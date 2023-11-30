  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2023-2024
Тур: 5. Стадион: .
Гент
 
Позже
Заря
Прогнозы 110
Гент 97.3% (107)
X 1.8% (2)
Заря 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гент
Ничья
Заря
7.40
8.20
Реклама, betcity.ru
16.00
Реклама, ligastavok.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Нарди
Поль
22
Фадига
Ноа
5
Кандусс
Исмаэль
4
Ватанабэ
Цуёси
25
Фортуна
Нуриу
8
Геркенс
Питер
24
Кумс
Свен
6
Гандельман
Омри
19
Фофанан
Малик
11
Кейперс
Уго
20
Орбан
Гифт
30
Турбаевский
Никита
94
Данченко
Олег
55
Джордан
3
Боль
Антон
74
Снурницын
Игорь
4
Азиангбе
Коджо
44
Батагов
Арсений
20
Чурко
Вячеслав
70
Кирюханцев
Игорь
7
Антюх
Денис
39
Герреро
Эдуардо
Гент
4-4-2
Заря
4-3-2-1

История личных встреч

Гент
Заря

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейперс Уго 10 1
Орбан Гифт 8 (1) 0.8
Тиссудали Тарик 5 (1) 0.5
Де Сар Жюльен 1 0.1
Хон Хён-Сок 1 0.1
Гандельман Омри 1 0.1
Геркенс Питер 1 0.1
Юльсагер Эндрю 1 0.1
Самуаз Матисс 1 0.1
Фофанан Малик 1 0.1
Ватанабэ Цуёси 1 0.1
Кумс Свен 0 0
Кастро-Монтес Алессио 0 0
Лагэ Брам 0 0
Заря
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Горбач Игорь 2 0.5
Герреро Эдуардо 2 0.5
Алефиренко Даниил 1 0.25
Кирюханцев Игорь 0 0
Антюх Денис 0 0

Карточки

Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кандусс Исмаэль 3 0
Де Сар Жюльен 2 0
Орбан Гифт 2 0
Фортуна Нуриу 1 0
Торунарига Джордан 1 0
Агбор Брайян 1 0
Гандельман Омри 1 0
Браун Арчи 1 0
Заря
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джордан 2 0
Мишнёв Дмитрий 2 0
Снурницын Игорь 2 0
Кирюханцев Игорь 1 0
Вантух Роман 1 0
Боль Антон 1 0

Результаты матчей

Гент
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Заря
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2
Гент
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Заря
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

12
1
Гент
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Заря
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

12
3

Голы по времени матча

Забито

19
3
10 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
5 Не забивали 2
3
16%
0
0%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
5
26%
1
33%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
3
16%
1
33%
61-75
5
26%
1
33%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

13
2
3 В 1-м тайме 0
10 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 0
5 Не забивали 2
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
5
38%
2
100%
61-75
4
31%
0
0%
76-90

Пропущено

7
4
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
2
29%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Забито

32
5
13 В 1-м тайме 1
19 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
4
13%
0
0%
1-15
4
13%
0
0%
16-30
5
16%
1
20%
31-45
2
6%
0
0%
46-60
8
25%
3
60%
61-75
9
28%
1
20%
76-90

Пропущено

8
7
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
2
25%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
4
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Гент
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Гент - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Гент - Андерлехт 1:1 Брейдаблик - Гент 2:3 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:3
Патро Эйсден - Гент 1:3 Гент - Стандард 3:1 Гент - Брейдаблик 5:0 Серкль Брюгге - Гент 2:0 Гент - Генк 1:1 Гент - Маккаби Тель-Авив 2:0 РВДМ 47 - Гент 1:1 Антверпен - Гент 0:0 Гент - Эйпен 2:1 Заря - Гент 1:1 АХ Лёвен - Гент 1:1 Гент - Брюгге 2:1 АПОЭЛ - Гент 1:2 Гент - АПОЭЛ 2:0 Гент - Сент-Трейден 2:2 Погонь Щецин - Гент 2:1
Заря
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Маккаби Тель-Авив - Заря 3:2 Заря - ЛНЗ Черкассы 1:2 Заря - Маккаби Тель-Авив 1:3 Верес - Заря 2:2
Черноморец Од - Заря 4:1 Заря - Полесье 0:1 Оболонь - Заря 2:4 ФСК Мариуполь - Заря 0:1 Брейдаблик - Заря 0:1 Черноморец Од - Заря 0:0 Заря - Днепр-1 0:1 Заря - Гент 1:1 Металлист-1925 - Заря 2:1 Заря - Славия Прага 2:1 Минай - Заря 1:1 Славия Прага - Заря 2:0 Заря - Александрия 0:0 Ворскла - Заря 1:2 Заря - Кривбасс 1:3 Рух Львов - Заря 2:1

Результаты матчей

Гент
Заря

Точный счет

2:0
2 раза 40%
5:0
2 раза 40%
5:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

5
3 раза 60%
2
2 раза 40%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
2:5
1 раз 20%
0:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

5:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:5
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

5
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Гент
Заря

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
2.5
Больше Меньше
3
2
3.5
3
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
1
1
2
3
2.5
1
4
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
1.5
Больше Меньше
1
3
5
5
2.5
4
6
3.5
4
6
4.5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Маккаби Тель-Авив
 5 4 0 1 11 - 8 12
2.
Гент
 4 3 1 0 11 - 3 10
3.
Заря
 4 1 1 2 5 - 7 4
4.
Брейдаблик
 5 0 0 5 5 - 14 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Гент
 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Маккаби Тель-Авив
 2 2 0 0 6 - 4 6
3.
Заря
 2 0 1 1 2 - 4 1
4.
Брейдаблик
 3 0 0 3 3 - 6 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Маккаби Тель-Авив
 3 2 0 1 5 - 4 6
2.
Гент
 2 1 1 0 4 - 3 4
3.
Заря
 2 1 0 1 3 - 3 3
4.
Брейдаблик
 2 0 0 2 2 - 8 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА

Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 10 (1)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Маккаби Тель-Авив Захави Эран 8 (1)
Гент Орбан Гифт 8
Бешикташ Абубакар Венсан 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Брейдаблик Эйольфссон Гисли 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Весь список
  • До матча
  • Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на матче 5-го тура Лиги Конференций, в котором "Гент" на своём поле будет принимать "Зарю". Комментировать эту встречу буду я, Соколов Александр. 
  • Текстовая онлайн трансляция матча Гент - Заря от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 ноября 2023, осталось 26 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 37.7% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
Прогнозы 110
Гент 97.3% (107)
X 1.8% (2)
Заря 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гент
Ничья
Заря
7.40
8.20
Реклама, betcity.ru
16.00
Реклама, ligastavok.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Гент - Заря онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Гент - Заря

Исход игры
Гент
96.5% (110)
Ничья
1.8% (2)
Заря
1.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
58.18% (64)
Меньше
41.82% (46)
Обе команды забьют
Да
51.82% (57)
Нет
48.18% (53)
Популярный счёт
2:1 Гент
37.7% (43)
2:0 Гент
31.6% (36)
1:0 Гент
7% (8)
3:1 Гент
7% (8)
3:0 Гент
6.1% (7)
3:2 Гент
2.6% (3)
1:1 Ничья
1.8% (2)
4:0 Гент
1.8% (2)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Гент
Заря
Бонусы букмекеров
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 