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  3. Лига Европы 2023-2024
Тур: 5. Стадион: .
Маккаби Хайфа
0:3
Конец матча
Ренн
0'
16' Желтая карточка
Шимич Лоренцо
0:1
29' Гол
Террье Мартен
0:2
48' Гол
Гуйри Амин
62' Желтая карточка
Корню Пьер
85' Желтая карточка
Блас Людовик
85' Желтая карточка
Кандил Маор
0:3
90' Гол
Ридер Фабиан
90'+4

Ход матча

16'
Шимич Лоренцо
 
29'
0:1
Террье Мартен
(Ле Фе Энцо)
32'
Наор Гони
Кафумана Шоу
 
46'
Халаили Анан
Подгоряну Суф
 
48'
0:2
Гуйри Амин
61'
Корню Пьер
Шимич Лоренцо
 
62'
 
Ридер Фабиан
Гуйри Амин
62'
 
Нагида Махамаду
Трюффер Адриен
62'
 
Сантамария Батист
Ле Фе Энцо
62'
Корню Пьер
 
71'
 
Дуэ Дезире
Йылдырым Бертуг
72'
Хаяй Илай
Пьерро Францди
 
81'
 
Блас Людовик
Матич Неманья
85'
 
Блас Людовик
85'
Кандил Маор
 
90'
0:3
Ридер Фабиан

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 10
  • 0 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 9
  • 3 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 36 Владение мячом, % 64
Прогнозы 115
Маккаби Хайфа 10.4% (12)
X 19.1% (22)
Ренн 70.4% (81)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Кайуф
Шариф
23
Кандил
Маор
44
Шимич
Лоренцо
30
Сек
Абдулай
55
Гершон
Рами
26
Джабер
Махмуд
5
Кафумана
Шоу
10
Чери
Тьяронн
21
Дэвид
Дин
9
Пьерро
Францди
17
Подгоряну
Суф
30
Манданда
Стив
15
Ву
Кристофер
23
Омари
Вармед
5
Теате
Артур
22
Ассиньон
Лоренс
3
Трюффер
Адриен
21
Матич
Неманья
28
Ле
Фе
Энцо
10
Гуйри
Амин
7
Террье
Мартен
99
Йылдырым
Бертуг
Маккаби Хайфа
4-3-3
Ренн
3-4-2-1

История личных встреч

Маккаби Хайфа
Ренн

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЕ
3:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Бомбардиры внутри турнира

Маккаби Хайфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сек Абдулай 1 0.25
Рафаэлов Лиор 0 0
Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ридер Фабиан 2 0.4
Гуйри Амин 2 0.4
Блас Людовик 2 (1) 0.4
Салах Ибрагим 1 0.2
Террье Мартен 1 0.2
Мюинга Арно 1 0.2
Трюффер Адриен 1 0.2
Йылдырым Бертуг 1 0.2
Ле Фе Энцо 0 0
Матич Неманья 0 0
Буриго Бенжамен 0 0
Омари Вармед 0 0

Карточки

Маккаби Хайфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кандил Маор 2 0
Шимич Лоренцо 2 0
Кафумана Шоу 2 0
Корню Пьер 2 0
Рафаэлов Лиор 1 0
Чери Тьяронн 1 0
Сундгрен Даниэль 1 0
Саба Диа 1 0
Мохамед Али II 1 0
Халаили Анан 1 0
Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Белосьян Женуэль 1 1
Блас Людовик 2 0
Трюффер Адриен 2 0
Сантамария Батист 1 0
Гуйри Амин 1 0
Ву Кристофер 1 0
Теате Артур 1 0
Дуэ Дезире 1 0

Результаты матчей

Маккаби Хайфа
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Ренн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Маккаби Хайфа
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ренн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
6
Маккаби Хайфа
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Ренн
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

1
6

Голы по времени матча

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
100%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
11
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
0
0%
3
27%
1-15
1
100%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Пропущено

8
3
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
67%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Маккаби Хайфа
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Маккаби Хайфа - Хапоэль Петах-Тиква 2:1 Маккаби Хайфа - Вильярреал 1:2 Маккаби Хайфа - Панатинаикос 0:0 Маккаби Нетания - Маккаби Хайфа 2:3
Маккаби Хайфа - Бней-Сахнин 1:1 Ренн - Маккаби Хайфа 3:0 Маккаби Петах-Тиква - Маккаби Хайфа 3:2 Хапоэль Катамон - Маккаби Хайфа 1:2 Янг Бойз - Маккаби Хайфа 3:0 Маккаби Хайфа - Янг Бойз 0:0 Маккаби Петах-Тиква - Маккаби Хайфа 0:2 Маккаби Хайфа - Слован Братислава 3:1 Слован Братислава - Маккаби Хайфа 1:2 Маккаби Хайфа - Шериф 4:1 Шериф - Маккаби Хайфа 1:0 Маккаби Хайфа - Бейтар 3:1 Маккаби Хайфа - Хамрун Спартанс 2:1 Хамрун Спартанс - Маккаби Хайфа 0:4 Санкт-Пёльтен - Маккаби Хайфа 1:0 Славия Прага - Маккаби Хайфа 2:1
Ренн
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ренн - Реймс 3:1 Ренн - Лион 0:1 Ренн - Панатинаикос 3:1 Ницца - Ренн 2:0
Ренн - Страсбург 1:1 Панатинаикос - Ренн 1:2 Лорьян - Ренн 2:1 Ренн - ПСЖ 1:3 Вильярреал - Ренн 1:0 Ренн - Нант 3:1 Монпелье - Ренн 0:0 Ренн - Маккаби Хайфа 3:0 Ренн - Лилль 2:2 Брест - Ренн 0:0 Ренн - Гавр 2:2 Ланс - Ренн 1:1 Ренн - Мец 5:1 Вулверхэмптон - Ренн 3:1 Ноттингем Форест - Ренн 0:5 Ренн - Вест Хэм 3:1

Результаты матчей

Маккаби Хайфа
Ренн

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
3
2 раза 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
3
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Маккаби Хайфа
Ренн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
4
1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ренн
 5 4 0 1 11 - 3 12
2.
Вильярреал
 0:0 4 2 1 1 3 - 3 7
3.
Панатинаикос
 0:0 5 1 2 2 4 - 5 5
4.
Маккаби Хайфа
 4 0 1 3 1 - 8 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ренн
 2 2 0 0 6 - 1 6
2.
Вильярреал
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
Панатинаикос
 0:0 2 1 0 1 3 - 2 3
4.
Маккаби Хайфа
 3 0 1 2 1 - 5 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ренн
 3 2 0 1 5 - 2 6
2.
Вильярреал
 0:0 2 1 0 1 2 - 3 3
3.
Панатинаикос
 0:0 3 0 2 1 1 - 3 2
4.
Маккаби Хайфа
 1 0 0 1 0 - 3 0
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  • — Выход в 1/16 финала Лиги конференций УЕФА

Топ бомбардиров
Хеккен Садик Ибраим 5 (2)
Брайтон Педро Жоао 5
Байер Л Бонифасе Виктор 4 (2)
Хеккен Хрстич Срджан 4 (1)
Фрайбург Грифо Винченцо 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Шериф Кики Габи 1 5
АЕК Гачинович Мийат 1 3
Карабах Ромао Жулио 4
Шериф Паулу Жоау 1 2
Шериф Зохури Армель 1 2
Весь список
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    Прогнозы 115
    Маккаби Хайфа 10.4% (12)
    X 19.1% (22)
    Ренн 70.4% (81)
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    Где смотреть матч Маккаби Хайфа 0:3 Ренн онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Маккаби Хайфа 0:3 Ренн

    Исход игры
    Маккаби Хайфа
    10.4% (12)
    Ничья
    19.1% (22)
    Ренн
    70.4% (81)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.85% (52)
    Меньше
    53.15% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    63.96% (71)
    Нет
    36.04% (40)
    Популярный счёт
    1:2 Ренн
    36.5% (42)
    0:1 Ренн
    23.5% (27)
    1:1 Ничья
    16.5% (19)
    0:2 Ренн
    7.8% (9)
    2:1 Маккаби Хайфа
    7% (8)
    1:0 Маккаби Хайфа
    2.6% (3)
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