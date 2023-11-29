  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига чемпионов 2023-2024
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Летексье Франсуа
Реал Мадрид
2:1
Первый тайм: 45+'
Наполи
0'
0:1
9' Гол
Симеоне Джованни
1:1
11' Гол
Родриго
2:1
22' Гол
Беллингем Джуд

Ход матча

9'
0:1
Симеоне Джованни
(Ди Лоренцо Джованни)
11'
Родриго
(Диас Браим)
1:1
22'
Беллингем Джуд
(Алаба Давид)
2:1

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Прогнозы 214
Реал Мадрид 84.6% (181)
X 8.9% (19)
Наполи 6.5% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реал Мадрид
Ничья
Наполи
1.81
Реклама, ligastavok.ru
5.50
Реклама, betcity.ru
4.40
Реклама, tennisi.bet
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Лунин
Андрей
2
Карвахаль
Даниэль
22
Рюдигер
Антонио
4
Алаба
Давид
23
Менди
Ферлан
15
Вальверде
Федерико
8
Кроос
Тони
19
Себальос
Дани
5
Беллингем
Джуд
21
Диас
Браим
11
Родриго
1
Мерет
Алекс
22
Ди
Лоренцо
Джованни
13
Ррахмани
Амир
3
Натан
5
Жуан
Жезус
99
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
68
Лоботка
Станислав
20
Зелиньски
Пётр
21
Политано
Маттео
18
Симеоне
Джованни
77
Кварацхелия
Хвича
Реал Мадрид
4-2-2-2
Наполи
4-3-3

История личных встреч

Реал Мадрид
Наполи

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
2:3
ЛЧ
1:3
ЛЧ
3:1

Голы

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

3
3

Среднее время на гол

30
30

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

2
2.33

Тотал матчей

4.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

45
38

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беллингем Джуд 4 0.8
Родриго 3 0.6
Винисиус Жуниор 2 0.4
Диас Браим 1 0.2
Алаба Давид 0 0
Васкес Лукас 0 0
Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ди Лоренцо Джованни 1 0.2
Политано Маттео 1 0.2
Симеоне Джованни 1 0.2
Эстигор Лео 1 0.2
Распадори Джакомо 1 0.2
Зелиньски Пётр 1 (1) 0.2
Руй Мариу 0 0
Осимхен Виктор 0 0
Кварацхелия Хвича 0 0

Карточки

Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камавинга Эдуардо 2 0
Начо Фернандес 1 0
Аррисабалага Кепа 1 0
Васкес Лукас 1 0
Тчуамени Орельен 1 0
Беллингем Джуд 1 0
Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жуан Жезус 1 0
Политано Маттео 1 0
Симеоне Джованни 1 0
Натан 1 0
Ррахмани Амир 1 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0
Осимхен Виктор 1 0
Оливера Матиас 1 0
Распадори Джакомо 1 0

Результаты матчей

Реал Мадрид
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Наполи
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0
Реал Мадрид
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Наполи
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
1
Реал Мадрид
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Наполи
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

4
1

Голы по времени матча

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

8
6
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
1
17%
16-30
1
13%
2
33%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
2
25%
1
17%
61-75
1
13%
1
17%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Кадис - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Валенсия 5:1 Реал Мадрид - Брага 3:0 Реал Мадрид - Райо Вальекано 0:0
Барселона - Реал Мадрид 1:2 Брага - Реал Мадрид 1:2 Севилья - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Осасуна 4:0 Наполи - Реал Мадрид 2:3 Жирона - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Лас-Пальмас 2:0 Атлетико М - Реал Мадрид 3:1 Реал Мадрид - Унион Берлин 1:0 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 2:1 Реал Мадрид - Хетафе 2:1 Сельта - Реал Мадрид 0:1 Альмерия - Реал Мадрид 1:3 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Ювентус - Реал Мадрид 3:1 Реал Мадрид - Барселона 0:3
Наполи
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Аталанта - Наполи 1:2 Наполи - Эмполи 0:1 Наполи - Унион Берлин 1:1 Салернитана - Наполи 0:2
Наполи - Милан 2:2 Унион Берлин - Наполи 0:1 Верона - Наполи 1:3 Наполи - Фиорентина 1:3 Наполи - Реал Мадрид 2:3 Лечче - Наполи 0:4 Наполи - Удинезе 4:1 Болонья - Наполи 0:0 Брага - Наполи 1:2 Дженоа - Наполи 2:2 Наполи - Лацио 1:2 Наполи - Сассуоло 2:0 Фрозиноне - Наполи 1:3 Наполи - Аполлон 2:0 Наполи - Аугсбург 1:0 Наполи - Жирона 1:1

Результаты матчей

Реал Мадрид
Наполи

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Реал Мадрид
Наполи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
2
2
2
2.5

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 2:1 5 5 0 0 11 - 4 15
2.
Наполи
 1:2 5 2 1 2 7 - 7 7
3.
Унион Берлин
 1:0 5 1 1 3 4 - 6 4
4.
Брага
 0:1 5 1 0 4 5 - 10 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 2:1 3 3 0 0 6 - 1 9
2.
Наполи
 1:2 2 0 1 1 3 - 4 1
3.
Унион Берлин
 1:0 2 0 0 2 2 - 4 0
4.
Брага
 0:1 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 2:1 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
Наполи
 1:2 3 2 0 1 4 - 3 6
3.
Унион Берлин
 1:0 3 1 1 1 2 - 2 4
4.
Брага
 0:1 2 1 0 1 3 - 5 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 7 (2)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брага Брума Арминду 5 (2)
Атлетико М Мората Альваро 5 (1)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Севилья Окампос Лукас 1 3
Серветт Дулин Давид 1 3
Копенгаген Йелерт Элиас 1 3
Копенгаген Лерагер Лукас 4
Маккаби Хайфа Корню Пьер 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Угловой
    45'
    Зелиньски с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Рюдигер неплохо выпрыгнул и гловой выбил мяч к линии штрафной площади, где уже борьбу окончательно вновь выиграли футболисты мадридского клуба. 
  • Опасный момент
    45'
    Зелиньски пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч задел ногу Крооса, пролетел над перекладиной и ушёл на угловой. 
  • Фол, нарушение
    45'
    Кварацхелия на левом фланге у штрафной площади "Реала" огрел по ногам несчастного Беллингема.
  • Угловой
    45'
    Угловой у ворот "Реала". Зелиньски выполнил подачу на ближний угол вратарской, Карвахаль головой под давлением соперника смог выбить мяч к левому углу штрафной площади, где уже борьбу выиграли игроки мадридского клуба. 
  • Дополнительное время
    45'
    Четыре минуты добавил Франсуа Летексье к основному времени первого тайма. 
  • 45'
    Подвернул голеностоп при рывке Джуд Беллингем. Вышли на поле врачи "Реала", в составе мадридского клуба уже готовится замена, активно разминается Хоселу. 
  • Угловой
    44'
    Зелиньски с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Симеоне головой сбросил мяч к центру штрафной площади, Лоботка под давлением соперника не успел завершить момент ударом по воротам. 
  • Травма, повреждение
    43'
    Кварацхелия с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в спину Карвахалю и ушёл на угловой. Тем временем немного прихрамывать стал Беллингем. 
  • Фол, нарушение
    42'
    Лоботка перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Диаса. 
  • 41'
    Замбо-Ангисса с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, вновь защитники мадридского клуба сыграли без ошибок и перехватили мяч. 
  • 40'
    Замбо-Ангисса и Зелиньски попытались разогнать атаку по левой половине поля, но защитники "Реала" сыграли внимательно и перехватили мяч у своей штрафной площади. 
  • 39'
    Натан совершил проход по левому флангу и затем центральный защитник "Наполи" под давлением соперника выполнил неудачный прострел в штрафную площадь, мяч ушёл за лицевую линию поля. 
  • 38'
    Ди Лоренцо с правого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Лунин грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • 37'
    Себальос разогнал атаку по правой половине поля и выполнил передачу к лицевой линии поля на ход Диасу, Браим выполнил подачу в центр штрафной площади, Ррахмани грамотно сыграл в обороне и головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
  • Фол, нарушение
    36'
    Кварацхелия теперь уже перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника. У штрафной площади "Реала" Хвича проиграл борьбу Рюдигеру и нарушил правила. 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 35'
      Без прямой подачи в штрафную площадь решили обойтись футболисты "Реала" на этот раз, но в итоге создать качественный момент на левом фланге игроки мадридского клуба не смогли. 
    • Фол, нарушение
      34'
      Кварацхелия на своей половине поля нарушил правила против Диаса. "Реал" тщательно готовится к стандарту. 
    • Угловой
      33'
      Угловой у ворот "Наполи". Кроос выполнил подачу в центр штрафной площади, Рюдигер в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Ди Лоренцо. 
    • 32'
      "Реал" сразу же провёл контратаку. Родриго разогнал атаку по левой половине поля и затем выполнил передачу к правому углу штрафной площади, Диас подработал мяч и пробил в левый угол ворот, мяч ушёл в сторону от цели. 
    • 31'
      Кварацхелия при смещении к радиусу штрафной площади отыгрался с Замбо-Ангисса, который прибежал на левую половину поля, а затем Хвича пробил по воротам, мяч попал в Алабу, который грамотно расположился перед соперником. 
    • 30'
      Игроки "Наполи" вновь долго катают мяч в центре поля, а вот обострить пока что не получается. 
    • Травма, повреждение
      29'
      Зелиньски получил небольшое повреждение в борьбе за мяч на половине поля "Реала" с Вальверде. После паузы Пётр показал, что он готов играть дальше. 
    • Фол, нарушение
      28'
      Диас на половине поля соперника нарушил правила против Симеоне, который отрабатывал в обороне. 
    • Фол, нарушение
      27'
      Политано на этот раз перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Реала" у штрафной площади мадридского клуба, правила были нарушены против Менди. 
    • 26'
      Политано совершил проход вперёд по правому флангу после заброса от Зелиньски, далее Маттео выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, где никого из партнёров по команде не оказалось. 
    • Опасный момент
      25'
      Симеоне сместился на правый угол штрафной площади и достаточно плотно пробил в ближний угол ворот, Лунин отбил мяч к правому флангу. 
    • Фол, нарушение
      24'
      Себальос в центре поля нарушил правила против Зелиньски. Игроки "Наполи" быстро разыграли стандарт. 
    • 23'
      "Реал" показал, почему он досрочно вышел из группы С, класс мадридского клуба по сравнению с соперниками достаточно значителен. 
    • Описание гола
      22'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2:1!!! Беллингем!!! Кроос от центрального круга на половине поля "Наполи" выполнил передачу на ход Алабе по левой половине поля, Давид немного продвинулся вперёд и выполнил подачу в центр штрафной площади, Беллингем оторвался от защитников "Наполи" и в прыжке головой отправил мяч в левый угол ворот, Мерет вновь ничего не смог поделать. 
    • 21'
      "Реал" уже длительное время грамотно контролирует мяч в центре поля и собирают урожай из точных передач. 
    • 20'
      Вновь в среднем темпе решили начать играть команды, но, нельзя забывать, что для "Наполи" ничья в Мадриде будет за счастье. 
    • 19'
      Игроки "Наполи" перехватили контроль над мячом и пока что катают его в центре поля, а вот дальше гостям продвинуться уже очень трудно. 
    • Судья
      18'
      Диас в борьбе с Натаном оказался на газоне у левого угла штрафной площади "Наполи", Франсуа Летексье показал, что фол он не поставит. 
    • 17'
      Очень хорошее начало матча получилось в исполнении "Наполи" и "Реала", но теперь уже мадридский клуб начинает играть первым номером. 
    • 16'
      Беллингем разогнал по центру атаку "Реала" и затем выполнил передачу на правый угол штрафной площади, где был Карвахаль, Даниэль в касание выполнил прострел в центр штрафной, Родриго в касание пробил по воротам, на этот раз мяч полетел слишком высоко. 
    • 15'
      Кроос со стандарта выполнил подачу на левый угол штрафной площади, мяч полетел высоковато и в итоге создать голевой момент у игроков "Реала" не получилось. 
    • Фол, нарушение
      14'
      Кварацхелия в борьбе за мяч на своей половине поля отмахнулся от Карвахаля. Франсуа Летексье всё видел и дал свисток в пользу "Реала". 
    • Описание гола
      13'
      ГО-О-О-О-ОЛ! 1:1!!! Родриго!!! Сразу же "Реал" ответил своим голом. Диас разогнал атаку по левой половине поля и выполнил передачу к левому углу штрафной площади Родриго, Родриго свою очередь сделал небольшое смещение в центр и затем прекрасно пробил под правую девятку, Мерет даже не прыгнул. 
    • Описание гола
      12'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 0:1!!! Симеоне!!! Кварацхелия у левого угла штрафной площади отыгрался с Политано и пробил по воротам, мяч попал в ногу Рюдигеру и отскочил на левый фланг, Хвича выполнил подачу на дальний угол вратарской, Ди Лоренцо в касание сбросил мяч в центр вратарской, Симеоне в касание пробил по воротам, Лунин в прыжке достал мяч, но уже за линией ворот. 
    • 11'
      В достаточно среднем темпе работают команды на старте матча, никто и никуда торопиться сейчас не собирается. 
    • 10'
      Рюдигер из глубины поля выполнил заброс на ход Родриго по левой половине поля, Ди Лоренцо грамотно сыграл по позиции и перехватил мяч. 
    • 9'
      Симеоне в борьбе с Рюдигером в центре поля оказался на газоне на этот раз, вновь французский арбитр показал, что всё было в рамках правил. 
    • Судья
      8'
      Себальос на правом фланге под давлением Жезуса оказался на газоне, Франсуа Летексье показал, что нужно играть дальше. 
    • 7'
      Из центра поля последовал безадресный заброс на правый угол штрафной площади "Реала", игроки мадридского клуба спокойно дали мячу уйти за лицевую линию поля. 
    • 6'
      Попытались гости провести контратаку по правому флангу, но Политано не хватило поддержки, в итоге его накрыл Кроос и перехватил мяч. 
    • 5'
      Себальос с левой половины поля выполнил проникающую передачу на ближний угол штрафной площади, защитники "Наполи" внимательно сыграли в обороне и перехватили мяч. 
    • 4'
      Родриго по левой половине поля прошёл к линии штрафной площади и на исполнение пробил в ближний угол ворот, Мерет сыграл без ошибок и спокойно поймал мяч. 
    • 3'
      В параллельном матче группы С между собой играют берлинский "Унион" и португальская "Брага", но эта игра пока что не очень сильно важна для "Наполи". 
    • 2'
      Кроос выполнил заброс на ход Карвахалю по правому флангу, мяч полетел высоковато и в итоге ушёл в аут. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная игра в Мадриде. У "Реала" есть проблемы из-за немалого количества травмированных игроков, а поэтому у "Наполи" сегодня действительно могут быть неплохие шансы зацепиться за ничью в Мадриде. 
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Santiago Bernabeu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 56% завершится победой Реал Мадрид.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.77. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      1.77 ПОСТАВИТЬ
    Где смотреть матч Реал Мадрид 2:1 Наполи онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Реал Мадрид 2:1 Наполи

    Исход игры
    Реал Мадрид
    84.6% (181)
    Ничья
    8.9% (19)
    Наполи
    6.5% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    78.07% (89)
    Меньше
    21.93% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    81.58% (93)
    Нет
    18.42% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Реал Мадрид
    33.6% (72)
    1:0 Реал Мадрид
    5.6% (12)
    3:1 Реал Мадрид
    4.2% (9)
    2:0 Реал Мадрид
    3.7% (8)
    1:1 Ничья
    2.3% (5)
    2:2 Ничья
    1.4% (3)
    3:2 Реал Мадрид
    0.9% (2)
    1:2 Наполи
    0.9% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Реал Мадрид
    Наполи
    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     