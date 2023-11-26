Тур: 5. Стадион: Эштадиу да Луш.
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История личных встреч
Бенфика
Интер Милан
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1.33
1.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
67
54
Бомбардиры внутри турнира
Бенфика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Рафа
|1
|0.25
|Отаменди Николас
|0
|0
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Лаутаро
|2 (1)
|0.4
|Санчес Алексис
|1
|0.2
|Тюрам Маркус
|1
|0.2
|Чалханоглу Хакан
|1 (1)
|0.2
|Фраттези Давиде
|0
|0
|Дюмфрис Дензел
|0
|0
Карточки
Бенфика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Силва Антониу
|0
|1
|Отаменди Николас
|1
|0
|Бернат Хуан
|1
|0
|Силва Рафа
|1
|0
|Флорентину
|1
|0
|Трубин Анатолий
|1
|0
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Индзаги Симоне
|2
|0
|Мхитарян Генрих
|2
|0
|Барелла Николо
|2
|0
|Аслани Кристьян
|2
|0
|Лукаку Ромелу
|1
|0
|Чалханоглу Хакан
|1
|0
|Павар Бенжамен
|1
|0
|Онана Андре
|1
|0
|Дюмфрис Дензел
|1
|0
|Мартинес Лаутаро
|1
|0
|Биссек Янн-Аурель
|1
|0
Результаты матчей
Бенфика
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Интер Милан
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Бенфика
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Интер Милан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
3
Бенфика
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Интер Милан
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
4
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
3
43%
1
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
2
29%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Бенфика
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Бенфика - Фамаликан 2:0 Бенфика - Спортинг Л 2:1 Реал Сосьедад - Бенфика 3:1 Шавиш - Бенфика 0:2
Арока - Бенфика 0:2 Бенфика - Каса Пия 1:1 Бенфика - Реал Сосьедад 0:1 Луситания - Бенфика 1:4 Эшторил - Бенфика 0:1 Интер Милан - Бенфика 1:0 Бенфика - Порту 1:0 Портимоненсе - Бенфика 1:3 Бенфика - Ред Булл Зальцбург 0:2 Визела - Бенфика 1:2 Бенфика - Витория Гимарайнш 4:0 Жил Висенте - Бенфика 2:3 Бенфика - Эштрела 2:0 Боавишта - Бенфика 3:2 Бенфика - Порту 2:0 Фейеноорд - Бенфика 2:1
Интер Милан
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Ювентус - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Фрозиноне 2:0 Ред Булл Зальцбург - Интер Милан 0:1 Аталанта - Интер Милан 1:2
Интер Милан - Рома 1:0 Интер Милан - Ред Булл Зальцбург 2:1 Торино - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Болонья 2:2 Интер Милан - Бенфика 1:0 Салернитана - Интер Милан 0:4 Интер Милан - Сассуоло 1:2 Эмполи - Интер Милан 0:1 Реал Сосьедад - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Милан 5:1 Интер Милан - Фиорентина 4:0 Кальяри - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Монца 2:0 Интер Милан - Эгнатия 4:2 Ред Булл Зальцбург - Интер Милан 3:4 ПСЖ - Интер Милан 1:2
Результаты матчей
Бенфика
Интер Милан
Точный счет
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Бенфика
Интер Милан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
41
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|2.
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|3.
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|4.
|4
|0
|0
|4
|1 - 7
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|3.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|4.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|4.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|7 (2)
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|6
|Брага
|Брума Арминду
|5 (2)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|5 (1)
|Брейдаблик
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|5 (1)
|Серветт
|Дулин Давид
|1 3
|Копенгаген
|Йелерт Элиас
|1 3
|Копенгаген
|Лерагер Лукас
|4
|Маккаби Хайфа
|Корню Пьер
|4
|Янг Бойз
|Лаупер Сандро
|1 2
Прогнозы на матч Бенфика - Интер Милан
Исход игры
Бенфика
7.7% (3)
Ничья
43.6% (17)
Интер Милан
48.7% (19)
Тотал 2.5
Больше
52.63% (20)
Меньше
47.37% (18)
Обе команды забьют
Да
89.47% (34)
Нет
10.53% (4)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.9% (14)
1:2 Интер Милан
28.2% (11)
0:1 Интер Милан
7.7% (3)
2:2 Ничья
7.7% (3)
2:1 Бенфика
7.7% (3)
2:3 Интер Милан
5.1% (2)
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