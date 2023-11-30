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  3. Лига конференций 2023-2024
Тур: 5. Стадион: . Зрители: 13021
Бешикташ
0:5
Конец матча
Брюгге
0'
0:1
4' Гол
Нильсен Каспер
0:2
14' Гол
Родригеш Тьяго
38' Желтая карточка
Нильсен Каспер
45' Желтая карточка
Учан Салих
0:3
46' Гол
Родригеш Тьяго
0:4
50' Гол
Рафаэль Онедика
0:5
70' Гол
Сков-Ольсен Андреас
90'+2

Ход матча

4'
0:1
Нильсен Каспер
(Кюйпер Максим)
14'
0:2
Родригеш Тьяго
(Ветлесен Уго)
38'
 
Нильсен Каспер
45'
Учан Салих
 
46'
 
Баланта Эдер
Синкернагель Филип
46'
 
Скораш Михал
Нильсен Каспер
46'
Мулека Джексон
Ребич Анте
 
46'
0:3
Родригеш Тьяго
(Баланта Эдер)
50'
0:4
Рафаэль Онедика
(Скораш Михал)
56'
Хаджиахметович Амир
Тыкназ Демир
 
56'
Фернандеш Жедсон
Учан Салих
 
60'
 
Нуса Антонио
Ветлесен Уго
60'
 
Ютгла Ферран
Родригеш Тьяго
64'
Киличсой Семих
Тосун Дженк
 
70'
0:5
Сков-Ольсен Андреас
(Скораш Михал)
74'
 
Мейер Бьорн
Кюйпер Максим
84'
Кемек Айтуг Батур
Бингол Тайфур
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 10
  • 3 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 457 Количество передач 465
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогнозы 118
Бешикташ 41.5% (49)
X 34.7% (41)
Брюгге 23.7% (28)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Дестаноглу
Эрсин
75
Бингол
Тайфур
4
Булут
Онур
6
Колли
Омар
22
Зайнутдинов
Бактиёр
8
Учан
Салих
21
Тыкназ
Демир
15
Окслейд-Чемберлен
Алекс
9
Тосун
Дженк
10
Абубакар
Венсан
7
Ребич
Анте
22
Миньоле
Симон
6
Одои
Денис
44
Мехеле
Брэндон
58
Спилеерс
Йорне
7
Сков-Ольсен
Андреас
15
Рафаэль
Онедика
10
Ветлесен
Уго
27
Нильсен
Каспер
55
Кюйпер
Максим
99
Родригеш
Тьяго
77
Синкернагель
Филип
Бешикташ
4-3-3
Брюгге
3-5-2

История личных встреч

Бешикташ
Брюгге

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛК
1:1
ЛЕ
1:3
ЛЕ
2:1

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
3

Среднее время на гол

60
30

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1.33
1.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
54

Бомбардиры внутри турнира

Бешикташ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абубакар Венсан 7 (1) 0.64
Мулека Джексон 3 0.27
Учан Салих 1 0.09
Тосун Дженк 1 0.09
Булут Онур 1 0.09
Бингол Тайфур 1 0.09
Амарти Даниэль 1 0.09
Колли Омар 1 0.09
Зайнутдинов Бактиёр 1 0.09
Киличсой Семих 1 0.09
Масуаку Артур 0 0
Ребич Анте 0 0
Геззаль Рашид 0 0
Хаджиахметович Амир 0 0
Рашица Милот 0 0
Фернандеш Жедсон 0 0
Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сков-Ольсен Андреас 5 0.45
Ванакен Ханс 5 0.45
Родригеш Тьяго 5 (2) 0.45
Яремчук Роман 4 0.36
Ветлесен Уго 1 0.09
Кюйпер Максим 1 0.09
Скораш Михал 1 0.09
Баланта Эдер 1 0.09
Бушанан Тажон 1 0.09
Рафаэль Онедика 1 0.09
Ритс Матс 1 0.09
Боята Дедрик 1 0.09
Нильсен Каспер 1 0.09
Спилеерс Йорне 1 0.09
Синкернагель Филип 0 0
Мехеле Брэндон 0 0
Верман Ромео 0 0
Нуса Антонио 0 0

Карточки

Бешикташ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Розье Валентен 4 1
Уйсал Неджип 2 1
Учан Салих 3 0
Мулека Джексон 2 0
Масуаку Артур 0 1
Абубакар Венсан 1 0
Ребич Анте 1 0
Булут Онур 1 0
Бингол Тайфур 1 0
Геззаль Рашид 1 0
Амарти Даниэль 1 0
Колли Омар 1 0
Хаджиахметович Амир 1 0
Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родригеш Тьяго 4 0
Сков-Ольсен Андреас 3 0
Миньоле Симон 3 0
Ванакен Ханс 3 0
Мехеле Брэндон 3 0
Ветлесен Уго 3 0
Ютгла Ферран 2 0
Кюйпер Максим 2 0
Рафаэль Онедика 2 0
Одои Денис 1 0
Ритс Матс 1 0
Боята Дедрик 1 0
Нильсен Каспер 1 0
Синкернагель Филип 1 0
Скораш Михал 1 0
Бушанан Тажон 1 0
Верман Ромео 1 0
Спилеерс Йорне 1 0

Результаты матчей

Бешикташ
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Брюгге
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

4
0
Бешикташ
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Брюгге
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

9
13
Бешикташ
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Брюгге
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

13
13

Голы по времени матча

Забито

10
16
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
0
0%
4
25%
1-15
1
10%
1
6%
16-30
2
20%
1
6%
31-45
3
30%
5
31%
46-60
2
20%
3
19%
61-75
2
20%
2
13%
76-90

Пропущено

11
4
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
2
18%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
1
25%
46-60
1
9%
1
25%
61-75
3
27%
1
25%
76-90

Забито

9
13
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
11%
2
15%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
3
23%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
3
33%
2
15%
61-75
2
22%
5
38%
76-90

Пропущено

8
4
1 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
2
50%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
4
50%
1
25%
76-90

Забито

19
29
6 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 9
2 Не забивали 1
1
5%
6
21%
1-15
2
11%
1
3%
16-30
3
16%
4
14%
31-45
4
21%
6
21%
46-60
5
26%
5
17%
61-75
4
21%
7
24%
76-90

Пропущено

19
8
5 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 7
2
11%
1
13%
1-15
1
5%
1
13%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
5
26%
3
38%
46-60
2
11%
1
13%
61-75
7
37%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Бешикташ
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Самсунспор - Бешикташ 1:2 Сакарьяспор - Бешикташ 1:2 Бешикташ - Истанбул Башакшехир 1:0 Бешикташ - Будё-Глимт 1:2
Антальяспор - Бешикташ 3:2 Бешикташ - Газиантеп 2:0 Будё-Глимт - Бешикташ 3:1 Галатасарай - Бешикташ 2:1 Бешикташ - Истанбулспор 2:0 Бешикташ - Лугано 2:3 Коньяспор - Бешикташ 0:2 Адана Демирспор - Бешикташ 4:2 Бешикташ - Кайсериспор 2:1 Брюгге - Бешикташ 1:1 Трабзонспор - Бешикташ 3:0 Бешикташ - Сивасспор 2:0 Бешикташ - Динамо Киев 1:0 Динамо Киев - Бешикташ 2:3 Бешикташ - Пендикспор 1:1 Бешикташ - Нефтчи 2:1
Брюгге
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
АХ Лёвен - Брюгге 0:1 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Брюгге - Лугано 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:1
Беерсхот-Вильрейк - Брюгге 0:6 Брюгге - Антверпен 2:1 Лугано - Брюгге 1:3 Кортрейк - Брюгге 1:0 Стандард - Брюгге 2:1 Будё-Глимт - Брюгге 0:1 Брюгге - Сент-Трейден 1:1 Брюгге - Генк 1:1 Андерлехт - Брюгге 1:1 Брюгге - Бешикташ 1:1 Брюгге - Спортинг Шарлеруа 4:2 Гент - Брюгге 2:1 Брюгге - Осасуна 2:2 Осасуна - Брюгге 1:2 Брюгге - РВДМ 47 7:1 Акюрейри - Брюгге 1:5

Результаты матчей

Бешикташ
Брюгге

Точный счет

0:5
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
5
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

3:1
2 раза 18%
2:3
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
1 раз 9%
2
3 раза 27%
5
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Бешикташ
Брюгге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5
4
1
1
5
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
4
2
2
3
2.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
10
1
6
5
1.5
8
3
3
8
2.5
5
6

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 5 4 1 0 12 - 2 13
2.
Будё-Глимт
 5 3 1 1 10 - 5 10
3.
Лугано
 5 1 1 3 6 - 12 4
4.
Бешикташ
 5 0 1 4 5 - 14 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 3 2 0 1 8 - 4 6
2.
Брюгге
 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Лугано
 2 0 1 1 1 - 3 1
4.
Бешикташ
 3 0 0 3 3 - 10 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 3 3 0 0 9 - 1 9
2.
Будё-Глимт
 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Лугано
 3 1 0 2 5 - 9 3
4.
Бешикташ
 2 0 1 1 2 - 4 1
  • — Выход в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 10 (2)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Орбан Гифт 9
Маккаби Тель-Авив Захави Эран 8 (1)
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Брейдаблик Эйольфссон Гисли 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Весь список
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    Прогнозы 118
    Бешикташ 41.5% (49)
    X 34.7% (41)
    Брюгге 23.7% (28)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бешикташ 0:5 Брюгге

    Исход игры
    Бешикташ
    41.5% (49)
    Ничья
    34.7% (41)
    Брюгге
    23.7% (28)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.57% (60)
    Меньше
    46.43% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    85.71% (96)
    Нет
    14.29% (16)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    30.5% (36)
    2:1 Бешикташ
    27.1% (32)
    1:2 Брюгге
    16.1% (19)
    0:1 Брюгге
    5.9% (7)
    1:0 Бешикташ
    4.2% (5)
    2:2 Ничья
    3.4% (4)
    2:0 Бешикташ
    2.5% (3)
    3:2 Бешикташ
    2.5% (3)
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