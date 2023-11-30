Тур: 5. Стадион: Эпет Арена.
1:0
Конец матча
0'
22' Желтая карточкаРуибаль Айтор
38' Желтая карточкаБирманчевич Велько
1:0
54' ГолГараслин Лукаш
70' Желтая карточкаПесселья Херман
88' Желтая карточкаМиранда Хуан
90' Желтая карточкаГидо Родригес
90'+5
Ход матча
22'
54'
1:0
70'
84'
88'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 5
-
3 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
42 Владение мячом, % 58
Прогноз на матч от Liveresult
41
Витик
Мартин
27
Панак
Филип
20
Ляци
Казим
9
Кухта
Ян
13
Силва
Руи
21
Рока
Марк
20
Абнер
38
Диао
Ассане
- Основной состав
- Вратарь
-
41 Витик МартинЗащитник
-
27 Панак ФилипЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Ляци КазимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 Кухта ЯнНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Ворел ВойтехВратарь
- Защитник
-
26 Выдра ПатрикЗащитник
-
28 Виснер ТомашЗащитник
- Полузащитник
-
10 Карабец АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Пешек ЯкубПолузащитник
-
29 Шевчик МихалПолузащитник
-
32 Рынеш МатейПолузащитник
- Нападающий
-
39 Сейк ВацлавНападающий
-
Главный тренер: Приске Бриан
- Основной состав
-
13 Силва РуиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Рока МаркЗащитник
-
20 АбнерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Диао АссанеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Перес АйосеПолузащитник
-
22 Иско АларконПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Виллиан ЖозеНападающий
-
11 Энрике Луис
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
История личных встреч
Спарта Прага
Бетис
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Спарта Прага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гараслин Лукаш
|3
|0.43
|Крейчи Ладислав II
|3 (1)
|0.43
|Панак Филип
|1
|0.14
|Бирманчевич Велько
|1
|0.14
|Олатунджи Виктор
|1
|0.14
|Сёренсен Асгер
|1
|0.14
|Витик Мартин
|1
|0.14
|Кайринен Каан
|0
|0
|Пешек Якуб
|0
|0
|Кухта Ян
|0
|0
|Пресиадо Анхело
|0
|0
|Рынеш Матей
|0
|0
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Перес Айосе
|1
|0.2
|Иско Аларкон
|1
|0.2
|Диао Ассане
|1
|0.2
|Иглесиас Борха
|1
|0.2
|Руибаль Айтор
|1
|0.2
|Рока Марк
|1
|0.2
|Эззалзули Абде
|1
|0.2
|Фекир Набиль
|0
|0
|Абнер
|0
|0
Карточки
Спарта Прага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ляци Казим
|2
|0
|Бирманчевич Велько
|2
|0
|Павелка Давид
|1
|0
|Гараслин Лукаш
|1
|0
|Сёренсен Асгер
|1
|0
|Панак Филип
|1
|0
|Крейчи Ладислав II
|1
|0
|Пресиадо Анхело
|1
|0
|Виснер Томаш
|1
|0
|Олатунджи Виктор
|1
|0
|Гомес Джеймс
|1
|0
|Витик Мартин
|1
|0
|Рынеш Матей
|1
|0
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гидо Родригес
|3
|0
|Песселья Херман
|2
|0
|Руибаль Айтор
|2
|0
|Перес Айосе
|1
|0
|Гуардадо Андрес
|1
|0
|Бартра Марк
|1
|0
|Браво Клаудио
|1
|0
|Миранда Хуан
|1
|0
|Абнер
|1
|0
|Диао Ассане
|1
|0
Результаты матчей
Спарта Прага
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Бетис
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
0
Спарта Прага
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Бетис
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
0
6
Спарта Прага
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Бетис
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
10
0
Упущенные победы
0
6
Голы по времени матча
Забито
8
1
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
100%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
3
6
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
1
33%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
3
50%
76-90
Пропущено
7
2
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
29%
1
50%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
50%
76-90
Забито
11
7
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
2
18%
1
14%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
1
14%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
2
29%
61-75
2
18%
3
43%
76-90
Пропущено
10
4
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
3
30%
1
25%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
1
25%
46-60
2
20%
1
25%
61-75
2
20%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Спарта Прага
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Спарта Прага - Фастав Злин 2:0 Баник Острава - Спарта Прага 0:1 Рейнджерс - Спарта Прага 2:1 Спарта Прага - Богемианс-1905 2:0
Богемианс-1905 - Спарта Прага 1:2 Млада Болеслав - Спарта Прага 3:1 Спарта Прага - Рейнджерс 0:0 Спарта Прага - Ческе-Будеёвице 4:0 Градец Кралове - Спарта Прага 1:3 Бетис - Спарта Прага 2:1 Спарта Прага - Виктория Пльзень 2:1 Лисен - Спарта Прага 0:1 Славия Прага - Спарта Прага 1:1 Спарта Прага - Арис Лимасол 3:2 Спарта Прага - Словацко 5:0 Слован Либерец - Спарта Прага 0:2 Спарта Прага - Динамо Загреб 4:1 Спарта Прага - Карвина 3:1 Динамо Загреб - Спарта Прага 3:1 Теплице - Спарта Прага 1:1
Бетис
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Бетис - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Бетис 1:1 Бетис - Арис Лимасол 4:1 Бетис - Мальорка 2:0
Эрнан Кортес - Бетис 1:12 Бетис - Осасуна 2:1 Арис Лимасол - Бетис 0:1 Хетафе - Бетис 1:1 Алавес - Бетис 1:1 Бетис - Спарта Прага 2:1 Бетис - Валенсия 3:0 Гранада - Бетис 1:1 Бетис - Кадис 1:1 Рейнджерс - Бетис 1:0 Барселона - Бетис 5:0 Бетис - Райо Вальекано 1:0 Атлетик Б - Бетис 4:2 Бетис - Атлетико М 0:0 Вильярреал - Бетис 1:2 Бетис - Реал Сосьедад 0:1
Результаты матчей
Спарта Прага
Бетис
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
2:1
2 раза 67%
3:1
1 раз 33%
1:0
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Спарта Прага
Бетис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
22
11
13
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
32
25
23
25
14
16
14
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|0
|2
|7 - 4
|9
|2.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|3.
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|4.
|0:0
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|3.
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|4.
|0:0
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|2.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|3.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|4.
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
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|Хеккен
|Садик Ибраим
|5 (2)
|Брайтон
|Педро Жоао
|5
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|4 (2)
|Хеккен
|Хрстич Срджан
|4 (1)
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|4 (1)
|Шериф
|Кики Габи
|1 5
|АЕК
|Гачинович Мийат
|1 3
|Карабах
|Ромао Жулио
|4
|Шериф
|Паулу Жоау
|1 2
|Шериф
|Зохури Армель
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Спарта Прага 1:0 Бетис
Исход игры
Спарта Прага
22.2% (28)
Ничья
37.3% (47)
Бетис
40.5% (51)
Тотал 2.5
Больше
43.36% (49)
Меньше
56.64% (64)
Обе команды забьют
Да
76.99% (87)
Нет
23.01% (26)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.2% (38)
1:2 Бетис
24.6% (31)
1:0 Спарта Прага
10.3% (13)
2:1 Спарта Прага
8.7% (11)
0:1 Бетис
7.9% (10)
2:2 Ничья
3.2% (4)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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