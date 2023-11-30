Тур: 5. Стадион: Гевисс Стэдиум. Главный судья: Оливер Майкл
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
33
Хатебур
Ханс
8
Поте
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Хатебур ХансЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Цортеа НадирЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Адопо НдариПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 ПотеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
51 Пинту ДиогуВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
13 Нету ЛуишЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Сантуш НунуПолузащитник
-
14 Эссугу ДариуПолузащитник
-
21 Катаму ЖениПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Аморим Рубен
История личных встреч
Аталанта
Спортинг Л
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муриэль Луис
|2 (1)
|0.5
|Руджери Маттео
|1
|0.25
|Эдерсон Хонорато
|1
|0.25
|Джимсити Берат
|1
|0.25
|Де Кетеларе Шарль
|1
|0.25
|Скальвини Джорджио
|1
|0.25
|Дзаппакоста Давиде
|0
|0
Спортинг Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Поте
|2 (2)
|0.5
|Дьёкереш Виктор
|2 (1)
|0.5
|Коатес Себастьян
|1
|0.25
|Диоманде Усман
|1
|0.25
Карточки
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Толой Рафаэл
|1
|0
|Де Рон Мартен
|1
|0
|Джимсити Берат
|1
|0
|Лукман Адемола
|1
|0
|Скамакка Джанлука
|1
|0
|Баккер Митчел
|1
|0
|Скальвини Джорджио
|1
|0
Спортинг Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паулинью Жуан
|2
|0
|Дьёкереш Виктор
|0
|1
|Коатес Себастьян
|1
|0
|Поте
|1
|0
|Браганса Даниэл
|1
|0
|Инасиу Гонсалу
|1
|0
|Диоманде Усман
|1
|0
Результаты матчей
Аталанта
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Спортинг Л
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
1
Аталанта
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Спортинг Л
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
4
2
Аталанта
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Спортинг Л
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
4
3
Голы по времени матча
Забито
3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
4
3
4 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Забито
7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
57%
0
0%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
67%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Аталанта
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Аталанта - Наполи 1:2 Удинезе - Аталанта 1:1 Аталанта - Штурм Грац 1:0 Аталанта - Интер Милан 1:2
Эмполи - Аталанта 0:3 Штурм Грац - Аталанта 2:2 Аталанта - Дженоа 2:0 Лацио - Аталанта 3:2 Спортинг Л - Аталанта 1:2 Аталанта - Ювентус 0:0 Верона - Аталанта 0:1 Аталанта - Кальяри 2:0 Аталанта - Ракув 2:0 Фиорентина - Аталанта 3:2 Аталанта - Монца 3:0 Фрозиноне - Аталанта 2:1 Сассуоло - Аталанта 0:2 Ювентус - Аталанта 0:0 Перджолеттезе - Аталанта 0:3 Унион Берлин - Аталанта 4:1
Спортинг Л
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Спортинг Л - Дюмиенсе 8:0 Бенфика - Спортинг Л 2:1 Спортинг Л - Ракув 2:1 Спортинг Л - Эштрела 3:2
Спортинг Л - Фаренсе 4:2 Боавишта - Спортинг Л 0:2 Ракув - Спортинг Л 1:1 СД Оливайш и Москавиди - Спортинг Л 1:3 Спортинг Л - Арока 2:1 Спортинг Л - Аталанта 1:2 Фаренсе - Спортинг Л 2:3 Спортинг Л - Риу Аве 2:0 Штурм Грац - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Морейренсе 3:0 Брага - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Фамаликан 1:0 Каса Пия - Спортинг Л 1:2 Спортинг Л - Визела 3:2 Эвертон - Спортинг Л 1:0 Спортинг Л - Вильярреал 3:0
Результаты матчей
Аталанта
Спортинг Л
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Тоталы голов в матче
Аталанта
Спортинг Л
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|7 - 3
|10
|2.
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|3.
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|4.
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|3.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|4.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|3.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|4.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
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|Хеккен
|Садик Ибраим
|5 (2)
|Хеккен
|Хрстич Срджан
|4 (1)
|Фрайбург
|Грифо Винченцо
|4 (1)
|Олимпиакос
|Эль-Кааби Аюб
|4
|Аякс
|Кудус Мохаммед
|4
|Шериф
|Кики Габи
|1 5
|Карабах
|Ромао Жулио
|4
|Шериф
|Паулу Жоау
|1 2
|Шериф
|Зохури Армель
|1 2
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Аталанта - Спортинг Л
Исход игры
Аталанта
65.9% (89)
Ничья
23.7% (32)
Спортинг Л
10.4% (14)
Тотал 2.5
Больше
62.28% (71)
Меньше
37.72% (43)
Обе команды забьют
Да
83.33% (95)
Нет
16.67% (19)
Популярный счёт
2:1 Аталанта
40% (54)
1:1 Ничья
18.5% (25)
1:0 Аталанта
9.6% (13)
1:2 Спортинг Л
5.2% (7)
2:2 Ничья
3.7% (5)
2:0 Аталанта
3.7% (5)
2:3 Спортинг Л
2.2% (3)
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