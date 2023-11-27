Тур: 5. Стадион: Реале Арена.
История личных встреч
Реал Сосьедад
Ред Булл Зальцбург
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1.33
1.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
67
54
Бомбардиры внутри турнира
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Браис Мендес
|3
|0.75
|Оярсабаль Микель
|2
|0.5
|Мерино Микель
|1
|0.25
|Барренечеа Андер
|1
|0.25
|Кубо Такефуса
|0
|0
|Муньос Айхен
|0
|0
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глух Оскар
|2
|0.5
|Шимич Роко
|1 (1)
|0.25
|Кьергаард Мауриц
|0
|0
Карточки
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандес Карлос
|1
|0
|Мерино Микель
|1
|0
|Ариц Элустондо
|1
|0
|Траоре Амари
|1
|0
|Ле Норман Робен
|1
|0
|Субельдия Игор
|1
|0
|Браис Мендес
|1
|0
|Барренечеа Андер
|1
|0
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Павлович Страхинья
|2
|0
|Gerhard Struber
|2
|0
|Гурна-Дуат Люка
|2
|0
|Шимич Роко
|2
|0
|Беду Самсон
|2
|0
|Койта Секу
|1
|0
|Соле Умар
|1
|0
|Глух Оскар
|1
|0
Результаты матчей
Реал Сосьедад
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Ред Булл Зальцбург
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
1
Реал Сосьедад
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Ред Булл Зальцбург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
3
0
Реал Сосьедад
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Ред Булл Зальцбург
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
4
1
Голы по времени матча
Забито
4
3
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
3
75%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
7
3
6 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
4
57%
1
33%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Реал Сосьедад
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Альмерия - Реал Сосьедад 1:3 Реал Сосьедад - Бенфика 3:1 Реал Сосьедад - Барселона 0:1
Буньоль - Реал Сосьедад 0:1 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 2:2 Бенфика - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Ред Булл Зальцбург - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Атлетик Б 3:0 Валенсия - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Хетафе 4:3 Реал Сосьедад - Интер Милан 1:1 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 2:1 Реал Сосьедад - Гранада 5:3 Лас-Пальмас - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Реал Сосьедад - Жирона 1:1 Бетис - Реал Сосьедад 0:1
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ред Булл Зальцбург - Хартберг 3:2 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 0:0 Ред Булл Зальцбург - Интер Милан 0:1 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 0:2
Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:1 Ред Булл Зальцбург - Альтах 3:0 Интер Милан - Ред Булл Зальцбург 2:1 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 0:1 Ред Булл Зальцбург - Рид 1:0 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 2:2 Ред Булл Зальцбург - Реал Сосьедад 0:2 Аустрия Лустенау - Ред Булл Зальцбург 0:4 Аустрия Зальцбург - Ред Булл Зальцбург 0:4 Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 0:1 Бенфика - Ред Булл Зальцбург 0:2 Штурм Грац - Ред Булл Зальцбург 2:2 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:0 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 1:2 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:5 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 2:0
Результаты матчей
Реал Сосьедад
Ред Булл Зальцбург
Точный счет
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:2
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Реал Сосьедад
Ред Булл Зальцбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
13
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|3.
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|4.
|4
|0
|0
|4
|1 - 7
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|3.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|4.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|4.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|7 (2)
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|6
|Брага
|Брума Арминду
|5 (2)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|5 (1)
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|5 (1)
|Серветт
|Дулин Давид
|1 3
|Копенгаген
|Йелерт Элиас
|1 3
|Копенгаген
|Лерагер Лукас
|4
|Маккаби Хайфа
|Корню Пьер
|4
|Янг Бойз
|Лаупер Сандро
|1 2
Прогнозы на матч Реал Сосьедад - Ред Булл Зальцбург
Исход игры
Реал Сосьедад
95.1% (39)
Ничья
4.9% (2)
Ред Булл Зальцбург
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
71.05% (27)
Меньше
28.95% (11)
Обе команды забьют
Да
73.68% (28)
Нет
26.32% (10)
Популярный счёт
2:1 Реал Сосьедад
41.5% (17)
2:0 Реал Сосьедад
22% (9)
3:1 Реал Сосьедад
17.1% (7)
3:2 Реал Сосьедад
4.9% (2)
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