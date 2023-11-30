Тур: 5. Стадион: Эйр Албания. Зрители: 2200
0:1
Конец матча
0'
44' Желтая карточкаДуэ Сампсон
0:1
81' ГолШулц Павел
82' Желтая карточкаМанай Арб
90' Желтая карточкаХалили Гентрит
90'+5
Ход матча
44'
61'
81'
0:1
82'
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 9
-
2 Удары в створ 7
-
3 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 22
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
458 Количество передач 320
-
57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
11
Зюба
Чендрим
20
Куц
Эдвин
19
Траши
Лоренц
10
Грипши
Назми
30
Байер
Виктор
40
Дуэ
Сампсон
44
Голик
Либор
20
Буха
Павел
23
Калвач
Лукаш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Зюба ЧендримПолузащитник
-
20 Куц ЭдвинПолузащитник
-
19 Траши ЛоренцПолузащитник
-
10 Грипши НазмиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Хоха АндреаВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Крейзу АлмирНападающий
-
30 Манай АрбНападающий
-
22 Дуляй КренарНападающий
-
Главный тренер: Дайя Илир
- Основной состав
-
30 Байер ВикторВратарь
- Защитник
- Защитник
-
40 Дуэ СампсонЗащитник
-
44 Голик ЛиборПолузащитник
-
20 Буха ПавелПолузащитник
-
23 Калвач ЛукашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
22 КадуЗащитник
- Защитник
-
10 Копич ЯнЗащитник
- Защитник
-
31 Шулц ПавелПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Pavel Hasek
-
Главный тренер: Кубек Мирослав
История личных встреч
ФК Балкани
Виктория Пльзень
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
ФК Балкани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крейзу Алмир
|3
|0.27
|Грипши Назми
|3
|0.27
|Рахмани Альбион
|2 (1)
|0.18
|Кореница Меритон
|2
|0.18
|Толай Блеарт
|2
|0.18
|Куц Эдвин
|2
|0.18
|Зюба Чендрим
|1
|0.09
|Яшаница Байрам
|1
|0.09
|Траши Лоренц
|1
|0.09
|Тачи Арменд
|1
|0.09
|Хамиди Валид
|1
|0.09
|Делова Люмбардх
|0
|0
Виктория Пльзень
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хори Томаш
|4 (2)
|0.36
|Дуросинми Рафиу
|3
|0.27
|Калвач Лукаш
|2
|0.18
|Шулц Павел
|2
|0.18
|Траоре Ибрагим
|2
|0.18
|Копич Ян
|2
|0.18
|Каду
|1
|0.09
|Влканова Адам
|1
|0.09
|Буха Павел
|1
|0.09
|Ирка Эрик
|1 (1)
|0.09
|Москейра Джон
|0
|0
|Климент Ян
|0
|0
|Хранак Робин
|0
|0
|Дуэ Сампсон
|0
|0
Карточки
ФК Балкани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хамиди Валид
|3
|0
|Делова Люмбардх
|3
|0
|Крейзу Алмир
|3
|0
|Куц Эдвин
|2
|0
|Траши Лоренц
|1
|0
|Количи Энеа
|1
|0
|Грипши Назми
|1
|0
|Потоку Арбер
|1
|0
|Тачи Арменд
|1
|0
|Кореница Меритон
|1
|0
|Зюба Чендрим
|1
|0
|Манай Арб
|1
|0
|Халили Гентрит
|1
|0
|Илир Дая
|1
|0
Виктория Пльзень
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Калвач Лукаш
|5
|0
|Хори Томаш
|4
|0
|Климент Ян
|3
|0
|Штанек Йиндрих
|2
|0
|Шулц Павел
|2
|0
|Дуэ Сампсон
|2
|0
|Дуросинми Рафиу
|2
|0
|Гейда Лукаш
|1
|0
|Копич Ян
|1
|0
|Ирка Эрик
|1
|0
|Траоре Ибрагим
|1
|0
|Буха Павел
|1
|0
Результаты матчей
ФК Балкани
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Виктория Пльзень
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
1
0
ФК Балкани
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Виктория Пльзень
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (6)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
7
9
ФК Балкани
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Виктория Пльзень
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
73% (8)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
8
9
Голы по времени матча
Забито
12
10
5 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
3
30%
46-60
3
25%
3
30%
61-75
2
17%
3
30%
76-90
Пропущено
4
3
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
2
67%
76-90
Забито
7
9
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
0
0%
1
11%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
2
29%
1
11%
46-60
2
29%
2
22%
61-75
1
14%
2
22%
76-90
Пропущено
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
19
19
7 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 9
4 Не забивали 1
1
5%
1
5%
1-15
2
11%
1
5%
16-30
4
21%
2
11%
31-45
4
21%
4
21%
46-60
5
26%
5
26%
61-75
3
16%
5
26%
76-90
Пропущено
8
3
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
1
33%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
ФК Балкани
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Малишева - ФК Балкани 0:2 ФК Балкани - Дукаджини 3:1 Астана - ФК Балкани 0:0 ФК Балкани - Дрита 1:0
Ферроникели - ФК Балкани 0:3 ФК Балкани - Астана 1:2 ФК Балкани - Liria2 4:1 Приштина - ФК Балкани 1:1 ФК Балкани - Динамо Загреб 2:0 ФК Балкани - КФ Лапи 2:1 Фуше Косово - ФК Балкани 0:2 ФК Балкани - Малишева 3:2 Виктория Пльзень - ФК Балкани 1:0 Дукаджини - ФК Балкани 1:1 ФК Балкани - Гиляни 2:1 БАТЭ - ФК Балкани 1:0 ФК Балкани - БАТЭ 4:1 ФК Балкани - Ферроникели 2:0 Линкольн - ФК Балкани 1:3 ФК Балкани - Liria2 1:0
Виктория Пльзень
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Градец Кралове - Виктория Пльзень 1:1 Сигма Оломоуц - Виктория Пльзень 1:3 Виктория Пльзень - Словацко 1:4 Виктория Пльзень - Динамо Загреб 1:0
Славия Прага - Виктория Пльзень 1:2 Виктория Пльзень - Карвина 0:1 Динамо Загреб - Виктория Пльзень 0:1 Слован Либерец - Виктория Пльзень 3:0 Виктория Марианске-Лазне - Виктория Пльзень 0:10 Виктория Пльзень - Яблонец 3:2 Астана - Виктория Пльзень 1:2 Спарта Прага - Виктория Пльзень 2:1 Виктория Пльзень - Пардубице 6:2 Виктория Пльзень - ФК Балкани 1:0 Фастав Злин - Виктория Пльзень 1:7 Виктория Пльзень - Богемианс-1905 2:0 Виктория Пльзень - Тобол 3:0 Тобол - Виктория Пльзень 1:2 Виктория Пльзень - Сигма Оломоуц 2:1 Гзира Юнайтед - Виктория Пльзень 0:2
Результаты матчей
ФК Балкани
Виктория Пльзень
Точный счет
2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
1:2
3 раза 50%
0:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
4 раза 67%
1
2 раза 33%
Точный счет
2:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:2
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
1
1 раз 9%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
ФК Балкани
Виктория Пльзень
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
41
42
23
24
23
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
23
42
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
101
65
65
47
29
29
110
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|6 - 1
|15
|2.
|5
|2
|0
|3
|7 - 5
|6
|3.
|5
|1
|1
|3
|3 - 4
|4
|4.
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|3.
|3
|1
|0
|2
|3 - 3
|3
|4.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|2.
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|3.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|4.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА
|Гент
|Кейперс Уго
|10 (2)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|9 (5)
|Гент
|Орбан Гифт
|9
|Маккаби Тель-Авив
|Захави Эран
|8 (1)
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|7 (4)
|Бешикташ
|Розье Валентен
|1 4
|Виктория Пльзень
|Калвач Лукаш
|5
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Брейдаблик
|Эйольфссон Гисли
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ФК Балкани 0:1 Виктория Пльзень
Исход игры
ФК Балкани
24.1% (28)
Ничья
29.3% (34)
Виктория Пльзень
46.6% (54)
Тотал 2.5
Больше
39.64% (44)
Меньше
60.36% (67)
Обе команды забьют
Да
67.57% (75)
Нет
32.43% (36)
Популярный счёт
1:1 Ничья
26.7% (31)
1:2 Виктория Пльзень
21.6% (25)
0:1 Виктория Пльзень
13.8% (16)
1:0 ФК Балкани
11.2% (13)
2:1 ФК Балкани
10.3% (12)
1:3 Виктория Пльзень
4.3% (5)
0:0 Ничья
2.6% (3)
0:2 Виктория Пльзень
1.7% (2)
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