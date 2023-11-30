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  2. Матчи
  3. Лига конференций 2023-2024
Тур: 5. Стадион: .
Астана
0:2
Второй тайм: 85'
Динамо Загреб
0'
0:0
12' Не забитый пенальти
Дарбо Дембо
38' Желтая карточка
Куат Исламбек
0:1
48' Гол
Видович Габриэль
59' Желтая карточка
Йованчич Душан
72' Желтая карточка
Перич Дино
73' Вторая желтая карточка
Йованчич Душан
73' Желтая карточка
Ароян Вараздат
0:2
79' Гол
Канеко Такуро

Ход матча

12'
Дарбо Дембо
0:0
31'
Лончар Стьепан
Урега Фабьен
 
38'
Куат Исламбек
 
46'
 
Сучич Петар
Булат Марко
48'
0:1
Видович Габриэль
59'
Йованчич Душан
 
63'
Аймбетов Абат
Дарбо Дембо
 
63'
Томасов Марин
Астанов Эльхан
 
72'
 
Перич Дино
73'
Йованчич Душан
 
73'
Ароян Вараздат
 
75'
 
Шутало Бошко
Перич Дино
78'
Бейсебеков Абзал
Куат Исламбек
 
78'
Досмагамбетов Тимур
Вороговский Ян
 
79'
 
Перкович Мауро
Ристовски Стефан
79'
 
Халилович Тибор
Батурина Мартин
79'
0:2
Канеко Такуро

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 7
  • 1 Удары в створ 9
  • 2 Угловые 4
  • 2 Офсайды 0
  • 17 Нарушения правил 6
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
Прогнозы 127
Астана 19.7% (25)
X 40.9% (52)
Динамо Загреб 39.4% (50)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Астана
Ничья
Динамо Загреб
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Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
93
Чондрич
Йосип
3
Ароян
Вараздат
22
Марочкин
Александр
33
Томашевич
Зарко
13
Оганесян
Камо
8
Куат
Исламбек
29
Йованчич
Душан
6
Вороговский
Ян
23
Урега
Фабьен
88
Дарбо
Дембо
21
Астанов
Эльхан
1
Загорац
Даниэль
2
Мохаррами
Садех
13
Ристовски
Стефан
55
Перич
Дино
14
Любичич
Роберт
31
Булат
Марко
27
Мишич
Йосип
30
Канеко
Такуро
10
Батурина
Мартин
72
Видович
Габриэль
9
Петкович
Бруно
Астана
3-4-3
Динамо Загреб
4-2-3-1

История личных встреч

Астана
Динамо Загреб

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

История матчей

ЛК
5:1
ЛЧ
0:2
ЛЧ
4:0
ЛЧ
1:0
ЛЧ
0:2

Голы

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

3.33
2

Среднее время на гол

27
45

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Астана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Томасов Марин 2 0.29
Оганесян Камо 2 0.29
Бейсебеков Абзал 1 0.14
Лончар Стьепан 1 0.14
Досмагамбетов Тимур 0 0
Эбонг Макс 0 0
Дарбо Дембо 0 0
Динамо Загреб
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петкович Бруно 2 (2) 0.4
Марин Антонио 1 0.2
Халилович Тибор 1 0.2
Булат Марко 1 0.2
Видович Габриэль 1 0.2
Михайличенко Богдан 0 0

Карточки

Астана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аманович Алекса 4 0
Ароян Вараздат 2 0
Оганесян Камо 2 0
Бейсебеков Абзал 2 0
Куат Исламбек 2 0
Лончар Стьепан 2 0
Дарбо Дембо 2 0
Йованчич Душан 1 0
Вороговский Ян 1 0
Марочкин Александр 1 0
Урега Фабьен 1 0
Эбонг Макс 1 0
Grigori Babayan 1 0
Динамо Загреб
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эмрели Махир 2 0
Ристовски Стефан 1 0
Перич Дино 1 0
Мишич Йосип 1 0
Куленович Сандро 1 0
Шутало Бошко 1 0
Перкович Мауро 1 0
Сергей Якирович 1 0

Результаты матчей

Астана
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Динамо Загреб
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Астана
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Динамо Загреб
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

3
5
Астана
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Динамо Загреб
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

4
5

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90

Пропущено

7
2
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
29%
1
50%
76-90

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
2
33%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
40%
76-90

Пропущено

9
5
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
2
40%
31-45
4
44%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
22%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Астана
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Астана - ФК Балкани 0:0 Шахтёр Караганда - Астана 1:1 ФК Балкани - Астана 1:2 Астана - Жетысу 2:1
Астана - Виктория Пльзень 1:2 Актобе - Астана 2:0 Астана - Окжетпес 5:2 Ордабасы - Астана 1:2 Динамо Загреб - Астана 5:1 Астана - Тобол 2:1 Партизани - Астана 1:1 Кайрат - Астана 1:0 Астана - Партизани 1:0 Астана - Кайсар 1:1 Лудогорец - Астана 5:1 Астана - Лудогорец 2:1 Астана - Динамо Загреб 0:2 Кызылжар - Астана 1:0 Динамо Загреб - Астана 4:0 Астана - Атырау 0:0
Динамо Загреб
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Динамо Загреб - Осиек 2:1 Риека - Динамо Загреб 2:2 Виктория Пльзень - Динамо Загреб 1:0 Вараждин - Динамо Загреб 1:1
Ориолик - Динамо Загреб 0:8 Динамо Загреб - Локомотив Загреб 2:1 Динамо Загреб - Виктория Пльзень 0:1 ХНК Горица - Динамо Загреб 2:1 Динамо Загреб - Истра 1961 3:0 ФК Балкани - Динамо Загреб 2:0 Хайдук - Динамо Загреб 1:0 Рудеш - Динамо Загреб 1:5 Динамо Загреб - Астана 5:1 Динамо Загреб - Славен 3:0 Осиек - Динамо Загреб 2:3 Спарта Прага - Динамо Загреб 4:1 Динамо Загреб - Риека 2:1 Динамо Загреб - Спарта Прага 3:1 АЕК - Динамо Загреб 2:2 Динамо Загреб - АЕК 1:2

Результаты матчей

Астана
Динамо Загреб

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 100%

Точный счет

1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
3 раза 75%
5
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Астана
Динамо Загреб

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1
5
1.5
1
3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виктория Пльзень
 4 4 0 0 5 - 1 12
2.
Динамо Загреб
 2:0 5 2 0 3 7 - 5 6
3.
ФК Балкани
 4 1 1 2 3 - 3 4
4.
Астана
 0:2 5 1 1 3 4 - 10 4

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виктория Пльзень
 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Динамо Загреб
 2:0 2 1 0 1 5 - 2 3
3.
ФК Балкани
 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Астана
 0:2 3 0 1 2 1 - 4 1

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Виктория Пльзень
 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Астана
 0:2 2 1 0 1 3 - 6 3
3.
Динамо Загреб
 2:0 3 1 0 2 2 - 3 3
4.
ФК Балкани
 2 0 1 1 0 - 1 1
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Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 10 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Маккаби Тель-Авив Захави Эран 8 (1)
Гент Орбан Гифт 8
Бешикташ Абубакар Венсан 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Брейдаблик Эйольфссон Гисли 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    86'
    Габриэль Рукавина появляется на поле вместо Габриэля Видовича.
  • Опасный момент
    84'
    Быстрая атака удается "Динамо", Петкович катит мяч на правый край штрафной на Мохаррами, удар которого в ближний угол отражает перекладина!
  • 83'
    Любичич включается в атаку по левому краю штрафной и после получения мяча пробивает в касание, но в створ не попадает.
  • 82'
    Мишич завершает очередную атаку загребского клуба ударом с дальней дистанции - мяч проходит выше перекладины.
  • 80'
    Да, ведет "Динамо" дело к закономерной победе. По счёту, может, не так убедительно, как в Загребе, но всё равно достаточно уверенно.
  • Описание гола
    79'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2! ТАКУРО КАНЕКО!
    После навеса Сучича с углового мяч после верхового единоборства отскакивает к Танеко, который пробивает после отскока от газона в ближний угол с рикошетом от штанги!
  • Замена
    78'
    Абзал Бейсебеков появляется на поле вместо Исламбека Куата, а Яна Вороговского меняет Тимур Досмагамбетов. У гостей Тибор Халилович и Мауро Перкович появляются на поле вместо и Мартина Батурины и Стефана Ристовски.
  • Опасный момент
    77'
    Петкович после навеса Мохаррами с правого фланга без помех пробивает головой в противоход Чондричу, однако мяч проходит рядом со штангой!
  • Замена
    76'
    Бошко Шутало появляется на поле вместо Дино Перича.
  • Желтая карточка
    75'
    Также желтую карточку получает и Ароян, который пропустит встречу последнего тура против "Виктории".
  • Жёлтая и сразу красная
    74'
    "Астана" остается в меньшинстве! Йованчич получает вторую желтую карточку за фол против Мохаррами в центре поля!
  • 73'
    Штрафной в исполнении "Астаны" получается не самым успешным, довольно легко Загорац забирает мяч на выходе.
  • Желтая карточка
    72'
    Перич получает желтую карточку за жесткий фол в единоборстве с Куатом.
  • 71'
    Чондрич дарит мяч Танеко на краю штрафной площади, однако сам же успевает опередить опешившего соперника.
  • 69'
    В следующей атаке Любичич отмечается прострелом с левого края штрафной, но оборона "Астаны" обстановку разряжает.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 68'
      Мишич остро подает с правого фланга, однако удается защитникам "Астаны" разрядить обстановку.
    • Угловой
      66'
      После навеса с углового Ароян вместо мяча попадает по ноге Ристовски, достается регулярно сегодня македонцу.
    • 65'
      Пытается "Астана" переломить ход встречи, Аймбетов получает мяч на левом краю штрафной и пытается пробить, однако Ристовски попытку заблокировал.
    • Замена
      63'
      Абат Аймбетов и Марин Томасов появляются на поле Дембо Дарбо и Эльхана Астанова.
    • 62'
      Прорываются гости в штрафную по центру, однако удар Видовича с 14 метров получается неточным.
    • Угловой
      61'
      Угловой с левого фланга подают хорваты, однако рефери определяет фол в атаке со стороны динамовцев.
    • Фол, нарушение
      60'
      Интересно, что в середине первого тайма по фолам было 4:4, а вот сейчас соотношение явно не в пользу "Астаны" - 16:4.
    • Желтая карточка
      59'
      Йованчич заваливает на газон одного соперника и в попытке пробить по воротам попадает в голеностоп Сучича - вторая желтая карточка у нас.
    • 58'
      Вороговский завершает атаку "Астаны" подачей с левого фланга, однако партнерам не удается пробить по воротам.
    • 56'
      В спокойном темпе проходят последние минуты встречи, не удается "Астане" быстро выйти из нокдауна.
    • 54'
      Мохаррами после передачи Канеко назад выдавал передачу в центр штрафной, но защитники "Астаны" справились в этом моменте.
    • 52'
      Да, не очень здорово выглядит "Астана" на старте второго тайма, по такой игре хозяева вполне могут устроиться и на более крупное поражение.
    • Опасный момент
      50'
      После навеса с углового мяч приходит к Петковичу, который метров с 11 пробивает в левый от себя угол - Чондрич спасает свои ворота!
    • 49'
      Мишич с правого края штрафной неожиданно пробивает в створ ворот, Чондрич не очень ловко, но всё же отбивает мяч ногами.
    • Описание гола
      48'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! ГАБРИЭЛЬ ВИДОВИЧ!
      Проход Сучича завершается ударом низом с 20 метров, Чондрич отбивает мяч перед собой, Марочкин головой скидывает снаряд точно на ногу Видовичу, который поражает левый угол!
    • 47'
      Канеко отмечается ударом из-за пределов штрафной по центру - Чондрич мяч забирает. 1:4 по ударам в створ в этой встрече.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался! Петар Сучич появляется на поле вместо Марко Булата.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв!
    • Травма, повреждение
      45'
      Астанов и Ристовски жестковато столкнулись в предыдущем моменте, снова врачи обоих клубов на поле.
    • 45'
      Оганесян простреливает с правого фланга в штрафную, Астанов в борьбе с Ристовски до мяча добрался, однако не смог пробить точно.
    • 45'
      Вороговский пытался войти в штрафную немного левее центра, однако оборона "Динамо" соперника останавливает.
    • 45'
      Канеко с правого фланга исполняет прострел в чужую штрафную, однако оборона "Астаны" легко выбивает мяч.
    • Офсайд
      45'
      Через правый фланг пытаются пробиться хозяева поля, однако у Арояна зафиксирован очевидный офсайд.
    • Дополнительное время
      45'
      5 минут добавляет Джон Битон к основному времени первого тайма.
    • 45'
      Быстрая атака хорватского клуба завершается ударом Булата из-за пределов штрафной - мяч проходит правее створа.
    • 44'
      Вороговский исполняет подачу с левого фланга в направлении Дарбо, которого на выходе опередает Загорац.
    • Травма, повреждение
      43'
      И опять в нашем матче медицинская пауза, Шимичу требуется помощь врачей.
    • 42'
      Дарбо входит в штрафную гостей с правого края и пробивает в ближний угол, однако мяч угодил в сетку с внешней стороны.
    • 40'
      Очередная позиционная атака "Астаны" завершается подачей с правого фланга - Загорац на выходе мяч забирает.
    • 39'
      Канеко врывается в штрафную с правого края и стреляет в ближний угол - мяч попадает в сетку с внешней стороны.
    • Желтая карточка
      38'
      Куат получает желтую карточку за жесткий фол на чужой половине поля против одного из соперников.
    • 36'
      10 минут остается играть в первой половине встречи, хотя шотландский арбитр наверняка накинет минуты 3-4 - паузы по ходу первой половины есть.
    • 34'
      Позиционная атака "Астаны" завершается подачей с левого фланга от Лончара - мяч после рикошета приходит в руки Загорацу.
    • Фол, нарушение
      32'
      Ароян на фланге жестковато встречает Любичича, на грани желтой карточки останавливается армянин.
    • Замена
      31'
      Покидает поле Фабьен Урега, вместо него в игру вступает Стьепан Лончар.
    • Травма, повреждение
      30'
      И снова Урега оказывается на газоне, видимо, вынужденной замены "Астане" не избежать.
    • Травма, повреждение
      29'
      У Булата есть проблемы со здоровьем, врачи загребского "Динамо" на газоне.
    • 28'
      "Астана" после двух поражений на старте турнира взяла 4 очка в играх с "Балкани" и сохраняет хорошие шансы на вторую позицию. Но сегодня обязательно нужна победа.
    • Фол, нарушение
      27'
      Астанов жестковато встречает Мишича в районе центрального круга, пока без карточек обходится главный арбитр встречи.
    • 26'
      Батурина разогнал атаку "Динамо" по центру, однако поддержки Мартину в этом моменте не хватило, Марочкин в подкате отобрал мяч.
    • 25'
      Видович входит в штрафную с левого края и низом пробивает в ближний угол, но никаких проблем у Чондрича не возникло.
    • 24'
      Напомним, что чемпионат Казахстана завершился еще в конце октября, "Астана" до чемпионства не добралась, уступив 5 очков "Ордабасы".
    • 22'
      Проход Дарбо в штрафную гостей Перич останавливает в рискованном подкате, вторым темпом всё тот же Дарбо головой подрезал мяч в дальний угол, но в створ не попал.
    • Опасный момент
      21'
      Йованович подает с левого фланга к 11-метровой отметке, пробивает в касание в ближний угол Вороговский - мяч проходит рядом со штангой!
    • 20'
      Вороговский разогнал контратаку "Астаны" и пробил низом метров с 20 - мяч прокатывается правее створа.
    • Угловой
      19'
      Разыграли гости угловой на левом фланге, Батурина после "стенки" с партнером пробивает низом в дальний угол, однако в створ не попадает.
    • 18'
      Батурина отмечается мощным ударом с дальней дистанции, Чондрич парирует мяч, который от перчаток Йосипа проходит рядом со штангой.
    • 17'
      Подачу с правого фланга исполняет один из игроков загребского клуба, мяч летит в голову Петковичу, но толкового удара у Бруно не получилось.
    • 15'
      Вернулся Урега на поле и исполнил послешный кросс в штрафную, никто из партнеров не успевает помешать Загорацу.
    • Травма, повреждение
      14'
      Помощь врачей требуется Уреге по итогам предыдущего момента, небольшая пауза на "Астана-Арене".
    • 13'
      Быстрая атака "Астаны" завершается попыткой Уреги из-за пределов штрафной - мяч поадает в Ристовски.
    • 12'
      В продолжение атаки мощнейший удар с дальней дистанции наносит Томашевич - мяч минует створ ворот.
    • Не забитый пенальти
      11'
      Не реализует пенальти "Астана"! Дарбо берет слишком пижонский разбег и пробивает чуть левее центра, а Загорац спасает свои ворота ногой!
    • Пенальти!
      10'
      Пенальти в ворота "Динамо"! Астанов в контратаке "Астаны" врывается в штрафную и натыкается на ногу Мишича!
    • 9'
      В чемпионате Хорватии "Динамо" идет на третьей строчке, уступая лидирующему "Кайрату" 9 очков, правда, две игры в запасе у команды Сергея Якировича.
    • 8'
      Интересно, что "Динамо" после стартовой победы уступила в трех играх подряд, не забив ни разу. С первым местом в группе С всё ясно, его занимает "Виктория", а вот борьба за вторую строчк будет отчаянной.
    • 6'
      Позиционная атака "Динамо" завершается ударом Батурины низом с 20 метров - Чондрич спокойно накрывает мяч.
    • 5'
      Напомним, что в первом туре "Динамо" на своем поле разгромило "Астану" со счётом 5:1, правда, до концовки первого тайма забитых мячей не было.
    • 4'
      Теперь хорваты выбираются в атаку по левому флангу, однако невысокая подача в штрафную легко прерывается защитниками "Астаны".
    • Угловой
      3'
      Угловой с левого фланга подают хозяева поля, однако Дарбо не удается сыграть головой.
    • 2'
      Выбирается "Астана" в атаку по левому флангу, Астанов добрался до штрафной, однако заработал лишь угловой.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 38'
      Куат Исламбек получил желтую карточку от судьи
    • 38'
      УДАЛЕНИЕ! - Вороговский Ян увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 31'
      Урега Фабьен уходит с поля. Лончар Стьепан выходит вместо него
    • 12'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Дарбо Дембо пробил пенальти, но не смог забить!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Astana Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 65 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Астана 0:2 Динамо Загреб

    Исход игры
    Астана
    19.7% (25)
    Ничья
    40.9% (52)
    Динамо Загреб
    39.4% (50)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.96% (47)
    Меньше
    58.04% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    78.57% (88)
    Нет
    21.43% (24)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.1% (42)
    1:2 Динамо Загреб
    22.8% (29)
    1:0 Астана
    7.9% (10)
    2:1 Астана
    7.1% (9)
    0:1 Динамо Загреб
    7.1% (9)
    2:2 Ничья
    3.9% (5)
    1:3 Динамо Загреб
    1.6% (2)
    0:2 Динамо Загреб
    1.6% (2)
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