X 26.2% (11)
Унион Берлин 7.1% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Брага
Ничья
Унион Берлин
3.60
3.80
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3.35
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Брага
Унион Берлин

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧ
2:3
ЛЕ
1:0
ЛЕ
1:0

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
90

Бомбардиры внутри турнира

Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брума Арминду 5 0.63
Джало Альваро 4 0.5
Пицци Луиш 2 0.25
Али Мохамед Альмоатасембеллах 1 0.13
Руис Абель 1 0.13
Каштру Андре 1 0.13
Ньякате Сику 1 0.13
Орта Рикарду 0 0
Гомес Виктор 0 0
Банза Симон 0 0
Саласар Родриго 0 0
Унион Берлин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бекер Шеральдо 2 0.5
Фофана Датро 1 0.25
Тусар Люка 0 0
Крал Алекс 0 0

Карточки

Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фонте Жозе 2 0
Ньякате Сику 2 0
Борха Кристиан 1 0
Брума Арминду 1 0
Орта Рикарду 1 0
Али Мохамед Альмоатасембеллах 1 0
Банза Симон 1 0
Саласар Родриго 1 0
Сатчи Сердар 1 0
Джало Альваро 1 0
Унион Берлин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бонуччи Леонардо 2 0
Тусар Люка 2 0
Триммель Кристофер 1 0
Госенс Робин 1 0
Хаберер Яник 1 0
Еккель Пауль 1 0
Лейте Диогу 1 0

Результаты матчей

Брага
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Унион Берлин
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
1
Брага
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Унион Берлин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

8
0
Брага
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Унион Берлин
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

11
1

Голы по времени матча

Забито

8
1
2 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
1
100%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Забито

8
2
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
1
50%
16-30
1
13%
1
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

6
4
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

16
3
7 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
2
13%
0
0%
1-15
4
25%
1
33%
16-30
1
6%
1
33%
31-45
2
13%
1
33%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
5
31%
0
0%
76-90

Пропущено

10
6
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
3
30%
2
33%
31-45
1
10%
1
17%
46-60
2
20%
1
17%
61-75
1
10%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Брага
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Портимоненсе - Брага 1:4 Арока - Брага 0:1 Реал Мадрид - Брага 3:0 Брага - Портимоненсе 6:1
Брага - Каса Пия 1:1 Жил Висенте - Брага 3:3 Брага - Реал Мадрид 1:2 Ребордоса - Брага 0:2 Брага - Риу Аве 2:1 Унион Берлин - Брага 2:3 Эштрела - Брага 2:4 Брага - Боавишта 4:1 Брага - Наполи 1:2 Фаренсе - Брага 3:1 Морейренсе - Брага 2:3 Брага - Спортинг Л 1:1 Панатинаикос - Брага 0:1 Брага - Панатинаикос 2:1 Шавиш - Брага 2:4 Бачка-Топола - Брага 1:4
Унион Берлин
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Унион Берлин - Аугсбург 1:1 Байер Л - Унион Берлин 4:0 Наполи - Унион Берлин 1:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 0:3
Штутгарт - Унион Берлин 1:0 Вердер - Унион Берлин 2:0 Унион Берлин - Наполи 0:1 Унион Берлин - Штутгарт 0:3 Боруссия Д - Унион Берлин 4:2 Унион Берлин - Брага 2:3 Хайденхайм - Унион Берлин 1:0 Унион Берлин - Хоффенхайм 0:2 Реал Мадрид - Унион Берлин 1:0 Вольфсбург - Унион Берлин 2:1 Унион Берлин - РБ Лейпциг 0:3 Дармштадт - Унион Берлин 1:4 Унион Берлин - Майнц 4:1 Астория Вальдорф - Унион Берлин 0:4 Унион Берлин - Аталанта 4:1 Удинезе - Унион Берлин 0:1

Результаты матчей

Брага
Унион Берлин

Точный счет

1:2
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

1:2
2 раза 25%
3:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Брага
Унион Берлин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
1
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
1
2
2
1.5
2
2
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
2
2
4
4
1.5
1
3
3
5
2.5
1
7
3.5

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 4 4 0 0 9 - 3 12
2.
Наполи
 4 2 1 1 6 - 5 7
3.
Брага
 4 1 0 3 5 - 9 3
4.
Унион Берлин
 4 0 1 3 3 - 6 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Наполи
 2 0 1 1 3 - 4 1
3.
Унион Берлин
 2 0 0 2 2 - 4 0
4.
Брага
 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Реал Мадрид
 2 2 0 0 5 - 3 6
3.
Брага
 2 1 0 1 3 - 5 3
4.
Унион Берлин
 2 0 1 1 1 - 2 1
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 7 (2)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брага Брума Арминду 5 (2)
Атлетико М Мората Альваро 5 (1)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Серветт Дулин Давид 1 3
Копенгаген Йелерт Элиас 1 3
Копенгаген Лерагер Лукас 4
Маккаби Хайфа Корню Пьер 4
Янг Бойз Лаупер Сандро 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Брага - Унион Берлин от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 ноября 2023, осталось 2 дня 13 часов 48 минут.



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    • Прогнозы 42
    Брага 66.7% (28)
    X 26.2% (11)
    Унион Берлин 7.1% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Брага
    Ничья
    Унион Берлин
    3.60
    3.80
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    Прогнозы на матч Брага - Унион Берлин

    Исход игры
    Брага
    66.7% (28)
    Ничья
    26.2% (11)
    Унион Берлин
    7.1% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.63% (20)
    Меньше
    47.37% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    73.68% (28)
    Нет
    26.32% (10)
    Популярный счёт
    2:1 Брага
    31% (13)
    1:1 Ничья
    19% (8)
    2:0 Брага
    16.7% (7)
    2:2 Ничья
    7.1% (3)
    1:2 Унион Берлин
    7.1% (3)
    1:0 Брага
    7.1% (3)
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    Брага
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