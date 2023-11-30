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  3. Лига конференций 2023-2024
Тур: 5. Стадион: . Зрители: 1249
Клаксвик
1:2
Конец матча
Слован Братислава
0'
1:0
17' Гол
Миккельсен Мадс
1:1
24' Гол
Куцка Юрай
27' Желтая карточка
Да Силва Патрик
1:2
62' Гол
Куцка Юрай
71' Желтая карточка
Борян Милан
75' Желтая карточка
Куцка Юрай
83' Желтая карточка
Виммер Кевин
84' Желтая карточка
Форрен Вегард
85' Желтая карточка
Стрелец Давид
90' Желтая карточка
Саввидис Кириакос
90'+8

Ход матча

17'
Миккельсен Мадс
(Форрен Вегард)
1:0
24'
1:1
Куцка Юрай
(Стрелец Давид)
27'
Да Силва Патрик
 
61'
 
Виммер Кевин
Барсегян Тигран
62'
1:2
Куцка Юрай
(Чаврич Александр)
64'
Кронберг Клаес
Миккельсен Мадс
 
71'
 
Борян Милан
75'
Йозефсен Йохан
Павлович Дени
 
75'
 
Куцка Юрай
83'
 
Виммер Кевин
84'
Форрен Вегард
 
85'
 
Абубакари Малик
Стрелец Давид
85'
 
Стрелец Давид
90'
 
Шарани Зуберу
Чаврич Александр
90'
 
Пощек Лукаш
Блэкмэн Сезар
90'
 
Саввидис Кириакос

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 2
  • 2 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 495 Количество передач 356
  • 57 Владение мячом, % 43
Прогнозы 112
Клаксвик 11.6% (13)
X 24.1% (27)
Слован Братислава 64.3% (72)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
31
Йоханссон
Джонатан
5
Павлович
Дени
22
Феро
Одмар
4
Форрен
Вегард
17
Даниэльсен
Йоаннес
8
Андреасен
Якуп
14
Йоэнсен
Рене
2
Да
Силва
Патрик
6
Миккельсен
Мадс
9
Клеттскард
Палл
12
Гуссиос
Сиверт
82
Борян
Милан
28
Блэкмэн
Сезар
4
Кашия
Гурам
12
Байрич
Кенан
8
Змрхаль
Яромир
20
Канкава
Джаба
88
Саввидис
Кириакос
33
Куцка
Юрай
11
Барсегян
Тигран
77
Чаврич
Александр
13
Стрелец
Давид
Клаксвик
3-4-3
Слован Братислава
4-3-3

История личных встреч

Клаксвик
Слован Братислава

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Клаксвик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клеттскард Палл 1 0.2
Йоэнсен Рене 1 0.2
Павлович Дени 1 0.2
Андреасен Якуп 1 0.2
Миккельсен Мадс 1 0.2
Фредериксберг Арни 0 0
Форрен Вегард 0 0
Даниэльсен Йоаннес 0 0
Слован Братислава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чаврич Александр 4 (1) 0.8
Куцка Юрай 2 0.4
Вайсс Владимир 1 0.2
Змрхаль Яромир 0 0
Ловат Лукас 0 0
Барсегян Тигран 0 0
Стрелец Давид 0 0

Карточки

Клаксвик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фредериксберг Арни 2 1
Андреасен Якуп 2 0
Даниэльсен Йоаннес 2 0
Форрен Вегард 1 0
Да Силва Патрик 1 0
Павлович Дени 1 0
Гуссиос Сиверт 1 0
Слован Братислава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саввидис Кириакос 3 0
Ловат Лукас 1 1
Куцка Юрай 2 0
Виммер Кевин 2 0
Канкава Джаба 1 0
Вайсс Владимир 1 0
Кашия Гурам 1 0
Борян Милан 1 0
Барсегян Тигран 1 0
Толич Марко 1 0
Стрелец Давид 1 0

Результаты матчей

Клаксвик
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Слован Братислава
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
1
Клаксвик
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Слован Братислава
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
3
Клаксвик
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Слован Братислава
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
2
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

4
2
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
2
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

5
7
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
2
29%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

6
5
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
2
40%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
2
33%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Клаксвик
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Олимпия Любляна - Клаксвик 2:0 Клаксвик - Викингур 1:2 Клаксвик - Олимпия Любляна 3:0 Б-36 - Клаксвик 0:0
Аргир - Клаксвик 1:1 Клаксвик - Лилль 0:0 Клаксвик - Фуглафйордур 5:0 Стреймур - Клаксвик 0:2 Творойри - Клаксвик 1:5 Слован Братислава - Клаксвик 2:1 Клаксвик - Б-68 1:1 Торсхавн - Клаксвик 1:2 Шериф - Клаксвик 2:1 Клаксвик - Стреймур 3:2 Клаксвик - Шериф 1:1 Клаксвик - Вестур 1:1 Молде - Клаксвик 2:0 Викингур - Клаксвик 2:1 Клаксвик - Молде 2:1 Хеккен - Клаксвик 3:3
Слован Братислава
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Михаловце - Слован Братислава 0:2 Слован Галанта - Слован Братислава 0:3 Слован Братислава - Скалица 1:0 Слован Братислава - Лилль 1:1
Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:4 Слован Братислава - Михаловце 5:1 Слован Братислава - Кошице 4:0 Лилль - Слован Братислава 2:1 Спартак Трнава - Слован Братислава 1:2 Середь - Слован Братислава 1:3 Слован Братислава - Тренчин 2:0 Олимпия Любляна - Слован Братислава 0:1 Злате Моравце - Слован Братислава 0:3 Ружомберок - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Жилина 2:0 Слован Братислава - Клаксвик 2:1 ДАК - Слован Братислава 3:1 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 3:2 Арис Лимасол - Слован Братислава 6:2 Слован Братислава - Арис Лимасол 2:1

Результаты матчей

Клаксвик
Слован Братислава

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

2:0
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

Клаксвик
Слован Братислава

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
1
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
2
3
1
4
2.5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 5 3 2 0 7 - 2 11
2.
Слован Братислава
 5 3 1 1 7 - 5 10
3.
Клаксвик
 5 1 1 3 5 - 6 4
4.
Олимпия Любляна
 5 1 0 4 2 - 8 3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лилль
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Слован Братислава
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Клаксвик
 3 1 1 1 4 - 2 4
4.
Олимпия Любляна
 3 1 0 2 2 - 3 3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 3 2 0 1 4 - 3 6
2.
Лилль
 3 1 2 0 3 - 1 5
3.
Клаксвик
 2 0 0 2 1 - 4 0
4.
Олимпия Любляна
 2 0 0 2 0 - 5 0
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Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 10 (2)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Орбан Гифт 9
Маккаби Тель-Авив Захави Эран 8 (1)
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Брейдаблик Эйольфссон Гисли 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Весь список
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    • До матча
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    Прогнозы 112
    Клаксвик 11.6% (13)
    X 24.1% (27)
    Слован Братислава 64.3% (72)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Клаксвик 1:2 Слован Братислава

    Исход игры
    Клаксвик
    11.6% (13)
    Ничья
    24.1% (27)
    Слован Братислава
    64.3% (72)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.91% (45)
    Меньше
    59.09% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    63.64% (70)
    Нет
    36.36% (40)
    Популярный счёт
    1:2 Слован Братислава
    30.4% (34)
    1:1 Ничья
    22.3% (25)
    0:1 Слован Братислава
    21.4% (24)
    0:2 Слован Братислава
    8.9% (10)
    2:1 Клаксвик
    7.1% (8)
    1:0 Клаксвик
    4.5% (5)
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