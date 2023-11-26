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  3. Лига чемпионов 2023-2024
Тур: 5. Стадион: .
Бенфика
 
Позже
Интер Милан
Прогнозы 39
Бенфика 7.7% (3)
X 43.6% (17)
Интер Милан 48.7% (19)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Бенфика
Ничья
Интер Милан
2.70
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3.60
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2.70
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Бенфика
Интер Милан

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛЧ
1:0
ЛЧ
3:3
ЛЧ
0:2

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1.33
1.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
54

Бомбардиры внутри турнира

Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силва Рафа 1 0.25
Отаменди Николас 0 0
Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 2 (1) 0.4
Санчес Алексис 1 0.2
Тюрам Маркус 1 0.2
Чалханоглу Хакан 1 (1) 0.2
Фраттези Давиде 0 0
Дюмфрис Дензел 0 0

Карточки

Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силва Антониу 0 1
Отаменди Николас 1 0
Бернат Хуан 1 0
Силва Рафа 1 0
Флорентину 1 0
Трубин Анатолий 1 0
Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Индзаги Симоне 2 0
Мхитарян Генрих 2 0
Барелла Николо 2 0
Аслани Кристьян 2 0
Лукаку Ромелу 1 0
Чалханоглу Хакан 1 0
Павар Бенжамен 1 0
Онана Андре 1 0
Дюмфрис Дензел 1 0
Мартинес Лаутаро 1 0
Биссек Янн-Аурель 1 0

Результаты матчей

Бенфика
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Интер Милан
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Бенфика
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Интер Милан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
3
Бенфика
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Интер Милан
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
4

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
3
43%
1
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
2
29%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бенфика
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Бенфика - Фамаликан 2:0 Бенфика - Спортинг Л 2:1 Реал Сосьедад - Бенфика 3:1 Шавиш - Бенфика 0:2
Арока - Бенфика 0:2 Бенфика - Каса Пия 1:1 Бенфика - Реал Сосьедад 0:1 Луситания - Бенфика 1:4 Эшторил - Бенфика 0:1 Интер Милан - Бенфика 1:0 Бенфика - Порту 1:0 Портимоненсе - Бенфика 1:3 Бенфика - Ред Булл Зальцбург 0:2 Визела - Бенфика 1:2 Бенфика - Витория Гимарайнш 4:0 Жил Висенте - Бенфика 2:3 Бенфика - Эштрела 2:0 Боавишта - Бенфика 3:2 Бенфика - Порту 2:0 Фейеноорд - Бенфика 2:1
Интер Милан
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Ювентус - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Фрозиноне 2:0 Ред Булл Зальцбург - Интер Милан 0:1 Аталанта - Интер Милан 1:2
Интер Милан - Рома 1:0 Интер Милан - Ред Булл Зальцбург 2:1 Торино - Интер Милан 0:3 Интер Милан - Болонья 2:2 Интер Милан - Бенфика 1:0 Салернитана - Интер Милан 0:4 Интер Милан - Сассуоло 1:2 Эмполи - Интер Милан 0:1 Реал Сосьедад - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Милан 5:1 Интер Милан - Фиорентина 4:0 Кальяри - Интер Милан 0:2 Интер Милан - Монца 2:0 Интер Милан - Эгнатия 4:2 Ред Булл Зальцбург - Интер Милан 3:4 ПСЖ - Интер Милан 1:2

Результаты матчей

Бенфика
Интер Милан

Точный счет

0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Бенфика
Интер Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
4
1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Сосьедад
 4 3 1 0 7 - 2 10
2.
Интер Милан
 4 3 1 0 5 - 2 10
3.
Ред Булл Зальцбург
 4 1 0 3 3 - 5 3
4.
Бенфика
 4 0 0 4 1 - 7 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Реал Сосьедад
 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Бенфика
 2 0 0 2 0 - 3 0
4.
Ред Булл Зальцбург
 2 0 0 2 0 - 3 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Сосьедад
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Интер Милан
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Ред Булл Зальцбург
 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Бенфика
 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы

Топ бомбардиров
ПСВ Де Йонг Люк 7 (2)
Клаксвик Фредериксберг Арни 6
Брага Брума Арминду 5 (2)
Атлетико М Мората Альваро 5 (1)
Брейдаблик Гюннлёйхссон Хёскульдур 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Серветт Дулин Давид 1 3
Копенгаген Йелерт Элиас 1 3
Копенгаген Лерагер Лукас 4
Маккаби Хайфа Корню Пьер 4
Янг Бойз Лаупер Сандро 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Бенфика - Интер Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 29 ноября 2023, осталось 2 дня 13 часов 48 минут.



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    • Прогнозы 39
    Бенфика 7.7% (3)
    X 43.6% (17)
    Интер Милан 48.7% (19)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бенфика
    Ничья
    Интер Милан
    2.70
    Реклама, betcity.ru
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    Прогнозы на матч Бенфика - Интер Милан

    Исход игры
    Бенфика
    7.7% (3)
    Ничья
    43.6% (17)
    Интер Милан
    48.7% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.63% (20)
    Меньше
    47.37% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    89.47% (34)
    Нет
    10.53% (4)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.9% (14)
    1:2 Интер Милан
    28.2% (11)
    0:1 Интер Милан
    7.7% (3)
    2:2 Ничья
    7.7% (3)
    2:1 Бенфика
    7.7% (3)
    2:3 Интер Милан
    5.1% (2)
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    Бенфика
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