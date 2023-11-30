  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига Европы 2023-2024
Тур: 5. Стадион: .
Спарта Прага
1:0
Конец матча
Бетис
0'
22' Желтая карточка
Руибаль Айтор
38' Желтая карточка
Бирманчевич Велько
1:0
54' Гол
Гараслин Лукаш
70' Желтая карточка
Песселья Херман
88' Желтая карточка
Миранда Хуан
90' Желтая карточка
Гидо Родригес
90'+5

Ход матча

22'
 
Руибаль Айтор
38'
Бирманчевич Велько
 
46'
 
Иско Аларкон
Фекир Набиль
54'
Гараслин Лукаш
(Кухта Ян)
1:0
70'
 
Песселья Херман
70'
 
Перес Айосе
Эззалзули Абде
74'
Пешек Якуб
Гараслин Лукаш
 
76'
 
Энрике Луис
Диао Ассане
82'
Олатунджи Виктор
Кухта Ян
 
82'
Садилек Лукаш
Бирманчевич Велько
 
84'
 
Виллиан Жозе
Гуардадо Андрес
84'
 
Миранда Хуан
Абнер
88'
 
Миранда Хуан
89'
Павелка Давид
Кайринен Каан
 
90'
 
Гидо Родригес

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 42 Владение мячом, % 58
Прогнозы 126
Спарта Прага 22.2% (28)
X 37.3% (47)
Бетис 40.5% (51)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Виндаль-Йенсен
Петер
41
Витик
Мартин
27
Панак
Филип
37
Крейчи
Ладислав
II
2
Пресиадо
Анхело
20
Ляци
Казим
6
Кайринен
Каан
30
Зелены
Ярослав
14
Бирманчевич
Велько
9
Кухта
Ян
22
Гараслин
Лукаш
13
Силва
Руи
24
Руибаль
Айтор
6
Песселья
Херман
21
Рока
Марк
20
Абнер
5
Гидо
Родригес
18
Гуардадо
Андрес
38
Диао
Ассане
8
Фекир
Набиль
7
Эззалзули
Абде
9
Иглесиас
Борха
Спарта Прага
3-4-3
Бетис
4-2-3-1

История личных встреч

Спарта Прага
Бетис

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Спарта Прага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гараслин Лукаш 3 0.43
Крейчи Ладислав II 3 (1) 0.43
Панак Филип 1 0.14
Бирманчевич Велько 1 0.14
Олатунджи Виктор 1 0.14
Сёренсен Асгер 1 0.14
Витик Мартин 1 0.14
Кайринен Каан 0 0
Пешек Якуб 0 0
Кухта Ян 0 0
Пресиадо Анхело 0 0
Рынеш Матей 0 0
Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Перес Айосе 1 0.2
Иско Аларкон 1 0.2
Диао Ассане 1 0.2
Иглесиас Борха 1 0.2
Руибаль Айтор 1 0.2
Рока Марк 1 0.2
Эззалзули Абде 1 0.2
Фекир Набиль 0 0
Абнер 0 0

Карточки

Спарта Прага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ляци Казим 2 0
Бирманчевич Велько 2 0
Павелка Давид 1 0
Гараслин Лукаш 1 0
Сёренсен Асгер 1 0
Панак Филип 1 0
Крейчи Ладислав II 1 0
Пресиадо Анхело 1 0
Виснер Томаш 1 0
Олатунджи Виктор 1 0
Гомес Джеймс 1 0
Витик Мартин 1 0
Рынеш Матей 1 0
Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гидо Родригес 3 0
Песселья Херман 2 0
Руибаль Айтор 2 0
Перес Айосе 1 0
Гуардадо Андрес 1 0
Бартра Марк 1 0
Браво Клаудио 1 0
Миранда Хуан 1 0
Абнер 1 0
Диао Ассане 1 0

Результаты матчей

Спарта Прага
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Бетис
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
0
Спарта Прага
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Бетис
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

0
6
Спарта Прага
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Бетис
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

10
0

Упущенные победы

0
6

Голы по времени матча

Забито

8
1
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
1
100%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

3
6
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
1
33%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
3
50%
76-90

Пропущено

7
2
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
29%
1
50%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
50%
76-90

Забито

11
7
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
2
18%
1
14%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
1
14%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
2
29%
61-75
2
18%
3
43%
76-90

Пропущено

10
4
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
3
30%
1
25%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
1
25%
46-60
2
20%
1
25%
61-75
2
20%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Спарта Прага
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Спарта Прага - Фастав Злин 2:0 Баник Острава - Спарта Прага 0:1 Рейнджерс - Спарта Прага 2:1 Спарта Прага - Богемианс-1905 2:0
Богемианс-1905 - Спарта Прага 1:2 Млада Болеслав - Спарта Прага 3:1 Спарта Прага - Рейнджерс 0:0 Спарта Прага - Ческе-Будеёвице 4:0 Градец Кралове - Спарта Прага 1:3 Бетис - Спарта Прага 2:1 Спарта Прага - Виктория Пльзень 2:1 Лисен - Спарта Прага 0:1 Славия Прага - Спарта Прага 1:1 Спарта Прага - Арис Лимасол 3:2 Спарта Прага - Словацко 5:0 Слован Либерец - Спарта Прага 0:2 Спарта Прага - Динамо Загреб 4:1 Спарта Прага - Карвина 3:1 Динамо Загреб - Спарта Прага 3:1 Теплице - Спарта Прага 1:1
Бетис
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Бетис - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Бетис 1:1 Бетис - Арис Лимасол 4:1 Бетис - Мальорка 2:0
Эрнан Кортес - Бетис 1:12 Бетис - Осасуна 2:1 Арис Лимасол - Бетис 0:1 Хетафе - Бетис 1:1 Алавес - Бетис 1:1 Бетис - Спарта Прага 2:1 Бетис - Валенсия 3:0 Гранада - Бетис 1:1 Бетис - Кадис 1:1 Рейнджерс - Бетис 1:0 Барселона - Бетис 5:0 Бетис - Райо Вальекано 1:0 Атлетик Б - Бетис 4:2 Бетис - Атлетико М 0:0 Вильярреал - Бетис 1:2 Бетис - Реал Сосьедад 0:1

Результаты матчей

Спарта Прага
Бетис

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

2:1
2 раза 67%
3:1
1 раз 33%
1:0
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Спарта Прага
Бетис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
2
2
2.5
1
1
1
3
3.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
2
2
5
1.5
2
3
2
5
2.5
1
4
1
6
3.5
1
4

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бетис
 5 3 0 2 7 - 4 9
2.
Рейнджерс
 0:0 5 2 2 1 4 - 3 8
3.
Спарта Прага
 5 2 1 2 6 - 6 7
4.
Арис Лимасол
 0:0 5 1 1 3 5 - 9 4

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спарта Прага
 3 2 1 0 4 - 2 7
2.
Рейнджерс
 0:0 3 2 1 0 3 - 1 7
3.
Бетис
 2 2 0 0 6 - 2 6
4.
Арис Лимасол
 0:0 2 1 0 1 2 - 2 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бетис
 3 1 0 2 1 - 2 3
2.
Рейнджерс
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
3.
Арис Лимасол
 0:0 3 0 1 2 3 - 7 1
4.
Спарта Прага
 2 0 0 2 2 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА

Топ бомбардиров
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Брайтон Педро Жоао 5
Байер Л Бонифасе Виктор 4 (2)
Хеккен Хрстич Срджан 4 (1)
Фрайбург Грифо Винченцо 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 1 5
АЕК Гачинович Мийат 1 3
Карабах Ромао Жулио 4
Шериф Паулу Жоау 1 2
Шериф Зохури Армель 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 38'
      Бирманчевич Велько получил желтую карточку от судьи
    • 22'
      Руибаль Айтор получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на epet Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 126
    Спарта Прага 22.2% (28)
    X 37.3% (47)
    Бетис 40.5% (51)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Спарта Прага 1:0 Бетис онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Спарта Прага 1:0 Бетис

    Исход игры
    Спарта Прага
    22.2% (28)
    Ничья
    37.3% (47)
    Бетис
    40.5% (51)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.36% (49)
    Меньше
    56.64% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    76.99% (87)
    Нет
    23.01% (26)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    30.2% (38)
    1:2 Бетис
    24.6% (31)
    1:0 Спарта Прага
    10.3% (13)
    2:1 Спарта Прага
    8.7% (11)
    0:1 Бетис
    7.9% (10)
    2:2 Ничья
    3.2% (4)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     