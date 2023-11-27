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  3. Лига чемпионов 2023-2024
Тур: 5. Стадион: .
Реал Сосьедад
 
Позже
Ред Булл Зальцбург
Прогнозы 41
Реал Сосьедад 95.1% (39)
X 4.9% (2)
Ред Булл Зальцбург 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Реал Сосьедад
Ничья
Ред Булл Зальцбург
1.55
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4.55
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7.00
Все Коэффициенты

История личных встреч

Реал Сосьедад
Ред Булл Зальцбург

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЧ
0:2
ЛЕ
2:1
ЛЕ
2:2

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1.33
1.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
54

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Браис Мендес 3 0.75
Оярсабаль Микель 2 0.5
Мерино Микель 1 0.25
Барренечеа Андер 1 0.25
Кубо Такефуса 0 0
Муньос Айхен 0 0
Ред Булл Зальцбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глух Оскар 2 0.5
Шимич Роко 1 (1) 0.25
Кьергаард Мауриц 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Карлос 1 0
Мерино Микель 1 0
Ариц Элустондо 1 0
Траоре Амари 1 0
Ле Норман Робен 1 0
Субельдия Игор 1 0
Браис Мендес 1 0
Барренечеа Андер 1 0
Ред Булл Зальцбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Павлович Страхинья 2 0
Gerhard Struber 2 0
Гурна-Дуат Люка 2 0
Шимич Роко 2 0
Беду Самсон 2 0
Койта Секу 1 0
Соле Умар 1 0
Глух Оскар 1 0

Результаты матчей

Реал Сосьедад
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Ред Булл Зальцбург
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
1
Реал Сосьедад
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Ред Булл Зальцбург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

3
0
Реал Сосьедад
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Ред Булл Зальцбург
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

4
1

Голы по времени матча

Забито

4
3
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
3
75%
1
33%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

7
3
6 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
4
57%
1
33%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Сосьедад
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Альмерия - Реал Сосьедад 1:3 Реал Сосьедад - Бенфика 3:1 Реал Сосьедад - Барселона 0:1
Буньоль - Реал Сосьедад 0:1 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 2:2 Бенфика - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Мальорка 1:0 Атлетико М - Реал Сосьедад 2:1 Ред Булл Зальцбург - Реал Сосьедад 0:2 Реал Сосьедад - Атлетик Б 3:0 Валенсия - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Хетафе 4:3 Реал Сосьедад - Интер Милан 1:1 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 2:1 Реал Сосьедад - Гранада 5:3 Лас-Пальмас - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Сельта 1:1 Реал Сосьедад - Жирона 1:1 Бетис - Реал Сосьедад 0:1
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ред Булл Зальцбург - Хартберг 3:2 Аустрия Вена - Ред Булл Зальцбург 0:0 Ред Булл Зальцбург - Интер Милан 0:1 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 0:2
Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:1 Ред Булл Зальцбург - Альтах 3:0 Интер Милан - Ред Булл Зальцбург 2:1 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 0:1 Ред Булл Зальцбург - Рид 1:0 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 2:2 Ред Булл Зальцбург - Реал Сосьедад 0:2 Аустрия Лустенау - Ред Булл Зальцбург 0:4 Аустрия Зальцбург - Ред Булл Зальцбург 0:4 Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 0:1 Бенфика - Ред Булл Зальцбург 0:2 Штурм Грац - Ред Булл Зальцбург 2:2 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 2:0 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 1:2 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:5 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 2:0

Результаты матчей

Реал Сосьедад
Ред Булл Зальцбург

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:2
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Реал Сосьедад
Ред Булл Зальцбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
3
1
3
2.5

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Сосьедад
 4 3 1 0 7 - 2 10
2.
Интер Милан
 4 3 1 0 5 - 2 10
3.
Ред Булл Зальцбург
 4 1 0 3 3 - 5 3
4.
Бенфика
 4 0 0 4 1 - 7 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Реал Сосьедад
 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Бенфика
 2 0 0 2 0 - 3 0
4.
Ред Булл Зальцбург
 2 0 0 2 0 - 3 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Сосьедад
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Интер Милан
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Ред Булл Зальцбург
 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Бенфика
 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 7 (2)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брага Брума Арминду 5 (2)
Атлетико М Мората Альваро 5 (1)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Серветт Дулин Давид 1 3
Копенгаген Йелерт Элиас 1 3
Копенгаген Лерагер Лукас 4
Маккаби Хайфа Корню Пьер 4
Янг Бойз Лаупер Сандро 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Реал Сосьедад - Ред Булл Зальцбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 ноября 2023, осталось 2 дня 13 часов 48 минут.



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    • Прогнозы 41
    Реал Сосьедад 95.1% (39)
    X 4.9% (2)
    Ред Булл Зальцбург 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Реал Сосьедад
    Ничья
    Ред Булл Зальцбург
    1.55
    Реклама, betcity.ru
    4.55
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    7.00
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    Прогнозы на матч Реал Сосьедад - Ред Булл Зальцбург

    Исход игры
    Реал Сосьедад
    95.1% (39)
    Ничья
    4.9% (2)
    Ред Булл Зальцбург
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.05% (27)
    Меньше
    28.95% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    73.68% (28)
    Нет
    26.32% (10)
    Популярный счёт
    2:1 Реал Сосьедад
    41.5% (17)
    2:0 Реал Сосьедад
    22% (9)
    3:1 Реал Сосьедад
    17.1% (7)
    3:2 Реал Сосьедад
    4.9% (2)
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    Реал Сосьедад
    Ред Булл Зальцбург
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