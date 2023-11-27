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Тур: 5. Стадион: .
Реал Мадрид
 
Позже
Наполи
Прогнозы 41
Реал Мадрид 87.8% (36)
X 12.2% (5)
Наполи 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Реал Мадрид
Ничья
Наполи
1.88
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4.00
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4.20
Все Коэффициенты

История личных встреч

Реал Мадрид
Наполи

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
2:3
ЛЧ
1:3
ЛЧ
3:1

Голы

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

3
3

Среднее время на гол

30
30

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

2
2.33

Тотал матчей

4.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

45
38

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беллингем Джуд 3 0.75
Винисиус Жуниор 2 0.5
Родриго 2 0.5
Диас Браим 1 0.25
Васкес Лукас 0 0
Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ди Лоренцо Джованни 1 0.25
Политано Маттео 1 0.25
Эстигор Лео 1 0.25
Распадори Джакомо 1 0.25
Зелиньски Пётр 1 (1) 0.25
Руй Мариу 0 0
Осимхен Виктор 0 0
Кварацхелия Хвича 0 0

Карточки

Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камавинга Эдуардо 2 0
Начо Фернандес 1 0
Аррисабалага Кепа 1 0
Васкес Лукас 1 0
Тчуамени Орельен 1 0
Беллингем Джуд 1 0
Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жуан Жезус 1 0
Политано Маттео 1 0
Симеоне Джованни 1 0
Натан 1 0
Ррахмани Амир 1 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0
Осимхен Виктор 1 0
Оливера Матиас 1 0
Распадори Джакомо 1 0

Результаты матчей

Реал Мадрид
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Наполи
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0
Реал Мадрид
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Наполи
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
1
Реал Мадрид
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Наполи
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

4
1

Голы по времени матча

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

8
6
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
1
17%
16-30
1
13%
2
33%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
2
25%
1
17%
61-75
1
13%
1
17%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Реал Мадрид
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Кадис - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Валенсия 5:1 Реал Мадрид - Брага 3:0 Реал Мадрид - Райо Вальекано 0:0
Барселона - Реал Мадрид 1:2 Брага - Реал Мадрид 1:2 Севилья - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Осасуна 4:0 Наполи - Реал Мадрид 2:3 Жирона - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Лас-Пальмас 2:0 Атлетико М - Реал Мадрид 3:1 Реал Мадрид - Унион Берлин 1:0 Реал Мадрид - Реал Сосьедад 2:1 Реал Мадрид - Хетафе 2:1 Сельта - Реал Мадрид 0:1 Альмерия - Реал Мадрид 1:3 Атлетик Б - Реал Мадрид 0:2 Ювентус - Реал Мадрид 3:1 Реал Мадрид - Барселона 0:3
Наполи
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Аталанта - Наполи 1:2 Наполи - Эмполи 0:1 Наполи - Унион Берлин 1:1 Салернитана - Наполи 0:2
Наполи - Милан 2:2 Унион Берлин - Наполи 0:1 Верона - Наполи 1:3 Наполи - Фиорентина 1:3 Наполи - Реал Мадрид 2:3 Лечче - Наполи 0:4 Наполи - Удинезе 4:1 Болонья - Наполи 0:0 Брага - Наполи 1:2 Дженоа - Наполи 2:2 Наполи - Лацио 1:2 Наполи - Сассуоло 2:0 Фрозиноне - Наполи 1:3 Наполи - Аполлон 2:0 Наполи - Аугсбург 1:0 Наполи - Жирона 1:1

Результаты матчей

Реал Мадрид
Наполи

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Реал Мадрид
Наполи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
2
2
2
2.5

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 4 4 0 0 9 - 3 12
2.
Наполи
 4 2 1 1 6 - 5 7
3.
Брага
 4 1 0 3 5 - 9 3
4.
Унион Берлин
 4 0 1 3 3 - 6 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Наполи
 2 0 1 1 3 - 4 1
3.
Унион Берлин
 2 0 0 2 2 - 4 0
4.
Брага
 2 0 0 2 2 - 4 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Реал Мадрид
 2 2 0 0 5 - 3 6
3.
Брага
 2 1 0 1 3 - 5 3
4.
Унион Берлин
 2 0 1 1 1 - 2 1
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 7 (2)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брага Брума Арминду 5 (2)
Атлетико М Мората Альваро 5 (1)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Серветт Дулин Давид 1 3
Копенгаген Йелерт Элиас 1 3
Копенгаген Лерагер Лукас 4
Маккаби Хайфа Корню Пьер 4
Янг Бойз Лаупер Сандро 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Наполи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 ноября 2023, осталось 2 дня 13 часов 48 минут.



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    • Прогнозы 41
    Реал Мадрид 87.8% (36)
    X 12.2% (5)
    Наполи 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Реал Мадрид
    Ничья
    Наполи
    1.88
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    4.00
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    Прогнозы на матч Реал Мадрид - Наполи

    Исход игры
    Реал Мадрид
    87.8% (36)
    Ничья
    12.2% (5)
    Наполи
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    74.36% (29)
    Меньше
    25.64% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    79.49% (31)
    Нет
    20.51% (8)
    Популярный счёт
    2:1 Реал Мадрид
    58.5% (24)
    1:0 Реал Мадрид
    12.2% (5)
    3:1 Реал Мадрид
    7.3% (3)
    2:0 Реал Мадрид
    7.3% (3)
    1:1 Ничья
    4.9% (2)
    2:2 Ничья
    4.9% (2)
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    Реал Мадрид
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