Тур: 5. Стадион: Геламко.
Прогноз на матч от Liveresult
22
Фадига
Ноа
24
Кумс
Свен
11
Кейперс
Уго
20
Орбан
Гифт
55
Джордан
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Фадига НоаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кейперс УгоНападающий
-
20 Орбан ГифтНападающий
- Запасные игроки
-
26 Фортен ЛуиВратарь
-
33 Руф ДавиВратарь
- Защитник
-
15 Лагэ БрамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
55 ДжорданЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Жилкин АнтонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Горбач ИгорьПолузащитник
-
22 Мичин ПетарПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Коваль Юрий
История личных встреч
Гент
Заря
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейперс Уго
|10
|1
|Орбан Гифт
|8 (1)
|0.8
|Тиссудали Тарик
|5 (1)
|0.5
|Де Сар Жюльен
|1
|0.1
|Хон Хён-Сок
|1
|0.1
|Гандельман Омри
|1
|0.1
|Геркенс Питер
|1
|0.1
|Юльсагер Эндрю
|1
|0.1
|Самуаз Матисс
|1
|0.1
|Фофанан Малик
|1
|0.1
|Ватанабэ Цуёси
|1
|0.1
|Кумс Свен
|0
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|0
|0
|Лагэ Брам
|0
|0
Заря
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Горбач Игорь
|2
|0.5
|Герреро Эдуардо
|2
|0.5
|Алефиренко Даниил
|1
|0.25
|Кирюханцев Игорь
|0
|0
|Антюх Денис
|0
|0
Карточки
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кандусс Исмаэль
|3
|0
|Де Сар Жюльен
|2
|0
|Орбан Гифт
|2
|0
|Фортуна Нуриу
|1
|0
|Торунарига Джордан
|1
|0
|Агбор Брайян
|1
|0
|Гандельман Омри
|1
|0
|Браун Арчи
|1
|0
Заря
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джордан
|2
|0
|Мишнёв Дмитрий
|2
|0
|Снурницын Игорь
|2
|0
|Кирюханцев Игорь
|1
|0
|Вантух Роман
|1
|0
|Боль Антон
|1
|0
Результаты матчей
Гент
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Заря
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
2
Гент
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Заря
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
12
1
Гент
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Заря
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
12
3
Голы по времени матча
Забито
19
3
10 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
5 Не забивали 2
3
16%
0
0%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
5
26%
1
33%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
3
16%
1
33%
61-75
5
26%
1
33%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
13
2
3 В 1-м тайме 0
10 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 0
5 Не забивали 2
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
5
38%
2
100%
61-75
4
31%
0
0%
76-90
Пропущено
7
4
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
2
29%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Забито
32
5
13 В 1-м тайме 1
19 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
4
13%
0
0%
1-15
4
13%
0
0%
16-30
5
16%
1
20%
31-45
2
6%
0
0%
46-60
8
25%
3
60%
61-75
9
28%
1
20%
76-90
Пропущено
8
7
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
2
25%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
4
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Гент
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Гент - Андерлехт 1:1 Брейдаблик - Гент 2:3 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:3
Патро Эйсден - Гент 1:3 Гент - Стандард 3:1 Гент - Брейдаблик 5:0 Серкль Брюгге - Гент 2:0 Гент - Генк 1:1 Гент - Маккаби Тель-Авив 2:0 РВДМ 47 - Гент 1:1 Антверпен - Гент 0:0 Гент - Эйпен 2:1 Заря - Гент 1:1 АХ Лёвен - Гент 1:1 Гент - Брюгге 2:1 АПОЭЛ - Гент 1:2 Гент - АПОЭЛ 2:0 Гент - Сент-Трейден 2:2 Погонь Щецин - Гент 2:1
Заря
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Маккаби Тель-Авив - Заря 3:2 Заря - ЛНЗ Черкассы 1:2 Заря - Маккаби Тель-Авив 1:3 Верес - Заря 2:2
Черноморец Од - Заря 4:1 Заря - Полесье 0:1 Оболонь - Заря 2:4 ФСК Мариуполь - Заря 0:1 Брейдаблик - Заря 0:1 Черноморец Од - Заря 0:0 Заря - Днепр-1 0:1 Заря - Гент 1:1 Металлист-1925 - Заря 2:1 Заря - Славия Прага 2:1 Минай - Заря 1:1 Славия Прага - Заря 2:0 Заря - Александрия 0:0 Ворскла - Заря 1:2 Заря - Кривбасс 1:3 Рух Львов - Заря 2:1
Результаты матчей
Гент
Заря
Точный счет
2:0
2 раза 40%
5:0
2 раза 40%
5:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
5
3 раза 60%
2
2 раза 40%
1
2 раза 100%
Точный счет
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
2:5
1 раз 20%
0:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
5:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
5
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Гент
Заря
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
11
23
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
13
55
46
46
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|11 - 8
|12
|2.
|4
|3
|1
|0
|11 - 3
|10
|3.
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|4.
|5
|0
|0
|5
|5 - 14
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|6 - 4
|6
|3.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|4.
|3
|0
|0
|3
|3 - 6
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|3.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|4.
|2
|0
|0
|2
|2 - 8
|0
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА
|Гент
|Кейперс Уго
|10 (1)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|9 (5)
|Маккаби Тель-Авив
|Захави Эран
|8 (1)
|Гент
|Орбан Гифт
|8
|Бешикташ
|Абубакар Венсан
|7 (2)
|Бешикташ
|Розье Валентен
|1 4
|Виктория Пльзень
|Калвач Лукаш
|5
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Брейдаблик
|Эйольфссон Гисли
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Гент - Заря
Исход игры
Гент
96.5% (110)
Ничья
1.8% (2)
Заря
1.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
58.18% (64)
Меньше
41.82% (46)
Обе команды забьют
Да
51.82% (57)
Нет
48.18% (53)
Популярный счёт
2:1 Гент
37.7% (43)
2:0 Гент
31.6% (36)
1:0 Гент
7% (8)
3:1 Гент
7% (8)
3:0 Гент
6.1% (7)
3:2 Гент
2.6% (3)
1:1 Ничья
1.8% (2)
4:0 Гент
1.8% (2)
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