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  3. Лига Европы 2023-2024
Тур: 5. Стадион: .
Бачка-Топола
 
Позже
Вест Хэм
Прогнозы 44
Бачка-Топола 4.5% (2)
X 2.3% (1)
Вест Хэм 93.2% (41)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Бачка-Топола
Ничья
Вест Хэм
11.00
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6.50
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1.28
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Бачка-Топола
Вест Хэм

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
3:1

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Бомбардиры внутри турнира

Бачка-Топола
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петрович Неманья 1 0.25
Пантович Милош 1 0.25
Джаковац Ифет 1 0.25
Станич Петар 1 0.25
Йованович Саша II 0 0
Неманья Стойич 0 0
Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пакета Лукас 3 0.75
Агер Наиф 1 0.25
Соучек Томаш 1 0.25
Кудус Мохаммед 1 0.25
Уорд-Праус Джеймс 0 0
Боуэн Джаррод 0 0

Карточки

Бачка-Топола
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Влалукин Йован 2 0
Цветкович Милош 1 0
Чалушич Йосип 1 0
Петрович Неманья 1 0
Кувельич Никола 1 0
Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альварес Эдсон 2 0
Огбонна Анджело 1 0
Антонио Майкл 1 0
Керер Тило 1 0
Эмерсон Палмиери 1 0
Боуэн Джаррод 1 0
Пакета Лукас 1 0
Кудус Мохаммед 1 0

Результаты матчей

Бачка-Топола
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Вест Хэм
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
1
Бачка-Топола
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Вест Хэм
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

0
3
Бачка-Топола
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Вест Хэм
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
3
60%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
2
67%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

7
2
1 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
50%
46-60
2
29%
1
50%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Забито

5
6
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
1
20%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
3
50%
61-75
1
20%
2
33%
76-90

Пропущено

12
5
2 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
4
33%
2
40%
46-60
3
25%
1
20%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Бачка-Топола
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Партизан - Бачка-Топола 0:4 Бачка-Топола - Войводина Нови Сад 1:2 Фрайбург - Бачка-Топола 5:0 Чукарички - Бачка-Топола 0:2
Црвена Звезда - Бачка-Топола 1:1 Бачка-Топола - Нови Пазар 1:1 Бачка-Топола - Фрайбург 1:3 Вождовац - Бачка-Топола 1:1 Бачка-Топола - Спартак Суботица 0:2 Бачка-Топола - Олимпиакос 2:2 Младост Лучани - Бачка-Топола 1:1 Вест Хэм - Бачка-Топола 3:1 Бачка-Топола - Железничар Панчево 6:3 Радник Сурдулица - Бачка-Топола 0:1 Бачка-Топола - ИМТ Нови Белград 1:0 Явор Иваньица - Бачка-Топола 0:3 Бачка-Топола - Брага 1:4 Бачка-Топола - Раднички 1923 1:0 Брага - Бачка-Топола 3:0 Раднички Ниш - Бачка-Топола 0:3
Вест Хэм
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Бёрнли - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Ноттингем Форест 3:2 Вест Хэм - Олимпиакос 1:0 Брентфорд - Вест Хэм 3:2
Вест Хэм - Арсенал 3:1 Вест Хэм - Эвертон 0:1 Олимпиакос - Вест Хэм 2:1 Астон Вилла - Вест Хэм 4:1 Вест Хэм - Ньюкасл 2:2 Фрайбург - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Шеффилд Юнайтед 2:0 Линкольн Сити - Вест Хэм 0:1 Ливерпуль - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Бачка-Топола 3:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Лутон Таун - Вест Хэм 1:2 Брайтон - Вест Хэм 1:3 Вест Хэм - Челси 3:1 Борнмут - Вест Хэм 1:1 Байер Л - Вест Хэм 4:0

Результаты матчей

Бачка-Топола
Вест Хэм

Точный счет

1:3
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

3:1
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Бачка-Топола
Вест Хэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрайбург
 4 3 0 1 12 - 5 9
2.
Вест Хэм
 4 3 0 1 7 - 4 9
3.
Олимпиакос
 4 1 1 2 6 - 7 4
4.
Бачка-Топола
 4 0 1 3 4 - 13 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вест Хэм
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Фрайбург
 2 1 0 1 6 - 2 3
3.
Олимпиакос
 2 1 0 1 4 - 4 3
4.
Бачка-Топола
 2 0 1 1 3 - 5 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрайбург
 2 2 0 0 6 - 3 6
2.
Вест Хэм
 2 1 0 1 3 - 3 3
3.
Олимпиакос
 2 0 1 1 2 - 3 1
4.
Бачка-Топола
 2 0 0 2 1 - 8 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА

Топ бомбардиров
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Хеккен Хрстич Срджан 4 (1)
Фрайбург Грифо Винченцо 4 (1)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 4
Аякс Кудус Мохаммед 4
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 1 5
Карабах Ромао Жулио 4
Шериф Паулу Жоау 1 2
Шериф Зохури Армель 1 2
ЛАСК Жуль Роберт 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Бачка-Топола - Вест Хэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 ноября 2023, осталось 2 дня 11 часов 49 минут.



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    • Прогнозы 44
    Бачка-Топола 4.5% (2)
    X 2.3% (1)
    Вест Хэм 93.2% (41)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бачка-Топола
    Ничья
    Вест Хэм
    11.00
    Реклама, pari.ru
    6.50
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    1.28
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    Прогнозы на матч Бачка-Топола - Вест Хэм

    Исход игры
    Бачка-Топола
    4.3% (2)
    Ничья
    2.2% (1)
    Вест Хэм
    93.5% (43)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.65% (21)
    Меньше
    54.35% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    41.3% (19)
    Нет
    58.7% (27)
    Популярный счёт
    0:2 Вест Хэм
    41.3% (19)
    1:2 Вест Хэм
    23.9% (11)
    0:1 Вест Хэм
    10.9% (5)
    1:3 Вест Хэм
    10.9% (5)
    0:3 Вест Хэм
    4.3% (2)
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    Бачка-Топола
    Вест Хэм
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