11
orlack #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пеллегрино Амаль
|7 (2)
|0.64
|Мумбанья Фарис
|6
|0.55
|Грёнбек Альберт
|4
|0.36
|Берг Патрик
|3
|0.27
|Сёрли Сондре
|2
|0.18
|Салтнес Ульрик
|1
|0.09
|Фет Сондре
|1
|0.09
|Гулликсен Тобиас
|1
|0.09
|Эспейор Рунар
|1
|0.09
|Капскармо Оскар
|1
|0.09
|Сёренсен Адам
|1
|0.09
|Бьоркан Фредерик
|0
|0
|Вембангомо Брис
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вляди Шкельчим
|2
|0.4
|Бабич Борис
|1
|0.2
|Целар Жан
|1
|0.2
|Алиседа Игнасио
|1
|0.2
|Гргич Анто
|0
|0
|Аригони Аллан
|0
|0
|Эспиноса Джон
|0
|0
|Хайдари Альбиан
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берг Патрик
|3
|0
|Зугеля Нино
|2
|0
|Гулликсен Тобиас
|2
|0
|Мо Бреде
|1
|0
|Пеллегрино Амаль
|1
|0
|Салтнес Ульрик
|1
|0
|Хайкин Никита
|1
|0
|Мумбанья Фарис
|1
|0
|Бьоркан Фредерик
|1
|0
|Бьортуфт Один Лурас
|1
|0
|Грёнбек Альберт
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Штеффен Ренато
|2
|0
|Саббатини Хонатан
|2
|0
|Саипи Амир
|2
|0
|Вляди Шкельчим
|2
|0
|Хайдари Альбиан
|2
|0
|Махмуд Хадж
|2
|0
|Mattia Croci Torti
|1
|0
|Боттани Маттиа
|1
|0
|Киминьяни Янис
|1
|0
|Бислими Уран
|1
|0
|Крешник Хайризи
|1
|0
|Эль-Вафи Айман
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|12 - 2
|13
|2.
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|3.
|5
|1
|1
|3
|6 - 12
|4
|4.
|5
|0
|1
|4
|5 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|4.
|3
|0
|0
|3
|3 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|2.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|3
|1
|0
|2
|5 - 9
|3
|4.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|Гент
|Кейперс Уго
|10 (2)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|9 (5)
|Гент
|Орбан Гифт
|9
|Маккаби Тель-Авив
|Захави Эран
|8 (1)
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|7 (4)
|Бешикташ
|Розье Валентен
|1 4
|Виктория Пльзень
|Калвач Лукаш
|5
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Брейдаблик
|Эйольфссон Гисли
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3