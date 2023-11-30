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  3. Лига Европы 2023-2024
Тур: 5. Стадион: .
Штурм Грац
0:1
Конец матча
Ракув
0'
0:1
81' Гол
Замора Джон
82' Желтая карточка
Саркария Манприт
82' Желтая карточка
Тудор Фран
89' Желтая карточка
Аффенгрубер Давид
90' Желтая карточка
Плавшич Срджан
90'+6

Ход матча

61'
Бовинг Виллиам
Влодарчик Шимон
 
72'
Китеишвили Отар
Хорват Томи
 
72'
Хирлендер Штефан
Боркович Александар
 
75'
 
Пясецки Фабиан
Црнац Анте
75'
 
Лидерман Бен
Ковачевич Аднан
75'
 
Киттель Сонни
Новак Бартош
75'
 
Замора Джон
Цебуля Марчин
81'
0:1
Замора Джон
(Салес Жеан Карлос)
82'
Саркария Манприт
 
82'
 
Тудор Фран
88'
Гргич Леон
Прасс Александр
 
88'
Джонстон Макс
Газибегович Юсуф
 
89'
Аффенгрубер Давид
 
90'
 
Плавшич Срджан
Сореску Деян
90'
 
Плавшич Срджан

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 7
  • 2 Офсайды 5
  • 13 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 308 Количество передач 474
  • 39 Владение мячом, % 61
Прогнозы 114
Штурм Грац 91.2% (104)
X 7.9% (9)
Ракув 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Схерпен
Кьелл
22
Газибегович
Юсуф
42
Аффенгрубер
Давид
6
Боркович
Александар
28
Шнегг
Давид
19
Хорват
Томи
4
Горенц-Станкович
Йон
24
Лавале
Димитри
8
Прасс
Александр
11
Саркария
Манприт
9
Влодарчик
Шимон
1
Ковачевич
Владан
7
Тудор
Фран
15
Ковачевич
Аднан
3
Рундич
Милан
22
Сореску
Деян
5
Берггрен
Густав
30
Кочергин
Владислав
20
Салес
Жеан
Карлос
77
Цебуля
Марчин
19
Црнац
Анте
27
Новак
Бартош
Штурм Грац
4-4-2
Ракув
3-4-3

История личных встреч

Штурм Грац
Ракув

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЕ
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Бомбардиры внутри турнира

Штурм Грац
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бовинг Виллиам 2 0.4
Прасс Александр 1 0.2
Влодарчик Шимон 1 (1) 0.2
Китеишвили Отар 0 0
Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рундич Милан 1 0.2
Пясецки Фабиан 1 0.2
Замора Джон 1 0.2
Салес Жеан Карлос 0 0
Цебуля Марчин 0 0
Кочергин Владислав 0 0

Карточки

Штурм Грац
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хирлендер Штефан 1 1
Аффенгрубер Давид 2 0
Горенц-Станкович Йон 1 0
Китеишвили Отар 1 0
Саркария Манприт 1 0
Газибегович Юсуф 1 0
Шнегг Давид 1 0
Тейшейра Брайан 1 0
Данте Амаду 1 0
Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тудор Фран 2 0
Раковитан Богдан 0 1
Салес Жеан Карлос 1 0
Цебуля Марчин 1 0
Берггрен Густав 1 0
Плавшич Срджан 1 0
Кочергин Владислав 1 0
Црнац Анте 1 0

Результаты матчей

Штурм Грац
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Ракув
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
1
Штурм Грац
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ракув
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
1
Штурм Грац
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Ракув
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
2

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
2
67%
76-90

Пропущено

6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Штурм Грац
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Штурм Грац - Аустрия Лустенау 2:0 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:3 Аталанта - Штурм Грац 1:0 ЛАСК - Штурм Грац 3:1
Гразер - Штурм Грац 2:3 Штурм Грац - Аустрия Вена 0:1 Штурм Грац - Аталанта 2:2 Штурм Грац - Хартберг 2:1 Штурм Грац - Флоридсдорфер 4:1 Вольфсбергер - Штурм Грац 1:2 Ракув - Штурм Грац 0:1 Штурм Грац - Сваровски Тироль 1:0 Леобендорф - Штурм Грац 0:3 Рапид Вена - Штурм Грац 1:1 Штурм Грац - Спортинг Л 1:2 Штурм Грац - Ред Булл Зальцбург 2:2 Штурм Грац - СВ Лафниц 3:1 Альтах - Штурм Грац 1:2 Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 4:1 Аустрия Лустенау - Штурм Грац 0:1
Ракув
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ракув - Краковия 1:1 Погонь Щецин - Ракув 1:1 Спортинг Л - Ракув 2:1 Ракув - Заглембе Любин 5:0
ЛКС Лодзь - Ракув 0:2 Ракув - Видзев Лодзь 1:1 Ракув - Спортинг Л 1:1 Гурник Забже - Ракув 2:1 Легия - Ракув 1:2 Ракув - Штурм Грац 0:1 Ракув - Радомяк Радом 3:0 Лех - Ракув 4:1 Рух Хожув - Ракув 3:5 Аталанта - Ракув 2:0 Ракув - ЛКС Лодзь 1:0 Ракув - ГКС Катовице 3:2 Ракув - Пуща Неполомице 2:0 Копенгаген - Ракув 1:1 Ракув - Копенгаген 0:1 Ракув - Сталь Мелец 2:0

Результаты матчей

Штурм Грац
Ракув

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

Штурм Грац
Ракув

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1
4
1.5

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аталанта
 5 3 2 0 8 - 4 11
2.
Спортинг Л
 5 2 2 1 7 - 6 8
3.
Штурм Грац
 5 1 1 3 4 - 6 4
4.
Ракув
 5 1 1 3 3 - 6 4

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аталанта
 3 2 1 0 4 - 1 7
2.
Спортинг Л
 2 1 0 1 3 - 3 3
3.
Ракув
 2 0 1 1 1 - 2 1
4.
Штурм Грац
 3 0 1 2 3 - 5 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 3 1 2 0 4 - 3 5
2.
Аталанта
 2 1 1 0 4 - 3 4
3.
Штурм Грац
 2 1 0 1 1 - 1 3
4.
Ракув
 3 1 0 2 2 - 4 3
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Топ бомбардиров
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Брайтон Педро Жоао 5
Байер Л Бонифасе Виктор 4 (2)
Хеккен Хрстич Срджан 4 (1)
Фрайбург Грифо Винченцо 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 1 5
АЕК Гачинович Мийат 1 3
Карабах Ромао Жулио 4
Шериф Паулу Жоау 1 2
Шериф Зохури Армель 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Судья начинает матч
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    Прогнозы 114
    Штурм Грац 91.2% (104)
    X 7.9% (9)
    Ракув 0.9% (1)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Штурм Грац 0:1 Ракув

    Исход игры
    Штурм Грац
    91.2% (104)
    Ничья
    7.9% (9)
    Ракув
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.05% (50)
    Меньше
    54.95% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    47.75% (53)
    Нет
    52.25% (58)
    Популярный счёт
    2:1 Штурм Грац
    36.8% (42)
    1:0 Штурм Грац
    29.8% (34)
    2:0 Штурм Грац
    19.3% (22)
    1:1 Ничья
    3.5% (4)
    2:2 Ничья
    2.6% (3)
    3:1 Штурм Грац
    1.8% (2)
    3:2 Штурм Грац
    1.8% (2)
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