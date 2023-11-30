Тур: 5. Стадион: Европа-парк-Штадион.
5:0
Конец матча
0'
1:0
3' ГолГрегорич Михаэль
2:0
8' ГолГрегорич Михаэль
35' Желтая карточкаЭссе Сантьяго
3:0
36' ГолГрегорич Михаэль
4:0
42' ГолСильдиллия Килианн
57' Желтая карточкаРецос Панайотис
5:0
77' ГолДоан Рицу
83' Желтая карточкаИборра Висенте
90'+4
Ход матча
3'
8'
2:0
35'
36'
42'
57'
77'
5:0
83'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 1
-
5 Угловые 4
-
0 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
42
Доан
Рицу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Доан РицуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
34 Рохль МерлинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
54 Баур МикаНападающий
-
Главный тренер: Штрайх Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Вратарь
-
18 Кини МаринЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Биэл ПепНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мартинес Диего
История личных встреч
Фрайбург
Олимпиакос
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
2.5
3
Среднее время на гол
36
30
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
1.75
2.25
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
51
40
Бомбардиры внутри турнира
Фрайбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грифо Винченцо
|4 (2)
|0.8
|Грегорич Михаэль
|3
|0.6
|Доан Рицу
|2
|0.4
|Шаллаи Роланд
|2
|0.4
|Эггештайн Максимилиан
|1
|0.2
|Адаму Чуквубике
|1
|0.2
|Филипп Максимилиан
|1
|0.2
|Сильдиллия Килианн
|1
|0.2
|Рохль Мерлин
|1
|0.2
|Вайсхаупт Ноа
|1
|0.2
|Макенго Жорди
|0
|0
Олимпиакос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Кааби Аюб
|4
|0.44
|Фортунис Костас
|3
|0.33
|Масурас Гиоргос
|2
|0.22
|Марсело Родиней
|1
|0.11
|Поденсе Даниэл
|1
|0.11
|Биэл Пеп
|1
|0.11
|Рецос Панайотис
|1
|0.11
|Александропулос Сотириос
|1
|0.11
|Врусаи Мариус
|0
|0
|Камара Мохамед III
|0
|0
Карточки
Фрайбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Линхарт Филипп
|2
|0
|Хёфлер Николас
|1
|0
|Хёлер Лукас
|1
|0
|Шаллаи Роланд
|1
|0
|Шмидт Кеннет
|1
|0
Олимпиакос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кини Марин
|3
|0
|Рецос Панайотис
|3
|0
|Камара Мохамед III
|3
|0
|Марсело Родиней
|1
|1
|Иборра Висенте
|2
|0
|Фортунис Костас
|2
|0
|Масурас Гиоргос
|2
|0
|Поденсе Даниэл
|2
|0
|Александропулос Сотириос
|2
|0
|Нтои Андреас-Ричардос
|0
|1
|Фрейре Николас
|1
|0
|Пасхалакис Александрос
|1
|0
|Эль-Кааби Аюб
|1
|0
|Биэл Пеп
|1
|0
|Поросо Джексон
|1
|0
|Эссе Сантьяго
|1
|0
Результаты матчей
Фрайбург
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Олимпиакос
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
3
Фрайбург
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Олимпиакос
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
6
6
Фрайбург
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Олимпиакос
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
7
9
Голы по времени матча
Забито
11
6
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 6
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
1
17%
16-30
2
18%
2
33%
31-45
2
18%
2
33%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
1
17%
76-90
Пропущено
2
9
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
1
50%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Забито
6
8
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 5
1
17%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
17%
4
50%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Забито
17
14
7 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
0 Не забивали 2
3
18%
2
14%
1-15
1
6%
2
14%
16-30
3
18%
6
43%
31-45
4
24%
2
14%
46-60
2
12%
1
7%
61-75
4
24%
1
7%
76-90
Пропущено
5
14
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 7
2
40%
3
21%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
20%
3
21%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
2
14%
61-75
0
0%
5
36%
76-90
Результаты последних матчей
Фрайбург
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Фрайбург - Дармштадт 1:1 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 Фрайбург - Бачка-Топола 5:0 Фрайбург - Боруссия М 3:3
Фрайбург - Падерборн 1:3 Байер Л - Фрайбург 2:1 Бачка-Топола - Фрайбург 1:3 Фрайбург - Бохум 2:1 Бавария - Фрайбург 3:0 Фрайбург - Вест Хэм 1:2 Фрайбург - Аугсбург 2:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 0:0 Олимпиакос - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Боруссия Д 2:4 Карлсруэ - Фрайбург 0:1 Штутгарт - Фрайбург 5:0 Фрайбург - Вердер 1:0 Хоффенхайм - Фрайбург 1:2 Оберахерн - Фрайбург 0:2 Фрайбург - Эмполи 3:2
Олимпиакос
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Астерас - Олимпиакос 0:2 Вест Хэм - Олимпиакос 1:0 Олимпиакос - ПАОК 2:4
ОФИ - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - Вест Хэм 2:1 Бачка-Топола - Олимпиакос 2:2 ПАС Янина - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Арис Салоники 4:1 Олимпиакос - Кифисия 4:0 Олимпиакос - Фрайбург 2:3 АЕК - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Ламия 4:0 Чукарички - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Атромитос 4:0 Олимпиакос - Чукарички 3:1 Олимпиакос - Пансерраикос 2:0 Генк - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Генк 1:0 Норвич - Олимпиакос 2:0
Результаты матчей
Фрайбург
Олимпиакос
Точный счет
5:0
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
5
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:3
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 100%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
5:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
1:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
5
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
Тоталы голов в матче
Фрайбург
Олимпиакос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
21
13
21
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
54
41
27
23
23
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|17 - 5
|12
|2.
|5
|4
|0
|1
|8 - 4
|12
|3.
|5
|1
|1
|3
|6 - 12
|4
|4.
|5
|0
|1
|4
|4 - 14
|1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|3
|2
|0
|1
|11 - 2
|6
|3.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|4.
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 3
|6
|2.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|3.
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|4.
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|0
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|Хеккен
|Садик Ибраим
|5 (2)
|Брайтон
|Педро Жоао
|5
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|4 (2)
|Хеккен
|Хрстич Срджан
|4 (1)
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|4 (1)
|Шериф
|Кики Габи
|1 5
|АЕК
|Гачинович Мийат
|1 3
|Карабах
|Ромао Жулио
|4
|Шериф
|Паулу Жоау
|1 2
|Шериф
|Зохури Армель
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фрайбург 5:0 Олимпиакос
Исход игры
Фрайбург
85.7% (102)
Ничья
7.6% (9)
Олимпиакос
6.7% (8)
Тотал 2.5
Больше
70.27% (78)
Меньше
29.73% (33)
Обе команды забьют
Да
75.68% (84)
Нет
24.32% (27)
Популярный счёт
2:1 Фрайбург
51.3% (61)
1:0 Фрайбург
12.6% (15)
2:0 Фрайбург
9.2% (11)
1:1 Ничья
5.9% (7)
3:1 Фрайбург
5.9% (7)
1:2 Олимпиакос
5% (6)
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