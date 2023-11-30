Абзал Бейсебеков появляется на поле вместо Исламбека Куата, а Яна Вороговского меняет Тимур Досмагамбетов. У гостей Тибор Халилович и Мауро Перкович появляются на поле вместо и Мартина Батурины и Стефана Ристовски.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2! ТАКУРО КАНЕКО! После навеса Сучича с углового мяч после верхового единоборства отскакивает к Танеко, который пробивает после отскока от газона в ближний угол с рикошетом от штанги!

Да, ведет "Динамо" дело к закономерной победе. По счёту, может, не так убедительно, как в Загребе, но всё равно достаточно уверенно.

Любичич включается в атаку по левому краю штрафной и после получения мяча пробивает в касание, но в створ не попадает.

Быстрая атака удается "Динамо", Петкович катит мяч на правый край штрафной на Мохаррами, удар которого в ближний угол отражает перекладина!

В следующей атаке Любичич отмечается прострелом с левого края штрафной, но оборона "Астаны" обстановку разряжает.

Чондрич дарит мяч Танеко на краю штрафной площади, однако сам же успевает опередить опешившего соперника.

Перич получает желтую карточку за жесткий фол в единоборстве с Куатом.

Штрафной в исполнении "Астаны" получается не самым успешным, довольно легко Загорац забирает мяч на выходе.

"Астана" остается в меньшинстве! Йованчич получает вторую желтую карточку за фол против Мохаррами в центре поля!

Также желтую карточку получает и Ароян, который пропустит встречу последнего тура против "Виктории".

Петкович после навеса Мохаррами с правого фланга без помех пробивает головой в противоход Чондричу, однако мяч проходит рядом со штангой!

В спокойном темпе проходят последние минуты встречи, не удается "Астане" быстро выйти из нокдауна.

Вороговский завершает атаку "Астаны" подачей с левого фланга, однако партнерам не удается пробить по воротам.

Йованчич заваливает на газон одного соперника и в попытке пробить по воротам попадает в голеностоп Сучича - вторая желтая карточка у нас.

Интересно, что в середине первого тайма по фолам было 4:4, а вот сейчас соотношение явно не в пользу "Астаны" - 16:4.

Угловой с левого фланга подают хорваты, однако рефери определяет фол в атаке со стороны динамовцев.

Прорываются гости в штрафную по центру, однако удар Видовича с 14 метров получается неточным.

Абат Аймбетов и Марин Томасов появляются на поле Дембо Дарбо и Эльхана Астанова.

Пытается "Астана" переломить ход встречи, Аймбетов получает мяч на левом краю штрафной и пытается пробить, однако Ристовски попытку заблокировал.

После навеса с углового Ароян вместо мяча попадает по ноге Ристовски, достается регулярно сегодня македонцу.

Мишич остро подает с правого фланга, однако удается защитникам "Астаны" разрядить обстановку.

Второй тайм начался! Петар Сучич появляется на поле вместо Марко Булата.

Канеко отмечается ударом из-за пределов штрафной по центру - Чондрич мяч забирает. 1:4 по ударам в створ в этой встрече.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! ГАБРИЭЛЬ ВИДОВИЧ! Проход Сучича завершается ударом низом с 20 метров, Чондрич отбивает мяч перед собой, Марочкин головой скидывает снаряд точно на ногу Видовичу, который поражает левый угол!

Мишич с правого края штрафной неожиданно пробивает в створ ворот, Чондрич не очень ловко, но всё же отбивает мяч ногами.

После навеса с углового мяч приходит к Петковичу, который метров с 11 пробивает в левый от себя угол - Чондрич спасает свои ворота!

Да, не очень здорово выглядит "Астана" на старте второго тайма, по такой игре хозяева вполне могут устроиться и на более крупное поражение.

Мохаррами после передачи Канеко назад выдавал передачу в центр штрафной, но защитники "Астаны" справились в этом моменте.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв!

45' Астанов и Ристовски жестковато столкнулись в предыдущем моменте, снова врачи обоих клубов на поле.

45' Оганесян простреливает с правого фланга в штрафную, Астанов в борьбе с Ристовски до мяча добрался, однако не смог пробить точно.

45' Вороговский пытался войти в штрафную немного левее центра, однако оборона "Динамо" соперника останавливает.

45' Канеко с правого фланга исполняет прострел в чужую штрафную, однако оборона "Астаны" легко выбивает мяч.

45' Через правый фланг пытаются пробиться хозяева поля, однако у Арояна зафиксирован очевидный офсайд.

45' 5 минут добавляет Джон Битон к основному времени первого тайма.

45' Быстрая атака хорватского клуба завершается ударом Булата из-за пределов штрафной - мяч проходит правее створа.

44' Вороговский исполняет подачу с левого фланга в направлении Дарбо, которого на выходе опередает Загорац.

43' И опять в нашем матче медицинская пауза, Шимичу требуется помощь врачей.

42' Дарбо входит в штрафную гостей с правого края и пробивает в ближний угол, однако мяч угодил в сетку с внешней стороны.

40' Очередная позиционная атака "Астаны" завершается подачей с правого фланга - Загорац на выходе мяч забирает.

39' Канеко врывается в штрафную с правого края и стреляет в ближний угол - мяч попадает в сетку с внешней стороны.

38' Куат получает желтую карточку за жесткий фол на чужой половине поля против одного из соперников.

36' 10 минут остается играть в первой половине встречи, хотя шотландский арбитр наверняка накинет минуты 3-4 - паузы по ходу первой половины есть.

34' Позиционная атака "Астаны" завершается подачей с левого фланга от Лончара - мяч после рикошета приходит в руки Загорацу.

32' Ароян на фланге жестковато встречает Любичича, на грани желтой карточки останавливается армянин.

31' Покидает поле Фабьен Урега, вместо него в игру вступает Стьепан Лончар.

30' И снова Урега оказывается на газоне, видимо, вынужденной замены "Астане" не избежать.

29' У Булата есть проблемы со здоровьем, врачи загребского "Динамо" на газоне.

28' "Астана" после двух поражений на старте турнира взяла 4 очка в играх с "Балкани" и сохраняет хорошие шансы на вторую позицию. Но сегодня обязательно нужна победа.

27' Астанов жестковато встречает Мишича в районе центрального круга, пока без карточек обходится главный арбитр встречи.

26' Батурина разогнал атаку "Динамо" по центру, однако поддержки Мартину в этом моменте не хватило, Марочкин в подкате отобрал мяч.

25' Видович входит в штрафную с левого края и низом пробивает в ближний угол, но никаких проблем у Чондрича не возникло.

24' Напомним, что чемпионат Казахстана завершился еще в конце октября, "Астана" до чемпионства не добралась, уступив 5 очков "Ордабасы".

22' Проход Дарбо в штрафную гостей Перич останавливает в рискованном подкате, вторым темпом всё тот же Дарбо головой подрезал мяч в дальний угол, но в створ не попал.

21' Йованович подает с левого фланга к 11-метровой отметке, пробивает в касание в ближний угол Вороговский - мяч проходит рядом со штангой!

20' Вороговский разогнал контратаку "Астаны" и пробил низом метров с 20 - мяч прокатывается правее створа.

19' Разыграли гости угловой на левом фланге, Батурина после "стенки" с партнером пробивает низом в дальний угол, однако в створ не попадает.

18' Батурина отмечается мощным ударом с дальней дистанции, Чондрич парирует мяч, который от перчаток Йосипа проходит рядом со штангой.

17' Подачу с правого фланга исполняет один из игроков загребского клуба, мяч летит в голову Петковичу, но толкового удара у Бруно не получилось.

15' Вернулся Урега на поле и исполнил послешный кросс в штрафную, никто из партнеров не успевает помешать Загорацу.

14' Помощь врачей требуется Уреге по итогам предыдущего момента, небольшая пауза на "Астана-Арене".

13' Быстрая атака "Астаны" завершается попыткой Уреги из-за пределов штрафной - мяч поадает в Ристовски.

12' В продолжение атаки мощнейший удар с дальней дистанции наносит Томашевич - мяч минует створ ворот.

11' Не реализует пенальти "Астана"! Дарбо берет слишком пижонский разбег и пробивает чуть левее центра, а Загорац спасает свои ворота ногой!

10' Пенальти в ворота "Динамо"! Астанов в контратаке "Астаны" врывается в штрафную и натыкается на ногу Мишича!

9' В чемпионате Хорватии "Динамо" идет на третьей строчке, уступая лидирующему "Кайрату" 9 очков, правда, две игры в запасе у команды Сергея Якировича.

8' Интересно, что "Динамо" после стартовой победы уступила в трех играх подряд, не забив ни разу. С первым местом в группе С всё ясно, его занимает "Виктория", а вот борьба за вторую строчк будет отчаянной.

6' Позиционная атака "Динамо" завершается ударом Батурины низом с 20 метров - Чондрич спокойно накрывает мяч.

5' Напомним, что в первом туре "Динамо" на своем поле разгромило "Астану" со счётом 5:1, правда, до концовки первого тайма забитых мячей не было.

4' Теперь хорваты выбираются в атаку по левому флангу, однако невысокая подача в штрафную легко прерывается защитниками "Астаны".

3' Угловой с левого фланга подают хозяева поля, однако Дарбо не удается сыграть головой.

2' Выбирается "Астана" в атаку по левому флангу, Астанов добрался до штрафной, однако заработал лишь угловой.