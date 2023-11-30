  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига Европы 2023-2024
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Оливер Майкл
Аталанта
 
Позже
Спортинг Л
Прогнозы 132
Аталанта 65.9% (87)
X 24.2% (32)
Спортинг Л 9.8% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аталанта
Ничья
Спортинг Л
3.55
3.85
Реклама, pari.ru
3.92
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Муссо
Хуан
42
Скальвини
Джорджио
19
Джимсити
Берат
23
Колашинац
Сеад
33
Хатебур
Ханс
22
Руджери
Маттео
13
Эдерсон
Хонорато
15
Де
Рон
Мартен
7
Копмейнерс
Тëн
90
Скамакка
Джанлука
11
Лукман
Адемола
1
Адан
Антонио
26
Диоманде
Усман
3
Сен-Жюст
Джеремая
25
Инасиу
Гонсалу
47
Эсгаю
Рикарду
42
Юлманд
Мортен
5
Морита
Хидемаса
2
Матеус
Рейс
8
Поте
9
Дьёкереш
Виктор
17
Тринкан
Франсишку
Аталанта
3-4-1-2
Спортинг Л
3-4-3

История личных встреч

Аталанта
Спортинг Л

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муриэль Луис 2 (1) 0.5
Руджери Маттео 1 0.25
Эдерсон Хонорато 1 0.25
Джимсити Берат 1 0.25
Де Кетеларе Шарль 1 0.25
Скальвини Джорджио 1 0.25
Дзаппакоста Давиде 0 0
Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Поте 2 (2) 0.5
Дьёкереш Виктор 2 (1) 0.5
Коатес Себастьян 1 0.25
Диоманде Усман 1 0.25

Карточки

Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Толой Рафаэл 1 0
Де Рон Мартен 1 0
Джимсити Берат 1 0
Лукман Адемола 1 0
Скамакка Джанлука 1 0
Баккер Митчел 1 0
Скальвини Джорджио 1 0
Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паулинью Жуан 2 0
Дьёкереш Виктор 0 1
Коатес Себастьян 1 0
Поте 1 0
Браганса Даниэл 1 0
Инасиу Гонсалу 1 0
Диоманде Усман 1 0

Результаты матчей

Аталанта
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Спортинг Л
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
1
Аталанта
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Спортинг Л
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
2
Аталанта
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Спортинг Л
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

4
3

Голы по времени матча

Забито

3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

4
3
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
57%
0
0%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
67%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Аталанта
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Аталанта - Наполи 1:2 Удинезе - Аталанта 1:1 Аталанта - Штурм Грац 1:0 Аталанта - Интер Милан 1:2
Эмполи - Аталанта 0:3 Штурм Грац - Аталанта 2:2 Аталанта - Дженоа 2:0 Лацио - Аталанта 3:2 Спортинг Л - Аталанта 1:2 Аталанта - Ювентус 0:0 Верона - Аталанта 0:1 Аталанта - Кальяри 2:0 Аталанта - Ракув 2:0 Фиорентина - Аталанта 3:2 Аталанта - Монца 3:0 Фрозиноне - Аталанта 2:1 Сассуоло - Аталанта 0:2 Ювентус - Аталанта 0:0 Перджолеттезе - Аталанта 0:3 Унион Берлин - Аталанта 4:1
Спортинг Л
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Спортинг Л - Дюмиенсе 8:0 Бенфика - Спортинг Л 2:1 Спортинг Л - Ракув 2:1 Спортинг Л - Эштрела 3:2
Спортинг Л - Фаренсе 4:2 Боавишта - Спортинг Л 0:2 Ракув - Спортинг Л 1:1 СД Оливайш и Москавиди - Спортинг Л 1:3 Спортинг Л - Арока 2:1 Спортинг Л - Аталанта 1:2 Фаренсе - Спортинг Л 2:3 Спортинг Л - Риу Аве 2:0 Штурм Грац - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Морейренсе 3:0 Брага - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Фамаликан 1:0 Каса Пия - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Визела 3:2 Эвертон - Спортинг Л 1:0 Спортинг Л - Вильярреал 3:0

Результаты матчей

Аталанта
Спортинг Л

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Аталанта
Спортинг Л

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аталанта
 4 3 1 0 7 - 3 10
2.
Спортинг Л
 4 2 1 1 6 - 5 7
3.
Штурм Грац
 4 1 1 2 4 - 5 4
4.
Ракув
 4 0 1 3 2 - 6 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аталанта
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Спортинг Л
 2 1 0 1 3 - 3 3
3.
Ракув
 2 0 1 1 1 - 2 1
4.
Штурм Грац
 2 0 1 1 3 - 4 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Аталанта
 2 1 1 0 4 - 3 4
3.
Штурм Грац
 2 1 0 1 1 - 1 3
4.
Ракув
 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги Европы
  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА

Топ бомбардиров
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Хеккен Хрстич Срджан 4 (1)
Фрайбург Грифо Винченцо 4 (1)
Олимпиакос Эль-Кааби Аюб 4
Аякс Кудус Мохаммед 4
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 1 5
Карабах Ромао Жулио 4
Шериф Паулу Жоау 1 2
Шериф Зохури Армель 1 2
ЛАСК Жуль Роберт 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Аталанта - Спортинг Л от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 ноября 2023, осталось 26 минут.

    Главный судья: Оливер Майкл

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 71 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 132
    Аталанта 65.9% (87)
    X 24.2% (32)
    Спортинг Л 9.8% (13)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аталанта
    Ничья
    Спортинг Л
    3.55
    3.85
    Реклама, pari.ru
    3.92
    Реклама, pari.ru
    Все Коэффициенты
    Новости LiveResult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Аталанта - Спортинг Л онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Аталанта - Спортинг Л

    Исход игры
    Аталанта
    65.9% (89)
    Ничья
    23.7% (32)
    Спортинг Л
    10.4% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.28% (71)
    Меньше
    37.72% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    83.33% (95)
    Нет
    16.67% (19)
    Популярный счёт
    2:1 Аталанта
    40% (54)
    1:1 Ничья
    18.5% (25)
    1:0 Аталанта
    9.6% (13)
    1:2 Спортинг Л
    5.2% (7)
    2:2 Ничья
    3.7% (5)
    2:0 Аталанта
    3.7% (5)
    2:3 Спортинг Л
    2.2% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Аталанта
    Спортинг Л
    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     