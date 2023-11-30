"Гент" одержал простую победу и упрочил своё турнирное положение в группе В. Комментировал эту игру Соколов Александр. До новых встреч!

И ещё одна жёлтая карточка. Юльсагер наказан у бельгийцев. Немного не успел он к мячу и нарушил правила против соперника. Справедливое решение Манухоса.

Пенальти в ворота "Зари"! Кейперс получил мяч перед штрафной соперника и отдал пас в центр. Сфера попала в руку Батагову. Очевидно касание мяча рукой, но вот где оно произошло?

Быстро VAR вмешался в этот эпизод и всё рассудил. Попадание мяча в руку было, только вот не в штрафной, а перед самой линией. Штрафной будут исполнять бельгийцы.

Пробил со штрафного Орбан, но попал в стенку. Сфера отскочила к Лагэ, который с дальней дистанции послал игровой снаряд гораздо выше створа!

Снурницын с левого фланга выполнил высокий навес на дальний край вратарской. Алефиренко головой пробил по воротам, однако получилось гораздо выше!

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 4:1!!! НАГНОЙНЫЙ! Получил Нагнойный сферу метрах в 23 от ворот соперника и тут же нанёс удар по воротам. Сфера скакнул перед голкипером, поэтому он сыграл неудачно, запустив её в правый угол ворот!

Двойная замена у "Зари". Ушли с поля Чурки и Кирюханцев, а появились Алефиренко и Мишнёв.

ОПАСНО! И ещё один дальний удар! Мишнёв с 27 метров пробил по уходящий траектории точно в правый угол ворот. Руф с огромным трудом смог выручить свою команду!

Угловой на правом фланге заработали футболисты "Зари". Нагнойный попытался разыграть его хитро, отдав пас низом на ближний угол вратарской. Бельгийцы раскусили эту задумку.

Кейперс по центру разогнал атаку своей команды, ворвался в штрафную, но слишком далеко отпустил мяч, чем и воспользовался Мишнёв, в подкате выбивший сферу за лицевую!

ОПАСНО! Могли ещё один мяч забить бельгийцы! После кросса от правого углового флажка Кейперс головой пробил в правый угол ворот, но Турбаевский не выключился и свою команду выручил!

Жёлтую карточку получает главный тренер "Гента" Хейн Ванхазебрук. Что-то очень активно он высказывал резервному арбитру и удостоился предупреждения.

И сразу же ещё двойная замена у хозяев. Ушли с поля Фортуна и Фофанан, а появились Тиссудали и Лагэ.

Гости заработали угловой на левом фланге. Снова последовал розыгрыш, после которого Чурко выполнил кросс, а Бугай с линии вратарской головой пробил выше ворот!

Надломила травма голкипера эмоциональный настрой бельгийских футболистов. Очень сложно им доигрывать эту встречу. Благо, результат был уже давно сделан.

МОМЕНТИЩЕ! Геркенс с левого края штрафной выполнил кросс к линии вратарской. Гандельман головой пробивал в противоход голкиперу, но Турбаевский смог оставить руку и свою команду выручил!

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 4:0!!! ГАНДЕЛЬМАН! Красивый гол! Ватанабэ отдал пас в штрафную соперника, Кейперс выполнил скидку на Гандельмана, который точным ударом поразил левый угол ворот!

Постепенно подходит к своему логическому завершению наша встреча. Единственный вопрос, который остаётся - смогут ли гости провести хотя бы одну результативную атаку.

ОПАСНО! Тиссудали получил мяч у левого угла штрафной и выполнил скидку в центр. Орбан без помех пробивал с 17 метров, вот только попасть в правый верхний угол не получилось!

Орбан получил мяч на правом фланге. До ворот было очень далеко, поэтому он решил немного порадовать публику своими финтами. Получилось красиво. Сразу три игрока "Зари" не смогли отобрать снаряд.

Юльсагер получил мяч в 25 метрах от ворот соперника и нанёс удар по воротам. Сфера зацепила ногу Джордана и чуть не юркнула в левый угол ворот. Угловой будут разыгрывать хозяева.

Тиссудали получил мяч на левом фланге, добрался до штрафной соперника и из под защитники попытался нанести удар по воротам. Сфера попал в игрока "Зари".

Замена в перерыве у "Гента". Вместо Кандусса на поле появился Торунарига.

Активно начинают гости второй тайм! Ошиблись бельгийцы на своей половине поля, Антюх получил сферу и с 28 метров пробил по воротам. Получилось слабо и точно в руки Нарди.

Заброс в штрафную "Зари" последовал. Кейперс вёл борьбу с соперником, однако Джордан сыграл очень внимательно и не позволил нападающему добраться до мяча.

Кейперс теперь отошёл в центральную часть поля и получил мяч. Против него грубовато сыграл Батагов и нарушил правила. Греческий арбитр всё прекрасно видел и дал свисток.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:0!!! АВТОГОЛ БАТАГОВА! Фадига получил мяч на правом краю штрафной и мощно прострелил вдоль ворот. Сфера попала в Батагова и оказалось в воротах "Зари"!

Попытались луганчане быстро ответить. Антюх получил мяч в правой части штрафной и отдал пас пяткой партнёру. Кирюханцев смог прокинуть снаряд себе на ход, однако сделал это сильно, и тот покинул пределы поля.

Теперь, конечно, в формальность превращается оставшаяся часть матча. Сомневаюсь, что гости смог вернуться в эту игру. Очень тяжело им действовать в созидании.

Кумс сильный пас отдал на чужую половину поля. Фадига снова подключился к атакующим действиям своей команды, но нарушил правила против Снурницына.

Боль протащил мяч по своей половине поля и отдал сильный пас вперёд. Горбач сделал рывок, однако догнать эту передачу было нереально.

Бельгийские футболисты отлично владеют мячом в эти минуты. Очень сложно приходится игрокам "Зари". Надеюсь, что попытаются они ещё что-то придумать в атаке.

Кирюханцев подключился по правому флангу и попытался проникнуть в штрафную площадь соперника. Фортуна сыграл внимательно и не пропустил вперёд игрока "Зари".

И ещё один удар по воротам Турбаевского! Кейперс получил мяч перед штрафной соперника и с правой ноги пробил. Получилось крайне неточно, сфера прошла далеко от правого угла.

Герреро получил мяч в центре поля, но против него крайне плотно играл Торунарига, который всё-таки нарушил правила против панамского форварда.

Фофанан слева ворвался в штрафную, красиво раскидал финтами соперника и упал на газон. Показалось, что Кирюханцев схватил его руками, однако свисток греческого арбитра промолчал.

На газоне сейчас Фофанан. Оказывается, не только схватил его руками игрок "Зари", а ещё и досталось по лицу футболисту бельгийской команды. Кровь на лице у Фофанана.

Двойная замена у "Зари". Ушли с поля Азиангбе и Антюх, а появились Нагнойный и Бугай.

Чурко в центре поля красиво развернул атаку своей команды, и Юльсагер откровенно ударил его сзади по ногам. Очевидный фол, но без карточки.

Угловой на левом фланге заработали гости. Нагнойный разыграл с Чурко, а затем выполнил кросс в центр штрафной. Защитники бельгийской команды спокойно отбились.

Кошмар какой! Нарди выносил сферу из своей штрафной и сразу же рухнул на газон с криками. Очень похоже на перелом ноги у голкипера "Гента". Все футболисты находятся в шоке.

Продолжают врачи оказывать помощь голкиперу "Гента". Требуется ему срочное перемещение в специальное медицинское учреждение. Затягивается пауза в нашем матче.

Уносят с поля на носилках голкипера бельгийской команды. Болельщики стоя его провожают. После такого, если честно, можно вообще игру заканчивать, так как интриги у нас никакой не осталось.

Первый тайм

— Завершён первый тайм! "Гент" - "Заря" 1-0.

45' Сильный пас со своей половины поля исполнил Кумс. Турбаевский далеко выскочил из штрафной, его смог обыграть Орбан, однако дальше игрок "Гента" упустил снаряд за боковую линию!

45' Две минуты компенсировал Манухос к первому тайму.

45' Неплохо! Снурницын с левого фланга отдал пас в центр. Горбач получил мяч у левого угла штрафной, а затем нанёс удар в ближний угол. Сфера прошла рядом со штангой!

44' Удалось во второй половине первого тайма успокоить игру футболистам "Зари". Сложно им сегодня рассчитывать на положительный результат, однако не проиграть "с треском" вполне реально.

43' Фофанан активную борьбу вёл против Кирюханцева, стараясь забрать сферу себе. Получилось неудачно, да ещё и правила нарушил игрок бельгийской команды.

42' Азиангбе получает жёлтую карточку у "Зари". Нарушил он правила против Геркенса в районе центральной лини поля, а затем что-то ещё и сказал греческому арбитру.

41' Фофанан попытался отдать разрезающий пас в штрафную соперника. Соперник перехватил, однако сфера вернулась к игроку "Гента". Нанёс он удар метров с 26, но Турбаевский спокойно справился в правом нижнем углу!

40' Антюх получает жёлтую карточку у "Зари". Фортуна выбивал снаряд вперёд, а футболист гостевой команды не успел сыграть в мяч, а попал по ноге сопернику. Заслуженный "горчичник".

39' Фадига довольно-таки грубо врезался в Чурко на половине поля "Гента". Арбитр нарушения в этой ситуации не увидел, а вот игрок "Зари" до сих пор лежит на газоне, держась за спину.

38' ОПАСНО! Антюх с правого полуфланга выполнил прострел вдоль ворот. Герреро на ближней штанге не смог переправить сферу в сетку, а Горбачу не хватило пары сантиметров, дабы замкнуть на дальней!

37' Джордан со своей половины поля выполнил шикарный заброс вперёд. Кирюханцев умчался за спину защитникам, однако убежать к воротам Нарди не получилось. Последовала скидка на Герреро, которого остановили защитники.

36' Сильный заброс вперёд на правый фланг атаки гостей. Антюх принял мяч, а затем в безобидной ситуации упал на газон, пытаясь заработать штрафной. Греческий арбитр прекрасно разобрался и свистка не дал.

35' Хорошо знаком Данченко многим фанатам российского футбола.Выступал он за "Уфу" и "Рубин" в РПЛ. Сейчас непонятно с чем связана его замена. Возможно, небольшое повреждение.

34' Замена у "Зари". Вместо Данченко на поле появился Горбач.

33' ОПАСНО! Орбан получил мяч метрах в 25 от ворот соперника и тут же нанёс удар по воротам. Турбаевский сыграл неудачно, отбив сферу перед собой, а Кейперс немного не успел на добивание!

32' Активен Юрий Коваль на бровке. Недоволен он действиями своих подопечных в первой трети матча. Заметен листочек в руках помощника. Возможно, скоро увидим мы замену у "Зари".

31' Первый офсайд в нашем матче. Длинный заброс вперёд к штрафной бельгийцев последовал. Кирюханцев получил мяч за спинами защитника, однако он находился в положении вне игры.

30' Показали повтор пропущенного гостями мяча. Началось всё в центре поля с грубейшей ошибки Антюха, который в простой ситуации подарил мяч сопернику.

29' А вот и первая жёлтая карточка в нашем матче. Фадига наказан у "Гента". Высоко он поднял ногу на чужой половине поля и чуть было не попал по лицу Антюху.

28' Затяжная атака после неудачного корнера получилась у хозяев. Довели партнёры мяч до Кандусса, который пробивал с линии штрафной, однако попал точно в соперника!

27' Кумс получил мяч метрах в 23 от ворот соперника и с левой ноги нанёс перспективный удар. Джордан успел выставить ногу, и мяч, зацепив его, ушёл за лицевую линию. Угловой разыграют бельгийцы.

26' Антюх получил мяч в левой части штрафной. Перед ним находился только один защитник, вот только запутался в собственных ногах футболист "Зари", и сфера была потеряна.

25' Кумс из центральной части поля отдал классный пас к левому углу штрафной. Геркенс имел отличную возможность опасно вырваться к воротам, однако защитники сыграли здорово.

24' Долго Кандусс раздумывал на своей половине поля, пытаясь найти кого-нибудь из партнёров. Получилась диагональ на левый фланг, где бельгийцы очень легко снаряд потеряли.

23' В середине первого тайма всё-таки удалось открыть счёт футболистам "Гента". Думаю, что данное событие вполне справедливо. Посмотрим, смогут ли гости как-то переломить ход матча.

22' ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! ФОФАНАН! Очень просто удалось забить бельгийцам! Фофанан принял мяч в центральном круге, без помех добрался до штрафной соперника, а затем нанёс точный удар в правый нижний угол!

21' Попытались бельгийцы организовать атаку по правому флангу, но Фадига не смог сохранить мяч в поле после неаккуратной передачи партнёра.

20' Хороший прессинг организовали гости на чужой половине поля. Фадига не стал рисковать и вернул мяч на Нарди, который в стартовые минуты совсем без работы находится.

19' Фофанан смог догнать мяч у лицевой линии и выполнил навес на ближнюю штангу. Партнёры не успели за этой атакой, поэтому Турбаевский снаряд спокойно забрал в свои перчатки.

18' Фортуна чуть было не потерял сферу на своей половине поля, но ещё раньше прозвучал свисток греческого арбитра. Нарушил правила Кирюханцев против защитника "Гента".

17' Очень рискованно действуют около своей штрафной футболисты "Зари". Боль выполнил рискованную диагональ через всю свою штрафную. Повезло, что бельгийцы не перехватили.

16' Снурницын со своей половины поля хороший заброс выполнил к штрафной "Гента". Кирюханцев смог мяч обработать грудью, однако дальше его остановили защитники.

15' Долго панамский форвард "Зари" находится на газоне. Появилась медицинская бригада, которая пытается восстановить форварда. Думаю, что сможет он вернуться в игру.

14' Герреро смог зацепиться за мяч на чужой половине поля, и Фортуна наступил ему на ногу. Манухос нарушение зафиксировал, поэтому игра сейчас немного ушла от ворот гостей.

13' Рикошет был во время предыдущего удара Геркенса, поэтому угловой заработали бельгийцы. Кумс от левого угла опасно навесил в центр вратарской, но никто из хозяев не смог сделать решающее касание!

12' И ещё один удар по воротам! Ошиблись гости на своей половине поля. Геркенс получил сферу на линии штрафной и тут же с левой ноги пробил по воротам. Получилось выше створа!

11' Огромное преимущество хозяев в стартовые минуты. Много они владеют мячом, при этом возникают и опасные моменты у ворот Турбаевского. Думаю, что долго луганчане не смогут так обороняться.

10' Ещё одна перспективная атака бельгийцев! Геркенс с правого фланга выполнил прострел в штрафную. Боль с огромным трудом смог остановить мяч перед Кейперсом!

9' Кумс от центральной линии поля выполнил сильный заброс к штрафной соперника. Орбан вёл борьбу на втором этаже, однако проиграл её защитнику "Зари".

8' ОПАСНО! Фофанан пролетел по левому флангу, вошёл в штрафную и выполнил прострел в центр. Кейперс пробивал с линии вратарской, но попасть в левый угол ворот не смог!

7' Очень низкий темп на старте матча. Практически никакого турнирного значения эта встреча не носит, поэтому команды могут поиграть в своё удовольствие.

6' Данченко ошибся у своей штрафной. Кейперс совершил перехват и отдал пас в центр. Геркенс пробивал по воротам, но попал в соперника, и снаряд спокойно прилетел в руки голкиперу.

5' Данченко сыграл вперёд по правому флангу. Кирюханцев вёл борьбу с соперником, но забег остановил, так как Фортуна наступил ему на ногу. Греческий арбитр нарушения не зафиксировал.

4' Первый угловой заработали хозяева на левом фланге. Кумс подавать не стал, а решил разыграть корнер с партнёром. Получилось неудачно, и мяч был потерян.

3' Довольно-таки спокойно и размеренно начинается наша встреча. Бельгийские футболисты сразу же забрали сферу под свой контроль, однако особого продвижения вперёд пока они не совершают.

2' Хозяева вышли на эту встречу в синем комплекте формы, гости играют полностью в белом. Ворота бельгийского коллектива в первом тайме по ТВ-картинке расположены справа.