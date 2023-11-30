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  3. Лига конференций 2023-2024
Тур: 5. Стадион: .
Будё-Глимт
5:2
Конец матча
Лугано
0'
1:0
40' Гол
Пеллегрино Амаль
42' Желтая карточка
Мумбанья Фарис
45' Желтая карточка
Махмуд Хадж
2:0
52' Гол
Фет Сондре
60' Желтая карточка
Пеллегрино Амаль
60' Желтая карточка
Саипи Амир
63' Желтая карточка
Киминьяни Янис
3:0
66' Гол
Берг Патрик
3:1
69' Гол
Целар Жан
4:1
79' Гол
Пеллегрино Амаль
81' Желтая карточка
Зугеля Нино
4:2
86' Гол
Бабич Борис
5:2
89' Гол
Капскармо Оскар
90' Желтая карточка
Вляди Шкельчим
90' Желтая карточка
Хайдари Альбиан
90'+6

Ход матча

40'
Пеллегрино Амаль
(Вембангомо Брис)
1:0
42'
Мумбанья Фарис
 
45'
 
Махмуд Хадж
52'
Фет Сондре
(Берг Патрик)
2:0
60'
Пеллегрино Амаль
 
60'
 
Саипи Амир
63'
 
Киминьяни Янис
64'
 
Мацек Роман
Махмуд Хадж
64'
 
Вляди Шкельчим
Киминьяни Янис
64'
 
Эспиноса Джон
Аригони Аллан
66'
Берг Патрик
(Фет Сондре)
3:0
69'
3:1
Целар Жан
(Хайдари Альбиан)
70'
Капскармо Оскар
Мумбанья Фарис
 
70'
Салтнес Ульрик
Фет Сондре
 
79'
Пеллегрино Амаль
(Грёнбек Альберт)
4:1
80'
 
Бабич Борис
Целар Жан
80'
Зугеля Нино
Сёрли Сондре
 
80'
Гулликсен Тобиас
Грёнбек Альберт
 
80'
Сьоволд Фредрик
Вембангомо Брис
 
81'
Зугеля Нино
 
84'
 
Эль-Вафи Айман
Хайдари Альбиан
86'
4:2
Бабич Борис
(Эспиноса Джон)
89'
Капскармо Оскар
(Салтнес Ульрик)
5:2
90'
 
Вляди Шкельчим
90'
 
Хайдари Альбиан

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 10
  • 8 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 5
  • 1 Офсайды 4
  • 7 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 465 Количество передач 493
  • 46 Владение мячом, % 54
Прогнозы 118
Будё-Глимт 87.3% (103)
X 7.6% (9)
Лугано 5.1% (6)
0
выиграет Будё-Глимт, со счетом 2:1
11
orlack #
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Лунд
Юлиан
Файе
5
Вембангомо
Брис
18
Мо
Бреде
4
Бьортуфт
Один
Лурас
15
Бьоркан
Фредерик
19
Фет
Сондре
77
Берг
Патрик
8
Грёнбек
Альберт
27
Сёрли
Сондре
29
Мумбанья
Фарис
7
Пеллегрино
Амаль
1
Саипи
Амир
34
Аригони
Аллан
17
Май
Ларс-Лукас
4
Крешник
Хайризи
5
Хайдари
Альбиан
29
Махмуд
Хадж
14
Саббатини
Хонатан
25
Бислими
Уран
11
Штеффен
Ренато
9
Целар
Жан
21
Киминьяни
Янис
Будё-Глимт
4-3-3
Лугано
4-3-3

История личных встреч

Будё-Глимт
Лугано

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Бомбардиры внутри турнира

Будё-Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрино Амаль 7 (2) 0.64
Мумбанья Фарис 6 0.55
Грёнбек Альберт 4 0.36
Берг Патрик 3 0.27
Сёрли Сондре 2 0.18
Салтнес Ульрик 1 0.09
Фет Сондре 1 0.09
Гулликсен Тобиас 1 0.09
Эспейор Рунар 1 0.09
Капскармо Оскар 1 0.09
Сёренсен Адам 1 0.09
Бьоркан Фредерик 0 0
Вембангомо Брис 0 0
Лугано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вляди Шкельчим 2 0.4
Бабич Борис 1 0.2
Целар Жан 1 0.2
Алиседа Игнасио 1 0.2
Гргич Анто 0 0
Аригони Аллан 0 0
Эспиноса Джон 0 0
Хайдари Альбиан 0 0

Карточки

Будё-Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берг Патрик 3 0
Зугеля Нино 2 0
Гулликсен Тобиас 2 0
Мо Бреде 1 0
Пеллегрино Амаль 1 0
Салтнес Ульрик 1 0
Хайкин Никита 1 0
Мумбанья Фарис 1 0
Бьоркан Фредерик 1 0
Бьортуфт Один Лурас 1 0
Грёнбек Альберт 1 0
Лугано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штеффен Ренато 2 0
Саббатини Хонатан 2 0
Саипи Амир 2 0
Вляди Шкельчим 2 0
Хайдари Альбиан 2 0
Махмуд Хадж 2 0
Mattia Croci Torti 1 0
Боттани Маттиа 1 0
Киминьяни Янис 1 0
Бислими Уран 1 0
Крешник Хайризи 1 0
Эль-Вафи Айман 1 0

Результаты матчей

Будё-Глимт
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Лугано
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

0
2
Будё-Глимт
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Лугано
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

11
0
Будё-Глимт
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Лугано
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

11
2

Голы по времени матча

Забито

18
4
7 В 1-м тайме 0
10 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 0
6 Не забивали 3
1
6%
0
0%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
4
22%
0
0%
46-60
1
6%
1
25%
61-75
5
28%
3
75%
76-90
1
6%
0
0%
91-120

Пропущено

5
10
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
2
20%
31-45
1
20%
2
20%
46-60
1
20%
2
20%
61-75
1
20%
4
40%
76-90

Забито

11
1
5 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
7 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
1
9%
1
100%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Забито

29
5
12 В 1-м тайме 0
16 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
3%
0
0%
1-15
5
17%
0
0%
16-30
6
21%
0
0%
31-45
7
24%
0
0%
46-60
2
7%
2
40%
61-75
7
24%
3
60%
76-90
1
3%
0
0%
91-120

Пропущено

10
13
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
0
0%
1
8%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
2
15%
31-45
3
30%
3
23%
46-60
2
20%
2
15%
61-75
2
20%
5
38%
76-90

Результаты последних матчей

Будё-Глимт
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Бранн - Будё-Глимт 4:2 Будё-Глимт - Олесунн 1:0 Бешикташ - Будё-Глимт 1:2 Стабек - Будё-Глимт 0:4
Будё-Глимт - Лиллестрём 3:1 Будё-Глимт - Бешикташ 3:1 Будё-Глимт - Саннефьёрд 4:3 Молде - Будё-Глимт 1:3 Будё-Глимт - Брюгге 0:1 Будё-Глимт - Стрёмсгодсет 2:0 Волеренга - Будё-Глимт 2:4 Будё-Глимт - Волеренга 4:2 Лугано - Будё-Глимт 0:0 Русенборг - Будё-Глимт 1:1 Хам-Кам - Будё-Глимт 4:4 Будё-Глимт - Сепси 3:2 Сепси - Будё-Глимт 2:2 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:3 Пюник - Будё-Глимт 0:3 Будё-Глимт - Пюник 3:0
Лугано
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Ивердон - Лугано 0:5 Лугано - Цюрих 0:3 Брюгге - Лугано 2:0 Лозанна - Лугано 3:1
Лозанна - Лугано 0:4 Лугано - Янг Бойз 1:1 Лугано - Брюгге 1:3 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Лугано - Серветт 0:1 Бешикташ - Лугано 2:3 Винтертур - Лугано 2:3 Лугано - Лозанна 2:1 Янг Бойз - Лугано 4:1 Лугано - Будё-Глимт 0:0 Ланси - Лугано 0:3 Люцерн - Лугано 3:2 Лугано - Унион Сент-Жиллуаз 0:1 Унион Сент-Жиллуаз - Лугано 2:0 Гунцвиль - Лугано 0:7 Лугано - Ивердон 6:1

Результаты матчей

Будё-Глимт
Лугано

Точный счет

3:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

3
4 раза 67%
0
1 раз 17%
5
1 раз 17%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
5:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
0:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%

Точное количество голов

3
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Будё-Глимт
Лугано

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
1
1
5
1
1.5
5
1
2.5
1
5
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
1
4
1
1.5
2
1
2
3
2.5
1
2
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
3
2
9
2
1.5
2
3
7
4
2.5
1
4
2
9
3.5
1
10
4.5

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 5 4 1 0 12 - 2 13
2.
Будё-Глимт
 5 3 1 1 10 - 5 10
3.
Лугано
 5 1 1 3 6 - 12 4
4.
Бешикташ
 5 0 1 4 5 - 14 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 3 2 0 1 8 - 4 6
2.
Брюгге
 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Лугано
 2 0 1 1 1 - 3 1
4.
Бешикташ
 3 0 0 3 3 - 10 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 3 3 0 0 9 - 1 9
2.
Будё-Глимт
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Лугано
 3 1 0 2 5 - 9 3
4.
Бешикташ
 2 0 1 1 2 - 4 1
  • — Выход в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 10 (2)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Орбан Гифт 9
Маккаби Тель-Авив Захави Эран 8 (1)
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Брейдаблик Эйольфссон Гисли 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Махмуд Хадж получил желтую карточку от судьи
    • 42'
      Фарис Мумбанья получил желтую карточку от судьи
    • 40'
      Вембангомо Брис сделал результативную передачу.
    • 40'
      Г О О О О Л - Пеллегрино Амаль бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aspmyra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    Будё-Глимт 87.3% (103)
    X 7.6% (9)
    Лугано 5.1% (6)
    0
    выиграет Будё-Глимт, со счетом 2:1
    11
    orlack #
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Будё-Глимт 5:2 Лугано онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Будё-Глимт 5:2 Лугано

    Исход игры
    Будё-Глимт
    87.3% (103)
    Ничья
    7.6% (9)
    Лугано
    5.1% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.68% (59)
    Меньше
    47.32% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    56.25% (63)
    Нет
    43.75% (49)
    Популярный счёт
    2:1 Будё-Глимт
    39% (46)
    2:0 Будё-Глимт
    21.2% (25)
    1:0 Будё-Глимт
    15.3% (18)
    1:1 Ничья
    5.9% (7)
    3:1 Будё-Глимт
    5.1% (6)
    3:0 Будё-Глимт
    2.5% (3)
    1:2 Лугано
    1.7% (2)
    3:2 Будё-Глимт
    1.7% (2)
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