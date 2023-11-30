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  3. Лига конференций 2023-2024
Тур: 5. Стадион: . Зрители: 4053
Олимпия Любляна
0:2
Конец матча
Лилль
0'
0:1
15' Гол
Кабелла Реми
38' Желтая карточка
Сантос Тиаго
41' Желтая карточка
Юмтити Самуэль
41' Желтая карточка
Брест Марко
61' Желтая карточка
Педру Руй
0:2
75' Гол
Языджи Юсуф
86' Желтая карточка
Харальдссон Хакон-Арнар
90' Желтая карточка
Бристрич Адмир
90'+6

Ход матча

15'
0:1
Кабелла Реми
38'
 
Сантос Тиаго
41'
 
Юмтити Самуэль
41'
Брест Марко
 
46'
Силва Хорхе
Брест Марко
 
61'
Педру Руй
 
63'
Посавец Иван
Ласицкас Юстас
 
63'
Фадида Саар
Педру Руй
 
72'
 
Рибейро Александро
Юмтити Самуэль
72'
Пинту Диогу
Элшник Тими
 
72'
Нукич Мустафа
Мотика Неманья
 
75'
0:2
Языджи Юсуф
(Кабелла Реми)
76'
 
Харальдссон Хакон-Арнар
Жегрова Эдон
83'
 
Гомес Анхель
Бенталеб Набиль
83'
 
Фаис Адаме
Языджи Юсуф
86'
 
Харальдссон Хакон-Арнар
90'
Бристрич Адмир
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 5
  • 1 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 343 Количество передач 345
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогнозы 114
Олимпия Любляна 3.5% (4)
X 9.6% (11)
Лилль 86.8% (99)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Пинтол
Денис
8
Ласицкас
Юстас
14
Ратник
Марцел
16
Мухамедбегович
Ахмет
3
Суалеэ
Давид
10
Элшник
Тими
34
Доффо
Агустин
99
Педру
Руй
III
18
Брест
Марко
17
Бристрич
Адмир
20
Мотика
Неманья
30
Шевалье
Люка
22
Сантос
Тиаго
15
Йоро
Лени
14
Юмтити
Самуэль
5
Гудмундссон
Габриэль
21
Андре
Бенжамин
6
Бенталеб
Набиль
23
Жегрова
Эдон
33
Буадди
Айюб
10
Кабелла
Реми
12
Языджи
Юсуф
Олимпия Любляна
4-3-3
Лилль
4-2-3-1

История личных встреч

Олимпия Любляна
Лилль

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
2:0

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Бомбардиры внутри турнира

Олимпия Любляна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нукич Мустафа 1 0.2
Суалеэ Давид 1 0.2
Мухамедбегович Ахмет 0 0
Лукас Педро 0 0
Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Языджи Юсуф 3 0.43
Кабелла Реми 2 0.29
Дэвид Джонатан 2 (1) 0.29
Жегрова Эдон 1 0.14
Гомес Анхель 1 0.14
Йоро Лени 1 0.14
Кавалейру Иван 0 0

Карточки

Олимпия Любляна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бристрич Адмир 3 0
Педру Руй III 2 0
Брест Марко 2 0
Доффо Агустин 1 0
Элшник Тими 1 0
Фадида Саар 1 0
Мотика Неманья 1 0
Видовшек Матевж 1 0
Ратник Марцел 1 0
Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бенталеб Набиль 2 0
Диаките Бафоде 2 0
Сантос Тиаго 1 0
Андре Бенжамин 1 0
Юмтити Самуэль 1 0
Гомес Анхель 1 0
Жегрова Эдон 1 0
Дэвид Джонатан 1 0
Харальдссон Хакон-Арнар 1 0
Мирамон Игнасио 1 0

Результаты матчей

Олимпия Любляна
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Лилль
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Олимпия Любляна
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Лилль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
6
Олимпия Любляна
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Лилль
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
8

Голы по времени матча

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
0
0%
1
25%
91-120

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
100%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

2
10
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 1
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
100%
3
30%
76-90
0
0%
1
10%
91-120

Пропущено

8
4
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
2
50%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Олимпия Любляна
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Радомлье - Олимпия Любляна 0:2 Олимпия Любляна - Мура 1:0 Олимпия Любляна - Клаксвик 2:0 Целе - Олимпия Любляна 0:1
Олимпия Любляна - Алюминий 0:0 Клаксвик - Олимпия Любляна 3:0 Домжале - Олимпия Любляна 0:2 Олимпия Любляна - Горица 0:3 Олимпия Любляна - Радомлье 1:1 Олимпия Любляна - Слован Братислава 0:1 Рогашка - Олимпия Любляна 0:2 Олимпия Любляна - Копер 1:1 Браво - Олимпия Любляна 4:2 Лилль - Олимпия Любляна 2:0 Олимпия Любляна - Марибор 2:1 Мура - Олимпия Любляна 1:3 Карабах - Олимпия Любляна 1:1 Олимпия Любляна - Целе 2:4 Олимпия Любляна - Карабах 0:2 Алюминий - Олимпия Любляна 4:5
Лилль
(20 матчей)
45%
45%
10%
9 побед 9 ничьих 2 поражения
Лион - Лилль 0:2 Лилль - Тулуза 1:1 Слован Братислава - Лилль 1:1 Марсель - Лилль 0:0
Лилль - Монако 2:0 Лилль - Слован Братислава 2:1 Лилль - Брест 1:0 Ланс - Лилль 1:1 Клаксвик - Лилль 0:0 Гавр - Лилль 0:2 Лилль - Реймс 1:2 Лилль - Олимпия Любляна 2:0 Ренн - Лилль 2:2 Лилль - Монпелье 1:0 Риека - Лилль 1:1 Лорьян - Лилль 4:1 Лилль - Риека 2:1 Лилль - Нант 2:0 Ницца - Лилль 1:1 Брентфорд - Лилль 0:0

Результаты матчей

Олимпия Любляна
Лилль

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
2
3 раза 100%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
2
1 раз 20%
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Олимпия Любляна
Лилль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше
6
1
1
4
1.5
4
3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 5 3 2 0 7 - 2 11
2.
Слован Братислава
 5 3 1 1 7 - 5 10
3.
Клаксвик
 5 1 1 3 5 - 6 4
4.
Олимпия Любляна
 5 1 0 4 2 - 8 3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Слован Братислава
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Клаксвик
 3 1 1 1 4 - 2 4
4.
Олимпия Любляна
 3 1 0 2 2 - 3 3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 3 2 0 1 4 - 3 6
2.
Лилль
 3 1 2 0 3 - 1 5
3.
Клаксвик
 2 0 0 2 1 - 4 0
4.
Олимпия Любляна
 2 0 0 2 0 - 5 0
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Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 10 (2)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Орбан Гифт 9
Маккаби Тель-Авив Захави Эран 8 (1)
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Брейдаблик Эйольфссон Гисли 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Брест Марко получил желтую карточку от судьи
    • 41'
      Юмтити Самуэль получил желтую карточку от судьи
    • 38'
      Сантос Тиаго получил желтую карточку от судьи
    • 15'
      Г О О О О Л - Кабелла Реми бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stozice Stadium, Ljubljana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 114
    Олимпия Любляна 3.5% (4)
    X 9.6% (11)
    Лилль 86.8% (99)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Олимпия Любляна 0:2 Лилль

    Исход игры
    Олимпия Любляна
    3.5% (4)
    Ничья
    9.6% (11)
    Лилль
    86.8% (99)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.14% (49)
    Меньше
    55.86% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    54.05% (60)
    Нет
    45.95% (51)
    Популярный счёт
    1:2 Лилль
    37.7% (43)
    0:1 Лилль
    31.6% (36)
    0:2 Лилль
    12.3% (14)
    1:1 Ничья
    9.6% (11)
    1:3 Лилль
    3.5% (4)
    2:1 Олимпия Любляна
    1.8% (2)
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