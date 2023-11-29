Аслани отдал на Фраттези, тот с правого края выполнял прострельный пас в центр штрафной, где Рафа Силва спокойно мяч в центр поля выбивает.

Мариу хочет забить еще. Предлагает он постоянно себя в атаке, и часто играют в его сторону партнеры, понимая, что португалец поймал кураж.

Угловой подал сейчас "Интер". Последовал навес в центр штрафной. Один из игроков "Бенфики" снова мяч на угловой выбивает. Санчес его подаст.

Есть удар! Санчес отправил мяч в штрафую в результате розыгрыша корнера, откуда Карлос Аугусто вторым касанием пробивал под перекладину. Мог забивать "Интер", но футболист этой команды не попал.

Дармиан в центре поля нарушает правила против соперника. Это снова остановка в нашей встрече. Мог и желтую схлопотать тут футболист "Интера", но рефери его пожалел.

Мариу снова на грудь мяч принял после паса с правого края. Но настиг его игрок "Интера", который сумел вынести мяч в центр поля. Очень плохой первый тайм от миланцев.

Оба гола Мариу нам показывают режиссеры тем временем. В обоих ситуациях 20-й номер "Бенфики" действовал максимально эффективно. 2 удара - 2 гола у него сегодня.

"Бенфика" снова в атаке себя пытается проявить. Ди Мария выполнил подачу в центр штрафной, где были только игроки "Интера". Последовал вынос.

Нет, ну продолжает активно лиссабонская команда грузить мяч в штрафную "Интера". После подачи от Мариу в центр головой в центре сыграл Фраттези.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МАРИУ! 3:0! Все долги футбольная фортуна Жоау раздает. После передачи с правого края мяч снова просочился во вратарскую "Интера". По счастливой для "Бенфики" случайности мяч прилетел к Жоау, который переправил сферу в сетку! Это хет-трик!

"Интер"! Ау? Где ты? Оборона миланцев сегодня представляет собой решето. Увидим ли мы, наконец, надежную игру миланцев в этом матче?

Фраттези отдал мяч на Арнаутовича, который, простреливал с правой бровки в центр штрафной, но попал в ногу защитнику. Сфера выкатилась в аут, за пределы поля.

До этого матча Мариу не забивал голов в ворота соперников в Лиге чемпионов, а тут расщедрился сразу на три мяча. Действительно здорово играет футболист "Бенфики".

Дармиану показалось, что соперник сейчас подыграл себе рукой, выполняя отбор мяча. Судья не стал давать свистка в этой ситуации, хотя следовало бы это сделать.

А вот со стороны самого Арнаутовича уже фол фиксируется. Причем по ноге он Невешу заехал откровенно грубо. В руках рефери не появилось карточки, хотя она могла вполне возникнуть.

Де Врей в этом сезоне не является у "Интера" игроком основного состава, и пока с ним в обороне миланцы показывают слабую игру в Лиссабоне сегодня. Два гола "нерадзурри" в свои ворота уже получили.

Аудеро после подачи Ди Марии с правого края сыграл уверенно на выходе. Спокойно голкипер мяч в свои перчатки забрал, обозначив присутствие в воротах.

"Бенфика" пока целиком и полностью преимуществом на поле владеет. "Орлы" даже сейчас, при счете 2:0 продолжают атаковать, держа в страхе оборону оппонента.

Рафа Силва по левому флангу был запущен в забег, но на сей раз Аудеро вовремя вышел из рамки. Сферу он сумел зафиксировать в свои перчатки.

МОМЕНТИЩЕ! Ди Мария! Классный удар по воротам соперника он нанес. Мариу головой скинул снаряд в центр, откуда Анхель метров с 22-х направил мяч чуть правее цели!

Пытаются уже миланцы своего соперника прессинговать, но этого давления не хватает даже для того, чтобы снаряд забрать под свой контроль.

МОМЕНТИЩЕ! Фраттези отдал мяч на Арнаутовича, который с правого края штрафной выстреливал в ближний угол ворот соперника, но попал во вратаря "Бенфики".

Угловой не самым лучшим образом разыграл "Интер". Стоило только с мячом встретиться португальцам, как тут же они попали под прессинг и игрового снаряда лишились.

Биссек на скорости снес своего соперника на газон. Интересно, что судья не стал фиксировать сейчас фола. Желтой карточки игроку "Интера" не показано также.

16' Арнаутович оказался на газоне. Всем своим видом показывал Марко, что против него правила нарушались, но судейский корпус реагировать не стал.

15' 2:0 получили игроки "Интера" в самом начале матча, и это точно не самая радужная перспектива для миланской команды, которая, на минуточку, еще продолжает бороться с "Реал Сосьедадом" за первую строчку в квартете.

14' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МАРИУ! 2:0!

Как же слабо смотрится "Интер" в таком составе! Снова мяч в правого края просачивается в штрафную "Интера". Жоау оказывается на ударной позиции и с близкого расстояния спокойно расстреливает Аудеро!

13' Снова перевод Ди Марии с правого фланга на левый. Оттуда Родригес подавал мяч на дальний угол вратарской, где были только игроки "Интера".

12' Арнаутовичу теперь дают нанести удар по рамке противники - мяч не ложится на ногу игроку "Интера", улетая намного выше рамки. Попытка не самая удачная.

10' Дальний удар по воротам соперника Классен нанес. Вратарь "Бенфики" занял в рамке верную позицию и смог среагировать на выстрел оппонента.

9' Продолжает гнать вперед лиссабонский коллектив. Пропустил "Интер" быстрый гол в свои ворота, и теперь вынужден идти вперед и отыгрываться.

8' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! МАРИУ! 1:0!

Огромный минус в свой пассив записывает боковой судья, зафиксировавший офсайд, которого не было и в помине. Ну, а "Бенфика" забивает гол в ворота миланского коллектива. После навес с правого края Тенстенд отдал головой пас на Мариу, и тот в касание переправляет сферу в сетку!

6' Жоау Мариу забивает гол сейчас, но судьи его отменяют. Офсайд что ли был? По первым ощущениям, у португальца "вне игры" не было и подавно.

5' Далеко не основной состав сегодня у "Интера". Сделали ротацию миланцы с целью поберечь силы основных игроков. Все-таки впереди важнейший матч против "Наполи".

4' Активничал на правом фланге Ди Мария. Выполнял аргентинец подачу с бровки в центр штрафной, но один из защитников миланцев до снаряда добрался.

3' Наседает сейчас "Бенфика" на ворота соперника, но пока в обороне "Интер" справляется с наступлением оппонента. "Орлы" мотивированы первые очки набрать в этой дуэли.

2' Футболисты "Бенфики" предстали сегодня на поле в бело-красных цветах, в то время, как игроки "Интера" вышли на футбольный газон в черно-синем обмундировании.