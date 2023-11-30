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  3. Лига конференций 2023-2024
Тур: 5. Стадион: . Зрители: 17132
АЗ Алкмаар
1:0
Конец матча
Зриньски
0'
1:0
59' Пенальти
Павлидис Вангелис
60' Желтая карточка
Малекинусич Матия
68' Желтая карточка
Пенетра Алешандре
90'+5

Ход матча

43'
Пенетра Алешандре
Базур Рихедли
 
59'
Павлидис Вангелис
1:0
60'
 
Саблиц Франко
Хрванович Алдин
60'
 
Малекинусич Матия
66'
 
Киш Томислав
Сенич Матей
68'
Пенетра Алешандре
 
81'
Jayden Addai
Ван Боммел Рубен
 
81'
Касиус Денсо
Сугавара Юкинари
 
81'
Де Вит Дани
Михайлович Джордже
 
83'
 
Балич Андрия
Брадарич Филип
83'
 
Мишич Петар
Чуже Марио
90'
Гаудмейн Кензо
Данташ Тьягу
 

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 0
  • 21 Угловые 2
  • 3 Офсайды 3
  • 10 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 629 Количество передач 250
  • 64 Владение мячом, % 36
Прогнозы 113
АЗ Алкмаар 97.3% (110)
X 0.9% (1)
Зриньски 1.8% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Райан
Мэттью
2
Сугавара
Юкинари
25
Базур
Рихедли
4
Инди
Мартинс
18
Мёллер
Вольфе
Давид
8
Класи
Йорди
14
Михайлович
Джордже
6
Данташ
Тьягу
21
Поку
Эрнест
9
Павлидис
Вангелис
15
Ван
Боммел
Рубен
35
Марко
Марич
II
6
Чорлука
Йосип
95
Сенич
Матей
15
Радич
Стипе
17
Малекинусич
Матия
26
Брадарич
Филип
8
Зломислич
Дамир
20
Иванчич
Антонио
22
Хрванович
Алдин
99
Билбия
Неманья
25
Чуже
Марио
АЗ Алкмаар
4-3-3
Зриньски
4-3-3

История личных встреч

АЗ Алкмаар
Зриньски

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
4:3

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

4
0

Среднее время на гол

22
0

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

4
3

Среднее время на гол

22
30

Бомбардиры внутри турнира

АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Павлидис Вангелис 3 (1) 0.33
Лахдо Майкель 2 0.22
Ван Боммел Рубен 2 0.22
Мейнанс Свен 2 0.22
Де Вит Дани 1 0.11
Михайлович Джордже 1 0.11
Хацидиакос Пантелис 1 0.11
Садик Ибраим 1 0.11
Ван Бредероде Мирон 1 0.11
Инди Мартинс 0 0
Базур Рихедли 0 0
Карлссон Йеспер III 0 0
Зриньски
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кожуль Звонимир 2 0.4
Чорлука Йосип 1 0.2
Билбия Неманья 1 0.2
Хрванович Алдин 1 0.2
Малекинусич Матия 0 0

Карточки

АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Класи Йорди 3 0
Лахдо Майкель 1 1
Райан Мэттью 2 0
Де Вит Дани 2 0
Мейнанс Свен 2 0
Мёллер Вольфе Давид 2 0
Базур Рихедли 1 0
Павлидис Вангелис 1 0
Сугавара Юкинари 1 0
Пенетра Алешандре 1 0
Зриньски
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Билбия Неманья 2 0
Хрванович Алдин 2 0
Krunoslav Rendulic 1 0
Чанаджия Дарио 1 0
Брадарич Филип 1 0
Кожуль Звонимир 1 0
Яковльевич Слободан 1 0
Малекинусич Матия 1 0

Результаты матчей

АЗ Алкмаар
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Зриньски
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
0
АЗ Алкмаар
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Зриньски
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

4
4
АЗ Алкмаар
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Зриньски
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

6
4

Голы по времени матча

Забито

6
0
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
60%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

8
6
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
2
25%
1
17%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
1
13%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

9
4
1 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
2
50%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
4
44%
1
25%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

14
6
6 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
2
14%
0
0%
1-15
1
7%
1
17%
16-30
3
21%
1
17%
31-45
4
29%
1
17%
46-60
3
21%
2
33%
61-75
1
7%
1
17%
76-90

Пропущено

14
8
3 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
7%
2
25%
1-15
1
7%
1
13%
16-30
1
7%
2
25%
31-45
4
29%
1
13%
46-60
4
29%
1
13%
61-75
3
21%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

АЗ Алкмаар
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
АЗ Алкмаар - Волендам 3:0 АЗ Алкмаар - ХФС 2:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 Астон Вилла - АЗ Алкмаар 2:1
Эксельсиор - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - Астон Вилла 1:4 АЗ Алкмаар - Херенвен 3:0 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Легия 1:0 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 4:0 АЗ Алкмаар - Хераклес 1:1 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 0:3 Зриньски - АЗ Алкмаар 4:3 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 2:0 Витесс - АЗ Алкмаар 0:2 Бранн - АЗ Алкмаар 3:3 АЗ Алкмаар - Бранн 1:1 Валвейк - АЗ Алкмаар 1:3 АЗ Алкмаар - ФК Санта-Колома 2:0 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:1
Зриньски
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
ГОШК - Зриньски 1:5 Зриньски - Широки Бриег 3:1 Вележ - Зриньски 3:0 Легия - Зриньски 2:0
Зриньски - Тузла Сити 3:1 Челик - Зриньски 0:6 Посушье - Зриньски 2:2 Зриньски - Легия 1:2 Борац Баня-Лука - Зриньски 0:0 Зриньски - Вележ 3:0 Зриньски - Слога Добой 2:0 Астон Вилла - Зриньски 1:0 Игман Коньич - Зриньски 0:2 Тузла Сити - Зриньски 2:4 Зриньски - Железничар 2:1 Зриньски - АЗ Алкмаар 4:3 Сараево - Зриньски 1:0 Зриньски - Посушье 0:1 Зриньски - ЛАСК 1:1 Зриньски - Звьезда Бргуле 5:3

Результаты матчей

АЗ Алкмаар
Зриньски

Точный счет

1:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
1:0
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
3
2 раза 50%
0
3 раза 100%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
1:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
6 раз 67%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

АЗ Алкмаар
Зриньски

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
6
1.5
Больше Меньше
1
4
2
7
2.5
1
4

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 1:1 5 3 1 1 10 - 6 10
2.
Легия
 1:1 5 3 1 1 8 - 5 10
3.
АЗ Алкмаар
 5 2 0 3 7 - 10 6
4.
Зриньски
 5 1 0 4 5 - 9 3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 1:1 3 2 1 0 4 - 2 7
2.
Легия
 1:1 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
АЗ Алкмаар
 3 2 0 1 3 - 4 6
4.
Зриньски
 2 1 0 1 5 - 5 3

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Легия
 1:1 3 1 1 1 3 - 3 4
2.
Астон Вилла
 1:1 2 1 0 1 6 - 4 3
3.
АЗ Алкмаар
 2 0 0 2 4 - 6 0
4.
Зриньски
 3 0 0 3 0 - 4 0
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Топ бомбардиров
Гент Кейперс Уго 10 (2)
Ференцварош Варга Барнабас 9 (5)
Гент Орбан Гифт 9
Маккаби Тель-Авив Захави Эран 8 (1)
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Бешикташ Розье Валентен 1 4
Виктория Пльзень Калвач Лукаш 5
Акюрейри Эдмундссон Йоан 1 3
Брейдаблик Эйольфссон Гисли 1 3
Адана Демирспор Гравильон Эндрю 1 3
Весь список
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    Прогнозы 113
    АЗ Алкмаар 97.3% (110)
    X 0.9% (1)
    Зриньски 1.8% (2)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч АЗ Алкмаар 1:0 Зриньски

    Исход игры
    АЗ Алкмаар
    97.3% (110)
    Ничья
    0.9% (1)
    Зриньски
    1.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.18% (64)
    Меньше
    41.82% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    48.18% (53)
    Нет
    51.82% (57)
    Популярный счёт
    2:0 АЗ Алкмаар
    35.4% (40)
    2:1 АЗ Алкмаар
    30.1% (34)
    3:1 АЗ Алкмаар
    12.4% (14)
    3:0 АЗ Алкмаар
    8% (9)
    1:0 АЗ Алкмаар
    5.3% (6)
    4:1 АЗ Алкмаар
    1.8% (2)
    4:0 АЗ Алкмаар
    1.8% (2)
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