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  3. Лига конференций 2023-2024
Тур: 5. Стадион: . Зрители: 9053
ХИК
2:2
Конец матча
Абердин
0'
1:0
16' Гол
Банде Хассане
2:0
33' Гол
Хостикка Сантери
2:1
41' Гол
Макдональд Ангус
42' Желтая карточка
Баррон Коннор
2:2
56' Гол
Дук
86' Желтая карточка
Кескинен Топи
86' Желтая карточка
Тенхо Миро
90' Желтая карточка
Лингман Лукас
90'+18

Ход матча

16'
Банде Хассане
(Пелтола Матти)
1:0
33'
Хостикка Сантери
(Лингман Лукас)
2:0
41'
2:1
Макдональд Ангус
42'
 
Баррон Коннор
46'
 
Соклер Эстер
Гейе Папе Хабиб
46'
 
Макграт Джейми
Данкан Райан
56'
2:2
Дук
(Йенсен Ричард)
67'
Хетемай Перпарим
Канеллопулос Гиоргос
 
67'
Райтала Юкка
Хостикка Сантери
 
67'
Оллила Туомас
Банде Хассане
 
74'
Олусанья Антони
Хальме Аапо
 
74'
 
Миовски Боян
Дук
74'
 
Девлин Никки
Милн Джек
86'
Кескинен Топи
 
86'
Тенхо Миро
 
90'
Лингман Лукас
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 6
  • 2 Офсайды 0
  • 20 Нарушения правил 16
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 468 Количество передач 365
  • 57 Владение мячом, % 43
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 112
ХИК 36.6% (41)
X 43.8% (49)
Абердин 19.6% (22)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
85
Маенпяя
Ники
6
Хальме
Аапо
15
Тенхо
Миро
14
Пелтола
Матти
23
Соири
Пюрю
10
Лингман
Лукас
24
Канеллопулос
Гиоргос
18
Кескинен
Топи
7
Хостикка
Сантери
9
Радулович
Боян
17
Банде
Хассане
24
Келле
Роос
33
Рубежич
Слободан
27
Макдональд
Ангус
5
Йенсен
Ричард
28
Милн
Джек
21
Полвара
Данте
8
Баррон
Коннор
23
Данкан
Райан
17
Хейз
Джонатан
14
Гейе
Папе
Хабиб
11
Дук
ХИК
3-4-3
Абердин
3-5-2

История личных встреч

ХИК
Абердин

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Радулович Боян 4 (1) 0.57
Банде Хассане 2 0.29
Хостикка Сантери 1 0.14
Тойвио Йоона 1 0.14
Лингман Лукас 0 0
Соири Пюрю 0 0
Оллила Туомас 0 0
Пелтола Матти 0 0
Абердин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Миовски Боян 2 0.4
Дук 2 0.4
Полвара Данте 2 0.4
Макдональд Ангус 1 0.2
Макграт Джейми 1 0.2
Девлин Никки 0 0
Йенсен Ричард 0 0
МакКензи Джек 0 0

Карточки

ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тенхо Миро 2 0
Кескинен Топи 2 0
Хетемай Перпарим 1 0
Райтала Юкка 1 0
Тойвио Йоона 1 0
Лингман Лукас 1 0
Хостикка Сантери 1 0
Пелтола Матти 1 0
Абердин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Робсон Барри 1 0
Хейз Джонатан 1 0
Гартенманн Стефан 1 0
Баррон Коннор 1 0
Рубежич Слободан 1 0

Результаты матчей

ХИК
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Абердин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
5
ХИК
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Абердин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

1
1
ХИК
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Абердин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

5
6

Голы по времени матча

Забито

6
5
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
2
33%
1
20%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

6
6
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

9
4
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
33%
2
50%
76-90

Забито

8
8
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
1
13%
1-15
2
25%
1
13%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
2
25%
3
38%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
1
13%
1
13%
76-90

Пропущено

15
10
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
7%
1
10%
1-15
1
7%
2
20%
16-30
4
27%
1
10%
31-45
4
27%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
5
33%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

ХИК
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
ХИК - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - ХИК 6:0 ХИК - КуПС 1:2 ВПС - ХИК 3:2
Абердин - ХИК 1:1 ХИК - Хонка 3:0 СЯК Сейнайоки - ХИК 2:3 ХИК - ПАОК 2:3 ХИК - Интер Турку 2:0 ХИК - КуПС 2:2 ХИК - Фарул Констанца 2:0 Оулу - ХИК 1:3 Фарул Констанца - ХИК 2:1 Интер Турку - ХИК 1:3 ХИК - Карабах 1:2 Карабах - ХИК 2:1 ХИК - Мариехамн 4:2 Молде - ХИК 2:0 СЯК Сейнайоки - ХИК 1:2 ХИК - Молде 1:0
Абердин
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Абердин - Рейнджерс 1:1 Селтик - Абердин 6:0 ПАОК - Абердин 2:2 Хиберниан - Абердин 0:1
Мазеруэлл - Абердин 2:4 Килмарнок - Абердин 2:0 Абердин - ПАОК 2:3 Абердин - Сент-Джонстон 0:0 Абердин - ХИК 1:1 Рейнджерс - Абердин 1:3 Росс Каунти - Абердин 1:2 Абердин - Росс Каунти 4:0 Айнтрахт Фр - Абердин 2:1 Хартс - Абердин 2:0 Абердин - Хиберниан 0:2 Абердин - Хеккен 1:3 Сент-Миррен - Абердин 2:2 Хеккен - Абердин 2:2 Стерлинг Альбион - Абердин 1:2 Абердин - Селтик 1:3

Результаты матчей

ХИК
Абердин

Точный счет

0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
2:2
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%
2:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

ХИК
Абердин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
3
2

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 0:0 5 3 2 0 10 - 7 11
2.
Айнтрахт Фр
 0:0 5 3 1 1 10 - 3 10
3.
Абердин
 5 0 3 2 8 - 10 3
4.
ХИК
 5 0 2 3 5 - 13 2

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Айнтрахт Фр
 0:0 3 2 1 0 8 - 1 7
2.
ПАОК
 0:0 2 1 1 0 4 - 3 4
3.
Абердин
 2 0 1 1 3 - 4 1
4.
ХИК
 3 0 1 2 4 - 6 1

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПАОК
 0:0 3 2 1 0 6 - 4 7
2.
Айнтрахт Фр
 0:0 2 1 0 1 2 - 2 3
3.
Абердин
 3 0 2 1 5 - 6 2
4.
ХИК
 2 0 1 1 1 - 7 1
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Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 10 (2)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Орбан Гифт 9
Маккаби Тель-Авив Захави Эран 8 (1)
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Брейдаблик Эйольфссон Гисли 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Первый тайм
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    Прогнозы 112
    ХИК 36.6% (41)
    X 43.8% (49)
    Абердин 19.6% (22)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч ХИК 2:2 Абердин

    Исход игры
    ХИК
    36.6% (41)
    Ничья
    43.8% (49)
    Абердин
    19.6% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.84% (42)
    Меньше
    62.16% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    74.77% (83)
    Нет
    25.23% (28)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36.6% (41)
    2:1 ХИК
    19.6% (22)
    1:0 ХИК
    12.5% (14)
    1:2 Абердин
    11.6% (13)
    0:1 Абердин
    8% (9)
    2:2 Ничья
    5.4% (6)
    2:0 ХИК
    3.6% (4)
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