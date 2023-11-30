Тур: 5. Стадион: Стожице. Зрители: 4053
0:2
Конец матча
0'
0:1
15' ГолКабелла Реми
38' Желтая карточкаСантос Тиаго
41' Желтая карточкаЮмтити Самуэль
41' Желтая карточкаБрест Марко
61' Желтая карточкаПедру Руй
0:2
75' ГолЯзыджи Юсуф
86' Желтая карточкаХаральдссон Хакон-Арнар
90' Желтая карточкаБристрич Адмир
90'+6
Ход матча
15'
0:1
38'
41'
41'
61'
63'
75'
0:2
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 6
-
5 Угловые 5
-
1 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
343 Количество передач 345
-
50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
22
Пинтол
Денис
10
Элшник
Тими
18
Брест
Марко
30
Шевалье
Люка
22
Сантос
Тиаго
15
Йоро
Лени
23
Жегрова
Эдон
33
Буадди
Айюб
10
Кабелла
Реми
12
Языджи
Юсуф
- Основной состав
-
22 Пинтол ДенисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Элшник ТимиПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Педру РуйПолузащитник
-
18 Брест МаркоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Пинту ДиогуВратарь
-
31 Маурисио ЖанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
43 Крефл АляжЗащитник
-
11 Фадида СаарПолузащитник
-
21 Посавец ИванПолузащитник
-
26 Янкович ВаллПолузащитник
-
82 Каса РедиПолузащитник
- Нападающий
-
37 Лукас ПедроНападающий
-
Главный тренер: Зелькович Зоран
- Основной состав
-
30 Шевалье ЛюкаВратарь
-
22 Сантос ТиагоЗащитник
-
15 Йоро ЛениЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Жегрова ЭдонПолузащитник
-
33 Буадди АйюбПолузащитник
-
10 Кабелла РемиПолузащитник
-
12 Языджи ЮсуфНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Негрель ТомВратарь
- Защитник
-
36 Туре УсманЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Фаис АдамеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
38 Ферра ИшемНападающий
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
История личных встреч
Олимпия Любляна
Лилль
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Бомбардиры внутри турнира
Олимпия Любляна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нукич Мустафа
|1
|0.2
|Суалеэ Давид
|1
|0.2
|Мухамедбегович Ахмет
|0
|0
|Лукас Педро
|0
|0
Лилль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Языджи Юсуф
|3
|0.43
|Кабелла Реми
|2
|0.29
|Дэвид Джонатан
|2 (1)
|0.29
|Жегрова Эдон
|1
|0.14
|Гомес Анхель
|1
|0.14
|Йоро Лени
|1
|0.14
|Кавалейру Иван
|0
|0
Карточки
Олимпия Любляна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бристрич Адмир
|3
|0
|Педру Руй III
|2
|0
|Брест Марко
|2
|0
|Доффо Агустин
|1
|0
|Элшник Тими
|1
|0
|Фадида Саар
|1
|0
|Мотика Неманья
|1
|0
|Видовшек Матевж
|1
|0
|Ратник Марцел
|1
|0
Лилль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бенталеб Набиль
|2
|0
|Диаките Бафоде
|2
|0
|Сантос Тиаго
|1
|0
|Андре Бенжамин
|1
|0
|Юмтити Самуэль
|1
|0
|Гомес Анхель
|1
|0
|Жегрова Эдон
|1
|0
|Дэвид Джонатан
|1
|0
|Харальдссон Хакон-Арнар
|1
|0
|Мирамон Игнасио
|1
|0
Результаты матчей
Олимпия Любляна
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Лилль
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
2
Олимпия Любляна
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Лилль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
0
6
Олимпия Любляна
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Лилль
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
0
8
Голы по времени матча
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
0
0%
1
25%
91-120
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Пропущено
5
2
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
100%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
2
10
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 1
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
100%
3
30%
76-90
0
0%
1
10%
91-120
Пропущено
8
4
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
2
50%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Олимпия Любляна
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Радомлье - Олимпия Любляна 0:2 Олимпия Любляна - Мура 1:0 Олимпия Любляна - Клаксвик 2:0 Целе - Олимпия Любляна 0:1
Олимпия Любляна - Алюминий 0:0 Клаксвик - Олимпия Любляна 3:0 Домжале - Олимпия Любляна 0:2 Олимпия Любляна - Горица 0:3 Олимпия Любляна - Радомлье 1:1 Олимпия Любляна - Слован Братислава 0:1 Рогашка - Олимпия Любляна 0:2 Олимпия Любляна - Копер 1:1 Браво - Олимпия Любляна 4:2 Лилль - Олимпия Любляна 2:0 Олимпия Любляна - Марибор 2:1 Мура - Олимпия Любляна 1:3 Карабах - Олимпия Любляна 1:1 Олимпия Любляна - Целе 2:4 Олимпия Любляна - Карабах 0:2 Алюминий - Олимпия Любляна 4:5
Лилль
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Лион - Лилль 0:2 Лилль - Тулуза 1:1 Слован Братислава - Лилль 1:1 Марсель - Лилль 0:0
Лилль - Монако 2:0 Лилль - Слован Братислава 2:1 Лилль - Брест 1:0 Ланс - Лилль 1:1 Клаксвик - Лилль 0:0 Гавр - Лилль 0:2 Лилль - Реймс 1:2 Лилль - Олимпия Любляна 2:0 Ренн - Лилль 2:2 Лилль - Монпелье 1:0 Риека - Лилль 1:1 Лорьян - Лилль 4:1 Лилль - Риека 2:1 Лилль - Нант 2:0 Ницца - Лилль 1:1 Брентфорд - Лилль 0:0
Результаты матчей
Олимпия Любляна
Лилль
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
3 раза 100%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
2:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 80%
2
1 раз 20%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Олимпия Любляна
Лилль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
61
14
43
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|2.
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|3.
|5
|1
|1
|3
|5 - 6
|4
|4.
|5
|1
|0
|4
|2 - 8
|3
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|4.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|2.
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|3.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|4.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА
|Гент
|Кейперс Уго
|10 (2)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|9 (5)
|Гент
|Орбан Гифт
|9
|Маккаби Тель-Авив
|Захави Эран
|8 (1)
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|7 (4)
|Бешикташ
|Розье Валентен
|1 4
|Виктория Пльзень
|Калвач Лукаш
|5
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Брейдаблик
|Эйольфссон Гисли
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Олимпия Любляна 0:2 Лилль
Исход игры
Олимпия Любляна
3.5% (4)
Ничья
9.6% (11)
Лилль
86.8% (99)
Тотал 2.5
Больше
44.14% (49)
Меньше
55.86% (62)
Обе команды забьют
Да
54.05% (60)
Нет
45.95% (51)
Популярный счёт
1:2 Лилль
37.7% (43)
0:1 Лилль
31.6% (36)
0:2 Лилль
12.3% (14)
1:1 Ничья
9.6% (11)
1:3 Лилль
3.5% (4)
2:1 Олимпия Любляна
1.8% (2)
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