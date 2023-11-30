Тур: 5. Стадион: Арена Болт. Зрители: 9053
0'
1:0
16' ГолБанде Хассане
2:0
33' ГолХостикка Сантери
2:1
41' ГолМакдональд Ангус
42' Желтая карточкаБаррон Коннор
2:2
56' ГолДук
86' Желтая карточкаКескинен Топи
86' Желтая карточкаТенхо Миро
90' Желтая карточкаЛингман Лукас
90'+18
Ход матча
16'
1:0
33'
41'
2:1
42'
56'
2:2
74'
86'
86'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 6
-
5 Угловые 6
-
2 Офсайды 0
-
20 Нарушения правил 16
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
468 Количество передач 365
-
57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
85
Маенпяя
Ники
15
Тенхо
Миро
23
Соири
Пюрю
24
Келле
Роос
28
Милн
Джек
23
Данкан
Райан
11
Дук
- Основной состав
-
85 Маенпяя НикиВратарь
- Защитник
-
15 Тенхо МироЗащитник
- Защитник
-
23 Соири ПюрюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Райтала ЮккаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
37 Танака АтомуНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Коркеакуннас Тони
- Основной состав
-
24 Келле РоосВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Милн ДжекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Данкан РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 ДукНападающий
- Запасные игроки
-
31 Дуган РоссВратарь
- Защитник
-
30 Дадья ОрЗащитник
-
18 Уильямс РисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Соклер ЭстерНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Робсон Барри
История личных встреч
ХИК
Абердин
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
ХИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Радулович Боян
|4 (1)
|0.57
|Банде Хассане
|2
|0.29
|Хостикка Сантери
|1
|0.14
|Тойвио Йоона
|1
|0.14
|Лингман Лукас
|0
|0
|Соири Пюрю
|0
|0
|Оллила Туомас
|0
|0
|Пелтола Матти
|0
|0
Абердин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Миовски Боян
|2
|0.4
|Дук
|2
|0.4
|Полвара Данте
|2
|0.4
|Макдональд Ангус
|1
|0.2
|Макграт Джейми
|1
|0.2
|Девлин Никки
|0
|0
|Йенсен Ричард
|0
|0
|МакКензи Джек
|0
|0
Карточки
ХИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тенхо Миро
|2
|0
|Кескинен Топи
|2
|0
|Хетемай Перпарим
|1
|0
|Райтала Юкка
|1
|0
|Тойвио Йоона
|1
|0
|Лингман Лукас
|1
|0
|Хостикка Сантери
|1
|0
|Пелтола Матти
|1
|0
Абердин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Робсон Барри
|1
|0
|Хейз Джонатан
|1
|0
|Гартенманн Стефан
|1
|0
|Баррон Коннор
|1
|0
|Рубежич Слободан
|1
|0
Результаты матчей
ХИК
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Абердин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
5
ХИК
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Абердин
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
1
1
ХИК
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Абердин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
5
6
Голы по времени матча
Забито
6
5
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
2
33%
1
20%
16-30
2
33%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
6
6
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
100%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
9
4
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
33%
2
50%
76-90
Забито
8
8
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
1
13%
1-15
2
25%
1
13%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
2
25%
3
38%
46-60
1
13%
1
13%
61-75
1
13%
1
13%
76-90
Пропущено
15
10
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
7%
1
10%
1-15
1
7%
2
20%
16-30
4
27%
1
10%
31-45
4
27%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
5
33%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
ХИК
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
ХИК - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - ХИК 6:0 ХИК - КуПС 1:2 ВПС - ХИК 3:2
Абердин - ХИК 1:1 ХИК - Хонка 3:0 СЯК Сейнайоки - ХИК 2:3 ХИК - ПАОК 2:3 ХИК - Интер Турку 2:0 ХИК - КуПС 2:2 ХИК - Фарул Констанца 2:0 Оулу - ХИК 1:3 Фарул Констанца - ХИК 2:1 Интер Турку - ХИК 1:3 ХИК - Карабах 1:2 Карабах - ХИК 2:1 ХИК - Мариехамн 4:2 Молде - ХИК 2:0 СЯК Сейнайоки - ХИК 1:2 ХИК - Молде 1:0
Абердин
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Абердин - Рейнджерс 1:1 Селтик - Абердин 6:0 ПАОК - Абердин 2:2 Хиберниан - Абердин 0:1
Мазеруэлл - Абердин 2:4 Килмарнок - Абердин 2:0 Абердин - ПАОК 2:3 Абердин - Сент-Джонстон 0:0 Абердин - ХИК 1:1 Рейнджерс - Абердин 1:3 Росс Каунти - Абердин 1:2 Абердин - Росс Каунти 4:0 Айнтрахт Фр - Абердин 2:1 Хартс - Абердин 2:0 Абердин - Хиберниан 0:2 Абердин - Хеккен 1:3 Сент-Миррен - Абердин 2:2 Хеккен - Абердин 2:2 Стерлинг Альбион - Абердин 1:2 Абердин - Селтик 1:3
Результаты матчей
ХИК
Абердин
Точный счет
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
6:0
1 раз 33%
2:2
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
6:0
1 раз 14%
2:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Тоталы голов в матче
ХИК
Абердин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
34
32
Группа G
Группа G
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА
|Гент
|Кейперс Уго
|10 (2)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|9 (5)
|Гент
|Орбан Гифт
|9
|Маккаби Тель-Авив
|Захави Эран
|8 (1)
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|7 (4)
|Бешикташ
|Розье Валентен
|1 4
|Виктория Пльзень
|Калвач Лукаш
|5
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Брейдаблик
|Эйольфссон Гисли
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч ХИК 2:2 Абердин
Исход игры
ХИК
36.6% (41)
Ничья
43.8% (49)
Абердин
19.6% (22)
Тотал 2.5
Больше
37.84% (42)
Меньше
62.16% (69)
Обе команды забьют
Да
74.77% (83)
Нет
25.23% (28)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.6% (41)
2:1 ХИК
19.6% (22)
1:0 ХИК
12.5% (14)
1:2 Абердин
11.6% (13)
0:1 Абердин
8% (9)
2:2 Ничья
5.4% (6)
2:0 ХИК
3.6% (4)
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