Тур: 5. Стадион: Торсволлюр. Зрители: 1249
1:2
Конец матча
0'
1:0
17' ГолМиккельсен Мадс
1:1
24' ГолКуцка Юрай
27' Желтая карточкаДа Силва Патрик
1:2
62' ГолКуцка Юрай
71' Желтая карточкаБорян Милан
75' Желтая карточкаКуцка Юрай
83' Желтая карточкаВиммер Кевин
84' Желтая карточкаФоррен Вегард
85' Желтая карточкаСтрелец Давид
90' Желтая карточкаСаввидис Кириакос
90'+8
Ход матча
17'
1:0
24'
1:1
27'
62'
1:2
71'
75'
83'
84'
85'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 4
-
7 Угловые 2
-
2 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
495 Количество передач 356
-
57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
22
Феро
Одмар
14
Йоэнсен
Рене
82
Борян
Милан
12
Байрич
Кенан
33
Куцка
Юрай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Феро ОдмарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Йоэнсен РенеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Калсо СимунЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Гаард СайласПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Ахмед ЛатифНападающий
-
Главный тренер: Хосет Магне
- Основной состав
-
82 Борян МиланВратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Байрич КенанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Куцка ЮрайПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Хрдина АдамВратарь
- Вратарь
-
25 Пощек ЛукашЗащитник
- Защитник
-
3 Агбо УчеПолузащитник
-
27 Войтко МатушПолузащитник
-
26 Лихи ФилипПолузащитник
-
24 Толич МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вайсс Владимир
История личных встреч
Клаксвик
Слован Братислава
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Клаксвик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Клеттскард Палл
|1
|0.2
|Йоэнсен Рене
|1
|0.2
|Павлович Дени
|1
|0.2
|Андреасен Якуп
|1
|0.2
|Миккельсен Мадс
|1
|0.2
|Фредериксберг Арни
|0
|0
|Форрен Вегард
|0
|0
|Даниэльсен Йоаннес
|0
|0
Слован Братислава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чаврич Александр
|4 (1)
|0.8
|Куцка Юрай
|2
|0.4
|Вайсс Владимир
|1
|0.2
|Змрхаль Яромир
|0
|0
|Ловат Лукас
|0
|0
|Барсегян Тигран
|0
|0
|Стрелец Давид
|0
|0
Карточки
Клаксвик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фредериксберг Арни
|2
|1
|Андреасен Якуп
|2
|0
|Даниэльсен Йоаннес
|2
|0
|Форрен Вегард
|1
|0
|Да Силва Патрик
|1
|0
|Павлович Дени
|1
|0
|Гуссиос Сиверт
|1
|0
Слован Братислава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саввидис Кириакос
|3
|0
|Ловат Лукас
|1
|1
|Куцка Юрай
|2
|0
|Виммер Кевин
|2
|0
|Канкава Джаба
|1
|0
|Вайсс Владимир
|1
|0
|Кашия Гурам
|1
|0
|Борян Милан
|1
|0
|Барсегян Тигран
|1
|0
|Толич Марко
|1
|0
|Стрелец Давид
|1
|0
Результаты матчей
Клаксвик
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Слован Братислава
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
1
Клаксвик
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Слован Братислава
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
3
Клаксвик
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Слован Братислава
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
1
4
Голы по времени матча
Забито
4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
2
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
4
2
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
5
7
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
2
29%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
6
5
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
2
40%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
2
33%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Клаксвик
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Олимпия Любляна - Клаксвик 2:0 Клаксвик - Викингур 1:2 Клаксвик - Олимпия Любляна 3:0 Б-36 - Клаксвик 0:0
Аргир - Клаксвик 1:1 Клаксвик - Лилль 0:0 Клаксвик - Фуглафйордур 5:0 Стреймур - Клаксвик 0:2 Творойри - Клаксвик 1:5 Слован Братислава - Клаксвик 2:1 Клаксвик - Б-68 1:1 Торсхавн - Клаксвик 1:2 Шериф - Клаксвик 2:1 Клаксвик - Стреймур 3:2 Клаксвик - Шериф 1:1 Клаксвик - Вестур 1:1 Молде - Клаксвик 2:0 Викингур - Клаксвик 2:1 Клаксвик - Молде 2:1 Хеккен - Клаксвик 3:3
Слован Братислава
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Михаловце - Слован Братислава 0:2 Слован Галанта - Слован Братислава 0:3 Слован Братислава - Скалица 1:0 Слован Братислава - Лилль 1:1
Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:4 Слован Братислава - Михаловце 5:1 Слован Братислава - Кошице 4:0 Лилль - Слован Братислава 2:1 Спартак Трнава - Слован Братислава 1:2 Середь - Слован Братислава 1:3 Слован Братислава - Тренчин 2:0 Олимпия Любляна - Слован Братислава 0:1 Злате Моравце - Слован Братислава 0:3 Ружомберок - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Жилина 2:0 Слован Братислава - Клаксвик 2:1 ДАК - Слован Братислава 3:1 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 3:2 Арис Лимасол - Слован Братислава 6:2 Слован Братислава - Арис Лимасол 2:1
Результаты матчей
Клаксвик
Слован Братислава
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
Тоталы голов в матче
Клаксвик
Слован Братислава
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
23
14
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|2.
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|3.
|5
|1
|1
|3
|5 - 6
|4
|4.
|5
|1
|0
|4
|2 - 8
|3
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|4.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|2.
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|3.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|4.
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА
|Гент
|Кейперс Уго
|10 (2)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|9 (5)
|Гент
|Орбан Гифт
|9
|Маккаби Тель-Авив
|Захави Эран
|8 (1)
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|7 (4)
|Бешикташ
|Розье Валентен
|1 4
|Виктория Пльзень
|Калвач Лукаш
|5
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Брейдаблик
|Эйольфссон Гисли
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Клаксвик 1:2 Слован Братислава
Исход игры
Клаксвик
11.6% (13)
Ничья
24.1% (27)
Слован Братислава
64.3% (72)
Тотал 2.5
Больше
40.91% (45)
Меньше
59.09% (65)
Обе команды забьют
Да
63.64% (70)
Нет
36.36% (40)
Популярный счёт
1:2 Слован Братислава
30.4% (34)
1:1 Ничья
22.3% (25)
0:1 Слован Братислава
21.4% (24)
0:2 Слован Братислава
8.9% (10)
2:1 Клаксвик
7.1% (8)
1:0 Клаксвик
4.5% (5)
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