Тур: 5. Стадион: Тупрас. Зрители: 13021
0'
0:1
4' ГолНильсен Каспер
0:2
14' ГолРодригеш Тьяго
38' Желтая карточкаНильсен Каспер
45' Желтая карточкаУчан Салих
0:3
46' ГолРодригеш Тьяго
0:4
50' ГолРафаэль Онедика
0:5
70' ГолСков-Ольсен Андреас
90'+2
Ход матча
4'
0:1
14'
0:2
38'
45'
46'
0:3
50'
0:4
70'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 10
-
3 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
457 Количество передач 465
-
50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
21
Тыкназ
Демир
10
Ветлесен
Уго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Тыкназ ДемирПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Джалимбай Риза
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Нуса АнтониоПолузащитник
-
39 Баланта ЭдерПолузащитник
-
62 Хомма СионПолузащитник
- Нападающий
-
14 Мейер Бьорн
-
Главный тренер: Дейла Ронни
История личных встреч
Бешикташ
Брюгге
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
3
Среднее время на гол
60
30
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1.33
1.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
67
54
Бомбардиры внутри турнира
Бешикташ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абубакар Венсан
|7 (1)
|0.64
|Мулека Джексон
|3
|0.27
|Учан Салих
|1
|0.09
|Тосун Дженк
|1
|0.09
|Булут Онур
|1
|0.09
|Бингол Тайфур
|1
|0.09
|Амарти Даниэль
|1
|0.09
|Колли Омар
|1
|0.09
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0.09
|Киличсой Семих
|1
|0.09
|Масуаку Артур
|0
|0
|Ребич Анте
|0
|0
|Геззаль Рашид
|0
|0
|Хаджиахметович Амир
|0
|0
|Рашица Милот
|0
|0
|Фернандеш Жедсон
|0
|0
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сков-Ольсен Андреас
|5
|0.45
|Ванакен Ханс
|5
|0.45
|Родригеш Тьяго
|5 (2)
|0.45
|Яремчук Роман
|4
|0.36
|Ветлесен Уго
|1
|0.09
|Кюйпер Максим
|1
|0.09
|Скораш Михал
|1
|0.09
|Баланта Эдер
|1
|0.09
|Бушанан Тажон
|1
|0.09
|Рафаэль Онедика
|1
|0.09
|Ритс Матс
|1
|0.09
|Боята Дедрик
|1
|0.09
|Нильсен Каспер
|1
|0.09
|Спилеерс Йорне
|1
|0.09
|Синкернагель Филип
|0
|0
|Мехеле Брэндон
|0
|0
|Верман Ромео
|0
|0
|Нуса Антонио
|0
|0
Карточки
Бешикташ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Розье Валентен
|4
|1
|Уйсал Неджип
|2
|1
|Учан Салих
|3
|0
|Мулека Джексон
|2
|0
|Масуаку Артур
|0
|1
|Абубакар Венсан
|1
|0
|Ребич Анте
|1
|0
|Булут Онур
|1
|0
|Бингол Тайфур
|1
|0
|Геззаль Рашид
|1
|0
|Амарти Даниэль
|1
|0
|Колли Омар
|1
|0
|Хаджиахметович Амир
|1
|0
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родригеш Тьяго
|4
|0
|Сков-Ольсен Андреас
|3
|0
|Миньоле Симон
|3
|0
|Ванакен Ханс
|3
|0
|Мехеле Брэндон
|3
|0
|Ветлесен Уго
|3
|0
|Ютгла Ферран
|2
|0
|Кюйпер Максим
|2
|0
|Рафаэль Онедика
|2
|0
|Одои Денис
|1
|0
|Ритс Матс
|1
|0
|Боята Дедрик
|1
|0
|Нильсен Каспер
|1
|0
|Синкернагель Филип
|1
|0
|Скораш Михал
|1
|0
|Бушанан Тажон
|1
|0
|Верман Ромео
|1
|0
|Спилеерс Йорне
|1
|0
Результаты матчей
Бешикташ
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Брюгге
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
4
0
Бешикташ
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Брюгге
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
9
13
Бешикташ
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Брюгге
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
13
13
Голы по времени матча
Забито
10
16
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
6 Не забивали 6
0
0%
4
25%
1-15
1
10%
1
6%
16-30
2
20%
1
6%
31-45
3
30%
5
31%
46-60
2
20%
3
19%
61-75
2
20%
2
13%
76-90
Пропущено
11
4
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
2
18%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
1
25%
46-60
1
9%
1
25%
61-75
3
27%
1
25%
76-90
Забито
9
13
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
11%
2
15%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
3
23%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
3
33%
2
15%
61-75
2
22%
5
38%
76-90
Пропущено
8
4
1 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
2
50%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
4
50%
1
25%
76-90
Забито
19
29
6 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 9
2 Не забивали 1
1
5%
6
21%
1-15
2
11%
1
3%
16-30
3
16%
4
14%
31-45
4
21%
6
21%
46-60
5
26%
5
17%
61-75
4
21%
7
24%
76-90
Пропущено
19
8
5 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 7
2
11%
1
13%
1-15
1
5%
1
13%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
5
26%
3
38%
46-60
2
11%
1
13%
61-75
7
37%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Бешикташ
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Самсунспор - Бешикташ 1:2 Сакарьяспор - Бешикташ 1:2 Бешикташ - Истанбул Башакшехир 1:0 Бешикташ - Будё-Глимт 1:2
Антальяспор - Бешикташ 3:2 Бешикташ - Газиантеп 2:0 Будё-Глимт - Бешикташ 3:1 Галатасарай - Бешикташ 2:1 Бешикташ - Истанбулспор 2:0 Бешикташ - Лугано 2:3 Коньяспор - Бешикташ 0:2 Адана Демирспор - Бешикташ 4:2 Бешикташ - Кайсериспор 2:1 Брюгге - Бешикташ 1:1 Трабзонспор - Бешикташ 3:0 Бешикташ - Сивасспор 2:0 Бешикташ - Динамо Киев 1:0 Динамо Киев - Бешикташ 2:3 Бешикташ - Пендикспор 1:1 Бешикташ - Нефтчи 2:1
Брюгге
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
АХ Лёвен - Брюгге 0:1 Брюгге - Серкль Брюгге 0:0 Брюгге - Лугано 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:1
Беерсхот-Вильрейк - Брюгге 0:6 Брюгге - Антверпен 2:1 Лугано - Брюгге 1:3 Кортрейк - Брюгге 1:0 Стандард - Брюгге 2:1 Будё-Глимт - Брюгге 0:1 Брюгге - Сент-Трейден 1:1 Брюгге - Генк 1:1 Андерлехт - Брюгге 1:1 Брюгге - Бешикташ 1:1 Брюгге - Спортинг Шарлеруа 4:2 Гент - Брюгге 2:1 Брюгге - Осасуна 2:2 Осасуна - Брюгге 1:2 Брюгге - РВДМ 47 7:1 Акюрейри - Брюгге 1:5
Результаты матчей
Бешикташ
Брюгге
Точный счет
0:5
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
5
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
3:1
2 раза 18%
2:3
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
1 раз 9%
2
3 раза 27%
5
3 раза 27%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Бешикташ
Брюгге
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
41
15
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
42
23
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
101
65
83
38
56
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|12 - 2
|13
|2.
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|3.
|5
|1
|1
|3
|6 - 12
|4
|4.
|5
|0
|1
|4
|5 - 14
|1
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|8 - 4
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|4.
|3
|0
|0
|3
|3 - 10
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|2.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|3
|1
|0
|2
|5 - 9
|3
|4.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА
|Гент
|Кейперс Уго
|10 (2)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|9 (5)
|Гент
|Орбан Гифт
|9
|Маккаби Тель-Авив
|Захави Эран
|8 (1)
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|7 (4)
|Бешикташ
|Розье Валентен
|1 4
|Виктория Пльзень
|Калвач Лукаш
|5
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Брейдаблик
|Эйольфссон Гисли
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бешикташ 0:5 Брюгге
Исход игры
Бешикташ
41.5% (49)
Ничья
34.7% (41)
Брюгге
23.7% (28)
Тотал 2.5
Больше
53.57% (60)
Меньше
46.43% (52)
Обе команды забьют
Да
85.71% (96)
Нет
14.29% (16)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.5% (36)
2:1 Бешикташ
27.1% (32)
1:2 Брюгге
16.1% (19)
0:1 Брюгге
5.9% (7)
1:0 Бешикташ
4.2% (5)
2:2 Ничья
3.4% (4)
2:0 Бешикташ
2.5% (3)
3:2 Бешикташ
2.5% (3)
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