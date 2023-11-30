Тур: 5. Стадион: АФАС. Зрители: 17132
1:0
Конец матча
0'
1:0
59' ПенальтиПавлидис Вангелис
60' Желтая карточкаМалекинусич Матия
68' Желтая карточкаПенетра Алешандре
90'+5
Ход матча
59'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 0
-
21 Угловые 2
-
3 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
629 Количество передач 250
-
64 Владение мячом, % 36
Прогноз на матч от Liveresult
21
Поку
Эрнест
95
Сенич
Матей
15
Радич
Стипе
25
Чуже
Марио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Поку ЭрнестНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
30 Касиус ДенсоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Гус ВаутерЗащитник
- Полузащитник
-
10 Де Вит ДаниПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Мердинк МексНападающий
- Нападающий
-
59 Jayden Addai
-
Главный тренер: Янсен Паскаль
- Основной состав
-
35 Марко МаричВратарь
- Защитник
-
95 Сенич МатейЗащитник
-
15 Радич СтипеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Чуже МариоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
55 Нирон ОмерВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Киш ТомиславПолузащитник
-
14 Балич АндрияПолузащитник
-
24 Мишич ПетарПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Марио Иванкович
История личных встреч
АЗ Алкмаар
Зриньски
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
4
0
Среднее время на гол
22
0
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
4
3
Среднее время на гол
22
30
Бомбардиры внутри турнира
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Павлидис Вангелис
|3 (1)
|0.33
|Лахдо Майкель
|2
|0.22
|Ван Боммел Рубен
|2
|0.22
|Мейнанс Свен
|2
|0.22
|Де Вит Дани
|1
|0.11
|Михайлович Джордже
|1
|0.11
|Хацидиакос Пантелис
|1
|0.11
|Садик Ибраим
|1
|0.11
|Ван Бредероде Мирон
|1
|0.11
|Инди Мартинс
|0
|0
|Базур Рихедли
|0
|0
|Карлссон Йеспер III
|0
|0
Зриньски
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кожуль Звонимир
|2
|0.4
|Чорлука Йосип
|1
|0.2
|Билбия Неманья
|1
|0.2
|Хрванович Алдин
|1
|0.2
|Малекинусич Матия
|0
|0
Карточки
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Класи Йорди
|3
|0
|Лахдо Майкель
|1
|1
|Райан Мэттью
|2
|0
|Де Вит Дани
|2
|0
|Мейнанс Свен
|2
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|2
|0
|Базур Рихедли
|1
|0
|Павлидис Вангелис
|1
|0
|Сугавара Юкинари
|1
|0
|Пенетра Алешандре
|1
|0
Зриньски
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Билбия Неманья
|2
|0
|Хрванович Алдин
|2
|0
|Krunoslav Rendulic
|1
|0
|Чанаджия Дарио
|1
|0
|Брадарич Филип
|1
|0
|Кожуль Звонимир
|1
|0
|Яковльевич Слободан
|1
|0
|Малекинусич Матия
|1
|0
Результаты матчей
АЗ Алкмаар
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Зриньски
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
0
АЗ Алкмаар
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Зриньски
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
4
4
АЗ Алкмаар
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Зриньски
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
6
4
Голы по времени матча
Забито
6
0
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
60%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
8
6
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
1
13%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
9
4
1 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
2
50%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
4
44%
1
25%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Забито
14
6
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
1
17%
16-30
3
21%
1
17%
31-45
4
29%
1
17%
46-60
3
21%
2
33%
61-75
1
7%
1
17%
76-90
Пропущено
14
8
3 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
7%
2
25%
1-15
1
7%
1
13%
16-30
1
7%
2
25%
31-45
4
29%
1
13%
46-60
4
29%
1
13%
61-75
3
21%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
АЗ Алкмаар - Волендам 3:0 АЗ Алкмаар - ХФС 2:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 Астон Вилла - АЗ Алкмаар 2:1
Эксельсиор - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Астон Вилла 1:4 АЗ Алкмаар - Херенвен 3:0 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Легия 1:0 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 4:0 АЗ Алкмаар - Хераклес 1:1 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 0:3 Зриньски - АЗ Алкмаар 4:3 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 2:0 Витесс - АЗ Алкмаар 0:2 Бранн - АЗ Алкмаар 3:3 АЗ Алкмаар - Бранн 1:1 Валвейк - АЗ Алкмаар 1:3 АЗ Алкмаар - ФК Санта-Колома 2:0 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:1
Зриньски
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
ГОШК - Зриньски 1:5 Зриньски - Широки Бриег 3:1 Вележ - Зриньски 3:0 Легия - Зриньски 2:0
Зриньски - Тузла Сити 3:1 Челик - Зриньски 0:6 Посушье - Зриньски 2:2 Зриньски - Легия 1:2 Борац Баня-Лука - Зриньски 0:0 Зриньски - Вележ 3:0 Зриньски - Слога Добой 2:0 Астон Вилла - Зриньски 1:0 Игман Коньич - Зриньски 0:2 Тузла Сити - Зриньски 2:4 Зриньски - Железничар 2:1 Зриньски - АЗ Алкмаар 4:3 Сараево - Зриньски 1:0 Зриньски - Посушье 0:1 Зриньски - ЛАСК 1:1 Зриньски - Звьезда Бргуле 5:3
Результаты матчей
АЗ Алкмаар
Зриньски
Точный счет
1:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
1:0
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
3
2 раза 50%
0
3 раза 100%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
1:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
6 раз 67%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
АЗ Алкмаар
Зриньски
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
36
Больше Меньше
14
27
14
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|2.
|1:1
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|3.
|5
|2
|0
|3
|7 - 10
|6
|4.
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|2.
|1:1
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|4.
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|2.
|1:1
|2
|1
|0
|1
|6 - 4
|3
|3.
|2
|0
|0
|2
|4 - 6
|0
|4.
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
- — Выход в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА
- — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА
|Гент
|Кейперс Уго
|10 (2)
|Ференцварош
|Варга Барнабас
|9 (5)
|Гент
|Орбан Гифт
|9
|Маккаби Тель-Авив
|Захави Эран
|8 (1)
|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|7 (4)
|Бешикташ
|Розье Валентен
|1 4
|Виктория Пльзень
|Калвач Лукаш
|5
|Акюрейри
|Эдмундссон Йоан
|1 3
|Брейдаблик
|Эйольфссон Гисли
|1 3
|Адана Демирспор
|Гравильон Эндрю
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч АЗ Алкмаар 1:0 Зриньски
Исход игры
АЗ Алкмаар
97.3% (110)
Ничья
0.9% (1)
Зриньски
1.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
58.18% (64)
Меньше
41.82% (46)
Обе команды забьют
Да
48.18% (53)
Нет
51.82% (57)
Популярный счёт
2:0 АЗ Алкмаар
35.4% (40)
2:1 АЗ Алкмаар
30.1% (34)
3:1 АЗ Алкмаар
12.4% (14)
3:0 АЗ Алкмаар
8% (9)
1:0 АЗ Алкмаар
5.3% (6)
4:1 АЗ Алкмаар
1.8% (2)
4:0 АЗ Алкмаар
1.8% (2)
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