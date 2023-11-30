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  3. Лига Европы 2023-2024
Тур: 5. Стадион: .
АЕК
0:1
Конец матча
Брайтон
0'
12' Желтая карточка
Вельтман Йоел
27' Желтая карточка
Гачинович Мийат
0:1
55' Пенальти
Педро Жоао
63' Желтая карточка
Цубер Стивен
65' Вторая желтая карточка
Гачинович Мийат
90'+6

Ход матча

12'
 
Вельтман Йоел
27'
Гачинович Мийат
 
55'
0:1
Педро Жоао
63'
Цубер Стивен
 
65'
Гачинович Мийат
 
69'
 
Дауд Махмуд
Митома Каору
72'
Араужо Серхио
Манталос Петрос
 
72'
Понсе Эсекель
Амрабат Нордин
 
72'
Элиассон Никлас
Цубер Стивен
 
77'
 
Милнер Джеймс
Педро Жоао
83'
Писарро Родольфо
Пинеда Орбелин
 
87'
 
Балеба Карлос
Гилмор Билли
87'
 
Даффус Джош
Фергюсон Эван

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 4
  • 4 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 133
АЕК 17.3% (23)
X 26.3% (35)
Брайтон 56.4% (75)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Станкович
Цицан
12
Рота
Лазарос
21
Вида
Домагой
2
Мукуди
Ароль
28
Хаджсафи
Эсхан
5
Амрабат
Нордин
4
Шиманьски
Дамиан
8
Гачинович
Мийат
13
Пинеда
Орбелин
10
Цубер
Стивен
20
Манталос
Петрос
1
Вербрюгген
Барт
34
Вельтман
Йоел
5
Данк
Льюис
3
Роша
Игор
II
41
Хиншелвуд
Джек
13
Гросс
Паскаль
11
Гилмор
Билли
24
Саймон
Адингра
28
Фергюсон
Эван
22
Митома
Каору
9
Педро
Жоао
АЕК
4-3-1-2
Брайтон
4-2-3-1

История личных встреч

АЕК
Брайтон

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЕ
2:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Бомбардиры внутри турнира

АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вида Домагой 1 0.2
Сидибе Джибриль 1 0.2
Гачинович Мийат 1 0.2
Понсе Эсекель 1 0.2
Пинеда Орбелин 1 0.2
Амрабат Нордин 0 0
Манталос Петрос 0 0
Хаджсафи Эсхан 0 0
Элиассон Никлас 0 0
Гарсия Леви 0 0
Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Жоао 5 (4) 1
Фати Ансу 2 0.4
Саймон Адингра 1 0.2
Гросс Паскаль 1 0.2
Митома Каору 0 0

Карточки

АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гачинович Мийат 3 1
Амрабат Нордин 2 0
Сидибе Джибриль 2 0
Понсе Эсекель 2 0
Станкович Цицан 0 1
Вида Домагой 1 0
Цубер Стивен 1 0
Манталос Петрос 1 0
Йонссон Йенс 1 0
Араужо Серхио 1 0
Элиассон Никлас 1 0
Шиманьски Дамиан 1 0
Пинеда Орбелин 1 0
Мохаммади Милад 1 0
Рота Лазарос 1 0
Митоглу Герасимос 1 0
Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Хекке Ян-Поль 3 0
Вельтман Йоел 2 0
Уэлбек Данни 1 0
Гросс Паскаль 1 0
Роша Игор II 1 0
Педро Жоао 1 0
Данк Льюис 1 0
Эступиньян Первис 1 0
Митома Каору 1 0
Фергюсон Эван 1 0

Результаты матчей

АЕК
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Брайтон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
АЕК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Брайтон
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

3
2
АЕК
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Брайтон
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

4
4

Голы по времени матча

Забито

1
5
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
60%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

5
9
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
2 Не забивали 0
1
20%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
1
20%
4
44%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
1
20%
1
11%
76-90

Пропущено

9
5
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
4
44%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

АЕК
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ПАС Янина - АЕК 0:1 АЕК - Ламия 3:0 АЕК - Марсель 0:2 Кифисия - АЕК 1:1
АЕК - ПАОК 2:0 Марсель - АЕК 3:1 Астерас - АЕК 0:3 АЕК - Панетоликос 3:0 АЕК - Аякс 1:1 ОФИ - АЕК 2:0 АЕК - Атромитос 2:1 Панатинаикос - АЕК 1:2 Брайтон - АЕК 2:3 АЕК - Олимпиакос 1:1 Волос - АЕК 2:3 АЕК - Антверпен 1:2 АЕК - Пансерраикос 1:1 Антверпен - АЕК 1:0 АЕК - Динамо Загреб 2:2 Динамо Загреб - АЕК 1:2
Брайтон
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ноттингем Форест - Брайтон 2:3 Брайтон - Шеффилд Юнайтед 1:1 Аякс - Брайтон 0:2 Эвертон - Брайтон 1:1
Брайтон - Фулхэм 1:1 Брайтон - Аякс 2:0 Манчестер Сити - Брайтон 2:1 Брайтон - Ливерпуль 2:2 Марсель - Брайтон 2:2 Астон Вилла - Брайтон 6:1 Челси - Брайтон 1:0 Брайтон - Борнмут 3:1 Брайтон - АЕК 2:3 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:3 Брайтон - Ньюкасл 3:1 Брайтон - Вест Хэм 1:3 Вулверхэмптон - Брайтон 1:4 Брайтон - Лутон Таун 4:1 Брайтон - Райо Вальекано 1:1 Брайтон - Ньюкасл 1:2

Результаты матчей

АЕК
Брайтон

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 100%

Точный счет

2:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
2
4 раза 80%
1
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

АЕК
Брайтон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
4
1
1
4
2.5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брайтон
 5 3 1 1 9 - 5 10
2.
Марсель
 1:1 5 2 3 0 11 - 7 9
3.
АЕК
 5 1 1 3 5 - 9 4
4.
Аякс
 1:1 5 0 3 2 5 - 9 3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 1:1 3 1 2 0 6 - 4 5
2.
Брайтон
 2 1 0 1 4 - 3 3
3.
Аякс
 1:1 2 0 1 1 3 - 5 1
4.
АЕК
 3 0 1 2 1 - 4 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брайтон
 3 2 1 0 5 - 2 7
2.
Марсель
 1:1 2 1 1 0 5 - 3 4
3.
АЕК
 2 1 0 1 4 - 5 3
4.
Аякс
 1:1 3 0 2 1 2 - 4 2
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Топ бомбардиров
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Брайтон Педро Жоао 5
Байер Л Бонифасе Виктор 4 (2)
Хеккен Хрстич Срджан 4 (1)
Фрайбург Грифо Винченцо 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 1 5
АЕК Гачинович Мийат 1 3
Карабах Ромао Жулио 4
Шериф Паулу Жоау 1 2
Шериф Зохури Армель 1 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 27'
    Гачинович Мийат получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 12'
      Вельтман Йоел получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на OPAP Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 133
    АЕК 17.3% (23)
    X 26.3% (35)
    Брайтон 56.4% (75)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч АЕК 0:1 Брайтон онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч АЕК 0:1 Брайтон

    Исход игры
    АЕК
    17.3% (23)
    Ничья
    26.3% (35)
    Брайтон
    56.4% (75)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.98% (61)
    Меньше
    46.02% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    83.19% (94)
    Нет
    16.81% (19)
    Популярный счёт
    1:2 Брайтон
    33.8% (45)
    1:1 Ничья
    24.8% (33)
    2:1 АЕК
    8.3% (11)
    0:1 Брайтон
    6% (8)
    1:0 АЕК
    3.8% (5)
    0:2 Брайтон
    3% (4)
    1:3 Брайтон
    1.5% (2)
    2:3 Брайтон
    1.5% (2)
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