Тур: 5. Стадион: OPAP Arena.
0'
12' Желтая карточкаВельтман Йоел
27' Желтая карточкаГачинович Мийат
0:1
55' ПенальтиПедро Жоао
63' Желтая карточкаЦубер Стивен
65' Вторая желтая карточкаГачинович Мийат
90'+6
Ход матча
12'
27'
55'
0:1
63'
65'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 2
-
4 Угловые 4
-
4 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
12
Рота
Лазарос
21
Вида
Домагой
10
Цубер
Стивен
11
Гилмор
Билли
22
Митома
Каору
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Рота ЛазаросЗащитник
-
21 Вида ДомагойЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Цубер СтивенНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Альмейда Матиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Гилмор БиллиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Митома КаоруПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Стил ДжейсонВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
50 Джексон БенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Хинчи ДжекПолузащитник
-
48 Шушан СамиПолузащитник
-
56 Даффус ДжошПолузащитник
-
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
История личных встреч
АЕК
Брайтон
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
3
Среднее время на гол
45
30
Бомбардиры внутри турнира
АЕК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вида Домагой
|1
|0.2
|Сидибе Джибриль
|1
|0.2
|Гачинович Мийат
|1
|0.2
|Понсе Эсекель
|1
|0.2
|Пинеда Орбелин
|1
|0.2
|Амрабат Нордин
|0
|0
|Манталос Петрос
|0
|0
|Хаджсафи Эсхан
|0
|0
|Элиассон Никлас
|0
|0
|Гарсия Леви
|0
|0
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Жоао
|5 (4)
|1
|Фати Ансу
|2
|0.4
|Саймон Адингра
|1
|0.2
|Гросс Паскаль
|1
|0.2
|Митома Каору
|0
|0
Карточки
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гачинович Мийат
|3
|1
|Амрабат Нордин
|2
|0
|Сидибе Джибриль
|2
|0
|Понсе Эсекель
|2
|0
|Станкович Цицан
|0
|1
|Вида Домагой
|1
|0
|Цубер Стивен
|1
|0
|Манталос Петрос
|1
|0
|Йонссон Йенс
|1
|0
|Араужо Серхио
|1
|0
|Элиассон Никлас
|1
|0
|Шиманьски Дамиан
|1
|0
|Пинеда Орбелин
|1
|0
|Мохаммади Милад
|1
|0
|Рота Лазарос
|1
|0
|Митоглу Герасимос
|1
|0
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Хекке Ян-Поль
|3
|0
|Вельтман Йоел
|2
|0
|Уэлбек Данни
|1
|0
|Гросс Паскаль
|1
|0
|Роша Игор II
|1
|0
|Педро Жоао
|1
|0
|Данк Льюис
|1
|0
|Эступиньян Первис
|1
|0
|Митома Каору
|1
|0
|Фергюсон Эван
|1
|0
Результаты матчей
АЕК
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Брайтон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
2
АЕК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Брайтон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
3
2
АЕК
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Брайтон
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
4
4
Голы по времени матча
Забито
1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
5
9
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
1
20%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
1
20%
4
44%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
1
20%
1
11%
76-90
Пропущено
9
5
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
4
44%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
АЕК
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ПАС Янина - АЕК 0:1 АЕК - Ламия 3:0 АЕК - Марсель 0:2 Кифисия - АЕК 1:1
АЕК - ПАОК 2:0 Марсель - АЕК 3:1 Астерас - АЕК 0:3 АЕК - Панетоликос 3:0 АЕК - Аякс 1:1 ОФИ - АЕК 2:0 АЕК - Атромитос 2:1 Панатинаикос - АЕК 1:2 Брайтон - АЕК 2:3 АЕК - Олимпиакос 1:1 Волос - АЕК 2:3 АЕК - Антверпен 1:2 АЕК - Пансерраикос 1:1 Антверпен - АЕК 1:0 АЕК - Динамо Загреб 2:2 Динамо Загреб - АЕК 1:2
Брайтон
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ноттингем Форест - Брайтон 2:3 Брайтон - Шеффилд Юнайтед 1:1 Аякс - Брайтон 0:2 Эвертон - Брайтон 1:1
Брайтон - Фулхэм 1:1 Брайтон - Аякс 2:0 Манчестер Сити - Брайтон 2:1 Брайтон - Ливерпуль 2:2 Марсель - Брайтон 2:2 Астон Вилла - Брайтон 6:1 Челси - Брайтон 1:0 Брайтон - Борнмут 3:1 Брайтон - АЕК 2:3 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:3 Брайтон - Ньюкасл 3:1 Брайтон - Вест Хэм 1:3 Вулверхэмптон - Брайтон 1:4 Брайтон - Лутон Таун 4:1 Брайтон - Райо Вальекано 1:1 Брайтон - Ньюкасл 1:2
Результаты матчей
АЕК
Брайтон
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 100%
Точный счет
2:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
2
4 раза 80%
1
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
АЕК
Брайтон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
41
14
Группа B
Группа B
- — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА
|Хеккен
|Садик Ибраим
|5 (2)
|Брайтон
|Педро Жоао
|5
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|4 (2)
|Хеккен
|Хрстич Срджан
|4 (1)
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|4 (1)
|Шериф
|Кики Габи
|1 5
|АЕК
|Гачинович Мийат
|1 3
|Карабах
|Ромао Жулио
|4
|Шериф
|Паулу Жоау
|1 2
|Шериф
|Зохури Армель
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч АЕК 0:1 Брайтон
Исход игры
АЕК
17.3% (23)
Ничья
26.3% (35)
Брайтон
56.4% (75)
Тотал 2.5
Больше
53.98% (61)
Меньше
46.02% (52)
Обе команды забьют
Да
83.19% (94)
Нет
16.81% (19)
Популярный счёт
1:2 Брайтон
33.8% (45)
1:1 Ничья
24.8% (33)
2:1 АЕК
8.3% (11)
0:1 Брайтон
6% (8)
1:0 АЕК
3.8% (5)
0:2 Брайтон
3% (4)
1:3 Брайтон
1.5% (2)
2:3 Брайтон
1.5% (2)
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