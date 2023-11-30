Тур: 5. Стадион: Астана-Арена.
0:2
Второй тайм: 85'
0'
0:0
12' Не забитый пенальтиДарбо Дембо
38' Желтая карточкаКуат Исламбек
0:1
48' ГолВидович Габриэль
59' Желтая карточкаЙованчич Душан
72' Желтая карточкаПерич Дино
73' Вторая желтая карточкаЙованчич Душан
73' Желтая карточкаАроян Вараздат
0:2
79' ГолКанеко Такуро
Ход матча
12'
0:0
38'
48'
0:1
59'
72'
73'
73'
79'
0:2
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 7
-
1 Удары в створ 9
-
2 Угловые 4
-
2 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 6
-
4 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
23
Урега
Фабьен
88
Дарбо
Дембо
55
Перич
Дино
31
Булат
Марко
27
Мишич
Йосип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Урега ФабьенНападающий
-
88 Дарбо ДембоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бабаян Григорий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Перич ДиноЗащитник
- Защитник
-
31 Булат МаркоПолузащитник
-
27 Мишич ЙосипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Эмрели МахирПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сучич ПетарПолузащитник
-
70 Менало ЛукаПолузащитник
-
77 Шпикич ДариоПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Якирович Сергей
История личных встреч
Астана
Динамо Загреб
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
4
Голов в среднем за матч
3.33
2
Среднее время на гол
27
45
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
2
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Астана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Томасов Марин
|2
|0.29
|Оганесян Камо
|2
|0.29
|Бейсебеков Абзал
|1
|0.14
|Лончар Стьепан
|1
|0.14
|Досмагамбетов Тимур
|0
|0
|Эбонг Макс
|0
|0
|Дарбо Дембо
|0
|0
Динамо Загреб
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петкович Бруно
|2 (2)
|0.4
|Марин Антонио
|1
|0.2
|Халилович Тибор
|1
|0.2
|Булат Марко
|1
|0.2
|Видович Габриэль
|1
|0.2
|Михайличенко Богдан
|0
|0
Карточки
Астана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аманович Алекса
|4
|0
|Ароян Вараздат
|2
|0
|Оганесян Камо
|2
|0
|Бейсебеков Абзал
|2
|0
|Куат Исламбек
|2
|0
|Лончар Стьепан
|2
|0
|Дарбо Дембо
|2
|0
|Йованчич Душан
|1
|0
|Вороговский Ян
|1
|0
|Марочкин Александр
|1
|0
|Урега Фабьен
|1
|0
|Эбонг Макс
|1
|0
|Grigori Babayan
|1
|0
Динамо Загреб
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эмрели Махир
|2
|0
|Ристовски Стефан
|1
|0
|Перич Дино
|1
|0
|Мишич Йосип
|1
|0
|Куленович Сандро
|1
|0
|Шутало Бошко
|1
|0
|Перкович Мауро
|1
|0
|Сергей Якирович
|1
|0
Результаты матчей
Астана
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Динамо Загреб
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Астана
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Динамо Загреб
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
3
5
Астана
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Динамо Загреб
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
4
5
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
40%
76-90
Пропущено
7
2
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
29%
1
50%
76-90
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
2
33%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
40%
76-90
Пропущено
9
5
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
2
40%
31-45
4
44%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
22%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Астана
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Астана - ФК Балкани 0:0 Шахтёр Караганда - Астана 1:1 ФК Балкани - Астана 1:2 Астана - Жетысу 2:1
Астана - Виктория Пльзень 1:2 Актобе - Астана 2:0 Астана - Окжетпес 5:2 Ордабасы - Астана 1:2 Динамо Загреб - Астана 5:1 Астана - Тобол 2:1 Партизани - Астана 1:1 Кайрат - Астана 1:0 Астана - Партизани 1:0 Астана - Кайсар 1:1 Лудогорец - Астана 5:1 Астана - Лудогорец 2:1 Астана - Динамо Загреб 0:2 Кызылжар - Астана 1:0 Динамо Загреб - Астана 4:0 Астана - Атырау 0:0
Динамо Загреб
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Динамо Загреб - Осиек 2:1 Риека - Динамо Загреб 2:2 Виктория Пльзень - Динамо Загреб 1:0 Вараждин - Динамо Загреб 1:1
Ориолик - Динамо Загреб 0:8 Динамо Загреб - Локомотив Загреб 2:1 Динамо Загреб - Виктория Пльзень 0:1 ХНК Горица - Динамо Загреб 2:1 Динамо Загреб - Истра 1961 3:0 ФК Балкани - Динамо Загреб 2:0 Хайдук - Динамо Загреб 1:0 Рудеш - Динамо Загреб 1:5 Динамо Загреб - Астана 5:1 Динамо Загреб - Славен 3:0 Осиек - Динамо Загреб 2:3 Спарта Прага - Динамо Загреб 4:1 Динамо Загреб - Риека 2:1 Динамо Загреб - Спарта Прага 3:1 АЕК - Динамо Загреб 2:2 Динамо Загреб - АЕК 1:2
Результаты матчей
Астана
Динамо Загреб
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 100%
Точный счет
1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
3 раза 75%
5
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Астана
Динамо Загреб
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
13
15
13
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|5 - 1
|12
|2.
|2:0
|5
|2
|0
|3
|7 - 5
|6
|3.
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|4.
|0:2
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|2:0
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|4.
|0:2
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|0:2
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|3.
|2:0
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|4.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА
|Гент
|Кейперс Уго
|10 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|9 (5)
|Маккаби Тель-Авив
|Захави Эран
|8 (1)
|Гент
|Орбан Гифт
|8
|Бешикташ
|Абубакар Венсан
|7 (2)
|Бешикташ
|Розье Валентен
|1 4
|Виктория Пльзень
|Калвач Лукаш
|5
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Брейдаблик
|Эйольфссон Гисли
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Астана 0:2 Динамо Загреб
Исход игры
Астана
19.7% (25)
Ничья
40.9% (52)
Динамо Загреб
39.4% (50)
Тотал 2.5
Больше
41.96% (47)
Меньше
58.04% (65)
Обе команды забьют
Да
78.57% (88)
Нет
21.43% (24)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.1% (42)
1:2 Динамо Загреб
22.8% (29)
1:0 Астана
7.9% (10)
2:1 Астана
7.1% (9)
0:1 Динамо Загреб
7.1% (9)
2:2 Ничья
3.9% (5)
1:3 Динамо Загреб
1.6% (2)
0:2 Динамо Загреб
1.6% (2)
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