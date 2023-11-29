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  3. Лига чемпионов 2023-2024
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Трейманис Андрис
Бенфика
3:0
Первый тайм: 45+'
Интер Милан
0'
1:0
5' Гол
Мариу Жоау
2:0
13' Гол
Мариу Жоау
3:0
34' Гол
Мариу Жоау

Ход матча

5'
Мариу Жоау
(Тенгстедт Каспер)
1:0
13'
Мариу Жоау
2:0
34'
Мариу Жоау
(Тенгстедт Каспер)
3:0

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Прогнозы 144
Бенфика 12.5% (18)
X 28.5% (41)
Интер Милан 59% (85)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Бенфика
Ничья
Интер Милан
3.20
7.84
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71.42
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Трубин
Анатолий
8
Эурснес
Фредрик
4
Силва
Антониу
30
Отаменди
Николас
5
Родригес
Фелипе
II
61
Флорентину
87
Невеш
Жоау
11
Ди
Мария
Анхель
27
Силва
Рафа
20
Мариу
Жоау
19
Тенгстедт
Каспер
77
Аудеро
Эмиль
31
Биссек
Янн-Аурель
6
Де
Врей
Стефан
15
Ачерби
Франческо
36
Дармиан
Маттео
16
Фраттези
Давиде
21
Аслани
Кристьян
14
Классен
Дэви
30
Аугусто
Карлос
70
Санчес
Алексис
8
Арнаутович
Марко
Бенфика
4-2-3-1
Интер Милан
3-5-2

История личных встреч

Бенфика
Интер Милан

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛЧ
1:0
ЛЧ
3:3
ЛЧ
0:2

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1.33
1.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
54

Бомбардиры внутри турнира

Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мариу Жоау 2 0.4
Силва Рафа 1 0.2
Отаменди Николас 0 0
Тенгстедт Каспер 0 0
Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 2 (1) 0.33
Санчес Алексис 1 0.17
Тюрам Маркус 1 0.17
Чалханоглу Хакан 1 (1) 0.17
Фраттези Давиде 0 0
Дюмфрис Дензел 0 0

Карточки

Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силва Антониу 0 1
Отаменди Николас 1 0
Бернат Хуан 1 0
Силва Рафа 1 0
Флорентину 1 0
Трубин Анатолий 1 0
Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Индзаги Симоне 2 0
Мхитарян Генрих 2 0
Барелла Николо 2 0
Аслани Кристьян 2 0
Лукаку Ромелу 1 0
Чалханоглу Хакан 1 0
Павар Бенжамен 1 0
Онана Андре 1 0
Дюмфрис Дензел 1 0
Мартинес Лаутаро 1 0
Биссек Янн-Аурель 1 0

Результаты матчей

Бенфика
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Интер Милан
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Бенфика
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Интер Милан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
3
Бенфика
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Интер Милан
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
4

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
3
43%
1
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
2
29%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бенфика
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Бенфика - Фамаликан 2:0 Бенфика - Спортинг Л 2:1 Реал Сосьедад - Бенфика 3:1 Шавиш - Бенфика 0:2
Арока - Бенфика 0:2 Бенфика - Каса Пия 1:1 Бенфика - Реал Сосьедад 0:1 Луситания - Бенфика 1:4 Эшторил - Бенфика 0:1 Интер Милан - Бенфика 1:0 Бенфика - Порту 1:0 Портимоненсе - Бенфика 1:3 Бенфика - Ред Булл Зальцбург 0:2 Визела - Бенфика 1:2 Бенфика - Витория Гимарайнш 4:0 Жил Висенте - Бенфика 2:3 Бенфика - Эштрела 2:0 Боавишта - Бенфика 3:2 Бенфика - Порту 2:0 Фейеноорд - Бенфика 2:1
Интер Милан
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Ювентус - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Фрозиноне 2:0 Ред Булл Зальцбург - Интер Милан 0:1 Аталанта - Интер Милан 1:2
Интер Милан - Рома 1:0 Интер Милан - Ред Булл Зальцбург 2:1 Торино - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Болонья 2:2 Интер Милан - Бенфика 1:0 Салернитана - Интер Милан 0:4 Интер Милан - Сассуоло 1:2 Эмполи - Интер Милан 0:1 Реал Сосьедад - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Милан 5:1 Интер Милан - Фиорентина 4:0 Кальяри - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Монца 2:0 Интер Милан - Эгнатия 4:2 Ред Булл Зальцбург - Интер Милан 3:4 ПСЖ - Интер Милан 1:2

Результаты матчей

Бенфика
Интер Милан

Точный счет

0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Бенфика
Интер Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
4
1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Сосьедад
 0:0 5 3 2 0 7 - 2 11
2.
Интер Милан
 0:3 5 3 1 1 5 - 5 10
3.
Ред Булл Зальцбург
 0:0 5 1 1 3 3 - 5 4
4.
Бенфика
 3:0 5 1 0 4 4 - 7 3

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 0:3 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Реал Сосьедад
 0:0 3 1 2 0 4 - 2 5
3.
Бенфика
 3:0 3 1 0 2 3 - 3 3
4.
Ред Булл Зальцбург
 0:0 2 0 0 2 0 - 3 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Сосьедад
 0:0 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Ред Булл Зальцбург
 0:0 3 1 1 1 3 - 2 4
3.
Интер Милан
 0:3 3 1 1 1 2 - 4 4
4.
Бенфика
 3:0 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 7 (2)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брага Брума Арминду 5 (2)
Атлетико М Мората Альваро 5 (1)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Севилья Окампос Лукас 1 3
Серветт Дулин Давид 1 3
Копенгаген Йелерт Элиас 1 3
Копенгаген Лерагер Лукас 4
Маккаби Хайфа Корню Пьер 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Мариу снова на грудь мяч принял после паса с правого края. Но настиг его игрок "Интера", который сумел вынести мяч в центр поля. Очень плохой первый тайм от миланцев. 
  • Фол, нарушение
    45'
    Дармиан в центре поля нарушает правила против соперника. Это снова остановка в нашей встрече. Мог и желтую схлопотать тут футболист "Интера", но рефери его пожалел.
  • Дополнительное время
    45'
    Четыре минуты добавлено к первому тайму.
  • Угловой
    44'
    Есть удар! Санчес отправил мяч в штрафую в результате розыгрыша корнера, откуда Карлос Аугусто вторым касанием пробивал под перекладину. Мог забивать "Интер", но футболист этой команды не попал. 
  • Угловой
    43'
    Угловой подал сейчас "Интер". Последовал навес в центр штрафной. Один из игроков "Бенфики" снова мяч на угловой выбивает. Санчес его подаст. 
  • 42'
    Мариу хочет забить еще. Предлагает он постоянно себя в атаке, и часто играют в его сторону партнеры, понимая, что португалец поймал кураж. 
  • 40'
    Аслани отдал на Фраттези, тот с правого края выполнял прострельный пас в центр штрафной, где Рафа Силва спокойно мяч в центр поля выбивает. 
  • 39'
    Дармиану показалось, что соперник сейчас подыграл себе рукой, выполняя отбор мяча. Судья не стал давать свистка в этой ситуации, хотя следовало бы это сделать.
  • 38'
    До этого матча Мариу не забивал голов в ворота соперников в Лиге чемпионов, а тут расщедрился сразу на три мяча. Действительно здорово играет футболист "Бенфики". 
  • 36'
    Фраттези отдал мяч на Арнаутовича, который, простреливал с правой бровки в центр штрафной, но попал в ногу защитнику. Сфера выкатилась в аут, за пределы поля. 
  • 35'
    "Интер"! Ау? Где ты? Оборона миланцев сегодня представляет собой решето. Увидим ли мы, наконец, надежную игру миланцев в этом матче?
  • 3 гола - хет-трик!
    34'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МАРИУ! 3:0!
    Все долги футбольная фортуна Жоау раздает. После передачи с правого края мяч снова просочился во вратарскую "Интера". По счастливой для "Бенфики" случайности мяч прилетел к Жоау, который переправил сферу в сетку! Это хет-трик!
  • 33'
    Нет, ну продолжает активно лиссабонская команда грузить мяч в штрафную "Интера". После подачи от Мариу в центр головой в центре сыграл Фраттези.
  • 32'
    "Бенфика" снова в атаке себя пытается проявить. Ди Мария выполнил подачу в центр штрафной, где были только игроки "Интера". Последовал вынос. 
  • 30'
    Оба гола Мариу нам показывают режиссеры тем временем. В обоих ситуациях 20-й номер "Бенфики" действовал максимально эффективно. 2 удара - 2 гола у него сегодня. 
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    • Судья
      29'
      Биссек на скорости снес своего соперника на газон. Интересно, что судья не стал фиксировать сейчас фола. Желтой карточки игроку "Интера" не показано также. 
    • Угловой
      28'
      Угловой не самым лучшим образом разыграл "Интер". Стоило только с мячом встретиться португальцам, как тут же они попали под прессинг и игрового снаряда лишились. 
    • Опасный момент
      27'
      МОМЕНТИЩЕ! Фраттези отдал мяч на Арнаутовича, который с правого края штрафной выстреливал в ближний угол ворот соперника, но попал во вратаря "Бенфики". 
    • 25'
      Пытаются уже миланцы своего соперника прессинговать, но этого давления не хватает даже для того, чтобы снаряд забрать под свой контроль.
    • Опасный момент
      24'
      МОМЕНТИЩЕ! Ди Мария! Классный удар по воротам соперника он нанес. Мариу головой скинул снаряд в центр, откуда Анхель метров с 22-х направил мяч чуть правее цели!
    • 23'
      Рафа Силва по левому флангу был запущен в забег, но на сей раз Аудеро вовремя вышел из рамки. Сферу он сумел зафиксировать в свои перчатки.
    • 22'
      "Бенфика" пока целиком и полностью преимуществом на поле владеет. "Орлы" даже сейчас, при счете 2:0 продолжают атаковать, держа в страхе оборону оппонента. 
    • 20'
      Аудеро после подачи Ди Марии с правого края сыграл уверенно на выходе. Спокойно голкипер мяч в свои перчатки забрал, обозначив присутствие в воротах. 
    • 19'
      Де Врей в этом сезоне не является у "Интера" игроком основного состава, и пока с ним в обороне миланцы показывают слабую игру в Лиссабоне сегодня. Два гола "нерадзурри" в свои ворота уже получили.
    • Фол, нарушение
      18'
      А вот со стороны самого Арнаутовича уже фол фиксируется. Причем по ноге он Невешу заехал откровенно грубо. В руках рефери не появилось карточки, хотя она могла вполне возникнуть.
    • Фол, нарушение
      16'
      Арнаутович оказался на газоне. Всем своим видом показывал Марко, что против него правила нарушались, но судейский корпус реагировать не стал. 
    • 15'
      2:0 получили игроки "Интера" в самом начале матча, и это точно не самая радужная перспектива для миланской команды, которая, на минуточку, еще продолжает бороться с "Реал Сосьедадом" за первую строчку в квартете. 
    • 2 гола - дубль!
      14'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МАРИУ! 2:0!
      Как же слабо смотрится "Интер" в таком составе! Снова мяч в правого края просачивается в штрафную "Интера". Жоау оказывается на ударной позиции и с близкого расстояния спокойно расстреливает Аудеро!
    • 13'
      Снова перевод Ди Марии с правого фланга на левый. Оттуда Родригес подавал мяч на дальний угол вратарской, где были только игроки "Интера". 
    • 12'
      Арнаутовичу теперь дают нанести удар по рамке противники - мяч не ложится на ногу игроку "Интера", улетая намного выше рамки. Попытка не самая удачная. 
    • 10'
      Дальний удар по воротам соперника Классен нанес. Вратарь "Бенфики" занял в рамке верную позицию и смог среагировать на выстрел оппонента.
    • 9'
      Продолжает гнать вперед лиссабонский коллектив. Пропустил "Интер" быстрый гол в свои ворота, и теперь вынужден идти вперед и отыгрываться. 
    • Описание гола
      8'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МАРИУ! 1:0!
      Огромный минус в свой пассив записывает боковой судья, зафиксировавший офсайд, которого не было и в помине. Ну, а "Бенфика" забивает гол в ворота миланского коллектива. После навес с правого края Тенстенд отдал головой пас на Мариу, и тот в касание переправляет сферу в сетку!
    • Офсайд
      6'
      Жоау Мариу забивает гол сейчас, но судьи его отменяют. Офсайд что ли был? По первым ощущениям, у португальца "вне игры" не было и подавно. 
    • 5'
      Далеко не основной состав сегодня у "Интера". Сделали ротацию миланцы с целью поберечь силы основных игроков. Все-таки впереди важнейший матч против "Наполи".
    • 4'
      Активничал на правом фланге Ди Мария. Выполнял аргентинец подачу с бровки в центр штрафной, но один из защитников миланцев до снаряда добрался. 
    • 3'
      Наседает сейчас "Бенфика" на ворота соперника, но пока в обороне "Интер" справляется с наступлением оппонента. "Орлы" мотивированы первые очки набрать в этой дуэли. 
    • 2'
      Футболисты "Бенфики" предстали сегодня на поле в бело-красных цветах, в то время, как игроки "Интера" вышли на футбольный газон в черно-синем обмундировании.
    • Первый тайм начался
      1'
      Встреча в Лиссабоне со свистком рефери стартовала! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio da Luz. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бенфика 3:0 Интер Милан

    Исход игры
    Бенфика
    12.5% (18)
    Ничья
    28.5% (41)
    Интер Милан
    59% (85)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.37% (54)
    Меньше
    52.63% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    78.95% (90)
    Нет
    21.05% (24)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    25% (36)
    1:2 Интер Милан
    25% (36)
    0:1 Интер Милан
    11.1% (16)
    2:1 Бенфика
    4.9% (7)
    2:2 Ничья
    3.5% (5)
    0:2 Интер Милан
    2.8% (4)
    1:3 Интер Милан
    2.8% (4)
    1:0 Бенфика
    2.8% (4)
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