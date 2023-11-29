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  3. Лига чемпионов 2023-2024
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Балакин Николай
Реал Сосьедад
0:0
Перерыв
Ред Булл Зальцбург
0'
38' Желтая карточка
Ариц Элустондо

Ход матча

38'
Ариц Элустондо
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Прогнозы 121
Реал Сосьедад 97.5% (118)
X 2.5% (3)
Ред Булл Зальцбург 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реал Сосьедад
Ничья
Ред Булл Зальцбург
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ремиро
Алехандро
2
Одриосола
Альваро
6
Ариц
Элустондо
5
Субельдия
Игор
3
Муньос
Айхен
23
Браис
Мендес
4
Субименди
Мартин
22
Туррьентес
Беньят
10
Оярсабаль
Микель
11
Чо
Мохамед-Али
12
Захарян
Арсен
24
Шлагер
Александер
70
Дедич
Амар
4
Пёнтковски
Камиль
31
Павлович
Страхинья
17
Ульмер
Андреас
18
Бидструп
Мадс
7
Капальдо
Николас
10
Сучич
Лука
45
Доргелес
Нене
30
Глух
Оскар
21
Ратков
Петар
Реал Сосьедад
4-3-3
Ред Булл Зальцбург
4-2-3-1

История личных встреч

Реал Сосьедад
Ред Булл Зальцбург

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЧ
0:2
ЛЕ
2:1
ЛЕ
2:2

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1.33
1.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
54

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Браис Мендес 3 0.6
Оярсабаль Микель 2 0.4
Мерино Микель 1 0.2
Барренечеа Андер 1 0.2
Кубо Такефуса 0 0
Муньос Айхен 0 0
Ред Булл Зальцбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глух Оскар 2 0.4
Шимич Роко 1 (1) 0.2
Кьергаард Мауриц 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ариц Элустондо 2 0
Фернандес Карлос 1 0
Мерино Микель 1 0
Траоре Амари 1 0
Ле Норман Робен 1 0
Субельдия Игор 1 0
Браис Мендес 1 0
Барренечеа Андер 1 0
Ред Булл Зальцбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Павлович Страхинья 2 0
Gerhard Struber 2 0
Гурна-Дуат Люка 2 0
Шимич Роко 2 0
Беду Самсон 2 0
Койта Секу 1 0
Соле Умар 1 0
Глух Оскар 1 0

Результаты матчей

Реал Сосьедад
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Ред Булл Зальцбург
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
1
Реал Сосьедад
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Ред Булл Зальцбург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

3
0
Реал Сосьедад
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Ред Булл Зальцбург
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

4
1

Голы по времени матча

Забито

4
3
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
3
75%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

7
3
6 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
4
57%
1
33%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Сосьедад
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Альмерия - Реал Сосьедад 1:3 Реал Сосьедад - Бенфика 3:1 Реал Сосьедад - Барселона 0:1
Буньоль - Реал Сосьедад 0:1 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 2:2 Бенфика - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Ред Булл Зальцбург - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Атлетик Б 3:0 Валенсия - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Хетафе 4:3 Реал Сосьедад - Интер Милан 1:1 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 2:1 Реал Сосьедад - Гранада 5:3 Лас-Пальмас - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Реал Сосьедад - Жирона 1:1 Бетис - Реал Сосьедад 0:1
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ред Булл Зальцбург - Хартберг 3:2 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 0:0 Ред Булл Зальцбург - Интер Милан 0:1 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 0:2
Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:1 Ред Булл Зальцбург - Альтах 3:0 Интер Милан - Ред Булл Зальцбург 2:1 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 0:1 Ред Булл Зальцбург - Рид 1:0 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 2:2 Ред Булл Зальцбург - Реал Сосьедад 0:2 Аустрия Лустенау - Ред Булл Зальцбург 0:4 Аустрия Зальцбург - Ред Булл Зальцбург 0:4 Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 0:1 Бенфика - Ред Булл Зальцбург 0:2 Штурм Грац - Ред Булл Зальцбург 2:2 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:0 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 1:2 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:5 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 2:0

Результаты матчей

Реал Сосьедад
Ред Булл Зальцбург

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:2
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Реал Сосьедад
Ред Булл Зальцбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
3
1
3
2.5

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Сосьедад
 0:0 5 3 2 0 7 - 2 11
2.
Интер Милан
 0:3 5 3 1 1 5 - 5 10
3.
Ред Булл Зальцбург
 0:0 5 1 1 3 3 - 5 4
4.
Бенфика
 3:0 5 1 0 4 4 - 7 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 0:3 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Реал Сосьедад
 0:0 3 1 2 0 4 - 2 5
3.
Бенфика
 3:0 3 1 0 2 3 - 3 3
4.
Ред Булл Зальцбург
 0:0 2 0 0 2 0 - 3 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Сосьедад
 0:0 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Ред Булл Зальцбург
 0:0 3 1 1 1 3 - 2 4
3.
Интер Милан
 0:3 3 1 1 1 2 - 4 4
4.
Бенфика
 3:0 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 7 (2)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брага Брума Арминду 5 (2)
Атлетико М Мората Альваро 5 (1)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Севилья Окампос Лукас 1 3
Серветт Дулин Давид 1 3
Копенгаген Йелерт Элиас 1 3
Копенгаген Лерагер Лукас 4
Маккаби Хайфа Корню Пьер 4
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Счет в матче пока не открыт!
  • 45'
    Пробивал по воротам Туррьентес после сольного прохода, но мяч полетел в сантиметрах от штанги.
  • 45'
    Субименди прорывался к штрафной соперника по центру и покатил поперек на Захаряна, но этот пас перехватил Пёнтковски.
  • 44'
    С угла поля навесил Сучич на ближнюю штангу, но здесь после серии рикошетов в центр поля сферу вынес Муньос.
  • Угловой
    43'
    Мягко забросил Сучич в штрафную соперника на Раткова, но того опередил Субельдия и вынес на угловой.
  • 42'
    Убегал в контратаку на скорости Захарян, ворвался в штрафную и прострелил на дальнюю штангу, но не успел замкнуть здесь Оярсабаль.
  • 41'
    Со штрафного навесил Сучич на ближнюю штангу, но здесь Одриосола вынес снаряд обратно на фланг.
  • Желтая карточка
    40'
    На фланге Элустондо в грубом подкате снес соперника, срывая контратаку. Такое обычно наказывается желтой карточкой.
  • 39'
    В центре поля получил по ногам Туррьентес в борьбе против Бидструпа. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
  • 38'
    Выиграл подбор у штрафной соперника Субельдия и с лету пробил по воротам в касание, но не попал в створ.
  • 37'
    После прострела с фланга от Чо ушел от соперника в штрафной Туррьентес и пробил в ближний угол, но не попал в створ ворот.
  • 36'
    Догнал мяч на фланге Оярсабаль и навесил на дальнюю штангу, но никого из партнеров тут не оказалось.
  • 35'
    Долго катают мяч на чужой половине поля испанцы, но пройти массированную оборону им пока не удается.
  • 34'
    Диагональный пас исполнял Мендес на ход Захаряну по левой бровке, но тот потерял сферу в борьбе с защитником.
  • 33'
    Убегал в контратаку по флангу Туррьентес, но напоролся на Дедича, который в чистом подкате вынес сферу в аут.
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    • 32'
      Вырезал с правого фланга Сучич в штрафную на Раткова, но тот нарушил правила в борьбе против Элустондо.
    • 31'
      Разыграли штрафной удар хозяева, после чего пробил с острого угла Захарян, но мяч в падении ногой Шлагер отбил в сторону.
    • 30'
      Субименди на чужой половине поля грамотно подставился и вынудил нарушить правила защитника. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
    • 29'
      Сучич финтом ушел от соперника по флангу, сместился в штрафную и упал в борьбе против Элустондо. Судья проигнорировал этот эпизод.
    • 28'
      Прорывался в штрафную соперника по центру Оярсабаль и отдал вперед на Захаряна, но тот проиграл борьбу за мяч защитнику.
    • 27'
      Чо ворвался в штрафную соперника после паса от Туррьентеса, но пробить ему в подкате Павлович не позволил.
    • 26'
      В медленном темпе проходит наш поединок. Команды не торопятся раскрываться, боясь допустить ошибку.
    • 25'
      Диагональ исполнял Субименди на левый фланг, куда забегал Захарян, но не удалось ему догнать мяч в пределах поля.
    • 24'
      В центре поля получил по ногам Капальдо в подкате от Захаряна. Штрафной удар исполнять будут гости.
    • 23'
      Диагональ исполнял в штрафную соперника Муньос, но здесь никто из партнеров так и не смог добраться до мяча.
    • 22'
      С угла поля навесил Захарян в центр штрафной, но здесь головой вынес сферу подальше от ворот Глух.
    • 21'
      Оторвался от опеки соперника по флангу Мендес и прострелил вдоль ворот, но от ноги защитника сфера полетела в аут.
    • 20'
      После поперечного паса от Оярсабаля пытался пробить с лету в одно касание Туррьентес, но махнул он мимо мяча.
    • 19'
      Врывался в штрафную соперника Оярсабаль после заброса от Туррьентеса, но упал в борьбе против Пёнтковски, но снова судья не стал назначать пенальти.
    • 18'
      Диагональ исполнял в штрафную соперника Муньос на ход Оярсабалю, но тот проиграл борьбу за мяч Павловичу.
    • Опасный момент
      17'
      После обрезки защитников убегал один на один с голкипером Доргелес, эффектно перебросил Ремиро, но мяч прошел рядом со штангой.
    • 16'
      Сместился Туррьентес в центр с левого фланга на скорости и пробил по воротам, но не попал в створ.
    • 15'
      Пауза в матче. Павлович неудачно приземлился спиной на газон, потому потребуется ему время, чтобы прийти в себя.
    • 14'
      Накрутил соперника Захарян на фланге и подал на дальнюю штангу, но здесь Чо не смог пробить в борьбе против Павловича.
    • 13'
      Снова отобрал мяч Захарян на чужой половине поля и отдал поперек на Чо, но этот пас перехватил Дедич.
    • 12'
      Сместился в штрафную соперника на скорости Захарян и упал в борьбе с защитником. Свисток арбитра промолчал на этот раз.
    • 11'
      Ворвался в штрафную соперника Оярсабаль после скидки от Чо и пробил в дальний нижний угол, но мяч оказался в руках Шлагера.
    • 10'
      Диагональ исполнял в штрафную соперника Туррьентес на ход Чо, но тот не смог добраться дом мяча в борьбе с защитником.
    • 9'
      Забросил в штрафную соперника  Субименди на ход Оярсабалю, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.
    • 8'
      Подключился к атаке по флангу Туррьентес, сместился в центр и пробил по воротам, но мяч оказался в руках вратаря.
    • 7'
      Мягко забросил в штрафную соперника Бидструп на ход Раткову, но тот не смог пробить в борьбе против Субельдии.
    • 6'
      Сместился с правого фланга в центр штрафной Сучичи и пробил по воротам, но на пути мяча оказался на этот раз защитник.
    • 5'
      Мог убегать на ворота соперника Доргелес после заброса от Сучича, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
    • 4'
      Выиграл подбор у штрафной соперника Субименди и с ходу пробил по воротам, но мяч полетел намного выше перекладины.
    • 3'
      Перехватил мяч на чужой половине поля Чо и тут же отдал пас поперек на Оярсабаля, но тому пробить помешали защитники.
    • 2'
      Хозяева будут в традиционных для себя бело-голубых цветах, гости выбрали себе черный комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Реал Сосьедад 0:0 Ред Булл Зальцбург

    Исход игры
    Реал Сосьедад
    97.5% (118)
    Ничья
    2.5% (3)
    Ред Булл Зальцбург
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.72% (72)
    Меньше
    36.28% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    64.6% (73)
    Нет
    35.4% (40)
    Популярный счёт
    2:1 Реал Сосьедад
    41.3% (50)
    2:0 Реал Сосьедад
    21.5% (26)
    3:1 Реал Сосьедад
    14.9% (18)
    1:0 Реал Сосьедад
    11.6% (14)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    3:2 Реал Сосьедад
    1.7% (2)
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