Со штрафного навесил Сучич на ближнюю штангу, но здесь Одриосола вынес снаряд обратно на фланг.

Убегал в контратаку на скорости Захарян, ворвался в штрафную и прострелил на дальнюю штангу, но не успел замкнуть здесь Оярсабаль.

Мягко забросил Сучич в штрафную соперника на Раткова, но того опередил Субельдия и вынес на угловой.

С угла поля навесил Сучич на ближнюю штангу, но здесь после серии рикошетов в центр поля сферу вынес Муньос.

Субименди прорывался к штрафной соперника по центру и покатил поперек на Захаряна, но этот пас перехватил Пёнтковски.

Пробивал по воротам Туррьентес после сольного прохода, но мяч полетел в сантиметрах от штанги.

Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Счет в матче пока не открыт!

Убегал в контратаку по флангу Туррьентес, но напоролся на Дедича, который в чистом подкате вынес сферу в аут.

Диагональный пас исполнял Мендес на ход Захаряну по левой бровке, но тот потерял сферу в борьбе с защитником.

Долго катают мяч на чужой половине поля испанцы, но пройти массированную оборону им пока не удается.

Догнал мяч на фланге Оярсабаль и навесил на дальнюю штангу, но никого из партнеров тут не оказалось.

После прострела с фланга от Чо ушел от соперника в штрафной Туррьентес и пробил в ближний угол, но не попал в створ ворот.

Выиграл подбор у штрафной соперника Субельдия и с лету пробил по воротам в касание, но не попал в створ.

В центре поля получил по ногам Туррьентес в борьбе против Бидструпа. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

На фланге Элустондо в грубом подкате снес соперника, срывая контратаку. Такое обычно наказывается желтой карточкой.

Диагональ исполнял в штрафную соперника Муньос, но здесь никто из партнеров так и не смог добраться до мяча.

В центре поля получил по ногам Капальдо в подкате от Захаряна. Штрафной удар исполнять будут гости.

Диагональ исполнял Субименди на левый фланг, куда забегал Захарян, но не удалось ему догнать мяч в пределах поля.

В медленном темпе проходит наш поединок. Команды не торопятся раскрываться, боясь допустить ошибку.

Чо ворвался в штрафную соперника после паса от Туррьентеса, но пробить ему в подкате Павлович не позволил.

Прорывался в штрафную соперника по центру Оярсабаль и отдал вперед на Захаряна, но тот проиграл борьбу за мяч защитнику.

Сучич финтом ушел от соперника по флангу, сместился в штрафную и упал в борьбе против Элустондо. Судья проигнорировал этот эпизод.

Субименди на чужой половине поля грамотно подставился и вынудил нарушить правила защитника. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

Разыграли штрафной удар хозяева, после чего пробил с острого угла Захарян, но мяч в падении ногой Шлагер отбил в сторону.

Вырезал с правого фланга Сучич в штрафную на Раткова, но тот нарушил правила в борьбе против Элустондо.

22' С угла поля навесил Захарян в центр штрафной, но здесь головой вынес сферу подальше от ворот Глух.

21' Оторвался от опеки соперника по флангу Мендес и прострелил вдоль ворот, но от ноги защитника сфера полетела в аут.

20' После поперечного паса от Оярсабаля пытался пробить с лету в одно касание Туррьентес, но махнул он мимо мяча.

19' Врывался в штрафную соперника Оярсабаль после заброса от Туррьентеса, но упал в борьбе против Пёнтковски, но снова судья не стал назначать пенальти.

18' Диагональ исполнял в штрафную соперника Муньос на ход Оярсабалю, но тот проиграл борьбу за мяч Павловичу.

17' После обрезки защитников убегал один на один с голкипером Доргелес, эффектно перебросил Ремиро, но мяч прошел рядом со штангой.

16' Сместился Туррьентес в центр с левого фланга на скорости и пробил по воротам, но не попал в створ.

15' Пауза в матче. Павлович неудачно приземлился спиной на газон, потому потребуется ему время, чтобы прийти в себя.

14' Накрутил соперника Захарян на фланге и подал на дальнюю штангу, но здесь Чо не смог пробить в борьбе против Павловича.

13' Снова отобрал мяч Захарян на чужой половине поля и отдал поперек на Чо, но этот пас перехватил Дедич.

12' Сместился в штрафную соперника на скорости Захарян и упал в борьбе с защитником. Свисток арбитра промолчал на этот раз.

11' Ворвался в штрафную соперника Оярсабаль после скидки от Чо и пробил в дальний нижний угол, но мяч оказался в руках Шлагера.

10' Диагональ исполнял в штрафную соперника Туррьентес на ход Чо, но тот не смог добраться дом мяча в борьбе с защитником.

9' Забросил в штрафную соперника Субименди на ход Оярсабалю, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.

8' Подключился к атаке по флангу Туррьентес, сместился в центр и пробил по воротам, но мяч оказался в руках вратаря.

7' Мягко забросил в штрафную соперника Бидструп на ход Раткову, но тот не смог пробить в борьбе против Субельдии.

6' Сместился с правого фланга в центр штрафной Сучичи и пробил по воротам, но на пути мяча оказался на этот раз защитник.

5' Мог убегать на ворота соперника Доргелес после заброса от Сучича, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.

4' Выиграл подбор у штрафной соперника Субименди и с ходу пробил по воротам, но мяч полетел намного выше перекладины.

3' Перехватил мяч на чужой половине поля Чо и тут же отдал пас поперек на Оярсабаля, но тому пробить помешали защитники.

2' Хозяева будут в традиционных для себя бело-голубых цветах, гости выбрали себе черный комплект формы.