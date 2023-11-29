Зелиньски с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Симеоне головой сбросил мяч к центру штрафной площади, Лоботка под давлением соперника не успел завершить момент ударом по воротам.

Подвернул голеностоп при рывке Джуд Беллингем. Вышли на поле врачи "Реала", в составе мадридского клуба уже готовится замена, активно разминается Хоселу.

Четыре минуты добавил Франсуа Летексье к основному времени первого тайма.

Угловой у ворот "Реала". Зелиньски выполнил подачу на ближний угол вратарской, Карвахаль головой под давлением соперника смог выбить мяч к левому углу штрафной площади, где уже борьбу выиграли игроки мадридского клуба.

Кварацхелия на левом фланге у штрафной площади "Реала" огрел по ногам несчастного Беллингема.

Зелиньски пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч задел ногу Крооса, пролетел над перекладиной и ушёл на угловой.

Зелиньски с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Рюдигер неплохо выпрыгнул и гловой выбил мяч к линии штрафной площади, где уже борьбу окончательно вновь выиграли футболисты мадридского клуба.

Кварацхелия теперь уже перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника. У штрафной площади "Реала" Хвича проиграл борьбу Рюдигеру и нарушил правила.

Себальос разогнал атаку по правой половине поля и выполнил передачу к лицевой линии поля на ход Диасу, Браим выполнил подачу в центр штрафной площади, Ррахмани грамотно сыграл в обороне и головой выбил мяч подальше от своих ворот.

Ди Лоренцо с правого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Лунин грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

Натан совершил проход по левому флангу и затем центральный защитник "Наполи" под давлением соперника выполнил неудачный прострел в штрафную площадь, мяч ушёл за лицевую линию поля.

Замбо-Ангисса и Зелиньски попытались разогнать атаку по левой половине поля, но защитники "Реала" сыграли внимательно и перехватили мяч у своей штрафной площади.

Замбо-Ангисса с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, вновь защитники мадридского клуба сыграли без ошибок и перехватили мяч.

Лоботка перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Диаса.

Кварацхелия с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в спину Карвахалю и ушёл на угловой. Тем временем немного прихрамывать стал Беллингем.

Политано совершил проход вперёд по правому флангу после заброса от Зелиньски, далее Маттео выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, где никого из партнёров по команде не оказалось.

Политано на этот раз перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Реала" у штрафной площади мадридского клуба, правила были нарушены против Менди.

Диас на половине поля соперника нарушил правила против Симеоне, который отрабатывал в обороне.

Зелиньски получил небольшое повреждение в борьбе за мяч на половине поля "Реала" с Вальверде. После паузы Пётр показал, что он готов играть дальше.

Игроки "Наполи" вновь долго катают мяч в центре поля, а вот обострить пока что не получается.

Кварацхелия при смещении к радиусу штрафной площади отыгрался с Замбо-Ангисса, который прибежал на левую половину поля, а затем Хвича пробил по воротам, мяч попал в Алабу, который грамотно расположился перед соперником.

"Реал" сразу же провёл контратаку. Родриго разогнал атаку по левой половине поля и затем выполнил передачу к правому углу штрафной площади, Диас подработал мяч и пробил в левый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели.

Угловой у ворот "Наполи". Кроос выполнил подачу в центр штрафной площади, Рюдигер в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Ди Лоренцо.

Кварацхелия на своей половине поля нарушил правила против Диаса. "Реал" тщательно готовится к стандарту.

Без прямой подачи в штрафную площадь решили обойтись футболисты "Реала" на этот раз, но в итоге создать качественный момент на левом фланге игроки мадридского клуба не смогли.

25' Симеоне сместился на правый угол штрафной площади и достаточно плотно пробил в ближний угол ворот, Лунин отбил мяч к правому флангу.

24' Себальос в центре поля нарушил правила против Зелиньски. Игроки "Наполи" быстро разыграли стандарт.

23' "Реал" показал, почему он досрочно вышел из группы С, класс мадридского клуба по сравнению с соперниками достаточно значителен.

22' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:1!!! Беллингем!!! Кроос от центрального круга на половине поля "Наполи" выполнил передачу на ход Алабе по левой половине поля, Давид немного продвинулся вперёд и выполнил подачу в центр штрафной площади, Беллингем оторвался от защитников "Наполи" и в прыжке головой отправил мяч в левый угол ворот, Мерет вновь ничего не смог поделать.

21' "Реал" уже длительное время грамотно контролирует мяч в центре поля и собирают урожай из точных передач.

20' Вновь в среднем темпе решили начать играть команды, но, нельзя забывать, что для "Наполи" ничья в Мадриде будет за счастье.

19' Игроки "Наполи" перехватили контроль над мячом и пока что катают его в центре поля, а вот дальше гостям продвинуться уже очень трудно.

18' Диас в борьбе с Натаном оказался на газоне у левого угла штрафной площади "Наполи", Франсуа Летексье показал, что фол он не поставит.

17' Очень хорошее начало матча получилось в исполнении "Наполи" и "Реала", но теперь уже мадридский клуб начинает играть первым номером.

16' Беллингем разогнал по центру атаку "Реала" и затем выполнил передачу на правый угол штрафной площади, где был Карвахаль, Даниэль в касание выполнил прострел в центр штрафной, Родриго в касание пробил по воротам, на этот раз мяч полетел слишком высоко.

15' Кроос со стандарта выполнил подачу на левый угол штрафной площади, мяч полетел высоковато и в итоге создать голевой момент у игроков "Реала" не получилось.

14' Кварацхелия в борьбе за мяч на своей половине поля отмахнулся от Карвахаля. Франсуа Летексье всё видел и дал свисток в пользу "Реала".

13' ГО-О-О-О-ОЛ! 1:1!!! Родриго!!! Сразу же "Реал" ответил своим голом. Диас разогнал атаку по левой половине поля и выполнил передачу к левому углу штрафной площади Родриго, Родриго свою очередь сделал небольшое смещение в центр и затем прекрасно пробил под правую девятку, Мерет даже не прыгнул.

12' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1!!! Симеоне!!! Кварацхелия у левого угла штрафной площади отыгрался с Политано и пробил по воротам, мяч попал в ногу Рюдигеру и отскочил на левый фланг, Хвича выполнил подачу на дальний угол вратарской, Ди Лоренцо в касание сбросил мяч в центр вратарской, Симеоне в касание пробил по воротам, Лунин в прыжке достал мяч, но уже за линией ворот.

11' В достаточно среднем темпе работают команды на старте матча, никто и никуда торопиться сейчас не собирается.

10' Рюдигер из глубины поля выполнил заброс на ход Родриго по левой половине поля, Ди Лоренцо грамотно сыграл по позиции и перехватил мяч.

9' Симеоне в борьбе с Рюдигером в центре поля оказался на газоне на этот раз, вновь французский арбитр показал, что всё было в рамках правил.

8' Себальос на правом фланге под давлением Жезуса оказался на газоне, Франсуа Летексье показал, что нужно играть дальше.

7' Из центра поля последовал безадресный заброс на правый угол штрафной площади "Реала", игроки мадридского клуба спокойно дали мячу уйти за лицевую линию поля.

6' Попытались гости провести контратаку по правому флангу, но Политано не хватило поддержки, в итоге его накрыл Кроос и перехватил мяч.

5' Себальос с левой половины поля выполнил проникающую передачу на ближний угол штрафной площади, защитники "Наполи" внимательно сыграли в обороне и перехватили мяч.

4' Родриго по левой половине поля прошёл к линии штрафной площади и на исполнение пробил в ближний угол ворот, Мерет сыграл без ошибок и спокойно поймал мяч.

3' В параллельном матче группы С между собой играют берлинский "Унион" и португальская "Брага", но эта игра пока что не очень сильно важна для "Наполи".

2' Кроос выполнил заброс на ход Карвахалю по правому флангу, мяч полетел высоковато и в итоге ушёл в аут.