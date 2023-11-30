Тур: 5. Стадион: Меркур Арена.
0:1
Конец матча
0'
0:1
81' ГолЗамора Джон
82' Желтая карточкаСаркария Манприт
82' Желтая карточкаТудор Фран
89' Желтая карточкаАффенгрубер Давид
90' Желтая карточкаПлавшич Срджан
90'+6
Ход матча
81'
0:1
82'
82'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 4
-
3 Угловые 7
-
2 Офсайды 5
-
13 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
308 Количество передач 474
-
39 Владение мячом, % 61
Прогноз на матч от Liveresult
28
Шнегг
Давид
19
Хорват
Томи
22
Сореску
Деян
19
Црнац
Анте
27
Новак
Бартош
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Шнегг ДавидЗащитник
-
19 Хорват ТомиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Марич ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Данте АмадуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Гргич ЛеонНападающий
-
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Сореску ДеянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Црнац АнтеНападающий
-
27 Новак БартошНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Замора ДжонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Мрас ТобиашНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шварга Давид
История личных встреч
Штурм Грац
Ракув
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Бомбардиры внутри турнира
Штурм Грац
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бовинг Виллиам
|2
|0.4
|Прасс Александр
|1
|0.2
|Влодарчик Шимон
|1 (1)
|0.2
|Китеишвили Отар
|0
|0
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рундич Милан
|1
|0.2
|Пясецки Фабиан
|1
|0.2
|Замора Джон
|1
|0.2
|Салес Жеан Карлос
|0
|0
|Цебуля Марчин
|0
|0
|Кочергин Владислав
|0
|0
Карточки
Штурм Грац
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хирлендер Штефан
|1
|1
|Аффенгрубер Давид
|2
|0
|Горенц-Станкович Йон
|1
|0
|Китеишвили Отар
|1
|0
|Саркария Манприт
|1
|0
|Газибегович Юсуф
|1
|0
|Шнегг Давид
|1
|0
|Тейшейра Брайан
|1
|0
|Данте Амаду
|1
|0
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тудор Фран
|2
|0
|Раковитан Богдан
|0
|1
|Салес Жеан Карлос
|1
|0
|Цебуля Марчин
|1
|0
|Берггрен Густав
|1
|0
|Плавшич Срджан
|1
|0
|Кочергин Владислав
|1
|0
|Црнац Анте
|1
|0
Результаты матчей
Штурм Грац
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Ракув
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
1
Штурм Грац
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ракув
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
1
Штурм Грац
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Ракув
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
4
2
Голы по времени матча
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
25%
2
67%
76-90
Пропущено
6
6
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Штурм Грац
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Штурм Грац - Аустрия Лустенау 2:0 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:3 Аталанта - Штурм Грац 1:0 ЛАСК - Штурм Грац 3:1
Гразер - Штурм Грац 2:3 Штурм Грац - Аустрия Вена 0:1 Штурм Грац - Аталанта 2:2 Штурм Грац - Хартберг 2:1 Штурм Грац - Флоридсдорфер 4:1 Вольфсбергер - Штурм Грац 1:2 Ракув - Штурм Грац 0:1 Штурм Грац - Сваровски Тироль 1:0 Леобендорф - Штурм Грац 0:3 Рапид Вена - Штурм Грац 1:1 Штурм Грац - Спортинг Л 1:2 Штурм Грац - Ред Булл Зальцбург 2:2 Штурм Грац - СВ Лафниц 3:1 Альтах - Штурм Грац 1:2 Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 4:1 Аустрия Лустенау - Штурм Грац 0:1
Ракув
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ракув - Краковия 1:1 Погонь Щецин - Ракув 1:1 Спортинг Л - Ракув 2:1 Ракув - Заглембе Любин 5:0
ЛКС Лодзь - Ракув 0:2 Ракув - Видзев Лодзь 1:1 Ракув - Спортинг Л 1:1 Гурник Забже - Ракув 2:1 Легия - Ракув 1:2 Ракув - Штурм Грац 0:1 Ракув - Радомяк Радом 3:0 Лех - Ракув 4:1 Рух Хожув - Ракув 3:5 Аталанта - Ракув 2:0 Ракув - ЛКС Лодзь 1:0 Ракув - ГКС Катовице 3:2 Ракув - Пуща Неполомице 2:0 Копенгаген - Ракув 1:1 Ракув - Копенгаген 0:1 Ракув - Сталь Мелец 2:0
Результаты матчей
Штурм Грац
Ракув
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Тоталы голов в матче
Штурм Грац
Ракув
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
14
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|8 - 4
|11
|2.
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|3.
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|4.
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|3.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|4.
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|2.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|3.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|4.
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
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|Хеккен
|Садик Ибраим
|5 (2)
|Брайтон
|Педро Жоао
|5
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|4 (2)
|Хеккен
|Хрстич Срджан
|4 (1)
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|4 (1)
|Шериф
|Кики Габи
|1 5
|АЕК
|Гачинович Мийат
|1 3
|Карабах
|Ромао Жулио
|4
|Шериф
|Паулу Жоау
|1 2
|Шериф
|Зохури Армель
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Штурм Грац 0:1 Ракув
Исход игры
Штурм Грац
91.2% (104)
Ничья
7.9% (9)
Ракув
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
45.05% (50)
Меньше
54.95% (61)
Обе команды забьют
Да
47.75% (53)
Нет
52.25% (58)
Популярный счёт
2:1 Штурм Грац
36.8% (42)
1:0 Штурм Грац
29.8% (34)
2:0 Штурм Грац
19.3% (22)
1:1 Ничья
3.5% (4)
2:2 Ничья
2.6% (3)
3:1 Штурм Грац
1.8% (2)
3:2 Штурм Грац
1.8% (2)
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