Тур: 5. Стадион: ТСК Арена.
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История личных встреч
Бачка-Топола
Вест Хэм
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Бомбардиры внутри турнира
Бачка-Топола
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петрович Неманья
|1
|0.25
|Пантович Милош
|1
|0.25
|Джаковац Ифет
|1
|0.25
|Станич Петар
|1
|0.25
|Йованович Саша II
|0
|0
|Неманья Стойич
|0
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пакета Лукас
|3
|0.75
|Агер Наиф
|1
|0.25
|Соучек Томаш
|1
|0.25
|Кудус Мохаммед
|1
|0.25
|Уорд-Праус Джеймс
|0
|0
|Боуэн Джаррод
|0
|0
Карточки
Бачка-Топола
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Влалукин Йован
|2
|0
|Цветкович Милош
|1
|0
|Чалушич Йосип
|1
|0
|Петрович Неманья
|1
|0
|Кувельич Никола
|1
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альварес Эдсон
|2
|0
|Огбонна Анджело
|1
|0
|Антонио Майкл
|1
|0
|Керер Тило
|1
|0
|Эмерсон Палмиери
|1
|0
|Боуэн Джаррод
|1
|0
|Пакета Лукас
|1
|0
|Кудус Мохаммед
|1
|0
Результаты матчей
Бачка-Топола
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Вест Хэм
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
1
Бачка-Топола
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Вест Хэм
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
0
3
Бачка-Топола
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Вест Хэм
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
3
4
Голы по времени матча
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Пропущено
5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
3
60%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
7
2
1 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
50%
46-60
2
29%
1
50%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Забито
5
6
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
20%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
3
50%
61-75
1
20%
2
33%
76-90
Пропущено
12
5
2 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
4
33%
2
40%
46-60
3
25%
1
20%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Бачка-Топола
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Партизан - Бачка-Топола 0:4 Бачка-Топола - Войводина Нови Сад 1:2 Фрайбург - Бачка-Топола 5:0 Чукарички - Бачка-Топола 0:2
Црвена Звезда - Бачка-Топола 1:1 Бачка-Топола - Нови Пазар 1:1 Бачка-Топола - Фрайбург 1:3 Вождовац - Бачка-Топола 1:1 Бачка-Топола - Спартак Суботица 0:2 Бачка-Топола - Олимпиакос 2:2 Младост Лучани - Бачка-Топола 1:1 Вест Хэм - Бачка-Топола 3:1 Бачка-Топола - Железничар Панчево 6:3 Радник Сурдулица - Бачка-Топола 0:1 Бачка-Топола - ИМТ Нови Белград 1:0 Явор Иваньица - Бачка-Топола 0:3 Бачка-Топола - Брага 1:4 Бачка-Топола - Раднички 1923 1:0 Брага - Бачка-Топола 3:0 Раднички Ниш - Бачка-Топола 0:3
Вест Хэм
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Бёрнли - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Ноттингем Форест 3:2 Вест Хэм - Олимпиакос 1:0 Брентфорд - Вест Хэм 3:2
Вест Хэм - Арсенал 3:1 Вест Хэм - Эвертон 0:1 Олимпиакос - Вест Хэм 2:1 Астон Вилла - Вест Хэм 4:1 Вест Хэм - Ньюкасл 2:2 Фрайбург - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Шеффилд Юнайтед 2:0 Линкольн Сити - Вест Хэм 0:1 Ливерпуль - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Бачка-Топола 3:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Лутон Таун - Вест Хэм 1:2 Брайтон - Вест Хэм 1:3 Вест Хэм - Челси 3:1 Борнмут - Вест Хэм 1:1 Байер Л - Вест Хэм 4:0
Результаты матчей
Бачка-Топола
Вест Хэм
Точный счет
1:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
3:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Бачка-Топола
Вест Хэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
22
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|12 - 5
|9
|2.
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|3.
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|4.
|4
|0
|1
|3
|4 - 13
|1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|2
|1
|0
|1
|6 - 2
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|4.
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|2.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|3.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|4.
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
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|Хеккен
|Садик Ибраим
|5 (2)
|Хеккен
|Хрстич Срджан
|4 (1)
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|4 (1)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|4
|Аякс
|Кудус Мохаммед
|4
|Шериф
|Кики Габи
|1 5
|Карабах
|Ромао Жулио
|4
|Шериф
|Паулу Жоау
|1 2
|Шериф
|Зохури Армель
|1 2
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|3
Прогнозы на матч Бачка-Топола - Вест Хэм
Исход игры
Бачка-Топола
4.3% (2)
Ничья
2.2% (1)
Вест Хэм
93.5% (43)
Тотал 2.5
Больше
45.65% (21)
Меньше
54.35% (25)
Обе команды забьют
Да
41.3% (19)
Нет
58.7% (27)
Популярный счёт
0:2 Вест Хэм
41.3% (19)
1:2 Вест Хэм
23.9% (11)
0:1 Вест Хэм
10.9% (5)
1:3 Вест Хэм
10.9% (5)
0:3 Вест Хэм
4.3% (2)
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