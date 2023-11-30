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  3. Лига Европы 2023-2024
Тур: 5. Стадион: .
Фрайбург
5:0
Конец матча
Олимпиакос
0'
1:0
3' Гол
Грегорич Михаэль
2:0
8' Гол
Грегорич Михаэль
35' Желтая карточка
Эссе Сантьяго
3:0
36' Гол
Грегорич Михаэль
4:0
42' Гол
Сильдиллия Килианн
57' Желтая карточка
Рецос Панайотис
5:0
77' Гол
Доан Рицу
83' Желтая карточка
Иборра Висенте
90'+4

Ход матча

3'
Грегорич Михаэль
(Эггештайн Максимилиан)
1:0
8'
Грегорич Михаэль
(Доан Рицу)
2:0
35'
 
Эссе Сантьяго
36'
Грегорич Михаэль
(Макенго Жорди)
3:0
42'
Сильдиллия Килианн
(Грегорич Михаэль)
4:0
46'
 
Иборра Висенте
Александропулос Сотириос
50'
 
Масурас Гиоргос
Поденсе Даниэл
57'
 
Рецос Панайотис
67'
Адаму Чуквубике
Хёфлер Николас
 
67'
Гульде Мануэль
Линхарт Филипп
 
67'
Рохль Мерлин
Грегорич Михаэль
 
77'
Доан Рицу
5:0
78'
Вайсхаупт Ноа
Грифо Винченцо
 
78'
Шаллаи Роланд
Хёлер Лукас
 
83'
 
Иборра Висенте
84'
 
Карвалью Жоау
Эссе Сантьяго
84'
 
Эль-Араби Юссеф
Эль-Кааби Аюб
84'
 
Кини Марин
Марсело Родиней

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Прогнозы 119
Фрайбург 85.7% (102)
X 7.6% (9)
Олимпиакос 6.7% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Атуболу
Ноа
25
Сильдиллия
Килианн
28
Гинтер
Маттиас
3
Линхарт
Филипп
42
Доан
Рицу
8
Эггештайн
Максимилиан
27
Хёфлер
Николас
33
Макенго
Жорди
9
Хёлер
Лукас
38
Грегорич
Михаэль
32
Грифо
Винченцо
1
Пасхалакис
Александрос
23
Марсело
Родиней
45
Рецос
Панайотис
74
Нтои
Андреас-Ричардос
3
Ортега
Франсиско
32
Эссе
Сантьяго
15
Александропулос
Сотириос
4
Камара
Мохамед
III
56
Поденсе
Даниэл
9
Эль-Кааби
Аюб
7
Фортунис
Костас
Фрайбург
3-4-3
Олимпиакос
4-3-3

История личных встреч

Фрайбург
Олимпиакос

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЕ
2:3
ЛЕ
1:1
ЛЕ
0:3
ТМС
4:2

Голы

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

2.5
3

Среднее время на гол

36
30

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

1.75
2.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

51
40

Бомбардиры внутри турнира

Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грифо Винченцо 4 (2) 0.8
Грегорич Михаэль 3 0.6
Доан Рицу 2 0.4
Шаллаи Роланд 2 0.4
Эггештайн Максимилиан 1 0.2
Адаму Чуквубике 1 0.2
Филипп Максимилиан 1 0.2
Сильдиллия Килианн 1 0.2
Рохль Мерлин 1 0.2
Вайсхаупт Ноа 1 0.2
Макенго Жорди 0 0
Олимпиакос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Кааби Аюб 4 0.44
Фортунис Костас 3 0.33
Масурас Гиоргос 2 0.22
Марсело Родиней 1 0.11
Поденсе Даниэл 1 0.11
Биэл Пеп 1 0.11
Рецос Панайотис 1 0.11
Александропулос Сотириос 1 0.11
Врусаи Мариус 0 0
Камара Мохамед III 0 0

Карточки

Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Линхарт Филипп 2 0
Хёфлер Николас 1 0
Хёлер Лукас 1 0
Шаллаи Роланд 1 0
Шмидт Кеннет 1 0
Олимпиакос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кини Марин 3 0
Рецос Панайотис 3 0
Камара Мохамед III 3 0
Марсело Родиней 1 1
Иборра Висенте 2 0
Фортунис Костас 2 0
Масурас Гиоргос 2 0
Поденсе Даниэл 2 0
Александропулос Сотириос 2 0
Нтои Андреас-Ричардос 0 1
Фрейре Николас 1 0
Пасхалакис Александрос 1 0
Эль-Кааби Аюб 1 0
Биэл Пеп 1 0
Поросо Джексон 1 0
Эссе Сантьяго 1 0

Результаты матчей

Фрайбург
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Олимпиакос
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Фрайбург
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Олимпиакос
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

6
6
Фрайбург
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Олимпиакос
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

7
9

Голы по времени матча

Забито

11
6
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 6
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
1
17%
16-30
2
18%
2
33%
31-45
2
18%
2
33%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
1
17%
76-90

Пропущено

2
9
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
1
50%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

6
8
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 5
1
17%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
17%
4
50%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
33%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Забито

17
14
7 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
0 Не забивали 2
3
18%
2
14%
1-15
1
6%
2
14%
16-30
3
18%
6
43%
31-45
4
24%
2
14%
46-60
2
12%
1
7%
61-75
4
24%
1
7%
76-90

Пропущено

5
14
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 7
2
40%
3
21%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
20%
3
21%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
2
14%
61-75
0
0%
5
36%
76-90

Результаты последних матчей

Фрайбург
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Фрайбург - Дармштадт 1:1 РБ Лейпциг - Фрайбург 3:1 Фрайбург - Бачка-Топола 5:0 Фрайбург - Боруссия М 3:3
Фрайбург - Падерборн 1:3 Байер Л - Фрайбург 2:1 Бачка-Топола - Фрайбург 1:3 Фрайбург - Бохум 2:1 Бавария - Фрайбург 3:0 Фрайбург - Вест Хэм 1:2 Фрайбург - Аугсбург 2:0 Айнтрахт Фр - Фрайбург 0:0 Олимпиакос - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Боруссия Д 2:4 Карлсруэ - Фрайбург 0:1 Штутгарт - Фрайбург 5:0 Фрайбург - Вердер 1:0 Хоффенхайм - Фрайбург 1:2 Оберахерн - Фрайбург 0:2 Фрайбург - Эмполи 3:2
Олимпиакос
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Олимпиакос - Панетоликос 3:1 Астерас - Олимпиакос 0:2 Вест Хэм - Олимпиакос 1:0 Олимпиакос - ПАОК 2:4
ОФИ - Олимпиакос 0:2 Олимпиакос - Вест Хэм 2:1 Бачка-Топола - Олимпиакос 2:2 ПАС Янина - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Арис Салоники 4:1 Олимпиакос - Кифисия 4:0 Олимпиакос - Фрайбург 2:3 АЕК - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Ламия 4:0 Чукарички - Олимпиакос 0:3 Олимпиакос - Атромитос 4:0 Олимпиакос - Чукарички 3:1 Олимпиакос - Пансерраикос 2:0 Генк - Олимпиакос 1:1 Олимпиакос - Генк 1:0 Норвич - Олимпиакос 2:0

Результаты матчей

Фрайбург
Олимпиакос

Точный счет

5:0
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

5
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:3
1 раз 50%
2:3
1 раз 50%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 100%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

5:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
1:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

5
2 раза 40%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Фрайбург
Олимпиакос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
3
1
2
1
2.5
1
3
2
1
3.5
2
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
5
4
4
1
2.5
2
7
2
3
3.5
2
3
4.5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрайбург
 5 4 0 1 17 - 5 12
2.
Вест Хэм
 5 4 0 1 8 - 4 12
3.
Олимпиакос
 5 1 1 3 6 - 12 4
4.
Бачка-Топола
 5 0 1 4 4 - 14 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вест Хэм
 2 2 0 0 4 - 1 6
2.
Фрайбург
 3 2 0 1 11 - 2 6
3.
Олимпиакос
 2 1 0 1 4 - 4 3
4.
Бачка-Топола
 3 0 1 2 3 - 6 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрайбург
 2 2 0 0 6 - 3 6
2.
Вест Хэм
 3 2 0 1 4 - 3 6
3.
Олимпиакос
 3 0 1 2 2 - 8 1
4.
Бачка-Топола
 2 0 0 2 1 - 8 0
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Топ бомбардиров
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Брайтон Педро Жоао 5
Байер Л Бонифасе Виктор 4 (2)
Хеккен Хрстич Срджан 4 (1)
Фрайбург Грифо Винченцо 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 1 5
АЕК Гачинович Мийат 1 3
Карабах Ромао Жулио 4
Шериф Паулу Жоау 1 2
Шериф Зохури Армель 1 2
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    Прогнозы 119
    Фрайбург 85.7% (102)
    X 7.6% (9)
    Олимпиакос 6.7% (8)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фрайбург 5:0 Олимпиакос

    Исход игры
    Фрайбург
    85.7% (102)
    Ничья
    7.6% (9)
    Олимпиакос
    6.7% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.27% (78)
    Меньше
    29.73% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    75.68% (84)
    Нет
    24.32% (27)
    Популярный счёт
    2:1 Фрайбург
    51.3% (61)
    1:0 Фрайбург
    12.6% (15)
    2:0 Фрайбург
    9.2% (11)
    1:1 Ничья
    5.9% (7)
    3:1 Фрайбург
    5.9% (7)
    1:2 Олимпиакос
    5% (6)
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